УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12424 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України
335 10

Від початку доби обстрілів з боку найманців РФ не було, - Міноборони

Від початку доби обстрілів з боку найманців РФ не було, - Міноборони

З початку поточної доби російсько-окупаційні війська не проявляли вогневої активності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.

"З початку поточної доби, 26 серпня, станом на 12.00, порушень режиму тиші з боку збройних формувань РФ на лінії бойового зіткнення не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

У Міноборони зазначають, що підрозділи Об'єднаних сил перебувають у постійній готовності до негайного адекватного реагування у випадках явної збройної агресії противника: виникнення загрози життю та здоров'ю наших воїнів або місцевому населенню під час обстрілу з боку озброєних формувань РФ, або загрози захоплення противником території. Це гарантовано міжнародним гуманітарним правом.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Підрозділи ППО провели на Херсонщині навчання з відбиття повітряних нападів. ВIДЕО

Автор: 

Міноборони (7307) Донбас (22354) операція Об’єднаних сил (6725)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+5
"Сброс гранат с воздуха - обстрелом не считается!"
В.А.Зеленский
показати весь коментар
26.08.2020 13:04
+3
Обстрілів не було а загиблі та поранені - є! Такий фейковий мир нам не потрібен!
показати весь коментар
26.08.2020 13:15
+1
Кто погиб если не секрет ?
показати весь коментар
26.08.2020 13:32
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Сброс гранат с воздуха - обстрелом не считается!"
В.А.Зеленский
показати весь коментар
26.08.2020 13:04 Відповісти
Обстрілів не було а загиблі та поранені - є! Такий фейковий мир нам не потрібен!
показати весь коментар
26.08.2020 13:15 Відповісти
Кто погиб если не секрет ?
показати весь коментар
26.08.2020 13:32 Відповісти
Ярослав Журавель, например
показати весь коментар
26.08.2020 13:55 Відповісти
точно? бо завтра напишете що померло 2-3 "від загострення хвороби" або "побутової травми"
показати весь коментар
26.08.2020 14:11 Відповісти
 
 