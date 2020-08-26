Від початку доби обстрілів з боку найманців РФ не було, - Міноборони

З початку поточної доби російсько-окупаційні війська не проявляли вогневої активності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.

"З початку поточної доби, 26 серпня, станом на 12.00, порушень режиму тиші з боку збройних формувань РФ на лінії бойового зіткнення не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

У Міноборони зазначають, що підрозділи Об'єднаних сил перебувають у постійній готовності до негайного адекватного реагування у випадках явної збройної агресії противника: виникнення загрози життю та здоров'ю наших воїнів або місцевому населенню під час обстрілу з боку озброєних формувань РФ, або загрози захоплення противником території. Це гарантовано міжнародним гуманітарним правом.

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