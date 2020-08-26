ЄСПЛ отримав скарги на незаконне затримання фігурантки справи Шеремета Кузьменко, - адвокат. ДОКУМЕНТ

Захисник фігурантки справи про вбивство журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко заявив, що до розгляду Європейського суду з прав людини надійшли його скарги.

Про це адвокат Кузьменко Тарас Безпалий повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"ЄСПЛ підтвердив отримання моїх скарг щодо незаконного затримання Юлії Кузьменко та низки інших порушень у справі. Чекаємо на відкриття розгляду", - написав він.

Нагадаємо, 12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

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