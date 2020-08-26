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Новини Убивство Шеремета
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ЄСПЛ отримав скарги на незаконне затримання фігурантки справи Шеремета Кузьменко, - адвокат. ДОКУМЕНТ

ЄСПЛ отримав скарги на незаконне затримання фігурантки справи Шеремета Кузьменко, - адвокат. ДОКУМЕНТ

Захисник фігурантки справи про вбивство журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко заявив, що до розгляду Європейського суду з прав людини надійшли його скарги.

Про це адвокат Кузьменко Тарас Безпалий повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"ЄСПЛ підтвердив отримання моїх скарг щодо незаконного затримання Юлії Кузьменко та низки інших порушень у справі. Чекаємо на відкриття розгляду", - написав він.

ЄСПЛ отримав скарги на незаконне затримання фігурантки справи Шеремета Кузьменко, - адвокат 01

Нагадаємо, 12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

Також читайте: Суд обрав запобіжні заходи для Кузьменко, Антоненка і Дугарь терміном до 23 жовтня

Автор: 

адвокат (934) Європейський суд з пр... (452) Кузьменко Юлія (165)


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Топ коментарі
+4
ЕСПЧ получил жалобы на незаконное задержание фигурантки дела Шеремета Кузьменко, - адвокат - Цензор.НЕТ 5258
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26.08.2020 13:26
+2
То було очевидним, що до того йде. Але ж компенсації бубочка з аваковим не зі своїх, а все за наші буде. І то ж не маленькі суми, напевно.
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26.08.2020 13:19
+2
В Одесі мужик відсудив 2 мільйони гривень. Його звинувачували в вбивстві при самообороні. 7 років судився
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26.08.2020 13:28
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Враховуючи те що термін розгляду таких справ в ЕСПЧ як правило триває до 2-х років, то можливо з великою вірогідністю повангувати, що до винесення рішення по справі Шеремета ЕСПЧ своїх рішень видавати не буде.
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26.08.2020 13:18 Відповісти
???? Кто на ком стоял? О_о
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26.08.2020 13:24 Відповісти
Это не взаимосвязано!
Бубочка, авакян, прокуроры и судьи накосячили в этом деле по полной!
Рассмотрение нарушения прав человека и уголовка на местном уровне никак не связаны!
Хотя с затянутыми нашими судами, не удивлюсь если решение ЕСПЧ придет раньше чем решение украинского, и на его основании закроют дело!
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26.08.2020 16:15 Відповісти
будем надеяться! но в ЕСПЧ надо лобировать, иначе это может растянуться на годы.
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26.08.2020 13:19 Відповісти
То було очевидним, що до того йде. Але ж компенсації бубочка з аваковим не зі своїх, а все за наші буде. І то ж не маленькі суми, напевно.
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26.08.2020 13:19 Відповісти
Компенсації, з великою долею ймовірності, буде видавати вже нова влада.
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26.08.2020 13:25 Відповісти
В Одесі мужик відсудив 2 мільйони гривень. Його звинувачували в вбивстві при самообороні. 7 років судився
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26.08.2020 13:28 Відповісти
Стерненко?
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27.08.2020 07:50 Відповісти
ЕСПЧ получил жалобы на незаконное задержание фигурантки дела Шеремета Кузьменко, - адвокат - Цензор.НЕТ 5258
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26.08.2020 13:26 Відповісти
У інтерв'ю Кузьменко зазначила цікавий факт - виявляється поліцейські експерти ще в 2016 провели аж дві експертизи зросту осіб на відео і встановили, що ріст осіб на відео - десь 168-170 см. В реальності ріст Кузьменко 168 см, а Антоненка - 177 см. АЛЕ в 2019 чомусь аваковські орли наплювали на результати своєї ж експертизи і провели нову, де написали - ріст осіб встановити неможливо...
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26.08.2020 13:30 Відповісти
Это логично, значит Кузьменко виновна, а Антоненко невиноватый.
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26.08.2020 13:40 Відповісти
Не бачу логіки...
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26.08.2020 13:49 Відповісти
Факт в тій експертизі дійсно цікавий. Ви читали експертизу? Я почитав не полінувався. Особа 1 чоловічої статі зріст експертиза встановила на рівні 170 см с похибкою +-3% другої особи з пакунком в руках 165см з похибкою +-3% так як зображення нечітке, особи знаходяться в русі, мають на голові кепі та капюшон і невідома товщина підошви взуття.
Ця експертиза є в матеріалах справи і вона нікуди не ділась. Вона робилась в 2016 році Враховуючі можливі похибки зріст Кузьменко чітко в межах експертизи у Антоненко фактичний зріст на 1.5 см більший від похибки. Те що розказують адвокати що Антоненко уже підірс до 180см))) - чиста брехня. Групове фото Антоненко в центрі справа Сергій Кузін я кого я знаю, спілкувася з ним не раз бо на мотах катаємо і там перетиналсиь. Він не високого зросту при наймі від моїх 184 см. на 10 точно нижчий. А на фото вони фактично одного зросту. Поміряти зріст Антоненка експертам - не проблема. Впевнений що він реально 175-176 см. Хай адвокати фотку Антонека з поліцейської mug shot ruler кинуть як аргумент його 180. Але не кидають чогось, бо там того зросту немає і близько. Підозрювані під експертизу фактично чітко підходять. А те що там в зливних бачках публікують на заказ - так на те вони і треба, щоб полову зливати в уха. Суд розгляне і вирішить, невинуваті якщо - хай держава компенсує а ні хай сидять свої 15 чі пожиттєве.
ЄСПЛ отримав скарги на незаконне затримання фігурантки справи Шеремета Кузьменко, - адвокат - Цензор.НЕТ 9398
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27.08.2020 11:01 Відповісти
 
 