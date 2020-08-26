ЄСПЛ отримав скарги на незаконне затримання фігурантки справи Шеремета Кузьменко, - адвокат. ДОКУМЕНТ
Захисник фігурантки справи про вбивство журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко заявив, що до розгляду Європейського суду з прав людини надійшли його скарги.
Про це адвокат Кузьменко Тарас Безпалий повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"ЄСПЛ підтвердив отримання моїх скарг щодо незаконного затримання Юлії Кузьменко та низки інших порушень у справі. Чекаємо на відкриття розгляду", - написав він.
Нагадаємо, 12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
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Бубочка, авакян, прокуроры и судьи накосячили в этом деле по полной!
Рассмотрение нарушения прав человека и уголовка на местном уровне никак не связаны!
Хотя с затянутыми нашими судами, не удивлюсь если решение ЕСПЧ придет раньше чем решение украинского, и на его основании закроют дело!
Ця експертиза є в матеріалах справи і вона нікуди не ділась. Вона робилась в 2016 році Враховуючі можливі похибки зріст Кузьменко чітко в межах експертизи у Антоненко фактичний зріст на 1.5 см більший від похибки. Те що розказують адвокати що Антоненко уже підірс до 180см))) - чиста брехня. Групове фото Антоненко в центрі справа Сергій Кузін я кого я знаю, спілкувася з ним не раз бо на мотах катаємо і там перетиналсиь. Він не високого зросту при наймі від моїх 184 см. на 10 точно нижчий. А на фото вони фактично одного зросту. Поміряти зріст Антоненка експертам - не проблема. Впевнений що він реально 175-176 см. Хай адвокати фотку Антонека з поліцейської mug shot ruler кинуть як аргумент його 180. Але не кидають чогось, бо там того зросту немає і близько. Підозрювані під експертизу фактично чітко підходять. А те що там в зливних бачках публікують на заказ - так на те вони і треба, щоб полову зливати в уха. Суд розгляне і вирішить, невинуваті якщо - хай держава компенсує а ні хай сидять свої 15 чі пожиттєве.