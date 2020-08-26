Невідомі напали на групу підлітків у парку в Одесі: у хід пішли зеленка та сльозогінний газ, - поліція
Правоохоронці встановлюють осіб, причетних до вчинення хуліганських дій у Стамбульському парку Одеси.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Приморського відділу поліції в м.Одесі.
"Учора, близько восьмої години вечора, до компанії підлітків, які відпочивали в альтанці на території парку, несподівано підбігла група молодиків, розпилила речовину сльозогінної дії та облила зеленкою, після чого пошкодила музичний інструмент (гітару)", - йдеться в повідомленні.
Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.
Наразі працівники поліції вживають вичерпних заходів щодо встановлення повних обставин події, а також осіб, які можуть бути причетними до скоєння зазначеного правопорушення.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Надо не зелёнкой было,а к примеру разведённым в соляре гудроном,эффект намного интересней)))
Ну и естественно личный контроль лупоглазенького петушка ***********,а что?)))
Ещё как могут))
Телефоны не в тренде,гитара и Мурка в авторитете))
А сам знаешь,АУЕ движняк у нас не канает))
Одесса это ж не Магадан))
Теперь репертуар прийдётся менять))
Ну хотя бы на "Ах Одесса,жемчужина у моря".