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Новини
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Невідомі напали на групу підлітків у парку в Одесі: у хід пішли зеленка та сльозогінний газ, - поліція

Невідомі напали на групу підлітків у парку в Одесі: у хід пішли зеленка та сльозогінний газ, - поліція

Правоохоронці встановлюють осіб, причетних до вчинення хуліганських дій у Стамбульському парку Одеси.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Приморського відділу поліції в м.Одесі.

"Учора, близько восьмої години вечора, до компанії підлітків, які відпочивали в альтанці на території парку, несподівано підбігла група молодиків, розпилила речовину сльозогінної дії та облила зеленкою, після чого пошкодила музичний інструмент (гітару)", - йдеться в повідомленні.

Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Наразі працівники поліції вживають вичерпних заходів щодо встановлення повних обставин події, а також осіб, які можуть бути причетними до скоєння зазначеного правопорушення.

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Автор: 

діти (5044) напад (1118) Одеська область (3186)


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Топ коментарі
+19
Пока зезидент не возьмет это резонансное дело под личный контроль, с мертвой точки оно не сдвинется.
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26.08.2020 13:21
+5
Возмущенной общественности не нравится когда подвыпившая малолетняя поросль лабает во все свое горло кацапский шансон)))
Надо не зелёнкой было,а к примеру разведённым в соляре гудроном,эффект намного интересней)))
Ну и естественно личный контроль лупоглазенького петушка ***********,а что?)))
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26.08.2020 13:51
+3
Уже выяснили: очень плохо пели...
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26.08.2020 13:20
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Уже выяснили: очень плохо пели...
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26.08.2020 13:20 Відповісти
Пока зезидент не возьмет это резонансное дело под личный контроль, с мертвой точки оно не сдвинется.
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26.08.2020 13:21 Відповісти
Бывает...
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26.08.2020 13:23 Відповісти
Сейчас Аваков наловит пацанов и отчитается что "банда" споймана
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26.08.2020 13:25 Відповісти
Кто же своих ловить будет. Их почерк
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26.08.2020 13:33 Відповісти
Не в той тональности лабухали?)))
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26.08.2020 13:41 Відповісти
Возмущенной общественности не нравится когда подвыпившая малолетняя поросль лабает во все свое горло кацапский шансон)))
Надо не зелёнкой было,а к примеру разведённым в соляре гудроном,эффект намного интересней)))
Ну и естественно личный контроль лупоглазенького петушка ***********,а что?)))
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26.08.2020 13:51 Відповісти
Не чуди. Подвыпившая малолетняя поросль может лабать только на телефоне. Обычные пубертатные стычки.
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26.08.2020 14:25 Відповісти
Ой не гони волны))
Ещё как могут))
Телефоны не в тренде,гитара и Мурка в авторитете))
А сам знаешь,АУЕ движняк у нас не канает))
Одесса это ж не Магадан))
Теперь репертуар прийдётся менять))
Ну хотя бы на "Ах Одесса,жемчужина у моря".
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26.08.2020 14:32 Відповісти
Ну как же сегодня без зЄльОнки?... Сегодня без зЄлЬОнки ниЗЗя...
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26.08.2020 14:36 Відповісти
Все дело в том что внешность у этой компании была резко выделяющаяся крашенные волосы, необычные прически, а в этот день в Одессе проходила какая то акция ЛГБТ, по всей видимости их за них приняли, а может они ими и были.
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26.08.2020 15:25 Відповісти
 
 