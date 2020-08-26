Невідомі напали на групу підлітків у парку в Одесі: у хід пішли зеленка та сльозогінний газ, - поліція

Правоохоронці встановлюють осіб, причетних до вчинення хуліганських дій у Стамбульському парку Одеси.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Приморського відділу поліції в м.Одесі.

"Учора, близько восьмої години вечора, до компанії підлітків, які відпочивали в альтанці на території парку, несподівано підбігла група молодиків, розпилила речовину сльозогінної дії та облила зеленкою, після чого пошкодила музичний інструмент (гітару)", - йдеться в повідомленні.

Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Наразі працівники поліції вживають вичерпних заходів щодо встановлення повних обставин події, а також осіб, які можуть бути причетними до скоєння зазначеного правопорушення.

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