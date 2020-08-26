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Новини Коронавірус і карантин
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Стосовно двох жінок із коронавірусом, які відвідували весілля на Буковині, можуть відкрити кримінальне провадження, - ОДА

Стосовно двох жінок із коронавірусом, які відвідували весілля на Буковині, можуть відкрити кримінальне провадження, - ОДА

У Чернівецькій області проводять епідеміологічне розслідування за фактами, коли люди з підтвердженим COVID-19 або із симптомами коронавірусу приходили на весілля, на яких потім заразилися багато гостей.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявила заступниця голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак.

"У Чернівецькій області зафіксовано факти, коли весільна дружка із клінічними симптомами коронавірусу, була на двох весіллях. А вінчальна мати, маючи позитивний результат тесту на COVID-19, також прийшла на свято", - сказала Гусак.

Вона розповіла, що наразі за цими фактами триває епідеміологічне розслідування. За його результатами будуть звертатися до правоохоронців.

"Наразі нам відомо, що дружка на момент весілля не знала про свій діагноз, але мала всі клінічні симптоми COVID-19. А у вінчальної матері вже був позитивний ПЛР-тест і вона не відмовилася від участі у такому масовому заході. Звісно, гості про це не знали", - розповіла заступниця голови ОДА.

Також читайте: У Чернівецькій області за добу виявили рекордні 213 нових випадків COVID-19, - ОДА

Автор: 

Буковина (846) карантин (18172) ОДА (1625) весілля (76) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+11
С ПОДТВЕРЖДЕННЫМ коронавирусом. Это разные вещи.
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26.08.2020 13:47
+10
Я думал, что "есмли у тебя температура или другие признаки простуды или ОРВИ - сиди дома"(С) - это должно быть очевидно и само собой разумеющееся. Но, похоже, не для всех
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26.08.2020 13:50
+4
Совісна людина не попреться на весілля, коли в неї нежить.
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26.08.2020 14:31
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В отношении двух женщин с коронавирусом, которые посещали свадьбы на Буковине, могут открыть уголовное производство, - ОГА - Цензор.НЕТ 3785
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26.08.2020 13:33 Відповісти
Короче есмли у тебя температура или другие признаки простуды или ОРВИ - сиди дома иначе расстрел
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26.08.2020 13:42 Відповісти
С ПОДТВЕРЖДЕННЫМ коронавирусом. Это разные вещи.
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26.08.2020 13:47 Відповісти
Я думал, что "есмли у тебя температура или другие признаки простуды или ОРВИ - сиди дома"(С) - это должно быть очевидно и само собой разумеющееся. Но, похоже, не для всех
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26.08.2020 13:50 Відповісти
Совісна людина не попреться на весілля, коли в неї нежить.
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26.08.2020 14:31 Відповісти
А якщо вони на на всіх чхати хотіли?
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26.08.2020 14:44 Відповісти
Ну вот - не пригласили видать попа, вот и заразились. А если и пригласили, то это значит что Яхве говно и рулит Аллах. И надо было муллу притащить. А если от там был с попом, то значит шо оба пердуна говно и рулит один из 1000050000 божков, которых придумали психи и хитрецы.
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26.08.2020 13:43 Відповісти
Всё дело в патриархате. Венчались в МП. К гадалке не ходи.
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26.08.2020 13:51 Відповісти
Ах эта свадьба,свадьба,свадьба ....
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26.08.2020 13:58 Відповісти
Не, ну если бы триппером всех перезаражали,- было бы ничего, или, даже,- весело... а так,- как-то по свински!
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26.08.2020 14:05 Відповісти
Не дай Боже таку падлюку поряд мати...це не вінчальна мати - це курва від якої треба триматися, як можо далі...
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26.08.2020 14:08 Відповісти
А каких симптомов нет в симптомах ковида?
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26.08.2020 14:13 Відповісти
Стосовно двох жінок із коронавірусом, які відвідували весілля на Буковині, можуть відкрити кримінальне провадження

Стосовно двох жінок із коронавірусом, які відвідували весілля на Буковині,ПОВИННІ відкрити кримінальне провадження
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26.08.2020 15:33 Відповісти
Власти https://inforesist.org/tag/kitaj/ Китая приравняли умышленное сокрытие симптомов коронавируса COVID-19 к уголовному преступлению, за которое суд может приговорить человека к смертной казни. Об этом сообщает https://inforesist.org/goto/http://bjrb.bjd.com.cn/html/2020-02/15/node_1.htm Beijing Daily со ссылкой на заявление китайского суда.
Кроме утаивания симптомов коронавируса, также уголовно наказуемым теперь в КНР является ложное сообщение о симптомах. Наказаны могут быть и те, кто отказывается делиться информацией об истории путешествий.
По решению китайского суда, человек, который стал источником инфекции и привел к распространению вируса, будет обвинен в создании угрозы общественной безопасности. За это его могут приговорить к 10 годам заключения, пожизненному лишению свободы, и даже к смертной казни.
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26.08.2020 15:41 Відповісти
Пристрелите Дурду, иначе он казнит всех, смертоубийца.
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26.08.2020 17:40 Відповісти
 
 