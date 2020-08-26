Стосовно двох жінок із коронавірусом, які відвідували весілля на Буковині, можуть відкрити кримінальне провадження, - ОДА

У Чернівецькій області проводять епідеміологічне розслідування за фактами, коли люди з підтвердженим COVID-19 або із симптомами коронавірусу приходили на весілля, на яких потім заразилися багато гостей.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявила заступниця голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак.

"У Чернівецькій області зафіксовано факти, коли весільна дружка із клінічними симптомами коронавірусу, була на двох весіллях. А вінчальна мати, маючи позитивний результат тесту на COVID-19, також прийшла на свято", - сказала Гусак.

Вона розповіла, що наразі за цими фактами триває епідеміологічне розслідування. За його результатами будуть звертатися до правоохоронців.

"Наразі нам відомо, що дружка на момент весілля не знала про свій діагноз, але мала всі клінічні симптоми COVID-19. А у вінчальної матері вже був позитивний ПЛР-тест і вона не відмовилася від участі у такому масовому заході. Звісно, гості про це не знали", - розповіла заступниця голови ОДА.

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