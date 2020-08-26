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У Раді створять робочу групу для напрацювання спецзаконів, спрямованих на встановлення миру в Україні, - "слуга народу" Качура

У Раді створять робочу групу для напрацювання спецзаконів, спрямованих на встановлення миру в Україні, -

Учасники засідання парламентського комітету з питань державної влади вирішили створити робочу групу, яка розроблятиме законопроєкти, які сприятимуть миру в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив заступник глави комітету Олександр Качура (фракція "Слуга народу") журналістам після засідання парламентського комітету з питань державної влади в середу в Києві.

"Ми домовилися з першим президентом України, разом з Кабінетом міністрів, Офісом президента, народними депутатами створити всередині парламенту таку робочу групу, яка б змогла напрацювати рішення, в тому числі (з огляду на. - Ред.) лист Леоніда Макаровича. Також це буде група, яка буде напрацьовувати спеціальні закони, які стосуються миру в Україні", - сказав Качура.

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За його словами, в засіданні комітету брали участь перший президент України, глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук та представники всіх фракцій Ради.

Нагадаємо, раніше залучений до роботи ТКГ українською стороною як представник ОРДО журналіст Сергій Гармаш повідомив, що Кравчук на засіданні ТКГ пообіцяв попросити Раду переглянути постанову, яка, на думку ОРДЛО, порушує мінські угоди.

Автор: 

ВР (14942) Кравчук Леонід (546) Донбас (22354) Тристороння контактна група (827) Слуга народу (2810) Качура Олександр (170)


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Топ коментарі
+23
Це той самий Качура, який є головою київської парторганізації "Український вибір" мертвечука, і він буде "розробляти закони"... зрозуміло, що з капітуляції...
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26.08.2020 13:36
+16
В Раде создадут рабочую группу для наработки спецзаконов, направленных на установление мира в Украине, - "слуга народа" Качура - Цензор.НЕТ 7362
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26.08.2020 13:34
+16
В Раде создадут рабочую группу для наработки спецзаконов, направленных на установление мира в Украине, - "слуга народа" Качура - Цензор.НЕТ 5049
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26.08.2020 13:35
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В Раде создадут рабочую группу для наработки спецзаконов, направленных на установление мира в Украине, - "слуга народа" Качура - Цензор.НЕТ 7362
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26.08.2020 13:34 Відповісти
Присядь ещё ниже. И работать, работать, работать! Как завещал великий Ленин!
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26.08.2020 13:48 Відповісти
В Раде создадут рабочую группу для наработки спецзаконов, направленных на установление мира в Украине, - "слуга народа" Качура - Цензор.НЕТ 5049
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26.08.2020 13:35 Відповісти
Це той самий Качура, який є головою київської парторганізації "Український вибір" мертвечука, і він буде "розробляти закони"... зрозуміло, що з капітуляції...
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26.08.2020 13:36 Відповісти
Мир в Україні буде після ліквідації росії.
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26.08.2020 13:36 Відповісти
Добра,Али.Самый надежный вариант-слава хабаровскам. Но эта страна-тварюга ещё всем крови попьет.
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26.08.2020 13:50 Відповісти
СпецЗакон №1:

"Прекратить стрелять!... даже если вас убивают."
СпецЗакон №2:"Война СТОЙ! Раз-два."
СпецЗакн №3:
"Капитуляция - всеобъемлющая и поголовная."
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26.08.2020 13:37 Відповісти
- Джентльмен в обществе джентльменов делает свой маленький бизнес.(с)
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26.08.2020 13:37 Відповісти
Что за пургу несут эти новые молодые тупые морды лиц, как можно *установить*мир в Украине, если присутствуют оккупационные войска рф и уходить оттуда не собираются?
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26.08.2020 13:38 Відповісти
Исправлено:
"В Раде создадут рабочую группу для наработки спецзаконов, направленных на установление РЮСЬКАГО мира в Украине"
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26.08.2020 13:38 Відповісти
Ви вже, курви, збираєтесь забезпечити законність українського "придністров'я"???
Ну то приміть закон, що Крим повертається до складу України 30-го вересня 2020 року, а воду ми туди даємо 1-го жовтня! Все по "завєтам" Кравчука...
Абсурд, скажете? Так, для нормальної, адекватної людини - абсурд, але не для кодли паяців, що перетворили головне свято держави на власний корпоратив.
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26.08.2020 13:39 Відповісти
https://espreso.tv/article/2020/08/26/vitaliy_portnykov_viyna_ne_zakinchytsya_cogo_roku Війна не закінчиться цього року

Зеленський запевняє, що існують шанси для закінчення війни на Донбасі вже цього року. Але Зеленський обманює і самого себе, і своїх виборців
Ніяких шансів для закінчення війни немає ні у цьому році, ні у доступному для огляду майбутньому. При цьому Україна - лише частина війни, яку веде путінський режим, а зовсім не її центр.
Зеленський і його виборці - люди, позбавлені інстинкту державників - просто не здатні зрозуміти причин, через які Путін веде цю війну. Вони не здатні зрозуміти, чому у цій війні російського президента підтримує велика частина його співвітчизників. Для Путіна війна з Україною - священна війна. Війна за відродження Російської імперії, частиною території якої є українські землі. Путіну не потрібен Донбас. І навіть Крим не є таким важливим, як контроль над усією Україною. І Донбас, і Крим - це лише частина інструментів по дестабілізації ситуації у нашій країні з метою її поглинання. І обстріли на Донбасі, і навіть припинення цих обстрілів на час - теж частина інструментів. Не більше того. І це потрібно розуміти. Як потрібно розуміти, що якщо нашою країною продовжать керувати безвідповідальні популісти, якщо ми залишимося заручниками інфантилізму виборців Зеленського, Україна не зможе зупинити війну і тим більше її виграти. Запорука нашого успіху - в тому, що ми лише фрагмент краху Російської імперії. Хоче того Зеленський чи ні, йому доведеться воювати довго і наполегливо. Хочуть того виборці Зеленського чи ні, їм доведеться воювати довго і наполегливо. Така логіка історії, яку не змінять жодні вибори, ніяка безвідповідальність 73 відсотків. Конфлікт з Росією - це наше минуле, сьогодення й найближче майбутнє.


Віталій Портников, блог, https://espreso.tv/article/2020/08/26/vitaliy_portnykov_viyna_ne_zakinchytsya_cogo_roku

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26.08.2020 13:41 Відповісти
Портников - "Зеленский - путинский инструмент ликвидации Украины"
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26.08.2020 14:09 Відповісти
В шести знаменательных словах: примите как данность войны на окраинах, при крушении империй. Не оптимистичная перспектива.
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26.08.2020 14:12 Відповісти
іншої немає
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26.08.2020 14:30 Відповісти
Одни с горшков только слезли (основная масса СН), другие опять начали ходить на горшки(Кравчук, Фокин и др. плесень), а уже - "спецзаконы" по восстановлению мира
Детский лепет смешался со старческим маразмом, коктейль - ещё тот..
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26.08.2020 13:42 Відповісти
**** Кравчук керує ****** СН. Якщо людина з вулиці керує ВР то нах№й така ВР
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26.08.2020 13:42 Відповісти
Какие могут создаваться законы для мира в Украине, если агрессия внешняя?? Только капитулянские, для утоления аппетитов агрессора!
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26.08.2020 13:47 Відповісти
Поки наші ветерани будуть вирішувати в соцмережах хто більший патріот і що таке Марш Захисників, зелена влада по тихому, через спецзакони, поверне Україну в болото "малоросії".
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26.08.2020 13:48 Відповісти
В Раде создадут рабочую группу для наработки спецзаконов, направленных на установление мира в Украине, - "слуга народа" Качура - Цензор.НЕТ 4340
Яким чином ти збираєшся встановлювати мир в Україні?
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26.08.2020 13:49 Відповісти
1. Войну начинала не Украина, не нам и заканчивать.. 2. Только после деокуппации и вывода войск с аннексированного Крыма, оккупированного Донбасса. 3. массовые посадки в пенитенциарные заведения с конфискацией имущества всех боевиков и чиновников оккупантов, + коллабораетов мин на 17- 20 лет.4. только после воскрешения более 13 тысяч убитых украинцев. 5. Только после выплат репараций и контрибуций государству Украина и семьям погибших в войне граждан ********** всех материальных и моральных убытков. 6. И только потом можем подумать о мире, ключи от которого находятся на ********* у ***** и компашки
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26.08.2020 13:52 Відповісти
В Раде создадут рабочую группу для наработки спецзаконов, направленных на установление мира в Украине, - "слуга народа" Качура - Цензор.НЕТ 4343
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26.08.2020 13:59 Відповісти
Качура *** ,ты где такую шмаль берёшь забористую ? для установления мира нужны не законы а могучие армия и флот и руководство страны готовое умереть за каждый дюйм своей земли ...
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26.08.2020 13:57 Відповісти
Які ще, *********, спецзакони??? Не буде там миру, на жаль. Укріплювати позиції і молитися за наших воїнів, їх мужність і терпіння.
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26.08.2020 13:59 Відповісти
какой там закон разработают, что роисяне должны будут утопать сами с донбаса?
прям интересно, какого они там законы от слуг испугаются и утекать начнут?
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26.08.2020 14:02 Відповісти
Привидите мне хоть один пример в истории, когда в войне побеждали принятием законов?!!!!!!
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26.08.2020 14:02 Відповісти
Кочура сепар? Какая еще война внутри Украины?
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26.08.2020 14:02 Відповісти
И да, милости просим разрабатывающих такие законы чиновников , из Украины , - У Раді створять робочу групу для напрацювання спецзаконів, спрямованих на встановлення миру в Україні, - "слуга народу" Качура - Цензор.НЕТ 1690 в рашисткие гребеня
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26.08.2020 14:05 Відповісти
А шо, Украина уже победила и дошла до границ с РФ? Теперь можно и спецзаконы разрабатывать. Или это спецзаконы об эффективной капитуляции?
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26.08.2020 14:05 Відповісти
В Минюсте подтвердили, что "слуга народа" КАЧУРА руководит подразделением организации МЕДВЕДЧУКА


Народный депутат от фракции "Слуга народа" https://rus.lb.ua/file/person/4796_kachura_aleksandr_anatolevich.html Александр Качура является руководителем обособленного подразделения ВОО "Всеукраинское общественное движение" Украинский выбор" в Соломенском районе Киева.
Минюст подтверждает, что руководителем ВОО "Украинский выбор" является нардеп "Оппозиционные платформы - За жизнь" https://rus.lb.ua/file/person/1306_medvedchuk_viktor_vladimirovich_.html Виктор Медведчук .

"Очевидно, этим объясняется публичная позиция Александра Качуры, обнародованная в СМИ 6 марта, по поддержке подачи воды на территорию оккупированного Российской Федерацией Крымского полуострова"
Как известно, Качура был заявителем в Генеральную прокуратуру в отношении народного депутата из фракции "Европейская Солидарность" Софии Федины и волонтера Маруси Зверобой.
https://rus.lb.ua/news/2020/03/07/451961_minyuste_podtverdili_sluga.html
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26.08.2020 14:14 Відповісти
Розробити закон, за яким такі як Качура, Кравчук,Медведчук і близько не допускалися до влади.
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26.08.2020 14:15 Відповісти
Они в тюрьме должны сидеть.
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26.08.2020 14:17 Відповісти
Готовятся сдать Украину в турборежиме в специфический способ
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26.08.2020 14:16 Відповісти
Полный идиот!
мир будет когда кацапия выведет свою армию!
какие нах законы!
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26.08.2020 14:24 Відповісти
Видимість діяльности -теж діялність.
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26.08.2020 14:26 Відповісти
Задумайтесь, член партии и фракции "Слуги" КАЧУРА одновременно возглавляет подразделение Медведчука!!!
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26.08.2020 14:35 Відповісти
та шо тут думати - одна шайка.
чи не половину слуг уродів складають осколки ригів. Іншу половину - кар'єристи і взагалі випадкові особи. Зажопи - половина осколків ригів, інша половина - не так обрізані. Згадаємо минулі коаліції ригів, заїду, обрізаних, комуняк, селсоциків, тощо.
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26.08.2020 14:40 Відповісти
Народ, який тут відписався... а тепер...
А тепер ви зрозуміли, наскільки далекоглядним був Порох, запроваджуючи "мінські домовленності", відроджуючи армію та оборону України, створюючи антипутінську міжнародну коаліцію з санкціями на касапію?
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26.08.2020 14:35 Відповісти
Ну этого и следовало ожидать. Это предвидели, что один из "слуг" внесет вирус. Ну не просто же так собирались.
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26.08.2020 15:05 Відповісти
" Раде создадут рабочую спецгруппу для наработки спецзаконов, направленных на спецкапитуляцию Украины", - сказала одна зелёная тварь.
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26.08.2020 15:41 Відповісти
может все же вместо спецзаконов - спецстену и спецров со спецкроуодилами?
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26.08.2020 17:25 Відповісти
 
 