У Раді створять робочу групу для напрацювання спецзаконів, спрямованих на встановлення миру в Україні, - "слуга народу" Качура

Учасники засідання парламентського комітету з питань державної влади вирішили створити робочу групу, яка розроблятиме законопроєкти, які сприятимуть миру в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив заступник глави комітету Олександр Качура (фракція "Слуга народу") журналістам після засідання парламентського комітету з питань державної влади в середу в Києві.

"Ми домовилися з першим президентом України, разом з Кабінетом міністрів, Офісом президента, народними депутатами створити всередині парламенту таку робочу групу, яка б змогла напрацювати рішення, в тому числі (з огляду на. - Ред.) лист Леоніда Макаровича. Також це буде група, яка буде напрацьовувати спеціальні закони, які стосуються миру в Україні", - сказав Качура.

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За його словами, в засіданні комітету брали участь перший президент України, глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук та представники всіх фракцій Ради.

Нагадаємо, раніше залучений до роботи ТКГ українською стороною як представник ОРДО журналіст Сергій Гармаш повідомив, що Кравчук на засіданні ТКГ пообіцяв попросити Раду переглянути постанову, яка, на думку ОРДЛО, порушує мінські угоди.