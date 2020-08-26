У разі потрапляння Києва до "помаранчевої" зони святкові лінійки 1 вересня можуть скасувати, - Рубан

Святкові лінійки 1 вересня можна проводити, якщо населений пункт перебуває в "зеленій" або "жовтій" зонах.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Сьогодні", про це заявив керівник управління Держпродсподживслужби в Києві Олег Рубан.

"Лінійки, приурочені до першого вересня, - це теж скупчення людей, але вони належать до культурно-масових заходів. І їх можна проводити, якщо населений пункт перебуває в "зеленій" або "жовтій" зонах. Але з дотриманням всіх норм і правил: маски, антисептик і безпечна дистанція. Крім того, лінійку потрібно проводити на окремій території, де для кожної людини забезпечать площу в п'ять квадратних метрів. Якщо Київ потрапить до "помаранчевої" зони небезпеки – то всі лінійки скасовуються. В цьому випадку проводити їх заборонено", – пояснив Рубан.

Також у навчальних закладах запроваджується ще одне правило, пов'язане з настанням осені.

"Це контроль за мікрокліматом в приміщеннях. Науково обґрунтовано, що цей збудник передається в закритих сухих і максимально вологих приміщеннях. Тому необхідний контроль за мікрокліматом. Норма – 40-60% вологості, а температура в приміщеннях повинна бути не більше +20-25 градусів . Є і п'ятий фактор. Якщо хтось захворів, або з'явилися симптоми хвороби – негайно звертатися до лікаря", – додав Рубан.

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