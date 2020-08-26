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Новини Коронавірус і карантин
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У разі потрапляння Києва до "помаранчевої" зони святкові лінійки 1 вересня можуть скасувати, - Рубан

У разі потрапляння Києва до

Святкові лінійки 1 вересня можна проводити, якщо населений пункт перебуває в "зеленій" або "жовтій" зонах.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Сьогодні", про це заявив керівник управління Держпродсподживслужби в Києві Олег Рубан.

"Лінійки, приурочені до першого вересня, - це теж скупчення людей, але вони належать до культурно-масових заходів. І їх можна проводити, якщо населений пункт перебуває в "зеленій" або "жовтій" зонах. Але з дотриманням всіх норм і правил: маски, антисептик і безпечна дистанція. Крім того, лінійку потрібно проводити на окремій території, де для кожної людини забезпечать площу в п'ять квадратних метрів. Якщо Київ потрапить до "помаранчевої" зони небезпеки – то всі лінійки скасовуються. В цьому випадку проводити їх заборонено", – пояснив Рубан.

Також у навчальних закладах запроваджується ще одне правило, пов'язане з настанням осені.

"Це контроль за мікрокліматом в приміщеннях. Науково обґрунтовано, що цей збудник передається в закритих сухих і максимально вологих приміщеннях. Тому необхідний контроль за мікрокліматом. Норма – 40-60% вологості, а температура в приміщеннях повинна бути не більше +20-25 градусів . Є і п'ятий фактор. Якщо хтось захворів, або з'явилися симптоми хвороби – негайно звертатися до лікаря", – додав Рубан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пересування в масках, гнучкий графік і уроки на вулиці: в Міносвіти оприлюднили вимоги до шкіл з 1 вересня

Автор: 

карантин (18172) Київ (19419) школа (2204) Рубан Олег (113) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Отмените это совдеповское лайно
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26.08.2020 13:46 Відповісти
+100500
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26.08.2020 13:52 Відповісти
Ничо не совдеповское, всё уже круто изменилось.
Да, на линейке, как и при совдепии, первым голова сельрады выступает.
Но жирной тётки с РАЙОНО, как при совдепии, уже очень давно нет, вместо неё теперь выступает поп.
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26.08.2020 14:03 Відповісти
Та он уже давно в красной
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26.08.2020 13:50 Відповісти
Госпродпотребслужба?!! Следующий эксперт-начальник транспортного цеха?
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26.08.2020 13:54 Відповісти
Кому вообще нужны эти линейки ? Хватит уже этого совкового дурдома .
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26.08.2020 13:55 Відповісти
Линейки - это вообще совдеповский пережиток, которого не должно быть в наше время.
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26.08.2020 15:15 Відповісти
Опять двадцать пять. "Не должно быть теплее" - так почему все вирусы больше лютуют зимой? Не хотите отапливать школы, так и скажите. В дождь и снег в школу не идти, физкультура ж на улице? Хотите устанавливать зоны для своей допотопной экономики, прекрасно, но дети есть дети, они Вам быстро все зоны смешают. Почему нельзя сделать обучение как в прошлом году, не рискуя обвалить систему здравоохранения за две недели сентября? Только лишь потому, что у нас не Румыния, чтобы правительство закупило детям планшеты, и не Германия, чтобы родители смогли их купить сами?
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26.08.2020 16:37 Відповісти
Цуко, новости одна другой ярчее.. ))

"А в случае попадания Киева в "голубую" зону праздничные линейки 1 сентября смогут провести в "Голубой Устрице", - Рубан


Внимание вопрос: "Куда же всё-таки пойти дальтонику на 1-е сентября?" ))
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26.08.2020 17:58 Відповісти
 
 