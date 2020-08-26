Вибори в ОРДЛО мають відбутися за спецзаконом, але лише після виведення іноземних військ і НЗФ, - Резніков
Вибори в окремих районах Донецької і Луганської областей мають відбутися за спеціальним законом, але зараз там немає умов для їхнього проведення.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков після засідання комітету з питань державної влади, на якому розглядався лист керівника української делегації ТКГ Леоніда Кравчука щодо відповідності постанови про проведення місцевих виборів Мінським угодам.
"Парламент України має ухвалити відповідний окремий закон про вибори дострокові в окремих районах Донецької та Луганської областях України, й відповідно до цього закону там повинні й можуть бути проведені вибори", - зазначив віцепрем'єр.
Резніков нагадав, що про ухвалення спеціального законопроекту про вибори в ОРДЛО йдеться в комплексі заходів Мінських угод, зокрема в законі про особливості місцевого самоврядування.
Він наголосив, що постанова Верховної Ради про місцеві вибори регулює проведення виборів на території, підконтрольній уряду України.
"Це різні абсолютно документи правового характеру з різними юридичними наслідками", - сказав віце-прем'єр.
Водночас, за його словами, вибори в ОРДЛО можна буде проводити тільки після того, як із цієї території буде виведено іноземні війська, відбудеться роззброєння, демілітаризація, буде виведено всі незаконні збройні формування.
"Моя позиція, що в ОРДЛО потрібно проводити вибори після того, як звідти будуть виведені іноземні війська, відбудуться роззброєння, демілітаризація, виведення всіх незаконних збройних формувань, встановитися конституційний лад, що дасть можливість приїхати моніторинговій місії ОБСЄ і засвідчити, що вибори там відбулися за українським законом, за українською Конституцією, за копенгагенськими стандартами, зі свободою голосування, свободою пересування, політичних партій і повністю відновлено контроль уряду на всій території", - сказав Резніков.
Він уточнив, що, за його інформацією, на не підконтрольній Україні території "продовжують перебувати російські війська та їхні найманці, тому сьогодні там точно не можуть бути проведені вибори".
"Тому що жодна моніторингова місія ОБСЄ туди не приїде, адже там небезпечно. Звісно, уряд України не зможе дати їм гарантію безпеки, тому спочатку виконання умов безпеки Мінських угод, які прописані в пункті 1, 2, 3, 4 і далі за текстом, тоді можна говорити про призначення виборів", - наголосив віце-прем'єр.
Нагадаємо, раніше залучений до роботи ТКГ українською стороною як представник ОРДО журналіст Сергій Гармаш повідомив, що Кравчук на засіданні ТКГ пообіцяв попросити Раду переглянути постанову, яка, на думку ОРДЛО, порушує мінські угоди.
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Якщо по "спеціальному закону", то вибори там можна провести в іншу дату, після того як будуть "выведены иностранные войска, состоятся разоружение, демилитаризация, вывод всех незаконных вооруженных формирований, установиться конституционный порядок, что даст возможность приехать мониторинговой миссии ОБСЕ...".
Просто закрыть нельзя, ибо это прописано в минских соглашениях. Если мы "закроем вопрос" на 5-10 лет, значит нам придется объявить, что мы отказываемся от Минских, а в связи с Минскими соглашениями на кацапов наложен отдельный пакет санкций, который будет снят, если Украина выйдет из Минских соглашений.
Потому Украине нельзя прямо заявлять об отказе от выборов - нужно все время заявлять, что мы согласны выполнять Минские, НО только после вывода с Донбасса российских и прочих НВФ.
Но официально от Минских никто не отказывается, ибо официальный отказ снимет санкции с РФ - нам это не нужно, а вам?
Право лугандонцу быть избранным наступает через 20 лет после оккупации! Каждый лугандонец должен сдать екзамен на знание Украинского языка и украинской истории.
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Ещё там говориться - что принято это должно быть до конца 2015 года. После этого Мордор много раз накладывал на МС большую кучу срья якутского скульптора, в том числе - начал раздавать свои паспорта.
сначала режим полнейшей тишины (а не постреливают не прицельно), потом вывод РФ и разоружение бандформирований, выход на свою границу, укрепление границы а потом уж мирная жизнь по законам Украины и с украинской атрибутикой (и паспортами в том числе)...а за выборы поговорим в мирном украинском Донецке или Луганске...
К сожалению, в Минских соглашениях прописан немного другой порядок их выполнения, а потому у нас остается только зацепка в формулировке "выборы по законам Украины"
Якщо ця постанова не підходить, то логічно припустити, що вибори ви збираєтесь проводити на непідконтрольній Україні території. Я правильно зрозумів цих покидьків?
То проведіть відразу таким самим чином вибори в Криму, Венесуелі, Антарктиді і на Марсі! Дибілєти, курва!
Бо постанова скасовує вибори саме на підконтрольній Україні території. Саме тому її хочуть відмінити, щоб провести вібори на підконтрольній нам території. За непідконтрольну мова не йде.
Хоча я б взагалі там пока щи віборів не проводив - ані на підконтрольній, ані на не підконтрольній
Вибори в цих областях ніколи не були прозорими і чесними.
Хіба що тільки залишити право на працю, забрати право голосу ВСІХ ПОГОЛОВНО!
а потом отменить все хотелки, принятые под угрозой военной агрессии оккупантов и очистить этот гнилой орех от предателей, боевиков и местной гнили.
Чому іноземні війська!?
Чому відразу прямо не сказати - інопланетні?!
Прямо треба говорити а то деякі підозрюють що це війська РФ
Зєля-безродна, ти - або дебіл або зрадник.. і ти, іуда, вже мій боржник.. с.ка.......
В Європі і в ЄС категорично проти подвійного і більше громадянства, такі держави Австрія, Литва, Норвегія, Нідерланди ... та інші.
Навіть в країні лідері невід'ємних демократичних прав Німеччини вимагають відмови від попереднього громадянства при прийнятті німецького шляхом натуралізації. Так нащо нам українцям потрібне подвійне ще і кацапське громадянство? Навіщо вибори для кривавих терористів під дулами автоматів на окупованій російськими фашистами бандитській резервації "лугандонії"? Для чого Україні цей бандитський - кацапський особливий статус окупованого Донбасу? Мабуть все це робиться для повного знищення України як держави як цього хоче і вимагає від своїх холуїв продажних ЗЕбілів -капітулянтів кривавий фашист )(уйло.
Иначе интерпретировать слова старого коммуниста не получается. Кравчук собирается вынести тему Крыма за скобки Минских договоренностей. Более того, кремлевская шестерка снова заговорила о подаче воды в оккупированное гетто.
О воде на аннексированный Крым при Порошенко даже заикнуться боялись.
Зато кадры Зеленского о воде на Крым говорят постоянно: Шмыгаль, Дубинский, Арахамия, Разумков, Кравчук etc.
Но, теперь капитулянты стали добавлять ремарку, мол, если возникнет гуманитарная катастрофа и вода только для населения, а не военных и предприятий.
Кравчук, ты идиот? Гуманитарная катастрофа настала в 2014 году с момента оккупации Крыма. Согласно международному праву, ответственность за катастрофу несет страна-оккупант.
И как ты собираешься делить воду между крымчанами, понаехами и вояками? Шлагбаумом что ли?
Крымской воды населению достаточно. Не хватает ее военным базам агрессора и понаехавшим оккупантам.
Если бы кто-то из министров СССР в 1941-42 гг. предложил помочь населению оккупированной Украины или Беларуси, то их бы расстреляли по законам военного времени.
У нас идет война. Странно, что мы терпим такие предложения от врагов украинского народа.
К слову, я уверен, что у Зеленского давно обещали подать воду оккупантам. Все восстановительные и ремонтные работы канала на полуострове проведены. Оплачивает их, разумеется, Москва.
Сорить деньгами из без того дефицитного бюджета просто так никто бы не стал. Значит, в Кремле уверены в зраде Зеленского и ждут водички. Поверьте, агрессоров там припекло.
И если Зеленский только подумает о подаче воды на Крым, а фактически о сдаче Крыма, то украинцев ничто не может сдерживать от народного трибунала над такой властью по законам военного времени. Это наше конституционное право.
Крок другий зе-жаби приймають закон який легалізує мгб-ордло як "муніципальну поліцію" чи ще якусь назву. Себто нвф також немає.
Таким чином виконуються усі умови по виборах.
Шах і мат.