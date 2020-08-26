Вибори в ОРДЛО мають відбутися за спецзаконом, але лише після виведення іноземних військ і НЗФ, - Резніков

Вибори в окремих районах Донецької і Луганської областей мають відбутися за спеціальним законом, але зараз там немає умов для їхнього проведення.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков після засідання комітету з питань державної влади, на якому розглядався лист керівника української делегації ТКГ Леоніда Кравчука щодо відповідності постанови про проведення місцевих виборів Мінським угодам.

"Парламент України має ухвалити відповідний окремий закон про вибори дострокові в окремих районах Донецької та Луганської областях України, й відповідно до цього закону там повинні й можуть бути проведені вибори", - зазначив віцепрем'єр.

Резніков нагадав, що про ухвалення спеціального законопроекту про вибори в ОРДЛО йдеться в комплексі заходів Мінських угод, зокрема в законі про особливості місцевого самоврядування.

Він наголосив, що постанова Верховної Ради про місцеві вибори регулює проведення виборів на території, підконтрольній уряду України.

"Це різні абсолютно документи правового характеру з різними юридичними наслідками", - сказав віце-прем'єр.

Водночас, за його словами, вибори в ОРДЛО можна буде проводити тільки після того, як із цієї території буде виведено іноземні війська, відбудеться роззброєння, демілітаризація, буде виведено всі незаконні збройні формування.

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"Моя позиція, що в ОРДЛО потрібно проводити вибори після того, як звідти будуть виведені іноземні війська, відбудуться роззброєння, демілітаризація, виведення всіх незаконних збройних формувань, встановитися конституційний лад, що дасть можливість приїхати моніторинговій місії ОБСЄ і засвідчити, що вибори там відбулися за українським законом, за українською Конституцією, за копенгагенськими стандартами, зі свободою голосування, свободою пересування, політичних партій і повністю відновлено контроль уряду на всій території", - сказав Резніков.

Він уточнив, що, за його інформацією, на не підконтрольній Україні території "продовжують перебувати російські війська та їхні найманці, тому сьогодні там точно не можуть бути проведені вибори".

"Тому що жодна моніторингова місія ОБСЄ туди не приїде, адже там небезпечно. Звісно, уряд України не зможе дати їм гарантію безпеки, тому спочатку виконання умов безпеки Мінських угод, які прописані в пункті 1, 2, 3, 4 і далі за текстом, тоді можна говорити про призначення виборів", - наголосив віце-прем'єр.

Нагадаємо, раніше залучений до роботи ТКГ українською стороною як представник ОРДО журналіст Сергій Гармаш повідомив, що Кравчук на засіданні ТКГ пообіцяв попросити Раду переглянути постанову, яка, на думку ОРДЛО, порушує мінські угоди.