Лікарні "другої хвилі" на Київщині готуються до прийому хворих на COVID-19

У Київській області лікарні "другої хвилі" готуються до прийому хворих на COVID-19. Уже перепрофільовано 95 ліжок.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської обласної державної адміністрації.

"Лікарні "другої хвилі" готуються до прийому хворих на коронавірус. На Київщині лікарні "першої хвилі", що приймають хворих на COVID-19, заповнені на 32,6%. Із 825 ліжок зайнято 269. У 176 пацієнтів підтверджено інфікування COVID-19, інші 93 пацієнти очікують на результат. Крім того, в закладах охорони здоров’я "другої хвилі" під надання медичної допомоги хворим на коронавірус перепрофільовано 95 ліжок", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що за минулу добу в області зафіксована рекордна кількість захворювань – 95 випадків. Всього за період епідемії в області лабораторно підтверджено 5210 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них у 440 дітей та 727 медичних працівників.

"За рішенням Державної комісії ТЕБ і НС частина регіону перебуває у "помаранчевій зоні" епідемічної небезпеки через коронавірус. Ще частина – у жовтій. Варто дотримуватись карантинних заходів, щоб ситуація не стала ще гіршою. Влада та медики роблять все можливе, щоб врятувати здоров‘я та життя мешканців, просимо і людей не ставитися байдуже і дотримуватися всіх необхідних заходів безпеки", – зазначив голова Київської облдержадміністрації Василь Володін.

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