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Новини Коронавірус і карантин
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Лікарні "другої хвилі" на Київщині готуються до прийому хворих на COVID-19

Лікарні

У Київській області лікарні "другої хвилі" готуються до прийому хворих на COVID-19. Уже перепрофільовано 95 ліжок.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської обласної державної адміністрації.

"Лікарні "другої хвилі" готуються до прийому хворих на коронавірус. На Київщині лікарні "першої хвилі", що приймають хворих на COVID-19, заповнені на 32,6%. Із 825 ліжок зайнято 269. У 176 пацієнтів підтверджено інфікування COVID-19, інші 93 пацієнти очікують на результат. Крім того, в закладах охорони здоров’я "другої хвилі" під надання медичної допомоги хворим на коронавірус перепрофільовано 95 ліжок", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що за минулу добу в області зафіксована рекордна кількість захворювань – 95 випадків. Всього за період епідемії в області лабораторно підтверджено 5210 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них у 440 дітей та 727 медичних працівників.

"За рішенням Державної комісії ТЕБ і НС частина регіону перебуває у "помаранчевій зоні" епідемічної небезпеки через коронавірус. Ще частина – у жовтій. Варто дотримуватись карантинних заходів, щоб ситуація не стала ще гіршою. Влада та медики роблять все можливе, щоб врятувати здоров‘я та життя мешканців, просимо і людей не ставитися байдуже і дотримуватися всіх необхідних заходів безпеки", – зазначив голова Київської облдержадміністрації Василь Володін.

Також читайте: Кількість хворих на COVID-19 за добу в Івано-Франківській та Київській областях зросла більш ніж будь-коли раніше

Автор: 

карантин (18172) Київська область (4006) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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я дико извиняюсь... как там Юля Тимошенко ?
(кто б и как к ней не относился... но ее харизме может позавидовать любой политик! )
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26.08.2020 14:11 Відповісти
Ее "харизма" скоро в дверь не пролезет...
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26.08.2020 14:42 Відповісти
а то точно "харизма" ? ))))))
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26.08.2020 14:46 Відповісти
Старый анекдот
- Экую ты, Марфа, рецессию отрастила!
- Чего-чего отрастила, Кузьмич?
- Темная ты, культурных слов не знаешь! Вот по телевизору говорили: наша экономика - в глубокой рецессии...
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26.08.2020 14:54 Відповісти
 
 