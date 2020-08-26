З Білорусі виїхав член координаційної ради Воронін: За мною прийшли. Вони довго з такими речами не тягнуть

Бізнесмен Андрій Воронін, який увійшов до складу координаційної ради з Брестської області, залишив Білорусь.

Про це він повідомив у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"За мною прийшли. Лише в неділю я йшов Мінськом із 200-тисячним натовпом, а сьогодні я вже в бігах. Усе відбулося дуже швидко, вони довго з такими речами не тягнуть. Мені опечатали всю майстерню з усіма верстатами, матеріалом і виробами. До батьків приходили слідчі, проводили обшук, перевернули все догори дном, налякали маму. Хлопців з моєї команди вчора допитували 5 годин, забрали телефони. Приїжджали до них додому. Мені інкримінують несплату податків і приховування доходів в особливо великому розмірі. Це кримінальна справа, термін до 5 років. Чи пов'язано це з тим, що я увійшов до складу Координаційної Ради з Брестської області? Чи пов'язано це з моєю громадянською позицією? Чи пов'язано це з моїми закликами і протестом упродовж останніх місяців? Звичайно! Тут до ворожки не ходи", - розповів Воронін.

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"Це неприємно, звичайно. Але я був до цього готовий. Я знав, що є ризик і що, можливо, доведеться пожертвувати своїм комфортним і ситим життям заради правди. Заради того, щоб жити і знати, що ти не пройшов повз несправедливості і не злякався. Не зам'явся, не виявив слабкість, не закрив очі на садизм і тортури. Що ти жив згідно зі своєю місії і не відступив. Навіть коли на кону була твоя безпека. Ми з Ксюшею вже не в Білорусі. Зараз ми на роздоріжжі, бо сидіти, як Бабарико і Тіхановський за політично сфабрикованою справою не хочеться. А така ймовірність наближалася до 100 відсотків. Якщо у вас є знайомі в протестному русі за межами Білорусі - напишіть нам. Якщо у вас є якесь житло в оренду поза РБ - напишіть нам. Якийсь час мені доведеться провести у вигнанні, тому потрібно шукати можливості на щось жити. Я люблю Брест, люблю Білорусь, люблю білорусів. Я дуже хочу повернутися. Тому ми не кинемо боротьбу. Координаційна рада Бреста створена і вона працює. Дуже тихо, але дуже продуктивно. Ми дублюємо основні гілки влади, щоб потім, після втечі президента, ОМОНу, в місті була нормальна влада", - резюмував Воронін.





