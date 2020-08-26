З Білорусі виїхав член координаційної ради Воронін: За мною прийшли. Вони довго з такими речами не тягнуть
Бізнесмен Андрій Воронін, який увійшов до складу координаційної ради з Брестської області, залишив Білорусь.
Про це він повідомив у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"За мною прийшли. Лише в неділю я йшов Мінськом із 200-тисячним натовпом, а сьогодні я вже в бігах. Усе відбулося дуже швидко, вони довго з такими речами не тягнуть. Мені опечатали всю майстерню з усіма верстатами, матеріалом і виробами. До батьків приходили слідчі, проводили обшук, перевернули все догори дном, налякали маму. Хлопців з моєї команди вчора допитували 5 годин, забрали телефони. Приїжджали до них додому. Мені інкримінують несплату податків і приховування доходів в особливо великому розмірі. Це кримінальна справа, термін до 5 років. Чи пов'язано це з тим, що я увійшов до складу Координаційної Ради з Брестської області? Чи пов'язано це з моєю громадянською позицією? Чи пов'язано це з моїми закликами і протестом упродовж останніх місяців? Звичайно! Тут до ворожки не ходи", - розповів Воронін.
"Це неприємно, звичайно. Але я був до цього готовий. Я знав, що є ризик і що, можливо, доведеться пожертвувати своїм комфортним і ситим життям заради правди. Заради того, щоб жити і знати, що ти не пройшов повз несправедливості і не злякався. Не зам'явся, не виявив слабкість, не закрив очі на садизм і тортури. Що ти жив згідно зі своєю місії і не відступив. Навіть коли на кону була твоя безпека. Ми з Ксюшею вже не в Білорусі. Зараз ми на роздоріжжі, бо сидіти, як Бабарико і Тіхановський за політично сфабрикованою справою не хочеться. А така ймовірність наближалася до 100 відсотків. Якщо у вас є знайомі в протестному русі за межами Білорусі - напишіть нам. Якщо у вас є якесь житло в оренду поза РБ - напишіть нам. Якийсь час мені доведеться провести у вигнанні, тому потрібно шукати можливості на щось жити. Я люблю Брест, люблю Білорусь, люблю білорусів. Я дуже хочу повернутися. Тому ми не кинемо боротьбу. Координаційна рада Бреста створена і вона працює. Дуже тихо, але дуже продуктивно. Ми дублюємо основні гілки влади, щоб потім, після втечі президента, ОМОНу, в місті була нормальна влада", - резюмував Воронін.
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Козлина бело русская!
Слава Украине!!!
Героям слава ✊🏻👶🏻🇺🇦!!!
Жыве Беларусь !!!
Это слова диктатора-Ленина. А этот мудак врать в таких случаях не будет.
и правильно бы сделали.
тебя выпустили, теперь попробуй вернуться...
Вони не здатні проявити твердість і характер...Вони не мають ідеалів і поглядів..хоч якихось..
Вони будуть пробувати домовитись,наї...ати,купити..
Больше песен,больше плясок, Лука вас услышит))
А следаки приходили лишь затем,чтоб ты уродец спел на БИС.Замутили людей,а сами как крысы в разные стороны)))
Вам до украинских политиков,как Зимбабве до Японии.
Нужно весь Минск усыпать цветами и тогда холодные сердца ОМОНовцев растают от любви, они перейдет на сторону народа и режим лукашенка удастся снести
В ненавистный ЕС?))
Туда сбежал,кому тихановская говорит не вмешиваться в дела Беларуси?)))
Или за цветами в Голландию собрался?))
Ну и сцыкливая же мразь...
И это те кто подбил беларусов....а овцы повелись))))
Как сказать,таракан ***** редкостный не спорю,но он пока к кацапам не слинял,в отличии от жопозиционеры,которые при первом же шухере слинял за кордон,в ненавистный ЕС,как мыши,оставив овец(народ) на растерзание Луке.И ко всему эти крысы теперь волают,что в президенты они уже идти не хотят,призывают граждан к повиновению мусора(из-за кордона кстати),конечно хорошо тявкать когда ты в безопасности А слабо оказалось возглавить народ и быть с ним до конца?
Так что как говорилось в одной поговорке хорошо когда лев управляет войском баранов,тогда они не побндимы,плохо когда баран возглавляет армию львов,тогда это заведомое поражение.Белорусам "повезло" больше всех,ихним стадом баранов управляют козлы.Как то так.
не можка весь СОЦІУМ називати боягузами чи героями..
Очень смело и ответственно.
Людей подняли и за кордон, мрази.
Так по ходу кацапский бот это ты/))