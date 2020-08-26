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Новини Репресії в Білорусі Революція в Білорусі
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З Білорусі виїхав член координаційної ради Воронін: За мною прийшли. Вони довго з такими речами не тягнуть

З Білорусі виїхав член координаційної ради Воронін: За мною прийшли. Вони довго з такими речами не тягнуть

Бізнесмен Андрій Воронін, який увійшов до складу координаційної ради з Брестської області, залишив Білорусь.

Про це він повідомив у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"За мною прийшли. Лише в неділю я йшов Мінськом із 200-тисячним натовпом, а сьогодні я вже в бігах. Усе відбулося дуже швидко, вони довго з такими речами не тягнуть. Мені опечатали всю майстерню з усіма верстатами, матеріалом і виробами. До батьків приходили слідчі, проводили обшук, перевернули все догори дном, налякали маму. Хлопців з моєї команди вчора допитували 5 годин, забрали телефони. Приїжджали до них додому. Мені інкримінують несплату податків і приховування доходів в особливо великому розмірі. Це кримінальна справа, термін до 5 років. Чи пов'язано це з тим, що я увійшов до складу Координаційної Ради з Брестської області? Чи пов'язано це з моєю громадянською позицією? Чи пов'язано це з моїми закликами і протестом упродовж останніх місяців? Звичайно! Тут до ворожки не ходи", - розповів Воронін.

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"Це неприємно, звичайно. Але я був до цього готовий. Я знав, що є ризик і що, можливо, доведеться пожертвувати своїм комфортним і ситим життям заради правди. Заради того, щоб жити і знати, що ти не пройшов повз несправедливості і не злякався. Не зам'явся, не виявив слабкість, не закрив очі на садизм і тортури. Що ти жив згідно зі своєю місії і не відступив. Навіть коли на кону була твоя безпека. Ми з Ксюшею вже не в Білорусі. Зараз ми на роздоріжжі, бо сидіти, як Бабарико і Тіхановський за політично сфабрикованою справою не хочеться. А така ймовірність наближалася до 100 відсотків. Якщо у вас є знайомі в протестному русі за межами Білорусі - напишіть нам. Якщо у вас є якесь житло в оренду поза РБ - напишіть нам. Якийсь час мені доведеться провести у вигнанні, тому потрібно шукати можливості на щось жити. Я люблю Брест, люблю Білорусь, люблю білорусів. Я дуже хочу повернутися. Тому ми не кинемо боротьбу. Координаційна рада Бреста створена і вона працює. Дуже тихо, але дуже продуктивно. Ми дублюємо основні гілки влади, щоб потім, після втечі президента, ОМОНу, в місті була нормальна влада", - резюмував Воронін.

З Білорусі виїхав член координаційної ради Воронін: За мною прийшли. Вони довго з такими речами не тягнуть 01
З Білорусі виїхав член координаційної ради Воронін: За мною прийшли. Вони довго з такими речами не тягнуть 02
З Білорусі виїхав член координаційної ради Воронін: За мною прийшли. Вони довго з такими речами не тягнуть 03

Автор: 

біженці (1860) Білорусь (7925) Лукашенко Олександр (2653) репресії (1621)


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Топ коментарі
+6
А куда сбежал?))
В ненавистный ЕС?))
Туда сбежал,кому тихановская говорит не вмешиваться в дела Беларуси?)))
Или за цветами в Голландию собрался?))
Ну и сцыкливая же мразь...
И это те кто подбил беларусов....а овцы повелись))))
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26.08.2020 14:12
+4
а вы думали, что диктатор вам коробки с зефиром подарит и власть на блюде?!
тебя выпустили, теперь попробуй вернуться...
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26.08.2020 14:03
+4
З Білорусі виїхав член координаційної ради Воронін: За мною прийшли. Вони довго з такими речами не тягнуть - Цензор.НЕТ 1932
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26.08.2020 14:44
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Они долго с такими вещами не тянут.................. В ОТЛИЧИИ ОТ ВАС.
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26.08.2020 13:57 Відповісти
Не суди не судим будешь.
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26.08.2020 14:00 Відповісти
З Білорусі виїхав член координаційної ради Воронін: За мною прийшли. Вони довго з такими речами не тягнуть - Цензор.НЕТ 1932
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26.08.2020 14:44 Відповісти
ПНХ.
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26.08.2020 14:42 Відповісти
Рэкет.
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26.08.2020 14:10 Відповісти
А как у вас называлось бы,если бы Овощ не"сбежал",по команде от **********? Только наша скотина не Янук. И не ваша задрота зеленая.Он отмороженный на голову.Точно также ломают людей,убивают,вешают,насилуют....как и у вас беркутята.А Народ все равно выходит.И я горжусь впервые за долгие годы беларусами.Но без оружия вопросы не решаются.А где его взять? Поэтому пока с кастрюлями и международной поддержкой.Все ведь понятно.
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26.08.2020 14:14 Відповісти
Вам нужно связаться с нашими добробатами.
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26.08.2020 14:16 Відповісти
Так лапти ********* уже эту тему со всех экранов сквозят.Это их цель и есть загнать лукадрыща в угол,и по его просьбе ввести войска против "внешнего вмешательства"....."братская помощь.".
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26.08.2020 14:19 Відповісти
Причём тут ввести войска. Я насчёт оружия. От ты додик.
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26.08.2020 14:26 Відповісти
Додик это ты... читать не умеешь написанное.Революционер ты полка зеленой шмаркли.Воду в Крым приготовься дать.
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26.08.2020 14:31 Відповісти
Иди бульбу вари!
Козлина бело русская!
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26.08.2020 14:44 Відповісти
У тебя кокошник ветром сдуло))
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26.08.2020 14:45 Відповісти
З Білорусі виїхав член координаційної ради Воронін: За мною прийшли. Вони довго з такими речами не тягнуть - Цензор.НЕТ 5647
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26.08.2020 15:24 Відповісти
Не нужно сравнений . Наша тактика была жесткой , и более решительной в отношении беркута , и внутренних войск .Вопрос был в другом .
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26.08.2020 15:57 Відповісти
Да не время сейчас выяснять методы и правоту. Мы 25 лет назад раз в кавно наступили,вы с зелей сейчас.И тут и там-лаптеногие причиной.Надо держаться вместе и идти к общей цели-гражданская война внутри левиафании. Без мировой поддержки мы точно не справимся против лаптей.Надо реально силы соизмерять,а не жить эмоциями.За вас при Петро их грузили,за нас теперь начнут (ну пока просто желание и надежда,что так будет).Тем более, под руку и наваленный отравленный до кучи.
Слава Украине!!!
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26.08.2020 16:10 Відповісти
Я не выясняю «методы и правила» , я задаю вопрос без подоплёки. Просто если у вас протест против фальсификации выборов, это одно. Если же у вас революционные порывы смены вектора развития страны , это совсем другое, и тут пацифизмом не обойтись . А держаться конечно нужно вместе.
Героям слава ✊🏻👶🏻🇺🇦!!!
Жыве Беларусь !!!
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26.08.2020 16:36 Відповісти
Было именно фальсификация первичным,теперь уже избиение фашистской властью.Революцией назвать НЕВОЗМОЖНО,потому как нет лидера.У вас была оппозиция в лице олигархата,способного поддержать Майдан.У нас ГОЛОЕ ПОЛЕ давно. Все кто сегодня в оппозиции,так называемой-все прошли личную проверку лукой и утверждены списком от Ермошиной. Реальные оппозиционеры (проевропейские) либо не прошли,либо в бегах,либо закрыты.А в этом совете, либо пролукашики,либо прокацапики. Иногда сами вскрываются консервы по вопросам Крыма или гражданской войны в Украине.Поэтому я голосовал против ВСЕХ.Цель- новые выборы и новые лица.У меня трое минимум кандидатов....Санников,Статкевич,Дашкевич. Жаль Зенон Позняк уже в прошлом.Это проверенные тюрьмами и временем БЕЛАРУСЫ,а не утята в кошике луки.
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26.08.2020 16:53 Відповісти
"Всякая революция хоть чего-то стоит, если она умеет защищаться".
Это слова диктатора-Ленина. А этот мудак врать в таких случаях не будет.
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26.08.2020 14:10 Відповісти
См. ниже.
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26.08.2020 14:43 Відповісти
Нада больше хороводов... Поможет инфа сотка...
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26.08.2020 14:01 Відповісти
Езжай к ним, будешь своим примером их вдохновлять.
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26.08.2020 14:03 Відповісти
Мы свое сделали на Майдане. С каких радостей еще и бульбашам помогать?
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26.08.2020 14:11 Відповісти
Как только объяснишь, накуя это мне надо, так сразу..
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26.08.2020 15:31 Відповісти
И Верку-Сердючку на паровозе.
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26.08.2020 14:12 Відповісти
Всё. Можно расходиться. Революция отменяется.
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26.08.2020 14:01 Відповісти
успел раб сбежать. иначе бы его в болотах притопили бы цырики лукавого.
и правильно бы сделали.
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26.08.2020 14:02 Відповісти
Сейчас наверное ещё и жалеет что на этот блудняк подписался!
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26.08.2020 14:06 Відповісти
а вы думали, что диктатор вам коробки с зефиром подарит и власть на блюде?!
тебя выпустили, теперь попробуй вернуться...
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26.08.2020 14:03 Відповісти
С такими темпами побега Лукашенко если и захочет передать власть то некому будет! Жаль Порох так ЗЕлёных мразей не поганял! Хотя может и не зря народ должен выстрадать свободу. То что получено без пота и крови то не ценится!
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26.08.2020 14:05 Відповісти
Невже вам невідомо,що з бариг ху..ві диктатори получаються.. Інша ментальність..

Вони не здатні проявити твердість і характер...Вони не мають ідеалів і поглядів..хоч якихось..
Вони будуть пробувати домовитись,наї...ати,купити..
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26.08.2020 14:57 Відповісти
Через страдания, пот и кровь можем потерять государственность. Кстати страданий, пота и крови в течение столетий было предостаточно. И Тарас Шевченко и многие другие. Так что попрошу не забывать.
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26.08.2020 15:34 Відповісти
Как там говорила Тихановская, не вмешивайтесь во внутренние дела Беларуси? Только почему то убегают как куры от Луки и ***** в другие страны.
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26.08.2020 14:07 Відповісти
Тю блин,так ты же песенки пел не в той тональности и цветочки дарил мусора,видать не те))
Больше песен,больше плясок, Лука вас услышит))
А следаки приходили лишь затем,чтоб ты уродец спел на БИС.Замутили людей,а сами как крысы в разные стороны)))
Вам до украинских политиков,как Зимбабве до Японии.
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26.08.2020 14:08 Відповісти
Это потому что было мало цветов.
Нужно весь Минск усыпать цветами и тогда холодные сердца ОМОНовцев растают от любви, они перейдет на сторону народа и режим лукашенка удастся снести
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26.08.2020 14:08 Відповісти
Спасибо поржал! Как представлю картину тупого садиста ОМОНовца которого растрогали цветочки!
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26.08.2020 14:10 Відповісти
Из Беларуси выехал член координационного совета Воронин: За мной пришли. Они долго с такими вещами не тянут - Цензор.НЕТ 4544
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26.08.2020 14:12 Відповісти
Лука играет партию жестко. Налоги это аргумент, отмазаться трудно, даже если наезд.
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26.08.2020 14:09 Відповісти
А куда сбежал?))
В ненавистный ЕС?))
Туда сбежал,кому тихановская говорит не вмешиваться в дела Беларуси?)))
Или за цветами в Голландию собрался?))
Ну и сцыкливая же мразь...
И это те кто подбил беларусов....а овцы повелись))))
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26.08.2020 14:12 Відповісти
Это не таракан их подбил?
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26.08.2020 16:39 Відповісти
Таракан говоришь ..
Как сказать,таракан ***** редкостный не спорю,но он пока к кацапам не слинял,в отличии от жопозиционеры,которые при первом же шухере слинял за кордон,в ненавистный ЕС,как мыши,оставив овец(народ) на растерзание Луке.И ко всему эти крысы теперь волают,что в президенты они уже идти не хотят,призывают граждан к повиновению мусора(из-за кордона кстати),конечно хорошо тявкать когда ты в безопасности А слабо оказалось возглавить народ и быть с ним до конца?
Так что как говорилось в одной поговорке хорошо когда лев управляет войском баранов,тогда они не побндимы,плохо когда баран возглавляет армию львов,тогда это заведомое поражение.Белорусам "повезло" больше всех,ихним стадом баранов управляют козлы.Как то так.
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26.08.2020 19:29 Відповісти
Картопляныки - бздуны.
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26.08.2020 14:12 Відповісти
Да ладно, хватит их топить, им и так не сладко. А тут на горизонте ещё и Северная Корея светит. Пусть ума-разуму сами набираются, если в тюрьмы не хотят садиться.
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26.08.2020 14:19 Відповісти
люди різні..

не можка весь СОЦІУМ називати боягузами чи героями..
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26.08.2020 15:00 Відповісти
Крысы начали покидать тонущее судно.
Очень смело и ответственно.
Людей подняли и за кордон, мрази.
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26.08.2020 14:46 Відповісти
Кацапские боты завелись про "подбитых овец"
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26.08.2020 16:40 Відповісти
Ты хочешь сказать,что он не прав,что эти крысы не сбежали поджав хвост?)))
Так по ходу кацапский бот это ты/))
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26.08.2020 19:32 Відповісти
Дело не в том, что сбежали, а росказни про провокаторов, которые тупых овец подбили - повторение тараканьих сказок
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26.08.2020 20:00 Відповісти
Ага!!! Бизнесмен. Там где бизнесмены влазят, то они конечно только для себя. Наверняка долю в дерибане Беларуси хочет получить. Народ думает о своем, но не получит, и будет жестко обманут. Получат "бизнесмены" и другие члены координационных советов.
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26.08.2020 15:41 Відповісти
 
 