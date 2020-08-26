Україна вимагає внести до порядку денного ТКГ питання донецької в’язниці "Ізоляція", в якій утримують полонених, - Резніков

Українська сторона вимагає внести до порядку денного Тристоронньої контактної групи питання донецької в’язниці "Ізоляція", де утримують українських полонених.

Про це журналістам заявив віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК.

За його словами, на минулих переговорах ТКГ запропонували внести до порядку денного окреме питання про в'язницю "Ізоляція", в якій утримують полонених.

"Це такий завод був, який зараз як в'язниця, в якій знущаються, тортури застосовуються до людей і так далі. Ми порушили це питання і чекаємо від посла Фріша (Тоні Фріш, координатор ОБСЄ в гуманітарній підгрупі. - Ред.) його реакції. Ми вимагаємо, щоб питання "Ізоляції" було внесено до порядку денного як мінімум гуманітарної групи", - зазначив Резніков.

Він додав, то глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук направив відповідне звернення представникам Росії та ОБСЄ.

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