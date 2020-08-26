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Україна вимагає внести до порядку денного ТКГ питання донецької в’язниці "Ізоляція", в якій утримують полонених, - Резніков

Україна вимагає внести до порядку денного ТКГ питання донецької в’язниці

Українська сторона вимагає внести до порядку денного Тристоронньої контактної групи питання донецької в’язниці "Ізоляція", де утримують українських полонених.

Про це журналістам заявив віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК.

За його словами, на минулих переговорах ТКГ запропонували внести до порядку денного окреме питання про в'язницю "Ізоляція", в якій утримують полонених.

"Це такий завод був, який зараз як в'язниця, в якій знущаються, тортури застосовуються до людей і так далі. Ми порушили це питання і чекаємо від посла Фріша (Тоні Фріш, координатор ОБСЄ в гуманітарній підгрупі. - Ред.) його реакції. Ми вимагаємо, щоб питання "Ізоляції" було внесено до порядку денного як мінімум гуманітарної групи", - зазначив Резніков.

Він додав, то глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук направив відповідне звернення представникам Росії та ОБСЄ.

Також дивіться: Родичі українських в'язнів Кремля просять Німеччину вплинути на Росію, щоб обмін утримуваними особами відбувся. ВIДЕО

Автор: 

полон (1546) Донбас (22354) полонені (2251) Тристороння контактна група (827) Резніков Олексій (1445)


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выборы там проведите и закроется Изоляция.....
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26.08.2020 14:05 Відповісти
Пошел нах, никаких выборов.
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26.08.2020 14:43 Відповісти
на кой хер нам какая то тюрьма в дыре?
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26.08.2020 14:10 Відповісти
Это такой завод был, который сейчас как тюрьмаИсточник: https://censor.net.ua/n3215926

Он и тогда был тюрьмой.
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26.08.2020 14:26 Відповісти
 
 