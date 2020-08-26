Данілов: Води для цивільного населення в окупованому Криму достатньо, російських військових забезпечувати не будемо
Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що жодних підстав для "гуманітарної катастрофи" в окупованому РФ Криму через нібито нестачу води не існує.
Про це Данілов написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Жодних підстав для "гуманітарної катастрофи" на півострові через начебто нестачу води не існує. Місцеві водні ресурси здатні задовольнити господарсько-побутові потреби населення. А проблему водозабезпечення вкрадених промислових, сільскогосподарських та інших підприємств, а також російських військових об’єктів нехай розв’язує російська окупаційна влада", - зазначив він.
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шо ж так таскаетесь с этой темой, шо аж тревожно...
Великий привіт Сєвєрнаму патоку!
Боятся Майдана. Да только не понимают, что Клоуны обречены.
https://www.youtube.com/watch?v=Byw3ACxbdew
Даже если предположить что Украина сейчас даст воду - Крыму будет тупо некуда её деть. Разве что заполнить про запас водохранилища. Сельское хозяйство перестроилось с риса на зерно и т п, вода ему больше не нужна. Перестраиваться обратно на рис в таких условиях уже никто не будет.
Крыму нужен был мост от РФ? Он построен. Нужно было электричество? Сделано. Почему ничего не сделано с водою? Значит не на столько нужна.
предательстве Зеленского!!!
Данилов должен сказать так : "кремлёвские оккупанты издеваются над мирным населением и не позволяют нам подать воду в Крым. Украина готова НЕМЕДЛЕННО начать водоснабжение Крыма в полном объёме сразу же после вывода всех противозаконных вооружённых групппировок и передаче власти законному правительству Киева".