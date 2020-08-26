Данілов: Води для цивільного населення в окупованому Криму достатньо, російських військових забезпечувати не будемо

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що жодних підстав для "гуманітарної катастрофи" в окупованому РФ Криму через нібито нестачу води не існує.

Про це Данілов написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Жодних підстав для "гуманітарної катастрофи" на півострові через начебто нестачу води не існує. Місцеві водні ресурси здатні задовольнити господарсько-побутові потреби населення. А проблему водозабезпечення вкрадених промислових, сільскогосподарських та інших підприємств, а також російських військових об’єктів нехай розв’язує російська окупаційна влада", - зазначив він.

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