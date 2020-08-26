Держкомісія ТЕБ та НС розгляне заборону проведення масових заходів під час святкування Рош ха-Шана в Умані, - Шмигаль

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій розгляне заборону проведення масових заходів під час святкування Рош ха-Шана в Умані.

Про це в ході засідання Кабінету Міністрів заявив глава уряду Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Звертаюся до Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, щоб завтра ми розглянули заборону масових заходів під час святкування Рош ха-Шана", - зазначив прем'єр-міністр.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський закликав рабинів вплинути на хасидів, щоб ті не їхали в Умані святкувати Рош ха-Шана.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський закликав рабинів вплинути на хасидів, щоб ті не їхали до Умані святкувати Рош га-Шана