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Новини Коронавірус і карантин
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Держкомісія ТЕБ та НС розгляне заборону проведення масових заходів під час святкування Рош ха-Шана в Умані, - Шмигаль

Держкомісія ТЕБ та НС розгляне заборону проведення масових заходів під час святкування Рош ха-Шана в Умані, - Шмигаль

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій розгляне заборону проведення масових заходів під час святкування Рош ха-Шана в Умані.

Про це в ході засідання Кабінету Міністрів заявив глава уряду Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Звертаюся до Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, щоб завтра ми розглянули заборону масових заходів під час святкування Рош ха-Шана", - зазначив прем'єр-міністр.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський закликав рабинів вплинути на хасидів, щоб ті не їхали в Умані святкувати Рош ха-Шана.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський закликав рабинів вплинути на хасидів, щоб ті не їхали до Умані святкувати Рош га-Шана

Автор: 

карантин (18172) Умань (242) хасиди (176) Шмигаль Денис (4547) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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это будут палЫтыческие преследования мыролюбцев?
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26.08.2020 14:14 Відповісти
а шо в нас є дипвідносини з Хасидією?
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26.08.2020 14:15 Відповісти
Наркомани на городі /Хасидов-наркокурьеров задержали в Умани./ Наркотики для Израиля серьёзная проблема: Потребителей наркотиков в Израиле стало в 4 раза больше: почти треть населения.
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26.08.2020 14:19 Відповісти
хасидия это кабинет министров Украины?
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26.08.2020 14:20 Відповісти
 
 