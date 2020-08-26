65,3% громадян України вважають себе бідними, 2,8% не можуть забезпечити себе навіть достатнім харчуванням, - дані Держстату
Державна служба статистики оприлюднила випуск "Самооцінка домогосподарствами рівня своїх доходів у 2019 році". Дані отримано під час вибіркового обстеження умов життя домогосподарств.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Держстату.
Згідно з даними Держстату, 65,3% вважали себе бідними. Ще 33,6% не зараховували себе до бідних, але й не до представників середнього класу. Середнім класом вважають себе 1,1% громадян.
При цьому Держстат не зміг виявити громадян, які вважають себе багатими.
Водночас, за даними Держстату, в 2019 році для 11,2% українців доходів було достатньо і вони робили заощадження. Ще для 49,3% респондентів доходів було достатньо, але заощаджень не робили. Постійно відмовляли в найнеобхіднішому, крім харчування, - 36,7%. Не вдавалося забезпечити навіть достатнє харчування 2,8% домогосподарствам.
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однотуровом.
65,3% считали себя бедными при том, что для 60,5% украинцев доходов было достаточно....
Средним классом считают себя 1,1% граждан....
И изюминка на на украинском торте :При этом Госстат не смог выявить граждан, которые считают себя богатыми.
Беднейшая страна Европы - что вы хотите?