65,3% громадян України вважають себе бідними, 2,8% не можуть забезпечити себе навіть достатнім харчуванням, - дані Держстату

Державна служба статистики оприлюднила випуск "Самооцінка домогосподарствами рівня своїх доходів у 2019 році". Дані отримано під час вибіркового обстеження умов життя домогосподарств.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Держстату.

Згідно з даними Держстату, 65,3% вважали себе бідними. Ще 33,6% не зараховували себе до бідних, але й не до представників середнього класу. Середнім класом вважають себе 1,1% громадян.

При цьому Держстат не зміг виявити громадян, які вважають себе багатими.

Водночас, за даними Держстату, в 2019 році для 11,2% українців доходів було достатньо і вони робили заощадження. Ще для 49,3% респондентів доходів було достатньо, але заощаджень не робили. Постійно відмовляли в найнеобхіднішому, крім харчування, - 36,7%. Не вдавалося забезпечити навіть достатнє харчування 2,8% домогосподарствам.

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Інфографіка: Держстат/Facebook