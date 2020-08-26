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65,3% громадян України вважають себе бідними, 2,8% не можуть забезпечити себе навіть достатнім харчуванням, - дані Держстату

Державна служба статистики оприлюднила випуск "Самооцінка домогосподарствами рівня своїх доходів у 2019 році". Дані отримано під час вибіркового обстеження умов життя домогосподарств.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Держстату.

Згідно з даними Держстату, 65,3% вважали себе бідними. Ще 33,6% не зараховували себе до бідних, але й не до представників середнього класу. Середнім класом вважають себе 1,1% громадян.

При цьому Держстат не зміг виявити громадян, які вважають себе багатими.

65,3% громадян України вважають себе бідними, 2,8% не можуть забезпечити себе навіть достатнім харчуванням, - дані Держстату 01

65,3% громадян України вважають себе бідними, 2,8% не можуть забезпечити себе навіть достатнім харчуванням, - дані Держстату 02

Водночас, за даними Держстату, в 2019 році для 11,2% українців доходів було достатньо і вони робили заощадження. Ще для 49,3% респондентів доходів було достатньо, але заощаджень не робили. Постійно відмовляли в найнеобхіднішому, крім харчування, - 36,7%. Не вдавалося забезпечити навіть достатнє харчування 2,8% домогосподарствам.

Також читайте: Із квітня по червень з 20% до 12% скоротилася кількість умовно забезпеченого населення України, однак переходу до абсолютної бідності поки немає, - опитування КМІС

65,3% громадян України вважають себе бідними, 2,8% не можуть забезпечити себе навіть достатнім харчуванням, - дані Держстату 03

65,3% громадян України вважають себе бідними, 2,8% не можуть забезпечити себе навіть достатнім харчуванням, - дані Держстату 04
Інфографіка: Держстат/Facebook

Автор: 

бідність (143) Держстат (1604)


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Топ коментарі
+23
им 5 лет втирали что их таких хороших мудрых и трудолюбивых кто-то обворовывает, и вот приедут на велосипедике новые зеленые лица. и дадут...нет, не возможность заработать, а отберут у алигархаф все награбленное, и раздадут поровну в очередях. по моим подсчетам это бы вышло что-то около $1000 на человека, но в распухших от фантазий умах замерцали 2 квартиры, дача, машина, яхта и вертолет.
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26.08.2020 14:33
+17
65,3% граждан Украины считают себя бедными, 2,8% не могут обеспечить себя даже достаточным питанием, - данные Госстата - Цензор.НЕТ 6495
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26.08.2020 14:26
+16
Практически 73.22 % получается. Прям выбрали Бенина на свою голову...
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26.08.2020 14:25
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2,8% это мало... надо что б 73% было
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26.08.2020 16:03 Відповісти
эти 63% еще не знают, что такое бедность, это же та самая масса овец голосовавшая за барыжный цирк и клоуна.
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26.08.2020 16:16 Відповісти
они стали бедными не при зе. это было при порохе.
однотуровом.
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26.08.2020 21:19 Відповісти
2,8 ???? Это бомжи чтоли? Пенсионеры знасит на 3000 могут обеспечить себя питанием?
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26.08.2020 16:44 Відповісти
як те бухати та не смолити тютюн не жерти по кіло хамона та не одягатися як бідна=юдя в платячки по 95000грн..то з дотацією на житло+безкоштовний проїзд ...То на 3000грн в Україні у ВЛАСНІЙ квартирі прожити МОЖНО і на харчі 2500грн вистачить
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27.08.2020 09:15 Відповісти
Вот она,тайна украинской души, полной парадоксов!
65,3% считали себя бедными при том, что для 60,5% украинцев доходов было достаточно....

Средним классом считают себя 1,1% граждан....
И изюминка на на украинском торте :При этом Госстат не смог выявить граждан, которые считают себя богатыми.


Беднейшая страна Европы - что вы хотите?
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26.08.2020 17:00 Відповісти
Этот опрос среди туземцев... с кем они себя сравнивают?
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26.08.2020 19:45 Відповісти
Навіщо цей держстат ******** найсвітлішого і наймудрішого Вовку. Епоха бідності пройшла зразу після виборів у 2019 році. Так зеболіки?
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26.08.2020 17:07 Відповісти
А Моника вчера на ломаном английском заявила, что Украина больше не бедная страна. Что, опять соврала? Хотя, когда это недоразумение говорило правду?
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26.08.2020 18:23 Відповісти
у тебя самого, какие расходы в месяц?
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26.08.2020 21:37 Відповісти
опрос нужно проводить, не сколько зарабатываете, а сколько тратите.
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26.08.2020 21:37 Відповісти
Профукали вы свой конец бедности зебилы)))
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26.08.2020 21:38 Відповісти
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