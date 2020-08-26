Кабмін з 1 вересня підвищив посадові оклади бюджетникам у зв'язку з підвищенням мінімалки

Кабінет Міністрів України з 1 вересня підвищив посадові оклади за всіма тарифними розрядами у зв'язку з підвищенням мінімальної заробітної плати в країні до 5 тис. грн.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в середу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зокрема, щоб зберегти розрив між 1-м тарифним розрядом і мінімальною заробітною платою в 44,5%, Кабмін збільшив ставку за цим розрядом на 123 грн - до 2225 грн.

Крім того, Кабмін підвищив посадові оклади за всіма тарифними розрядами, відповідно до нового розміру посадового окладу працівника 1-го тарифного розряду.

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Таким чином, у штатних розписах оклади співробітникам установ та організацій окремих галузей бюджетної сфери будуть встановлюватися в таких розмірах: 1 - 2225 грн, 2 - 2425 грн, 3 - 2626 грн, 4 - 2826 грн, 5 - 3026 грн, 6 - 3226 грн, 7 - 3427 грн, 8 - 3649 грн, 9 - 3849 грн, 10 - 4050 грн, 11 - 4383 грн, 12 - 4717 грн, 13 - 5051 грн, 14 - 5385 грн, 15 - 5741 грн, 16 - 6208 грн, 17 - 6675 грн, 18 - 7142 грн, 19 - 7610 грн, 20 - 8099 грн, 21 - 8566 грн, 22 - 9034 грн, 23 - 9501 грн, 24 - 9701 грн та 25 - 10 035 грн.