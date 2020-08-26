Ми активно готуємо лікарні другої хвилі і закуповуємо додаткові апарати ШВЛ, - Шмигаль
В Україні активно готують лікарні другої хвилі для хворих на коронавірусну хворобу.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у ході засідання уряду в середу.
"Ми активно готуємо лікарні другої хвилі для хворих коронавірусною хворобою, закуповуємо додаткові апарати ШВЛ. Також ми готуємо, і відповідне доручення віддано всім місцевим адміністраціям, стаціонарні джерела забезпечення кисню біля практично кожного ліжка для пацієнтів із COVID-19. Також ми впроваджуємо інші заходи та здійснюємо закупівлі медикаментів і засобів індивідуального захисту", - сказав він.
Нагадаємо, раніше Шмигаль заявив, що Кабмін на засіданні має намір заборонити роботу розважальних закладів.
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Степанов вже ж сказав що по всій країні їх було використано не більше 7 процентів!!!
Доки будете людей залякувати своїм вірусом їбаним????
Даже с фонда короновируса распилили на откаты с дорог, которые должны быть платные,с бензина акциз платим, так пусть его отдают автомобилистам на карточки с которых будут платить за дороги, а сроить должны конкурирующие публичные с продажей акций на бирже , пусть даже гос.комерческие структуры, а не "свои" по распилу , а плохо будут строить денег не получат.
А так грабить страну ума большого не надо, потому и больницы еще не готовы, и лаборатории,которые должны анализы делать не более суток, что бы сразу преступать к лечению, а не ждать когда уже наступает воспаление легких и лечить намного сложнее потому и летальных исходов много несмотря на все старания и опасного труда медиков.