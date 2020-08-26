УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10345 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 073 9

Ми активно готуємо лікарні другої хвилі і закуповуємо додаткові апарати ШВЛ, - Шмигаль

Ми активно готуємо лікарні другої хвилі і закуповуємо додаткові апарати ШВЛ, - Шмигаль

В Україні активно готують лікарні другої хвилі для хворих на коронавірусну хворобу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у ході засідання уряду в середу.

"Ми активно готуємо лікарні другої хвилі для хворих коронавірусною хворобою, закуповуємо додаткові апарати ШВЛ. Також ми готуємо, і відповідне доручення віддано всім місцевим адміністраціям, стаціонарні джерела забезпечення кисню біля практично кожного ліжка для пацієнтів із COVID-19. Також ми впроваджуємо інші заходи та здійснюємо закупівлі медикаментів і засобів індивідуального захисту", - сказав він.

Нагадаємо, раніше Шмигаль заявив, що Кабмін на засіданні має намір заборонити роботу розважальних закладів.

Також читайте: Держкомісія ТЕБ та НС розгляне заборону проведення масових заходів під час святкування Рош ха-Шана в Умані, - Шмигаль

Автор: 

Кабмін (14065) карантин (18172) Шмигаль Денис (4547) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
шо вы там закупаете - бабки уже мусора подеребанили
показати весь коментар
26.08.2020 14:33 Відповісти
Другими словами - Мы активно продолжаем тырить деньги, под видом борьбы с несуществующей болезнью
показати весь коментар
26.08.2020 14:34 Відповісти
зачем дополнительные ИВЛ ? кто-то сказал, что их используется не более 10-15 процентов (многие даже не распечатанные стоят)
показати весь коментар
26.08.2020 14:38 Відповісти
Чем отличаются больницы второй волны от обычных больниц?Теперь у нас больницы классифицируются по количеству волн,как отели по количеству звезд?
показати весь коментар
26.08.2020 14:50 Відповісти
Скільки вже про ті швли ******* будете????
Степанов вже ж сказав що по всій країні їх було використано не більше 7 процентів!!!
Доки будете людей залякувати своїм вірусом їбаним????
показати весь коментар
26.08.2020 15:02 Відповісти
Больницы не надо готовить, они должны уже быть готовы,новый Президент и парламент уже больше года у власти и пандемия уже с февраля по Европе свирепствует, а они гос.средства крадут, да кредиты под огромные % распиливают,так вчера еще проголосовали в ВР, что закупками медикаментов будут заниматься иностранцы, так что нам иностранцев изберать, полный маразм.
Даже с фонда короновируса распилили на откаты с дорог, которые должны быть платные,с бензина акциз платим, так пусть его отдают автомобилистам на карточки с которых будут платить за дороги, а сроить должны конкурирующие публичные с продажей акций на бирже , пусть даже гос.комерческие структуры, а не "свои" по распилу , а плохо будут строить денег не получат.
А так грабить страну ума большого не надо, потому и больницы еще не готовы, и лаборатории,которые должны анализы делать не более суток, что бы сразу преступать к лечению, а не ждать когда уже наступает воспаление легких и лечить намного сложнее потому и летальных исходов много несмотря на все старания и опасного труда медиков.
показати весь коментар
26.08.2020 15:19 Відповісти
Які ще ШВЛ??? Давно доказали що вони не рятують, бо то НЕ ПНЕВМОНІЯ, а тромбоз легенів. Там зовсім інше лікування. Хватить того цирку!!!
показати весь коментар
26.08.2020 15:52 Відповісти
Про яку "другу хвилю" йде мова, якщо офіційна захворюваність завжди стабільно росла?
показати весь коментар
26.08.2020 16:49 Відповісти
В повітрі запахло розпилом баблосіків: держзакупівлями втридорога, "засвоєнням" коштів з фондів, "операційними" і "представницькими" витратами. У каломойш аж слина з рота потекла, а в очах загорівся азарт мисливця за наживою
показати весь коментар
26.08.2020 19:13 Відповісти
 
 