Ми активно готуємо лікарні другої хвилі і закуповуємо додаткові апарати ШВЛ, - Шмигаль

В Україні активно готують лікарні другої хвилі для хворих на коронавірусну хворобу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у ході засідання уряду в середу.

"Ми активно готуємо лікарні другої хвилі для хворих коронавірусною хворобою, закуповуємо додаткові апарати ШВЛ. Також ми готуємо, і відповідне доручення віддано всім місцевим адміністраціям, стаціонарні джерела забезпечення кисню біля практично кожного ліжка для пацієнтів із COVID-19. Також ми впроваджуємо інші заходи та здійснюємо закупівлі медикаментів і засобів індивідуального захисту", - сказав він.

Нагадаємо, раніше Шмигаль заявив, що Кабмін на засіданні має намір заборонити роботу розважальних закладів.

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