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Новини Коронавірус і карантин
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Кабмін з 29 серпня до 28 вересня закрив кордони України для іноземних громадян (оновлено)

Кабмін з 29 серпня до 28 вересня закрив кордони України для іноземних громадян (оновлено)

Кабінет Міністрів України до 28 вересня закрив кордони для іноземних громадян.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду України в середу в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, це обмеження не стосуватиметься осіб, що мають дозвіл на проживання, є членами міжнародних і гуманітарних місій, тим, хто в'їжджає в країну транзитом, є водієм вантажних транспортних засобів, інструктором держав-членів НАТО, культурним діячем, мають запрошення від установи культури, а також низки інших категорій осіб.

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Ці обмеження почнуть діяти з 0:00 29 серпня.

Міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов уточнив, що обмеження на в'їзд не поширюватимуться на осіб, які:

- переміщуються територією України транзитом і мають документи, що підтверджують виїзд за кордон упродовж двох діб;

- навчаються в навчальних закладах України;

- проходять військову службу на території України;

- є працівниками дипломатичних представництв і консульських установ іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та членів їхніх сімей, або які прибувають на запрошення Міністерства закордонних справ України;

- є водіями або членами екіпажу вантажних транспортних засобів, автобусів, що здійснюють регулярні перевезення, членами екіпажів повітряних, морських і річкових суден, членами бригад потягів і локомотивних;

- є інструкторами збройних сил держав-членів НАТО і держав-учасників програми НАТО "Партнерство заради миру", які беруть участь у заходах із підготовки підрозділів Збройних сил України або прибувають на запрошення Міністерства оборони України;

- є діячами культури, котрі прибувають на запрошення закладів культури разом з однією особою, яка супроводжує кожного з них;

- прибувають для участі в офіційних спортивних змаганнях, що відбуваються на території України, та особи, які їх супроводжують;

- є особами, що здійснюють перевезення гемопоетичних стовбурових клітин для трансплантації;

- котрі прибувають на лікування до закладів охорони здоров'я України.

Автор: 

Аваков Арсен (2189) кордон (4750) іноземець (388) Кабмін (14065) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+13
т.е. и Умань ? или там своя история )))))
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26.08.2020 14:36
+13
Коронобесие продолжается. У власти параноики и олигофрены
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26.08.2020 14:45
+9
Хватали за руки, били девушек: на митинге против Зеленского в Днепре произошла потасовка

https://www.youtube.com/watch?v=Qn4-EzDTNx4&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?time_continue=24&v=28xfB0FOG5Q&feature=emb_logo

Конфликт произошел на улице Троицкой, возле Мариинской гимназии № 33. Туда, приехал президент. Активисты стояли с плакатами «Велике крадівництво», критикующими выполнение программы президента «Велике будівництво», на которой, по их мнению, воруют бюджетные деньги.
Однако попытки пообщаться с президентом успехом не увенчались. Зеленский поспешно прыгнул в микроавтобус, а полиция начала грубо оттеснять активистов с проезжей части.
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26.08.2020 14:40
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т.е. и Умань ? или там своя история )))))
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26.08.2020 14:36 Відповісти
для гоев закрыли)
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26.08.2020 17:18 Відповісти
Купят лишний билет. "следуют по территории Украины транзитом и имеют документы, подтверждающие выезд за границу в течение двух суток"
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26.08.2020 19:37 Відповісти
А иностранных наблюдателей и мировые СМИ пустят на выборы или как в Белоруссии будет
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26.08.2020 14:37 Відповісти
Хватали за руки, били девушек: на митинге против Зеленского в Днепре произошла потасовка

https://www.youtube.com/watch?v=Qn4-EzDTNx4&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?time_continue=24&v=28xfB0FOG5Q&feature=emb_logo

Конфликт произошел на улице Троицкой, возле Мариинской гимназии № 33. Туда, приехал президент. Активисты стояли с плакатами «Велике крадівництво», критикующими выполнение программы президента «Велике будівництво», на которой, по их мнению, воруют бюджетные деньги.
Однако попытки пообщаться с президентом успехом не увенчались. Зеленский поспешно прыгнул в микроавтобус, а полиция начала грубо оттеснять активистов с проезжей части.
показати весь коментар
26.08.2020 14:40 Відповісти
Мы уже превращаемся в лукашенковскую Беларусь?
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26.08.2020 14:41 Відповісти
Ви завжди сама собі питання задаєте?
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26.08.2020 17:27 Відповісти
Все очень просто,-есть доказательства,прокуратура,следственные органы,пресса,нет доказательств не лепите из мухи слона
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26.08.2020 14:48 Відповісти
Каким следственным органам вы доверяете?
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26.08.2020 14:55 Відповісти
Украинским
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26.08.2020 17:54 Відповісти
Всегда доверяли или только последний год в них уверовали?
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26.08.2020 17:58 Відповісти
Всегда верил
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26.08.2020 18:39 Відповісти
Уникальньій экземпляр...
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26.08.2020 18:52 Відповісти
Вы о чем?я понял что вы анти Зе патриотка,вам нравиться экшен,я более умеренных волнений,привык думать,взвешивать,анализировать,я лбблю тишину.
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26.08.2020 19:00 Відповісти
Ну подумайте, проанализируйте и сделайте вьівод о заявлении Геращенко, что Шайтанов готовил покушение на Авакова, а в СБУ опровергли это заявление.
Что это бьіло в исполнении Геращенко?
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26.08.2020 19:25 Відповісти
Это очень долго и не в письме а в разговоре-,Геращенко-вчера у Порошенко сегодня возле Зеленского,тоскует о прошлом но не берут,есть тема есть дядя,а почему нет,но ребята СБУ они прогматики,им эти танцы политически олигархические уже давно в печенках сидят,но служить надо честно и работу они знают четко,доложили,а там подумали и сказали,итог-.Геращенко на воле,Шайтанов тоже не бедствует,все при деле и по поговорке овцы цэлы сено вроде не украли.
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26.08.2020 19:36 Відповісти
"Геращенко-вчера у Порошенко сегодня возле Зеленского,тоскует о прошлом но не берут"

Куда не берут?
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27.08.2020 08:52 Відповісти
Да никуда не берут куда хочеться
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27.08.2020 11:48 Відповісти
Куда Геращенко не берут? Он зам министра Авакова.
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27.08.2020 12:37 Відповісти
Ну и,а Аваков колега и соратник Порошенко и Ко,что нового?А Геращенко при Авакове,а Аваков последний из могикан Пороховского мира,и мышиная возня возле Авакова не дает покоя многим и Геращенко в т.ч.,хотя Геращенко давно готов и мечтает о самостоятельной игре но в старой команде его место определено,для своих амбиций нужна другая команда,к ЗЕ не берут,там своих как клопов а альтернативы нет-вот и мучения у товарисча
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27.08.2020 12:43 Відповісти
Аваков никогда не был коллегой Порошенко.
Членом партии Батькивщина был, членом Народного фронта является сейчас.
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27.08.2020 12:46 Відповісти
Ну членом многие это,но я о другом.Извините если что
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27.08.2020 12:49 Відповісти
Писать долго,да и незачем
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27.08.2020 12:45 Відповісти
А у нас есть прокуратура? Скорее шлюхи по вызову властьимущих
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26.08.2020 15:11 Відповісти
С доказательствам?
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26.08.2020 17:53 Відповісти
Та ні, це ж святі люди
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26.08.2020 19:24 Відповісти
І я про це
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26.08.2020 19:25 Відповісти
а также ряда других категорий лиц. вчера парочку приехавших видел, она такая интерестная эфиопка наверное...
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26.08.2020 14:58 Відповісти
Я так рощумію, це щоб хасиди з різних країн не приїхали?
Чи білоруські біженці?
Чи політтехнологів для проукраїнських сил на місцеві вибори?
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26.08.2020 14:42 Відповісти
Кабмін з 29 серпня до 28 вересня закрив кордони України для іноземних громадян - Цензор.НЕТ 8634 свежачок..
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26.08.2020 15:01 Відповісти
Под культурных деятелей можно всех записать! Меня больше интересует что власть будет делать с бацилоносцами из Луганды имеющих Украинский паспорт?
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26.08.2020 14:42 Відповісти
Коронобесие продолжается. У власти параноики и олигофрены
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26.08.2020 14:45 Відповісти
Типо как на Беларашке?
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26.08.2020 14:54 Відповісти
Всем?!
С какой целью?
Израиль просил не пускать только своих граждан.
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26.08.2020 14:57 Відповісти
А далеко не все хасиды - граждане Израиля. Очень много американцев и европейских стран
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26.08.2020 17:51 Відповісти
где оф. документ? не понятно из красных зон или всех стран
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26.08.2020 14:57 Відповісти
Мордор с его четвертым местом в мире и тот открыт,а наши что возвращаются оттуда,напимер из Турции той же не привезут вирус?для нас открыт
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26.08.2020 14:58 Відповісти
вірус можна і з Кириловки привезти. Там також натовп, ніхто вже масочний режим не соблюдає. Всім начхати вже. Не начхати лише шмигалям та різним там аваковим.
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26.08.2020 15:03 Відповісти
Вчора "нарив" в твіттері переписку "народу" лугандону. Ділилися досвідом, як без проблем потрапити в Україну, щоб отримати "бяндеровскую" пенсію і не сидіти на карантині в самоізоляції два тижні. Так от, є хитрожопа частина лугандонців, які потрапляють в Україну через козломрдію, з білгородської обл., в Харківську. І що цікаво, вони запевняють, що їх, в Україну, наша сторона пропускає без проблем і ніякого карантину... Ось така "граніца на замке". А був час, коли таких хитродупих, ще до "корони" і карантинів, штрафували за незаконній перетин кордон
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26.08.2020 15:02 Відповісти
зеленые дебилы, вы посмотрите у нас на улицах масок никто не носит а вы закрываете въезд для иностранцев из стран где уровень заражения в разы ниже.
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26.08.2020 15:03 Відповісти
маразм крепчал, и шиза косила наши ряды...
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26.08.2020 15:31 Відповісти
Поясняю для недалёких - это временная мера, чтобы не перли хасиды. А они имеют гражданство не только Израиля, а и многих других стран
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26.08.2020 17:54 Відповісти
Дивне рішення. Є країни зеленої зони і ці туристи поповнюють бюджет. Це сотні тисяч робочих місць в сфері туризму. І на цьому фоні підняття мінімалки. З яких шишів платити будуть ці пдатки?
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26.08.2020 15:08 Відповісти
Маски,які носяться днями й тижнями ,прирівняють до вірусно-бактеріологічної зброї і купуватимуть у населення
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26.08.2020 15:18 Відповісти
Кабмін з 29 серпня до 28 вересня закрив кордони України для іноземних громадян - Цензор.НЕТ 209
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26.08.2020 15:38 Відповісти
Хасидам придется раскошелиться и донести тем, кому еще не занесено.
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26.08.2020 15:20 Відповісти
Тепер хасіди тимчасово поголовно стануть діячами культури і влаштують "культурний фестиваль" в Умані.
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26.08.2020 15:22 Відповісти
Кабмін з 29 серпня до 28 вересня закрив кордони України для іноземних громадян - Цензор.НЕТ 5854
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26.08.2020 15:27 Відповісти
Шмаркаль даже тупее Зеленского.Ни одна нормальная страна полностью не закрывается. Тебуют тесты, карантин, но не закрывают совсем. Да еще так внезапно. Да еще когда у большинства соседей процент зараженных такой-же или даже ниже. Закрывают с нарушение всяких норм законности. Так, просто захотелось показать свою дурость. Какие-то случайные телодвижения, а не борьба с вирусом!
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26.08.2020 15:59 Відповісти
Дуже схоже на фейк.
На сторінці КМУ цього нема, але всі ватні та кацапскі ресурси про це пишуть.
А цензор, як завжди - в них копіпастить.
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26.08.2020 16:15 Відповісти
Ви курва ліпше перекрийте кордони з тим Лугандоном що б вони не шастали туди сюди
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26.08.2020 16:24 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1298594334124789760 1 ч

В стране назревает новый коррупционный украино-израильский скандал. Все организации занимающиеся перевозом паломников в Умань в один голос утверждают клиентам,что в Украине все "порешали и всем занесли на самый верх". Зафрахтованы самолеты сформированы группы

https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1298594345575219200 1 ч

Кому заносили, мы не знаем, но мимо Шмыгаля точно пронесли и этот поц ... " Кабмин закрывает всем иностранцам въезд с 28 августа по 28 сентября" С интересом ждем дальнейшего развития событий А почему все смотрят на Ермака?
Кабмін з 29 серпня до 28 вересня закрив кордони України для іноземних громадян - Цензор.НЕТ 7237
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26.08.2020 16:45 Відповісти
А для кацапів і крисчан з доунбасом відкрив.
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26.08.2020 17:16 Відповісти
А выпускать будут?
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26.08.2020 17:29 Відповісти
"...культурным деятелем, имеющим приглашение от учреждения культуры, а также ряда других категорий лиц..."

Що це за херня? Це пункт для надання дозволу потрібним людям? Якщо для всіх закривати, то для всіх!
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26.08.2020 18:31 Відповісти
Ага, за день до Рош-Ашаны въедут в Украину "транзитом" и через двое суток выедут в Польшу (или "опоздают" на автобус или поезд, билеты, на которые можно и сдать послн проверки на КПП)!
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26.08.2020 19:02 Відповісти
CORONOBESIYE - КОРОНОБЄСІЄ це тепер реальність як і ПОБЄДОБЄСІЄ



Бачу швидки мотаються по місту, заглянув в одну - а там санітар на планшеті грає, мабуть короновірус віртуально перемагає
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26.08.2020 19:28 Відповісти
 
 