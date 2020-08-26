Кабмін з 29 серпня до 28 вересня закрив кордони України для іноземних громадян (оновлено)
Кабінет Міністрів України до 28 вересня закрив кордони для іноземних громадян.
Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду України в середу в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, це обмеження не стосуватиметься осіб, що мають дозвіл на проживання, є членами міжнародних і гуманітарних місій, тим, хто в'їжджає в країну транзитом, є водієм вантажних транспортних засобів, інструктором держав-членів НАТО, культурним діячем, мають запрошення від установи культури, а також низки інших категорій осіб.
Ці обмеження почнуть діяти з 0:00 29 серпня.
Міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов уточнив, що обмеження на в'їзд не поширюватимуться на осіб, які:
- переміщуються територією України транзитом і мають документи, що підтверджують виїзд за кордон упродовж двох діб;
- навчаються в навчальних закладах України;
- проходять військову службу на території України;
- є працівниками дипломатичних представництв і консульських установ іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та членів їхніх сімей, або які прибувають на запрошення Міністерства закордонних справ України;
- є водіями або членами екіпажу вантажних транспортних засобів, автобусів, що здійснюють регулярні перевезення, членами екіпажів повітряних, морських і річкових суден, членами бригад потягів і локомотивних;
- є інструкторами збройних сил держав-членів НАТО і держав-учасників програми НАТО "Партнерство заради миру", які беруть участь у заходах із підготовки підрозділів Збройних сил України або прибувають на запрошення Міністерства оборони України;
- є діячами культури, котрі прибувають на запрошення закладів культури разом з однією особою, яка супроводжує кожного з них;
- прибувають для участі в офіційних спортивних змаганнях, що відбуваються на території України, та особи, які їх супроводжують;
- є особами, що здійснюють перевезення гемопоетичних стовбурових клітин для трансплантації;
- котрі прибувають на лікування до закладів охорони здоров'я України.
Будь ласка, зачекайте...
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Конфликт произошел на улице Троицкой, возле Мариинской гимназии № 33. Туда, приехал президент. Активисты стояли с плакатами «Велике крадівництво», критикующими выполнение программы президента «Велике будівництво», на которой, по их мнению, воруют бюджетные деньги.
Однако попытки пообщаться с президентом успехом не увенчались. Зеленский поспешно прыгнул в микроавтобус, а полиция начала грубо оттеснять активистов с проезжей части.
Что это бьіло в исполнении Геращенко?
Куда не берут?
Членом партии Батькивщина был, членом Народного фронта является сейчас.
Чи білоруські біженці?
Чи політтехнологів для проукраїнських сил на місцеві вибори?
С какой целью?
Израиль просил не пускать только своих граждан.
На сторінці КМУ цього нема, але всі ватні та кацапскі ресурси про це пишуть.
А цензор, як завжди - в них копіпастить.
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В стране назревает новый коррупционный украино-израильский скандал. Все организации занимающиеся перевозом паломников в Умань в один голос утверждают клиентам,что в Украине все "порешали и всем занесли на самый верх". Зафрахтованы самолеты сформированы группы
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Кому заносили, мы не знаем, но мимо Шмыгаля точно пронесли и этот поц ... " Кабмин закрывает всем иностранцам въезд с 28 августа по 28 сентября" С интересом ждем дальнейшего развития событий А почему все смотрят на Ермака?
Що це за херня? Це пункт для надання дозволу потрібним людям? Якщо для всіх закривати, то для всіх!
Бачу швидки мотаються по місту, заглянув в одну - а там санітар на планшеті грає, мабуть короновірус віртуально перемагає