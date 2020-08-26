Уряд передасть місцевим бюджетам 100 млн грн для створення навчально-практичних центрів профосвіти, - Шмигаль
Кабінет Міністрів передасть місцевим бюджетам 100 млн грн для створення навчально-практичних центрів сучасної професійно-технічної освіти.
Про це повідомив у Telegram прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.
"Уряд передасть місцевим бюджетам 100 млн грн для створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти. У більшості таких закладах освіти матеріально-технічна база не оновлювалася десятиліттями", - написав він.
За його словами, і промисловість, і сільське господарство потребують професійних робітників. "Важливо виховувати нашу молодь, яка буде професійно підготовленою й зможе отримувати достойну роботу на українських підприємствах", - зазначив Шмигаль.
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Вася Шевченко #371210
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