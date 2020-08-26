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Уряд передасть місцевим бюджетам 100 млн грн для створення навчально-практичних центрів профосвіти, - Шмигаль

Уряд передасть місцевим бюджетам 100 млн грн для створення навчально-практичних центрів профосвіти, - Шмигаль

Кабінет Міністрів передасть місцевим бюджетам 100 млн грн для створення навчально-практичних центрів сучасної професійно-технічної освіти.

Про це повідомив у Telegram прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

"Уряд передасть місцевим бюджетам 100 млн грн для створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти. У більшості таких закладах освіти матеріально-технічна база не оновлювалася десятиліттями", - написав він.

За його словами, і промисловість, і сільське господарство потребують професійних робітників. "Важливо виховувати нашу молодь, яка буде професійно підготовленою й зможе отримувати достойну роботу на українських підприємствах", - зазначив Шмигаль.

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Автор: 

Кабмін (14065) освіта (1297) Шмигаль Денис (4547)


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станок хорошо работает... судя по раздаче в разные концы миллионов обесценивающихся...
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26.08.2020 14:48 Відповісти
Та і так зрозуміло, що правітєльство " передаст"..)))
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26.08.2020 14:49 Відповісти
правильне рішення. Цивілізованим європейським державам потрібні тільки висококваліфіковані робітники. І майбутні заробітчани в накладі не залишаться.
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26.08.2020 15:00 Відповісти
КАрмільци. Спочатку спустошили місцеві бюджети, щоб перед виборами "ощасливити".
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26.08.2020 15:05 Відповісти
"Правительство-передаст..." и этим дана полная характеристика правительству.
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26.08.2020 15:06 Відповісти
что можно купить на 100 млн.?
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26.08.2020 17:11 Відповісти
 
 