НКРЕКП підтверджує факти порушень правил поставки газу в новому ринку з боку компаній Фірташа, - ЗМІ

Національная комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, підтверджує факти порушень правил поставки газу в новому ринку компаніями олігарха Дмитра Фірташа.

Про це пише The Page.

За словами ЗМІ, більшість газопостачальних компаній не опублікували ціни на газ, як того вимагають правила нового ринку газу. "Винятком став "Нафтогаз" і ще кілька приватних постачальників. Через деякий час більшість газзбутів таки виставили ціну на газ, але всі однакову - 4,5 грн за куб. м. Ця ціна вище, ніж у "Нафтогазу"(3,24 грн за куб. м.), який анонсував свою націнку на рівні 6%".

Як пише The Page, найбільш кричуще порушення нових правил було з боку компанії "КиївГазЕнерджі", що поставляє газ киянам. "Станом на ранок 25 серпня компанія не оголосила ціну на поточний місяць, хоча за законом повинна була зробити це більш як три тижні тому. Споживачі дзвонили в колцентр, сварилися. Були грубо порушені права клієнтів: змінити постачальника вони вже не встигнуть, і тому заплатять за газ за тією ціною, яку за фактом їм нарешті назвали в "КиївГазЕнерджі". Це виявилися ті самі 4,50 гривень за куб, як і в більшості інших збутових компаній. І навіть її назвали лише після нашого втручання", - розповів джерело в НКРЕКП.

Нагадаємо, 1 серпня в Україні почав працювати ринок газу для населення. Це означає, що держава ввела принципово новий підхід до продажу газу для домогосподарств, а самі українці - можуть вільно міняти газового постачальника.

Згідно з правилами нового ринку, за порушення ліцензійних умов ліцензія постачальника газу може бути анульована або припинена. Також передбачені штрафи від 51 тис до 850 тис. грн.