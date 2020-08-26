В Україні майже 1,3 млн осіб інфіковані гепатитом С, понад 500 тис. - гепатитом В, - ЦГЗ

В Україні майже 1 млн 300 тис. осіб інфіковані гепатитом С, а гепатитом В - понад 500 тис.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби ЦГЗ у Facebook.

"Вірусні гепатити В і С надзвичайно небезпечні. Близько 80% випадків цирозу та гепатоцелюлярної карциноми викликані саме цими типами вірусних гепатитів.

Вчасне, діагностування вірусних гепатитів є дуже важливим, оскільки завдяки розпочатому лікуванню можна запобігти розвитку захворювань і серйозним ураженням печінки", - йдеться в повідомленні.



У ЦГЗ наголошують, що зробити тест на вірусні гепатити варто хоча б раз протягом життя. Водночас, з огляду на те, що ризиків інфікуватися доволі багато, варто проходити тестування після ситуацій, під час яких міг відбутися контакт з інфікованою кров’ю.

Медики закликають тестуватися хоча б раз на рік:

- чоловікам, які мають секс з чоловіками;

працівникам і працівницям комерційного сексу;

- людям, які споживали/споживають наркотики ін’єкційно та/або інтраназально;

- людям, які мали/мають статевого партнера/побутові контакти (проживали чи проживають спільно з тим, у кого вірусний гепатит), мали або мають контакт із людиною з вірусним гепатитом;

- людям із симптомами, ознаками, лабораторними маркерами вірусного гепатиту, серед яких: цироз печінки, гепатоцелюлярна карцинома, підвищені показники функцій печінки нез’ясованої етіології, відхилення у функції органів шлунково-кишкового тракту, виявлені за результатами ультразвукового дослідження;

- людям, які коли-небудь проходили процедуру гемодіалізу або безпосередньо перебувають на гемодіалізі;

- людям, які отримували донорську кров та/або її компоненти;

- медичним працівникам, діяльність яких передбачає процедури із ризиком інфікування: інвазійні, та/або контакти із біологічними рідинами, що можуть містити зразки вірусу;

- працівникам служб надзвичайних ситуацій та правоохоронних органів у разі поранення гострими інструментами чи потрапляння на слизові оболонки крові, що потенційно може містити вірус гепатиту С;

- людям, які живуть з ВІЛ;

- людям, які перебували в установах виконання покарань;

- людям, які мають татуювання, пірсинг;

людям, які мали маніпуляції пов’язані з контактом з кров’ю та порушенням цілісності шкіри в медичних та немедичних закладах, у випадку якщо є підозра щодо недотримання заходів з інфекційного контролю;

- людям, які протягом поточного року отримували стоматологічні втручання чи хірургічні маніпуляції пов’язані із контактом з кров’ю більше одного разу.

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"Кожен, хто підписав декларацію із сімейним лікарем, може безплатно пройти швидкий тест на діагностування вірусних гепатитів", - йдеться в повідомленні.

З переліком закладів охорони здоров'я, в яких можна отримати діагностику та лікування вірусних гепатитів, можна ознайомитися за посиланням: https://www.phc.org.ua/.../mapa-zoz-yaki-nadayut-poslugi-z-di...





