УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10106 відвідувачів онлайн
Новини
2 605 2

В Україні майже 1,3 млн осіб інфіковані гепатитом С, понад 500 тис. - гепатитом В, - ЦГЗ

В Україні майже 1,3 млн осіб інфіковані гепатитом С, понад 500 тис. - гепатитом В, - ЦГЗ

В Україні майже 1 млн 300 тис. осіб інфіковані гепатитом С, а гепатитом В - понад 500 тис.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби ЦГЗ у Facebook.

"Вірусні гепатити В і С надзвичайно небезпечні. Близько 80% випадків цирозу та гепатоцелюлярної карциноми викликані саме цими типами вірусних гепатитів.
Вчасне, діагностування вірусних гепатитів є дуже важливим, оскільки завдяки розпочатому лікуванню можна запобігти розвитку захворювань і серйозним ураженням печінки", - йдеться в повідомленні.

У ЦГЗ наголошують, що зробити тест на вірусні гепатити варто хоча б раз протягом життя. Водночас, з огляду на те, що ризиків інфікуватися доволі багато, варто проходити тестування після ситуацій, під час яких міг відбутися контакт з інфікованою кров’ю.

Медики закликають тестуватися хоча б раз на рік:

- чоловікам, які мають секс з чоловіками;
працівникам і працівницям комерційного сексу;
- людям, які споживали/споживають наркотики ін’єкційно та/або інтраназально;
- людям, які мали/мають статевого партнера/побутові контакти (проживали чи проживають спільно з тим, у кого вірусний гепатит), мали або мають контакт із людиною з вірусним гепатитом;
- людям із симптомами, ознаками, лабораторними маркерами вірусного гепатиту, серед яких: цироз печінки, гепатоцелюлярна карцинома, підвищені показники функцій печінки нез’ясованої етіології, відхилення у функції органів шлунково-кишкового тракту, виявлені за результатами ультразвукового дослідження;
- людям, які коли-небудь проходили процедуру гемодіалізу або безпосередньо перебувають на гемодіалізі;
- людям, які отримували донорську кров та/або її компоненти;
- медичним працівникам, діяльність яких передбачає процедури із ризиком інфікування: інвазійні, та/або контакти із біологічними рідинами, що можуть містити зразки вірусу;
- працівникам служб надзвичайних ситуацій та правоохоронних органів у разі поранення гострими інструментами чи потрапляння на слизові оболонки крові, що потенційно може містити вірус гепатиту С;
- людям, які живуть з ВІЛ;
- людям, які перебували в установах виконання покарань;
- людям, які мають татуювання, пірсинг;
людям, які мали маніпуляції пов’язані з контактом з кров’ю та порушенням цілісності шкіри в медичних та немедичних закладах, у випадку якщо є підозра щодо недотримання заходів з інфекційного контролю;
- людям, які протягом поточного року отримували стоматологічні втручання чи хірургічні маніпуляції пов’язані із контактом з кров’ю більше одного разу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лише 6,5% українців із гепатитом C знають, що вони інфіковані, - Степанов

"Кожен, хто підписав декларацію із сімейним лікарем, може безплатно пройти швидкий тест на діагностування вірусних гепатитів", - йдеться в повідомленні.

З переліком закладів охорони здоров'я, в яких можна отримати діагностику та лікування вірусних гепатитів, можна ознайомитися за посиланням: https://www.phc.org.ua/.../mapa-zoz-yaki-nadayut-poslugi-z-di..

В Україні майже 1,3 млн осіб інфіковані гепатитом С, понад 500 тис. - гепатитом В, - ЦГЗ 01
В Україні майже 1,3 млн осіб інфіковані гепатитом С, понад 500 тис. - гепатитом В, - ЦГЗ 02
В Україні майже 1,3 млн осіб інфіковані гепатитом С, понад 500 тис. - гепатитом В, - ЦГЗ 03

Автор: 

гепатит (63) ЦГЗ (264)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
вы все врете, у нас только ковид
показати весь коментар
26.08.2020 15:26 Відповісти
Самое противное (1.3 миллиона с гепатитом С) во всём этом, что надёжное лекарство от гепатита С есть уже более 7 лет. Называется - СОФОСБУВИР!!! (Внимание! для разных генотипов нужные разные сочетания Софобувира с другими препаратами - в интернетах море описаний!!!).

Причем вполне недорогое. На текущий момент 12-недельный курс стоит $400-500 (египетские женерики), если вообще не искать дешевле, а если искать, то <$300 (индийские женерики).

И те, и другие - вполне рабочие - знаком с излечившимися более 3 лет назад с помощью индийских женериков - сдают каждый год анализы: стабильно отрицательные, печень пришла в норму и по анализам, и на УЗИ.
показати весь коментар
26.08.2020 23:13 Відповісти
 
 