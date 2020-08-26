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Новини
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Ми часто захоплюємося Маском, але чомусь забуваємо, що у нас є "Південмаш", - Зеленський

Ми часто захоплюємося Маском, але чомусь забуваємо, що у нас є

Президент України Володимир Зеленський мріє зробити Дніпропетровщину космічним серцем і мозком Європи.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це глава держави заявив під час виступу на презентації Стратегії розвитку Дніпропетровської області.

"Моя мрія — аби Дніпропетровська земля стала космічним мозком і серцем не просто України, а всієї Європи. Ми захоплюємось дуже часто Ілоном Маском, аплодуємо його проєктам та чомусь забуваємо, що у нас є Південмаш, є неймовірні спеціалісти, які мають унікальні знання та мають унікальний досвід. Держава завжди буде їх підтримувати та розкриє цей потенціал максимально", - зазначив Зеленський.

Також дивіться: Будівництво нового аеропорту в Дніпрі розпочнеться до кінця вересня, - Зеленський. ВIДЕО

За словами президента, сильні сторони регіону - це, найперше, гірничодобувна промисловість, металургія, енергетика, харчова й аграрна сфери. Перспективними для розвитку є екологічна сфера та інфраструктурні проєкти.

Зеленський підкреслив, що мова також і про цікаві технології в будівництві доріг. Він зазначив, що область є лідером в металургійному виробництві, після якого залишається велика кількість відходів.

"Їх (відходи. - Ред.) можна складати горами і псувати довкілля, а можна використовувати під час будівництва інфраструктури, будівництва доріг", - додав президент.

Автор: 

Зеленський Володимир (23691) Південмаш (104) Маск Ілон (638) Дніпропетровська область (3659)


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Топ коментарі
+48
Не чипай там нічого, ідіот!
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26.08.2020 15:00
+22
шмаркля решило уничтожить Южмаш...
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26.08.2020 15:00
+22
Так в нас є і МоторСіч, яка за висловами ригівської потвори Богуслаєва завжди була збитковою. Що не завадило синку цього виродка за 10 млн. ЄВРО (так, Карле!!!) купити приватний острів в Італії:
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/08/3/7261619/
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26.08.2020 15:02
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Не чипай там нічого, ідіот!
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26.08.2020 15:00 Відповісти
Южмаш нічого не робить для оборонки! Де продукція для ЗСУ? Де ракети для ядерних боєголовок?
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26.08.2020 15:07 Відповісти
ты траву готов жрать сидя на бутылке? так давай, делай боеголовки, получай санкции от трампа и Европы и принимай бурят на танчиках
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26.08.2020 16:14 Відповісти
И не только ракеты, а где наши ядерные боеголовки, истребители 5-го поколения, тяжелые ударные авианосцы, звездные разрушители, космодесант и т.д.??? Все Порох уничтожил ради наживы...
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26.08.2020 16:40 Відповісти
И Звезда Смерти где!
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26.08.2020 16:56 Відповісти
Звезда Смерти была, но Порох, после своей поразки, забрал её домой, вместе с компьютерами из совещательной комнаты
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26.08.2020 18:03 Відповісти
шмаркля решило уничтожить Южмаш...
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26.08.2020 15:00 Відповісти
Сьогодні в Дніпрі кандидатом на посаду міського голови Дніпра від партії "Слуга народу" було висунено Сергія Риженко - головного лікаря лікарні ім. Мечникова.
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26.08.2020 15:00 Відповісти
Так в нас є і МоторСіч, яка за висловами ригівської потвори Богуслаєва завжди була збитковою. Що не завадило синку цього виродка за 10 млн. ЄВРО (так, Карле!!!) купити приватний острів в Італії:
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/08/3/7261619/
показати весь коментар
26.08.2020 15:02 Відповісти
И что здесь общего? Миллиардер решил вложить деньги в освоение космоса, свои деньги. Следовательно, каждый цент считается и используется максимально эффективно. У нас любое государственное предприятие, почему-то, чёрная дыра, в которой исчезают деньги.
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26.08.2020 15:02 Відповісти
Не совсем так.
Маск это символ того, чего может добиться один человек упорством и трудом, технологически продвинув при этом все человечество. И миллиардером стал именно благодаря этому, а не просто "Миллиардер решил вложить деньги....", сначала он заработал эти миллиарды, а не получил госзаказ который так любят наши предприятия типа Южмаша.
Да, это предприятие, которым можно гордиться но сравнивать его с Маском....Хотя чего еще можно было ожидать от Клоуна с оливье в голове, который готовится к выборам
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26.08.2020 15:36 Відповісти
от не треба ж так все спрощувати.. шмаркля дуркує від заздрощив (хуцпі та заздрісному ставленню його ще бабка навчила).. а ти як більшість персічних робиш кумірів з таких як маск джобс тв інші. УСПІХИ і Маска - очевидні.. АЛЕ ж там і лайна - ПРОПОРЦІЙНО
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26.08.2020 16:54 Відповісти
можно сказать БЫЛ " Южмаш".. БЫЛ... когда то давно.. уже есть поколение молодых кто и не знает что это такое.. А то сравнился с Маском.. он сейчас , а мы все в прошлом ищем чем гордиться.. ну почти как Пукин...
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26.08.2020 15:02 Відповісти
Мы часто смотрим комедии Гайдая, любуемся великолепной игрой Вицина и Никулина, но забываем при этом, что у нас есть президент. И кто он.
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26.08.2020 15:03 Відповісти
Мьі поверили, ага, клован не обманет
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26.08.2020 15:04 Відповісти
Що воно ше не обгадило, це ...?
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26.08.2020 15:04 Відповісти
писец "Южмашу"... остаётся надеяться оно опять забудет что у нас есть "Южмаш".
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26.08.2020 15:05 Відповісти
Дебил.
Маск деньги зарабатывает. Вложил деньги частных инвесторов, ни копейки от государства.
А Южмаш - государственный монстр, который деньги только тратит.
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26.08.2020 15:05 Відповісти
Двигатели которые ставят на новые боевые турецкие дроны "Акинчи" придуманы и куплены в Украине...Эрдоганыч сказал... спасибо Украина...
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26.08.2020 15:06 Відповісти
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26.08.2020 15:14 Відповісти
Не дайте цьому йолопу втекти з країни. Буде падло відповідати за все...
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26.08.2020 15:08 Відповісти
Думал что чуть умнее, но, полный идиот с короной на голове.
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26.08.2020 15:08 Відповісти
Маск нарощує виробництво своїх ракет, йому потрібні нові підрядники та нові цехи для їх збірки. Південмаш був би ідеальним місцем для збірки, та ще й з дешевою (за мірками США) робочою силою.
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26.08.2020 15:10 Відповісти
Мы часто восхищаемся Маском, но почему-то забываем, что у нас есть "Южмаш", - Зеленский - Цензор.НЕТ 4524
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26.08.2020 15:11 Відповісти
Южмаш есть результатов нет.
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26.08.2020 15:11 Відповісти
І наврядчі будуть
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27.08.2020 09:18 Відповісти
"Днепропетровская земля" - похоже он охренел окончательно
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26.08.2020 15:11 Відповісти
"А якби на моємі місці був якийсь дурачок?" (с)
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26.08.2020 15:12 Відповісти
"Мы часто восхищаемся Маском, но почему-то забываем, что у нас есть" зебилы
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26.08.2020 15:13 Відповісти
украинцы = зебилы + порохососы...
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26.08.2020 20:24 Відповісти
ни амеры ни русские не дадут
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26.08.2020 15:13 Відповісти
вавасік, а якби ти був розумний, то знав би, що такий гігант, як "Південьмаш" потребує насамперед держоборонзамовлення на:
-крилаті ракети різноманітного базування
-балістичні ракети середньої дальності
-розвідувальні та бойові дрони
-високоточні протитанкові комплекси та ін.
От тоді державні гроші принесли б подвійну користь, зміцнюючи обороноздатність країни та наповнюючи життям таке величезне підприємство.
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26.08.2020 15:13 Відповісти
Південмаш,це вже металолом.Кому потрібна їхня продукція? В нас ввп в 4 рази,ніж в Польщі.Це все схоже на москалів,вони також про ракети думають.з голим задом і розповідають казочки бидлу.Восени закриють на жорсткий і довгий карантин,а вони за якісь металолом думають.Найголовніше.що населення це все їсть.
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26.08.2020 15:14 Відповісти
Не обращайте внимания, ЗЕсцикло когда обкурится всегда мечтать начинает
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26.08.2020 15:14 Відповісти
На сегодня у Южмаша 2 серьезных контракта,с Ю.Корейской компанией "Сaris" на сумму почти миллиард долларов и с американской компанией "Firefly"/
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26.08.2020 15:16 Відповісти
с корейцами пока только меморандум. ни одного контракта еще нету.
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26.08.2020 20:38 Відповісти
Ну так дайте Южмаш Маску, а не Ермаку.
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26.08.2020 15:18 Відповісти
Южмаш делает Теслу, или Iphone, или кокой либо иной всеми узнаваемый и массовый продукт, или может Южмаш приносит государству прибыль? это прорва дыра, которую постоянно спасают налогоплательщики..., чем этот дебил хвастается...
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26.08.2020 15:18 Відповісти
100% сравнивать преприятия которые генерирують прибыль, платят налоги с государственной дырой под названием Южмаш совсем не уместно...
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26.08.2020 15:21 Відповісти
какой толк от южмаша, если у нас есть длбб зеленский?
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26.08.2020 15:21 Відповісти
На цих збиткових державних підприємствах,піарились,піараться і будуть піаритись.
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26.08.2020 15:21 Відповісти
Чого ти це людям кажеш, пане перзеденте. Це ти сам, з твоїми брателлами позабували - Бєня, Медведчук, Шуфрич, Бойко, Єрмаки з Шифером. Це вони вирішують, куди направити бабло. А зовсім не люди, до яких ти звертаєшся.
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26.08.2020 15:23 Відповісти
Интересно, а какие долги по зарплате у Илона Маска в его SpaceX ?
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26.08.2020 15:23 Відповісти
Просто новость...
капитализация компании "GOOGL" превысила 2 триллиона долларов.Для сранения ...капитализация Путлерского ГрязьПрома 35 миллиардов долляров...
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26.08.2020 15:24 Відповісти
и сравним с самой дорогой украинской компанией - "Моршиньска", 0,55 млрд долляров...
дно дна.
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26.08.2020 20:55 Відповісти
Кому в Європі це потрібно? Ви зрозумійте.В Європі то як,інший світ.
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26.08.2020 15:24 Відповісти
Предвыборная чепуха для остатков его эелктората, состоящего из полных идиотов, верящих в фей, деда мороза и голобородька.
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26.08.2020 15:25 Відповісти
То, що є "Южмаш", для України не значить нічого.
Так само, як була "Мотор-Січ", а тепер вже немає. І татка не посадили, і синка. І не посадили тих китайських чиновників, які сприяли корупції. Бо ніззя, це партнер. В Китаї розстріляли б, а тут не можна навіть в тюрму.
А треба.
На чому основано успіх Ілона Маска, вірніше США? На тому, чого немає в Україні, в Росії, в Китаї.

Відкритість і конкуренція. Відкритість не дає змоги отримувати корупційні переваги, змушує працювати все краще і краще, і робити це максимально відкрито, щоб своїми суспільно корисними справами отримувати підтримку суспільства, яке впливає на владу і змушує її створювати ще більш сприятливі умови для інноваторів. Ось і все, круг замкнувся. Результати все кращі, тому ці результати створюють умови, щоб стало ще краще. А щоб не стало краще "комусь одному" - є конкуренти, є опозиція, які чітко слідкують за тим, щоб хтось не отримав переваг, преференцій.в Україні фактично немає опозиції. Це прикормлені шоколадом і олігархами дрібні лакеї, які захищають лише інтереси господаря, за кинуту під стіл кістку.
Україна повинна мати "два Южмаші". Приватизувати їх відкрито, акціонувати. І завжди відкрито допомагати обом. А результати кожного оцінювати за конкурсом.
Є КБ "Луч" і є "Южмаш". Потрібно переформувати обох так, щоб вони отримали приблизно рівні можливості. А далі давати обом ОДНЕ Й ТЕ САМЕ ЗАВДАННЯ і однакове фінансування проекту. І нехай створюють два зразки. ЗАМОВЛЯТИ ТОЙ, ЯКИЙ КРАЩИЙ. Дати "обом Южмашам" якнайширші права для співпраці з ЄС і НАТО.
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26.08.2020 15:30 Відповісти
а борги южмаша хто сплатить? а хто придбає їм ******* устаткування та технології щодо всього - зварювання, металообробки, 3д-виготовлення тощо? а фахівців туди хто привезе, щоб змогли працювати на ********* обладнанні? южмаш - мертва чорна діра з допотопним рівнем технологій, який у ********* світі мало хто використовує, хіба що лаптєносії
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26.08.2020 16:23 Відповісти
Ну взагалі-то саме на південмаші зараз виготовляють компоненти для американських ракет...
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26.08.2020 16:57 Відповісти
Мы часто восхищаемся Маском, но почему-то забываем, что у нас есть "Южмаш", - Зеленский - Цензор.НЕТ 1491
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26.08.2020 15:31 Відповісти
Илан Маск вошел в топ-10 богатейших людей Мира...67 ярдов долляров,еще 4 года назад его не было даже в топ-100
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26.08.2020 15:31 Відповісти
а как же Европейское Космическое Агенство... уже не нужно как центр?)) Днепр будет?...Южмаш
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26.08.2020 15:35 Відповісти
Он же не сказал Днепр, он сказал днепропетровская земля, поэтому скорее всего клоун мечтает, чтобы космический мозг Европы находился в Кривом Роге.
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26.08.2020 15:40 Відповісти
вот же ж блин Эзоп херов)
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26.08.2020 15:48 Відповісти
Илан Маск с весны запустит космический интернет "Starlink".Общая сумма инвестиций 10 ярдов баксов...сейчас проходят тестовіе испітания в них принимают участие почти 400 000 людей со всех континентов.
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26.08.2020 15:37 Відповісти
У Илона Маска частная инновационная компания, "Юмаш"-госкормушка для чиновников. Ни какого сравнения.
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26.08.2020 15:40 Відповісти
Український космос. Перший приватний аерокосмічний завод в Дніпрі Firefly Aerospace Макса Полякова

https://www.youtube.com/watch?v=RQQcmWAqCLI

Гораздо перспективней на мой взгляд
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26.08.2020 15:56 Відповісти
Продолжу "гениальную" мысль этого недоразумения: Мы часто восхищаемся Мерседесом и забываем что у нас есть Таврия. Мы часто восхищаемся архитектурой Дубаев и забываем что у нас есть мазанка. Мы часто восхищаемся Ли Куан Ю и забываем что у нас есть Голобородько. Ну и т.д.
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26.08.2020 16:01 Відповісти
Оставьте в покое мазанку, она не заслужила вашего скепсива
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26.08.2020 16:31 Відповісти
За мазанку - сорян. Признаю - национальная гордость.
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26.08.2020 16:35 Відповісти
🤝
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26.08.2020 17:19 Відповісти
Трепаться впустую не мешки с цементом на 10 этаж таскать. Для того чтобы возродить авиа-космическую отрасль промышленности нужны большие деньги.
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26.08.2020 16:01 Відповісти
Мы восхищаемся Маском а у нас есть блаблакар...епта
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26.08.2020 16:04 Відповісти
У Маска есть - бабки,у Южмаша - хрен без соли.Сравнили возможности....
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26.08.2020 16:21 Відповісти
Маск современный человек выросший в свободномыслящей стране где правят балом законы рынка, средний возраст работников юмз 65++++ , там каждому второму прогулы на кладбище ставят.
Я отношусь с уважением к пожилым людям ( сама почти пенсионЭрка), но мозги у людей выросших в совколагере абсолютно другие, они не мыслят современными реалиями. Они до сих пор живут в совке и плановой экономике и это не лечится.
а молодые уезжают ибо с такими окладами даже на работу брезгливо просто приходить ( если что у меня пару соседей/ родственников работают на заводе так что знаю что пишу).
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26.08.2020 16:29 Відповісти
Є? Ще не продали? Дивно...
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26.08.2020 16:26 Відповісти
Зеленського не треба сприймати буквально - сказав - будуть робити. Це все обіцянки заради виборів, про які забудуть і вимагати не будуть, але проголосують. Коли ж українці почнуть ігнорувати такий відвертий популізм?
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26.08.2020 16:32 Відповісти
Чем болтать лучше загрузить завод заказами
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26.08.2020 16:34 Відповісти
))))) там уже и кбю перевели пока на 3х дневку, но обещают однодневку ))))))
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26.08.2020 17:20 Відповісти
Хотите спасти украинский космос?
Не валяйте дурака!
Продайте Южмаш Илону Маску за 1 доллар!
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26.08.2020 17:11 Відповісти
Еще один "рогозин-батутчик"
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26.08.2020 17:13 Відповісти
Ну не знаю. Я знаю, что студенты!!!.....КПИ официально запустили микроспутник...давно. И это факт. Я знаю, что Руанда запустила спутник( напомните, кстати где она) и это факт. А некто Госкосмос Украины...вместе с Южмашем???, который год не могут запустить оного.

И это тоже ....факт!
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26.08.2020 17:40 Відповісти
Правды ради, отмечу, что КПИ свой наноспутник СДЕЛАЛО, а не запустило. Запустили его из параши на украинской "Сатане" 19.06.2014 г., вместе с аналогичными спутниками от своих школьников.
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26.08.2020 21:06 Відповісти
трепло может только языком болтать
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26.08.2020 19:05 Відповісти
Божежмой, какое воно недолуге и тупое. Одним словом рагуль. Уже даже боюсь сравнивать с аналогией в параше из подворотни... Отходы металлургических производств широко использовали в СэСэСэРе. Для тех же "дорог". Люди подл 60 и старше помнят жужелицу (шлак), щедро рассыпаемую зимой и летом, используемую для ремонта ям и др. Эти отходы являются обалденным загрязнителем окружающей среды. Кстати, любые металлы есть серьезный загрязнитель и яд для всего живого. Существуют способы переработки, но они экономически невыгодны и весьма дОроги. А "воно" этого, понятно, не знаетЪ.
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26.08.2020 20:59 Відповісти
https://www.facebook.com/fireflyua1/ Бубочка не чув, що україно - американська приватна ракета, вде у жовтні - листопаді повинна взлетіти? В Рогозіна буде чергова нагода видрати волосся з дупи...
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26.08.2020 23:59 Відповісти
 
 