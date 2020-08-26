Ми часто захоплюємося Маском, але чомусь забуваємо, що у нас є "Південмаш", - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський мріє зробити Дніпропетровщину космічним серцем і мозком Європи.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це глава держави заявив під час виступу на презентації Стратегії розвитку Дніпропетровської області.

"Моя мрія — аби Дніпропетровська земля стала космічним мозком і серцем не просто України, а всієї Європи. Ми захоплюємось дуже часто Ілоном Маском, аплодуємо його проєктам та чомусь забуваємо, що у нас є Південмаш, є неймовірні спеціалісти, які мають унікальні знання та мають унікальний досвід. Держава завжди буде їх підтримувати та розкриє цей потенціал максимально", - зазначив Зеленський.

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За словами президента, сильні сторони регіону - це, найперше, гірничодобувна промисловість, металургія, енергетика, харчова й аграрна сфери. Перспективними для розвитку є екологічна сфера та інфраструктурні проєкти.

Зеленський підкреслив, що мова також і про цікаві технології в будівництві доріг. Він зазначив, що область є лідером в металургійному виробництві, після якого залишається велика кількість відходів.

"Їх (відходи. - Ред.) можна складати горами і псувати довкілля, а можна використовувати під час будівництва інфраструктури, будівництва доріг", - додав президент.