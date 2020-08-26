Ми часто захоплюємося Маском, але чомусь забуваємо, що у нас є "Південмаш", - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський мріє зробити Дніпропетровщину космічним серцем і мозком Європи.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це глава держави заявив під час виступу на презентації Стратегії розвитку Дніпропетровської області.
"Моя мрія — аби Дніпропетровська земля стала космічним мозком і серцем не просто України, а всієї Європи. Ми захоплюємось дуже часто Ілоном Маском, аплодуємо його проєктам та чомусь забуваємо, що у нас є Південмаш, є неймовірні спеціалісти, які мають унікальні знання та мають унікальний досвід. Держава завжди буде їх підтримувати та розкриє цей потенціал максимально", - зазначив Зеленський.
За словами президента, сильні сторони регіону - це, найперше, гірничодобувна промисловість, металургія, енергетика, харчова й аграрна сфери. Перспективними для розвитку є екологічна сфера та інфраструктурні проєкти.
Зеленський підкреслив, що мова також і про цікаві технології в будівництві доріг. Він зазначив, що область є лідером в металургійному виробництві, після якого залишається велика кількість відходів.
"Їх (відходи. - Ред.) можна складати горами і псувати довкілля, а можна використовувати під час будівництва інфраструктури, будівництва доріг", - додав президент.
Будь ласка, зачекайте...
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https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/08/3/7261619/
Маск это символ того, чего может добиться один человек упорством и трудом, технологически продвинув при этом все человечество. И миллиардером стал именно благодаря этому, а не просто "Миллиардер решил вложить деньги....", сначала он заработал эти миллиарды, а не получил госзаказ который так любят наши предприятия типа Южмаша.
Да, это предприятие, которым можно гордиться но сравнивать его с Маском....Хотя чего еще можно было ожидать от Клоуна с оливье в голове, который готовится к выборам
Маск деньги зарабатывает. Вложил деньги частных инвесторов, ни копейки от государства.
А Южмаш - государственный монстр, который деньги только тратит.
-крилаті ракети різноманітного базування
-балістичні ракети середньої дальності
-розвідувальні та бойові дрони
-високоточні протитанкові комплекси та ін.
От тоді державні гроші принесли б подвійну користь, зміцнюючи обороноздатність країни та наповнюючи життям таке величезне підприємство.
капитализация компании "GOOGL" превысила 2 триллиона долларов.Для сранения ...капитализация Путлерского ГрязьПрома 35 миллиардов долляров...
дно дна.
Так само, як була "Мотор-Січ", а тепер вже немає. І татка не посадили, і синка. І не посадили тих китайських чиновників, які сприяли корупції. Бо ніззя, це партнер. В Китаї розстріляли б, а тут не можна навіть в тюрму.
А треба.
На чому основано успіх Ілона Маска, вірніше США? На тому, чого немає в Україні, в Росії, в Китаї.
Відкритість і конкуренція. Відкритість не дає змоги отримувати корупційні переваги, змушує працювати все краще і краще, і робити це максимально відкрито, щоб своїми суспільно корисними справами отримувати підтримку суспільства, яке впливає на владу і змушує її створювати ще більш сприятливі умови для інноваторів. Ось і все, круг замкнувся. Результати все кращі, тому ці результати створюють умови, щоб стало ще краще. А щоб не стало краще "комусь одному" - є конкуренти, є опозиція, які чітко слідкують за тим, щоб хтось не отримав переваг, преференцій.в Україні фактично немає опозиції. Це прикормлені шоколадом і олігархами дрібні лакеї, які захищають лише інтереси господаря, за кинуту під стіл кістку.
Україна повинна мати "два Южмаші". Приватизувати їх відкрито, акціонувати. І завжди відкрито допомагати обом. А результати кожного оцінювати за конкурсом.
Є КБ "Луч" і є "Южмаш". Потрібно переформувати обох так, щоб вони отримали приблизно рівні можливості. А далі давати обом ОДНЕ Й ТЕ САМЕ ЗАВДАННЯ і однакове фінансування проекту. І нехай створюють два зразки. ЗАМОВЛЯТИ ТОЙ, ЯКИЙ КРАЩИЙ. Дати "обом Южмашам" якнайширші права для співпраці з ЄС і НАТО.
https://www.youtube.com/watch?v=RQQcmWAqCLI
Гораздо перспективней на мой взгляд
Я отношусь с уважением к пожилым людям ( сама почти пенсионЭрка), но мозги у людей выросших в совколагере абсолютно другие, они не мыслят современными реалиями. Они до сих пор живут в совке и плановой экономике и это не лечится.
а молодые уезжают ибо с такими окладами даже на работу брезгливо просто приходить ( если что у меня пару соседей/ родственников работают на заводе так что знаю что пишу).
Не валяйте дурака!
Продайте Южмаш Илону Маску за 1 доллар!
И это тоже ....факт!