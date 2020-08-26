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Новини Революція в Білорусі
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Влада Білорусі закликає організації проводити мітинги на підтримку Лукашенка. ДОКУМЕНТ

Влада Білорусі закликає організації проводити мітинги на підтримку Лукашенка. ДОКУМЕНТ

У Білорусі чинна влада зобов'язала установи та організації - в тому числі і недержавні - вивішувати державну символіку. Їх також закликають організовувати мітинги на підтримку "президента" Олександра Лукашенка, який захопив у країні владу.

Про це повідомляє Telegram-канал NEXTA, інформує Цензор.НЕТ. Він опублікував розпорядження Ради міністрів Білорусі, адресоване керівникам органів держуправління та інших державних організацій.

"Забезпечити застосування і популяризацію державної символіки. Вивісити державні прапори, в тому числі і всім установам і організаціям, включно з об'єктами недержавної форми власності (без перегинів у примусі)", - йдеться в розпорядженні.

Влада Білорусі закликає організації проводити мітинги на підтримку Лукашенка 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": З Білорусі виїхав член координаційної ради Воронін: За мною прийшли. Вони довго з такими речами не тягнуть

Також керівникам держустанов радять "мобілізувати всіх можливих громадських активістів для проведення власних публічних заходів на підтримку глави держави, а також вуличного протиставлення акціям прихильників "змін".

До того ж дають доручення "кардинально посилити діяльність в інтернеті, особливо в соцмережах".

Керівники державних установ мають відзвітувати про виконану роботу до 10 вересня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тіхановська проти втручання інших країн у події в Білорусі

Автор: 

Білорусь (7925) Лукашенко Олександр (2653) мітинг (753)


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Топ коментарі
+8
Ну, януковощь тоже у нас антимайдан организовывал, только это ему не помогло
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26.08.2020 15:12
+7
Лука з суспільної площини переводить конфлікт в політичну, даремно. Відповіддю буде зростання національної свідомості громадян.
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26.08.2020 15:08
+6
І Гриценка туде керівником призначити, все таки полковнік
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26.08.2020 15:16
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А зачем они нужны если бацька и так всех несогласных посадит?
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26.08.2020 15:06 Відповісти
Потрібно будувати фільтраційні табори на кордоні з Білоруссю і збільшувати граничну чисельність ЗСУ до 400 тис. військових!
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26.08.2020 15:11 Відповісти
І Гриценка туде керівником призначити, все таки полковнік
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26.08.2020 15:16 Відповісти
Вы всех подонков - фюреров "батькой " называете? И кремлёвскую крысу тоже?
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26.08.2020 15:22 Відповісти
Лука з суспільної площини переводить конфлікт в політичну, даремно. Відповіддю буде зростання національної свідомості громадян.
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26.08.2020 15:08 Відповісти
що там буде зростати? в стойло стануть дуже швидко ((
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26.08.2020 15:10 Відповісти
Не всі, хоч якась частина прокинеться, і то добре.
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26.08.2020 15:12 Відповісти
В стойло это не поставит, скорее будет еще больше раздражать.
До этого, даже если ты искренне верил в победу Лукашенко, выйдя на митинг на его поддержку с кучей недовольных, что их выгнали на тот митинг - очень быстро переубедишься что это не так!
Достаточно вспомнить совковые митинги, на которые принудительно выгоняли - это только сеяло недовольство
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26.08.2020 15:20 Відповісти
Любите родину согласно приказу!Отступать-некуда, позади нас-лукакашка!
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26.08.2020 15:09 Відповісти
нельзя спускать пар, пока он скопился в паро-ховницах... иначе весь пар уйдет в пшик. Ну и, разумеется, белорусы получили настолько "мощную" иностранную поддержку, что любой почувствовал бы себя брошенным...
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26.08.2020 15:09 Відповісти
А какую поддержку вы хотели?! Танками и самолетами?!
Борьба за свободу это тот путь который народ должен пройти сам и помочь ему можно только в мелочах, 90% они должны сделать сами, иначе не будут ценить то что получили.
Кроме того они сами выбрали мирный протест.....попросту говоря, решили побеждать ежа голой жопой. В чем тут может быть помощь?! Помочь поплотнее сесть или еще свою жопу на ежа усадить?
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26.08.2020 15:28 Відповісти
я - украинец, мне не объясняй.
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26.08.2020 16:04 Відповісти
Меня "терзают смутные сомненья" - откуда столько бело-красных флагов? Под подушкой хранили?
Да и при том длинные полотнища флага....
Лукашенко шил и продавал в магазинах?
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26.08.2020 15:10 Відповісти
Держдеп шив.
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26.08.2020 15:13 Відповісти
Тим більше, біло-червоний прапор був державним до 1995 року.
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26.08.2020 15:15 Відповісти
Хранили у шкапчике?
Не смеши.
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26.08.2020 15:21 Відповісти
Ну наша ж вата десь бере червоні прапори, думаєте москалі привозять? А радянські люди звикли не викидати речі.
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26.08.2020 15:28 Відповісти
У тебя точно в сундучке серпастомолоткастый накрахмаленный лежит.
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26.08.2020 15:31 Відповісти
В мене навіть Австро-Угорський є.
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26.08.2020 15:34 Відповісти
Ты не в Малиновке живёшь?
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26.08.2020 15:36 Відповісти
Чернівці.
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26.08.2020 15:42 Відповісти
Та я в курсе.
Ксюхе VB привет передавай.
А флаг хранишь на случай сепаратных заворушек?
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26.08.2020 15:45 Відповісти
А яка сепаратна може бути з Австро-Угорщиною? її ж не існує, просто дід був громадянином АУ, а сепаратня може бути тільки румунською, але їх дуже мало 8 відсотків, а молдавани категорично проти Румунії.
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26.08.2020 15:59 Відповісти
Американцы печатают эти флаги на 3Д принтерах и сбрасывают над территоьрией Беларуси с помощью ракет Илона Маска
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26.08.2020 15:21 Відповісти
Кароче. Пока не узнаем откудава флаги у беларусов - мы им не верим с их ривалюцией.
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26.08.2020 16:05 Відповісти
То есть без дубинки никто выходить и поддерживать спадающие штаны Луки не собирается?
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26.08.2020 15:11 Відповісти
Дубинка это кнут. Есть ещё и пряник.
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26.08.2020 15:18 Відповісти
Время пряников Лука бездарно упустил.
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26.08.2020 15:28 Відповісти
Да нет, есть ещё админресурс, как у любой власти есть "несгораемый" электорат. Вот этих и могут вывести, например за отгулы. Это будет уже пряник.
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26.08.2020 15:31 Відповісти
В общем так.Но,к сожалению,есть часть и упоротых идиотов среди них.Пропаганда делает свое дело.Голова-телевизор,рот- динамики.
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26.08.2020 15:22 Відповісти
Народ, посмотрите на нас и не наступайте на наши грабли со связкой голова-телевизор-рот.
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26.08.2020 15:29 Відповісти
Не так все легко.К тому,что сегодня происходит,невозможно было убедить многих людей даже вчера (до насилия над беларусами омона.).Большую часть подорвало с диванов именно фашистское отношение луки мразоты к беларусам. На шествии в воскресенье спецом задавал этот вопрос-большинство в этом причина.Но без международной поддержки этот скот не уйдет,и не сбежит.Надеемся за нас теперь санкций нагрузят на горб лаптеногой кобылы.Хотелось бы серьезных,вплоть до свифт. И навальный, кстати,подвернулся.Он хоть и имперец ,но нам сегодня очень полезен,шатать ситуацию у лаптей изнутри.А когда у них хата полыхнет,не до нас будет.
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26.08.2020 15:56 Відповісти
Тогда готовьтесь к тому, через что прошли и мы. У вас та же ситуация с экономикой.В первую очередь с валютным курсом. Удерживаемый курс при постоянно увеличивающимся объемом рубля без реального роста экономики выстрелит. И у вас начнут как и у нас винить новую власть, которая возьмется приводить этот бред в равновесие.
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26.08.2020 16:16 Відповісти
По другому не было ни у кого,и не будет. Лешека Бальцеровича каждый поляк хотел повесить лично.Где теперь Польша,а где мы с "рюзьким братом.".Ну хоть детям достанется что-то.(без пафоса)
===========================
Каждый,кто пытался принести рай всем,черпал вдохновение в собственном аду.(Ницше)..
Как у вас с Порохом вышло.
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26.08.2020 16:24 Відповісти
++++ Когда у нас все это началось, Яценюк сразу сказал, что они правительство камикадзе. Никто тогда не обратил внимания на его слова. Не уверена насчет детей. Мы не Польша, живем на качелях. Туда - сюда - обратно.
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26.08.2020 16:37 Відповісти
И снова Ницше,применимо к Украине....Главное не оседлать коня(Майдан),а на нем удержаться(73%).
Слава Украине!!!
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26.08.2020 17:00 Відповісти
Вы правы. Удачи и терпения. Жыве Беларусь!
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26.08.2020 17:12 Відповісти
Они думают, что если за 20 с лишним лет "заката над болотом" его так и не полюбили, то теперь можно начать им пичкать во всех углах и его все-таки полюбят.
На самом деле сейчас с попыткой русскомирного лукашистского реванша произошла полная и окончательная фильтрация долб*****. Я имею в виду тех, кто вроде бы начал сомневаться в правдивости выборов, в законности избиений, в правильности выбранного курса, но потом услышал знакомые чарующие звуки волшебной телевизионной флейты (Russia Today на гастролях) и с облегчением встал на привычные рельсы: "Фошизды. Нашу страну хотят разорвать (западные страны), потому что мы хорошо живем. Протестовали проплаченные/обкуренные молодчики, которые если получили по загривку, то так им и надо. Издевательства - вранье. Увечья - постановка. Обгадившийся "батька" с незаряженным автоматом - настоящий мужик, не то что Янукович".

Их не так уж и много, но они есть. Теперь по крайней мере, после всего происшедшего вменяемым людям вокруг понятно, что на них рассчитывать не стоит, но и режиму они плохие помощники, потому что для поддержания в форме ежевечерне требуют себе массированную дозу пропагандистского допинга. Наркоманы, включая зависимых от телевизора, действительно те еще солдаты и те еще работники.
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26.08.2020 15:31 Відповісти
Ну, януковощь тоже у нас антимайдан организовывал, только это ему не помогло
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26.08.2020 15:12 Відповісти
По Бєлсату переглядав перший мітинг в підтримку хитрозачесаного десь 16 серпня. Жалюгідне видовище було - затримка десь більш ніж на годину, п'яненькі мітингарі, мало людей було на цьому зброді, бацка нервував та постійно витирав обличчя хусткою. Такі мітинги не додають популярності узурпатору.
До речі, хто хоче підтримати білорусів - заходьте на сайт Хартия 97 , там доступна й можливість коментувати ту чи іншу новину.
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26.08.2020 15:13 Відповісти
Все одно ніхто не повірить в 81%
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26.08.2020 15:15 Відповісти
Неужели в стране не найдется снайпера?
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26.08.2020 15:18 Відповісти
Лука успокоился - понял, что пацифисты с бело-красными шариками ему ничего не сделают и начал не спеша снова укрепляться...
Скоро он затолкает эти шарики в задницы каждому, кто крикнет - "Живе Беларусь!"
Это стало понятно сразу после 1-го, а окончательно после 2-го огромного протестного митинга, когда по окончанию их протестующие пошли по домам спать и дранники кушать..
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26.08.2020 15:19 Відповісти
Власти Беларуси призывают организации проводить митинги в поддержку Лукашенко - Цензор.НЕТ 8134
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26.08.2020 15:22 Відповісти
Поз_ДНО пить боржоми:

Власти Беларуси призывают организации проводить митинги в поддержку Лукашенко - Цензор.НЕТ 5000

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26.08.2020 15:23 Відповісти
What is the Source of the info ?
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26.08.2020 15:27 Відповісти
Не знаю что по ЕС, но вот такое было https://www.segodnya.ua/economics/finance/otklyuchenie-rossii-ot-swift-v-ssha-predlozhili-novye-sankcii-1455248.html https://www.segodnya.ua/economics/finance/otklyuchenie-rossii-ot-swift-v-ssha-predlozhili-novye-sankcii-
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26.08.2020 15:32 Відповісти
https://www.segodnya.ua/economics/finance/otklyuchenie-rossii-ot-swift-v-ssha-predlozhili-novye-sankcii-1455248.html
по ЕС, "Швейцария готовит аналог SWIFT для обхода иранских санкций США"
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26.08.2020 15:37 Відповісти
Более того, в США созревают до того, чтобы объявить кацапов спонсорами терроризма.
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26.08.2020 15:44 Відповісти
А дата статьи - 12 июня не смущает ?
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26.08.2020 16:05 Відповісти
Нет, не смущает. Там очень долго раскручивается маховик. Как и в Европе. Но потом - фиг остановишь.
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26.08.2020 16:19 Відповісти
12 червня, ні Біларусь ні Навальний не причетні.
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26.08.2020 15:37 Відповісти
А я и не говорила, что это из-за событий в Беларуси или из-за Навального
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26.08.2020 15:49 Відповісти
А чого не Біларусь, схоже на фейк.
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26.08.2020 15:29 Відповісти
Рашен методичка по устройству " коричневых контрреволюций", Украина это не раз проходила и сейчас этого добра как в коровнике навоза у нерадивого хозяина.
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26.08.2020 15:25 Відповісти
Было, было такое у нас, в 2004 году эшалонами везли с Донбасса в поддержку Яныка, затем повтор в 2010 по большей части также с бюджетниками.
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26.08.2020 17:13 Відповісти
Мир! Труд! Май!
И бацька всегда молодой
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26.08.2020 15:27 Відповісти
Почему это "захватившего". По конституции Лукашенко президент до ноября 2020.
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26.08.2020 15:52 Відповісти
Ничего не поможет тому, кто захватил власть.
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26.08.2020 16:06 Відповісти
покажите эти "щасливые " лица пенсионеров и бюджетников!!
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26.08.2020 16:32 Відповісти
Ну прямо как из под пера тов. Кравчука Л.М. - зав. идеологическим отделом ЦК КПУ !
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26.08.2020 16:46 Відповісти
Туфта. С каждым днем все труднее находить маргиналов для митингов в поддержку нелегитимного лукадрыща. Пару раз свезли убогих и заплатили им, потом пошли недоразумения как вчера-позавчера: на провластных убогих малочисленных сборищах начинают выступать согнанные и говорить, что их угрозами заставили. Видел видео из Лиды вчера : тысячи с белокраснобелыми флагами освистывают пробегающих мимо пару десятков с флагами заката над болотом. А там выжившие из ума бабки и пару ментов в сопровождении.
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26.08.2020 16:56 Відповісти
 
 