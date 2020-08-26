Влада Білорусі закликає організації проводити мітинги на підтримку Лукашенка. ДОКУМЕНТ

У Білорусі чинна влада зобов'язала установи та організації - в тому числі і недержавні - вивішувати державну символіку. Їх також закликають організовувати мітинги на підтримку "президента" Олександра Лукашенка, який захопив у країні владу.

Про це повідомляє Telegram-канал NEXTA, інформує Цензор.НЕТ. Він опублікував розпорядження Ради міністрів Білорусі, адресоване керівникам органів держуправління та інших державних організацій.

"Забезпечити застосування і популяризацію державної символіки. Вивісити державні прапори, в тому числі і всім установам і організаціям, включно з об'єктами недержавної форми власності (без перегинів у примусі)", - йдеться в розпорядженні.

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Також керівникам держустанов радять "мобілізувати всіх можливих громадських активістів для проведення власних публічних заходів на підтримку глави держави, а також вуличного протиставлення акціям прихильників "змін".

До того ж дають доручення "кардинально посилити діяльність в інтернеті, особливо в соцмережах".

Керівники державних установ мають відзвітувати про виконану роботу до 10 вересня.

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