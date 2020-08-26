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Громадяни Білорусі зможуть в'їхати в Україну після закриття кордонів: "Це підпадає під гуманітарні пункти"

Громадяни Білорусі зможуть в'їхати в Україну після закриття кордонів:

Громадяни Білорусі зможуть в'їхати в Україну попри дію постанови Кабінету Міністрів про закриття кордонів для іноземців до 28 вересня. Відповідне роз'яснення надали члени уряду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Зокрема, міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов звернув увагу чиновників на доручення президента Володимира Зеленського про підтримку громадян Білорусі в разі їхнього звернення з приводу перебування в нашій країні.

"У нас було доручення президента про підтримку громадян Білорусі в разі звернення їх про перебування. Я думаю, що в межах закону цей прикордонний контроль може виконувати керівник Держприкордонслужби в разі, якщо таке звернення надійде", - роз'яснив Немчінов.

Глава Міністерства внутрішніх справ України Арсен Аваков зазначив, що в постанові цей виняток прописано.

"Справді, так, це підпадає під гуманітарні пункти, які ми тут (у постанові. - Ред.) прописали", - запевнив глава МВС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін з 29 серпня до 28 вересня закрив кордони України для іноземних громадян (оновлено)

Нагадаємо, Кабмін закрив кордони на в'їзд іноземцям до 28 вересня, проте деякі категорії іноземних громадян зможуть в'їхати в країну.

Автор: 

Аваков Арсен (2189) Білорусь (7925) кордон (4750) карантин (18172) COVID-19 (19765) Немчінов Олег (207) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
А коли до етнічних українців,будуть ставитися,як до людей?
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26.08.2020 15:20
+2
Влада Порошенко була проукраїнською на 100%. Докази? Безвиз, армія, мова, томос, зростання економіки, потужна міжнародна підтримка України у світі, курс на ЄС та НАТО. Якщо ти хочеш колбасу по 2.20, то так і скажи.
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26.08.2020 15:48
+2
https://censor.net/user/349275 Це абсурд.Посадили би якогось бандюка і рейтинг був би вищий на 5-10 відсотків.Ще одного.ще був би вищий.Дивіться,Саакашвілі вигнали,ок немає питань.А чому покидька Новінського не вигнали? Невже всі наші органи не могли нічого знайти? А ще ви не відповіли,чи Аваков патріот.Це все зіграло з тодішньою владою злий жарт.Далеко не всі,хто голосував за зелених.малорос і проросійськи.Тодішня влада була доволі сильно відірвана від реальності.Потрібно було дивитися,чого люди хочуть.А найбільше люди хотіли посадок бандюків.
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26.08.2020 16:04
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26.08.2020 15:17 Відповісти
А коли до етнічних українців,будуть ставитися,як до людей?
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26.08.2020 15:20 Відповісти
Коли президентом стане знов Порошенко.
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26.08.2020 15:31 Відповісти
https://censor.net/user/349275 При Порошенко би ще жорсткіші карантини були.Ці просто.ще побоюються.Тоді також було багато дурниць.Я вам це кажу.як виборець Порошенка.
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26.08.2020 15:35 Відповісти
Влада Порошенко була проукраїнською на 100%. Докази? Безвиз, армія, мова, томос, зростання економіки, потужна міжнародна підтримка України у світі, курс на ЄС та НАТО. Якщо ти хочеш колбасу по 2.20, то так і скажи.
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26.08.2020 15:48 Відповісти
https://censor.net/user/349275 Я хочу,щоб покидьки сиділи у тюрмі.За безвіз дякую.Але без посад ворогів.московитів не можливо перемогти.Ніхто ж не сидів.Тоді казали,що в нас всі органи патріотичні.тоді де посадки? Аваков також проукраїнський?
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26.08.2020 15:52 Відповісти
Так, за це я критикував Порошенко. Він дуже залежав від того, що скажуть на Заході. По "беспределу" мабуть не хотів, або не міг. А по закону всіх цих покидьок мабуть неможливо посадити. Треба міняти закони, та саджати за колоборацію.
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26.08.2020 15:58 Відповісти
https://censor.net/user/349275 Це абсурд.Посадили би якогось бандюка і рейтинг був би вищий на 5-10 відсотків.Ще одного.ще був би вищий.Дивіться,Саакашвілі вигнали,ок немає питань.А чому покидька Новінського не вигнали? Невже всі наші органи не могли нічого знайти? А ще ви не відповіли,чи Аваков патріот.Це все зіграло з тодішньою владою злий жарт.Далеко не всі,хто голосував за зелених.малорос і проросійськи.Тодішня влада була доволі сильно відірвана від реальності.Потрібно було дивитися,чого люди хочуть.А найбільше люди хотіли посадок бандюків.
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26.08.2020 16:04 Відповісти
Ну, вибрав ти цього разу Бубочку. Новінский сидить? Я ж казав, що я критикував Порошенко за запізнілу реформу судовой гілки. Йому потрібно було це починати в 2014 році, а не тоді, колі вже всі про це йому кричали. Але незважаючи на це є багато позитиву від його дій.
Аваков патриот? Не знаю. Хамеліон та пристосуванець. Ківу до влади привів. Він не бачив тоді, що воно рюзьге лайно?
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26.08.2020 16:17 Відповісти
https://censor.net/user/349275 Я голосував за Порошенка.Але критикувати я маю повне право попередників.Кричали з 15 року.
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26.08.2020 16:32 Відповісти
Я думаю, що ми повинні йому дати ще один шанс. Якщо порівняти команду Порошенко 2018 та 2020 року, то вона набагато патріотичніша. Ні одна партія не наголошує так на вступ України до ЄС та НАТО, як "ЄС". Тому тут вибір очевидний. Альтернативи просто немає.
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26.08.2020 17:54 Відповісти
https://censor.net/user/349275 За нього вже не проголосують.
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26.08.2020 18:38 Відповісти
За себе відповідай и кажи. Не треба "микати", та "воникати".
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26.08.2020 19:33 Відповісти
С Фонда борьбы с СOVID-19 выделено лишь 37 млн грн на средства защиты медиков, в то время, как Порошенко уже потратил 100 млн

Популярный украинский политолог Алексей Голобуцкий пишет на своей странице в Facebook, журналисты Бигус.инфо сообщили, что по состоянию на 20 августа с Фонда борьбы с СOVID-19 выделено лишь 37 миллионов гривен на средства защиты медиков.
Порошенко на этот же момент потратил на защитные костюмы для врачей 100 миллионов гривен. https://www.replyua.net/koronavirus/220679-politolog-s-fonda-borby-s-sovid-19-vydeleno-lish-37-mln-grn-na-sredstva-zaschity-medikov-v-to-vremya-kak-poroshenko-uzhe-potratil-100-mln.html
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27.08.2020 01:08 Відповісти
https://censor.net/user/452148 І що ви цим хотіли сказати? Я ж за зелену цвіль не голосував.
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27.08.2020 01:14 Відповісти
Значит никогда?
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26.08.2020 15:38 Відповісти
https://censor.net/user/349275 Так це правда.Електорат не проголосує.Пропаганда з каналів зробить своє діло.
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26.08.2020 19:55 Відповісти
 
 