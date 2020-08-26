Громадяни Білорусі зможуть в'їхати в Україну після закриття кордонів: "Це підпадає під гуманітарні пункти"
Громадяни Білорусі зможуть в'їхати в Україну попри дію постанови Кабінету Міністрів про закриття кордонів для іноземців до 28 вересня. Відповідне роз'яснення надали члени уряду.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Зокрема, міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов звернув увагу чиновників на доручення президента Володимира Зеленського про підтримку громадян Білорусі в разі їхнього звернення з приводу перебування в нашій країні.
"У нас було доручення президента про підтримку громадян Білорусі в разі звернення їх про перебування. Я думаю, що в межах закону цей прикордонний контроль може виконувати керівник Держприкордонслужби в разі, якщо таке звернення надійде", - роз'яснив Немчінов.
Глава Міністерства внутрішніх справ України Арсен Аваков зазначив, що в постанові цей виняток прописано.
"Справді, так, це підпадає під гуманітарні пункти, які ми тут (у постанові. - Ред.) прописали", - запевнив глава МВС.
Нагадаємо, Кабмін закрив кордони на в'їзд іноземцям до 28 вересня, проте деякі категорії іноземних громадян зможуть в'їхати в країну.
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Аваков патриот? Не знаю. Хамеліон та пристосуванець. Ківу до влади привів. Він не бачив тоді, що воно рюзьге лайно?
Популярный украинский политолог Алексей Голобуцкий пишет на своей странице в Facebook, журналисты Бигус.инфо сообщили, что по состоянию на 20 августа с Фонда борьбы с СOVID-19 выделено лишь 37 миллионов гривен на средства защиты медиков.
Порошенко на этот же момент потратил на защитные костюмы для врачей 100 миллионов гривен. https://www.replyua.net/koronavirus/220679-politolog-s-fonda-borby-s-sovid-19-vydeleno-lish-37-mln-grn-na-sredstva-zaschity-medikov-v-to-vremya-kak-poroshenko-uzhe-potratil-100-mln.html