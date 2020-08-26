Громадяни Білорусі зможуть в'їхати в Україну після закриття кордонів: "Це підпадає під гуманітарні пункти"

Громадяни Білорусі зможуть в'їхати в Україну попри дію постанови Кабінету Міністрів про закриття кордонів для іноземців до 28 вересня. Відповідне роз'яснення надали члени уряду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Зокрема, міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов звернув увагу чиновників на доручення президента Володимира Зеленського про підтримку громадян Білорусі в разі їхнього звернення з приводу перебування в нашій країні.

"У нас було доручення президента про підтримку громадян Білорусі в разі звернення їх про перебування. Я думаю, що в межах закону цей прикордонний контроль може виконувати керівник Держприкордонслужби в разі, якщо таке звернення надійде", - роз'яснив Немчінов.

Глава Міністерства внутрішніх справ України Арсен Аваков зазначив, що в постанові цей виняток прописано.

"Справді, так, це підпадає під гуманітарні пункти, які ми тут (у постанові. - Ред.) прописали", - запевнив глава МВС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін з 29 серпня до 28 вересня закрив кордони України для іноземних громадян (оновлено)

Нагадаємо, Кабмін закрив кордони на в'їзд іноземцям до 28 вересня, проте деякі категорії іноземних громадян зможуть в'їхати в країну.