Офіцерів ЗСУ, які вкрали для продажу деталі до літаків МіГ-29, судитимуть разом з підприємцем, - ДБР
Слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт щодо двох військовослужбовців (офіцерів) однієї з військових частин Збройних Сил України та представника однієї із комерційних структур, які були задокументовані на викраденні та збуті військового майна (ч. 3 ст. 410 КК України).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
Згідно з даними досудового розслідування, вказані військові службові особи, діючи за попередньою змовою з представником суб’єкта господарювання, діяльність якого пов’язана з постачанням комплектуючих на замовлення структурних підрозділів Державного концерну "Укроборонпром", здійснили викрадення та продаж останньому дороговартісних запчастин до авіаційної техніки (літаків МІГ-29), які перебували на балансовому обліку в Збройних Сил України.
Викрадене майно вилучено в ході документування злочинної діяльності.
Військовслужбовцям повідомлено про підозру у вчиненні викрадення військового майна (ч. 3 ст. 410 КК України), представнику комерційної структури – за фактом підбурювання до викрадення військового майна (ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 410 КК України). Фігурантам кримінального провадження обрано запобіжні заходи.
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От і думайте, що краще: непрацююча військова техніка чи працююча, але на добутих таким способом комплектуючих?
В Україні на момент розпаду СРСР знаходилось три військові науково-виробничі підприємства , здатні виготовляти вказані пристрої (це я тобі як інженер-електронщик за освітою пишу) - у Полтаві, Вінниці, Львові. Всі вони були доведені до банкрутства і ліквідовані в 2008-2011 р. Коли в 2014 на нас напала Росія,
РЛС в робочому стані у нас було надзвичайномало, тому питання закупу вказаних комплектуючих було питанням національної безпеки. Якщо ти останні 6 років проживав в Україні, то не міг не натрапити в пресі на історію українського вченого, засудженого у росії, а потім виміняного Юрія Солошенка. Нині вже покійний, Юрій Данилович Солошенко заслуговує звання Героя України, оскільки в 2014-2015 роках, на свій страх і ризик, використовуючи свої зв'язки в наукових колах, він домовлявся про закупки вказаних клістронів для України. Ясна річ, без тендерів та податкових накладних. Врешті-решт, хтось Юрія Даниловича виказав і його заарештувало ФСБ.
І щоб картинка повністю склалася - Ю.Д.Солошегко протягом тривалого часу був генеральним директором того самого полтавського військового науково-виробничого підприємства, яке до самої ліквідації виготовляло з проміж іншої своєї продукції і електровакуумні клістрони для РЛС.
А "свинарчукіа" до цієї історії причепили вже пост-факиум, для скандалу
Яка тобі заважає «дружить с русскімі братьямі».
Уж больше года как Кермит зелёный при власти а воруюууут... Правда, зебобики?
А коли вчинено злочин, коли розпочато провадження невідомо.
Може, ще при тій злочинній владі.
Доречі, відносно пєті. Він начебто й не обіцяв АТО за два тижні. Чи я забудькуватий?
не генералы рф...