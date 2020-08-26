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Офіцерів ЗСУ, які вкрали для продажу деталі до літаків МіГ-29, судитимуть разом з підприємцем, - ДБР

Офіцерів ЗСУ, які вкрали для продажу деталі до літаків МіГ-29, судитимуть разом з підприємцем, - ДБР

Слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт щодо двох військовослужбовців (офіцерів) однієї з військових частин Збройних Сил України та представника однієї із комерційних структур, які були задокументовані на викраденні та збуті військового майна (ч. 3 ст. 410 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Згідно з даними досудового розслідування, вказані військові службові особи, діючи за попередньою змовою з представником суб’єкта господарювання, діяльність якого пов’язана з постачанням комплектуючих на замовлення структурних підрозділів Державного концерну "Укроборонпром", здійснили викрадення та продаж останньому дороговартісних запчастин до авіаційної техніки (літаків МІГ-29), які перебували на балансовому обліку в Збройних Сил України.

Викрадене майно вилучено в ході документування злочинної діяльності.

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Військовслужбовцям повідомлено про підозру у вчиненні викрадення військового майна (ч. 3 ст. 410 КК України), представнику комерційної структури – за фактом підбурювання до викрадення військового майна (ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 410 КК України). Фігурантам кримінального провадження обрано запобіжні заходи.

Автор: 

суд (11653) крадіжка (655) військовослужбовці (4709) ЗСУ (7500) ДБР (3473)


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Топ коментарі
+9
Новояз по соевому. Когда продают для ВСУ беушные запчасти непонятного происхождения и качества в шесть раз(!!!) дороже от цены закупки, то оказывается "свынарчуки воруют в армию". Вот так благодетели, вот спасибо им огромное.
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26.08.2020 15:29
+6
О, свинарчуки зеленского подъехали. В том то и отличие, что Свинарчуки Порошенка крали в армию, а не наоборот
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26.08.2020 15:22
+4
Прикольно. Классика жанра. У военных стырили и военным же через частника продать хотели.
Уж больше года как Кермит зелёный при власти а воруюууут... Правда, зебобики?
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26.08.2020 15:24
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О, свинарчуки зеленского подъехали. В том то и отличие, что Свинарчуки Порошенка крали в армию, а не наоборот
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26.08.2020 15:22 Відповісти
Новояз по соевому. Когда продают для ВСУ беушные запчасти непонятного происхождения и качества в шесть раз(!!!) дороже от цены закупки, то оказывается "свынарчуки воруют в армию". Вот так благодетели, вот спасибо им огромное.
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26.08.2020 15:29 Відповісти
https://censor.net/ua/user/58800. Може в шістьсот разів(!!!) ?
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26.08.2020 16:02 Відповісти
Справа Гладковських давно лопнула. Проснись 3.14**а !
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26.08.2020 16:03 Відповісти
Проснись, это точно. Дело по воровству Гладковского никто не закрывал, а больше и говорить со лжецом не о чем.
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26.08.2020 16:15 Відповісти
А нічого, що ці комплектуючі в Україні не виготовляються (останній завод з їх виробництва закрито в 2011), а легально закупити в рф закупити неможливо.
От і думайте, що краще: непрацююча військова техніка чи працююча, але на добутих таким способом комплектуючих?
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26.08.2020 17:21 Відповісти
Все вони розуміють, тільки проти України працюють
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26.08.2020 17:53 Відповісти
Поясни, будь-ласка, що ти маєш на увазі під "таким способом"? Це коли "правильні пацани, прібліжонниє к тєлу" наживають мілліонні статки? Яка має бу ти націнка по твоєму? От ти готовий завтра купляти хліб з Підорашки по 100 гривень? Не готовий? Так тобі пояснять, що ти дурень і нічого не розумієш. Свою муку у нас усю покрали, але за тебе піклуються. І тому фірма "Рога і копита" привезла муку від кацапів в шість раз дорожче від ринкової. Тому жери цей кацапський хліб по 100 гривень і дякуй, що тебе від голоду спасли.
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26.08.2020 22:26 Відповісти
Не порівнюй непорівнюване: борошно("мука" по-твоєму) та комплектуючі до радіолокаційної техніки, що у військових та наукових колах відомі як клістрони. Борошно можна купити практично в будь-якій країні світу, а от згадані вище електровакуумні пристрої - тільки в росії. Вгадай з однієї спроби, чому? Тому, що вказані РЛС виготовлялись тільки в СРСР, країни НАТО в цій галузі пішли на багато кроків вперед, в них радіолокація взагалі на іншому рівні .
В Україні на момент розпаду СРСР знаходилось три військові науково-виробничі підприємства , здатні виготовляти вказані пристрої (це я тобі як інженер-електронщик за освітою пишу) - у Полтаві, Вінниці, Львові. Всі вони були доведені до банкрутства і ліквідовані в 2008-2011 р. Коли в 2014 на нас напала Росія,
РЛС в робочому стані у нас було надзвичайномало, тому питання закупу вказаних комплектуючих було питанням національної безпеки. Якщо ти останні 6 років проживав в Україні, то не міг не натрапити в пресі на історію українського вченого, засудженого у росії, а потім виміняного Юрія Солошенка. Нині вже покійний, Юрій Данилович Солошенко заслуговує звання Героя України, оскільки в 2014-2015 роках, на свій страх і ризик, використовуючи свої зв'язки в наукових колах, він домовлявся про закупки вказаних клістронів для України. Ясна річ, без тендерів та податкових накладних. Врешті-решт, хтось Юрія Даниловича виказав і його заарештувало ФСБ.
І щоб картинка повністю склалася - Ю.Д.Солошегко протягом тривалого часу був генеральним директором того самого полтавського військового науково-виробничого підприємства, яке до самої ліквідації виготовляло з проміж іншої своєї продукції і електровакуумні клістрони для РЛС.
А "свинарчукіа" до цієї історії причепили вже пост-факиум, для скандалу
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27.08.2020 08:14 Відповісти
Свинарчуки не крали оборудование. Они закладывали супермаржу и платили откаты (взятки) нужным людям. И все это за деньги налогоплательщиков - украинцев. Кто сидит? Никто!
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26.08.2020 15:53 Відповісти
Платили за деталі для відновлення військової техніки для Армії України.
Яка тобі заважає «дружить с русскімі братьямі».
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26.08.2020 16:00 Відповісти
Высотомеры из паРаши покупали контрабандным путём а это накладные расходы.
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26.08.2020 16:25 Відповісти
Откаты в Укроборонпром и Свинарчуку-старшему - это "накладные расходы"? Маржа в 1000%, когда на фронте экономят каждый патрон? Я не против самой схемы, т.к. здравомыслящий человек. Но ведь это украденные у нас с вами деньги, т.к. каждый украинец платит военный сбор.
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26.08.2020 16:44 Відповісти
Чого ж ти за собівартістю не надав запчастини? Чого ховав їх?
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27.08.2020 19:47 Відповісти
А в твоей голове только два варианта: или по себестоимости или с маржой 1000%?
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28.08.2020 10:06 Відповісти
Здається, що ДБР приписує собі не свої заслуги. Штат ДБР такий , що фізично не може розкривати таку кількість злочинів.
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26.08.2020 15:59 Відповісти
от ты тупеньке порося
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26.08.2020 16:20 Відповісти
Прикольно. Классика жанра. У военных стырили и военным же через частника продать хотели.
Уж больше года как Кермит зелёный при власти а воруюууут... Правда, зебобики?
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26.08.2020 15:24 Відповісти
Шкода, що кляті зебіли не обрали Петра. При Петрові не крали. І АТО він би за два тижні закінчив.
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26.08.2020 15:31 Відповісти
Как и вону закончил за две недели
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26.08.2020 15:33 Відповісти
Погоди. Насколько знаю, Вона в больнице. Но Петро тут вроде не при чем.
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26.08.2020 15:37 Відповісти
Так це тільки обвинувальний акт в суд передали.
А коли вчинено злочин, коли розпочато провадження невідомо.
Може, ще при тій злочинній владі.
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26.08.2020 16:08 Відповісти
Та ні... Все ті ж кловунофіли посадили на шию країни того, хто клявся, нібито майже за тиждень позбавить всіх нас корупції, зубожіння, і наслідків правління "гидкого пєті".
Доречі, відносно пєті. Він начебто й не обіцяв АТО за два тижні. Чи я забудькуватий?
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26.08.2020 16:21 Відповісти
Таки обіцяв. Тому забудькуватий. Або, як у тому анекдоті :"Тут я бачу, тут не бачу, а тут ми рибу загортаємо...
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26.08.2020 22:31 Відповісти
То нагадайте будь-ласка. Бажано цитатою самого пєті. А не своїм пустим балабольством. Відверто кажучи кловунів і без вас вистачає.
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27.08.2020 10:12 Відповісти
Це ти забудькуватий, тому що Петро наш обіцяв 2 тижні ДО чухонського вторгнення
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27.08.2020 19:53 Відповісти
Досить відмазувати свого сизоносого мессію. Поганому танцюристу яйця заважають. Він не здогадувався, що ***** може напасти? То якого біса він в Президенти ліз?
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27.08.2020 21:20 Відповісти
Прострелить мародёрам руки в локтевых суставах, чтобы не смогли больше " служить" в ВСУ, а значит и красть....Готов привести этот приговор в исполнение...Дайте дробовик кто-нибудь....
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26.08.2020 15:29 Відповісти
посмотри порезку бомберов и ракет 96 года и остынь....фото кладбищ танков и техники и снова остынь...Офіцерів ЗСУ, які вкрали для продажу деталі до літаків МіГ-29, судитимуть разом з підприємцем, - ДБР - Цензор.НЕТ 4890
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26.08.2020 16:24 Відповісти
Ага. Точно. Нам абсолютно необходимы были стратегические бомберы Ту-160. Особенно без оружия. И 7-я танковая дивизия выведенная из Германии тоже была необходима.
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27.08.2020 10:22 Відповісти
А оно разве офицеры???
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26.08.2020 16:15 Відповісти
да, обычные офицеры всу.
не генералы рф...
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26.08.2020 20:23 Відповісти
 
 