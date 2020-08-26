УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10004 відвідувача онлайн
Новини
406 2

Уряд пропонує законопроєкти про приєднання України до Конвенції про захист дітей та співробітництво з питань міждержавного усиновлення

Уряд пропонує законопроєкти про приєднання України до Конвенції про захист дітей та співробітництво з питань міждержавного усиновлення

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет Міністрів пропонує законопроєкти про приєднання України до Конвенції про захист дітей та співробітництво з питань міждержавного усиновлення.

Про це він повідомив у  Telegram,  передає Цензор.НЕТ.

"Діти мають право, щоб їх виховували в безпечному середовищі, де їх люблять і піклуються про їхні потреби. Щоб захистити це право, уряд пропонує законопроєкти про приєднання України до Конвенції про захист дітей та співробітництво з питань міждержавного усиновлення та імплементацію його положень в українське законодавство", - написав він.

За його словами, для уряду важливо, щоб дитина мала повноцінне життя в колі сім'ї саме в нашій країні. "Але якщо з тих чи інших причин це неможливо, то повинна бути цивілізована можливість громадянам інших держав з країн-учасниць Конвенції усиновити наших дітей. Конвенція дозволяє в разі порушення прав дітей за кордоном захистити і повернути дитину назад", - додав Шмигаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін схвалив призначення Жмака новим главою "Укрзалізниці"

Автор: 

Кабмін (14065) Шмигаль Денис (4547)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
И "Смуглянку" можно будет петь?
показати весь коментар
26.08.2020 15:24 Відповісти
Давай-те сделайте детей еще разом. Я вот так чувствую, что когда я буду пенсионером, то пенсию я не увижу, бо некому будет работать, а ментов Авакова содержать нужно
показати весь коментар
26.08.2020 15:25 Відповісти
 
 