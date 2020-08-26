Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет Міністрів пропонує законопроєкти про приєднання України до Конвенції про захист дітей та співробітництво з питань міждержавного усиновлення.

Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Діти мають право, щоб їх виховували в безпечному середовищі, де їх люблять і піклуються про їхні потреби. Щоб захистити це право, уряд пропонує законопроєкти про приєднання України до Конвенції про захист дітей та співробітництво з питань міждержавного усиновлення та імплементацію його положень в українське законодавство", - написав він.

За його словами, для уряду важливо, щоб дитина мала повноцінне життя в колі сім'ї саме в нашій країні. "Але якщо з тих чи інших причин це неможливо, то повинна бути цивілізована можливість громадянам інших держав з країн-учасниць Конвенції усиновити наших дітей. Конвенція дозволяє в разі порушення прав дітей за кордоном захистити і повернути дитину назад", - додав Шмигаль.

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