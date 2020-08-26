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Новини
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Для підйому танкера Delfi з пляжу в центрі Одеси залучили російські буксири

Сьогодні відбувається чергова операція з підйому танкера Delfi, який затонув на одному з центральних пляжів Одеси в листопаді минулого року.

Однією з компаній, що займається підйомом, є скандально відома "Трансшип", яка залучила до цього процесу російські буксири DIAMOND N та TOPAZ N. Про це повідомляє видання Delo.ua, пишуть Українські новини.

Про те, що судна з Росії беруть участь в операції з підйому танкера, пише видання, неодноразово повідомлялося і на сторінці в соціальних мережах компанії "Трансшип", і Адміністрації Морських Портів України.

Для підйому танкера Delfi з пляжу в центрі Одеси залучили російські буксири 01

Для підйому танкера Delfi з пляжу в центрі Одеси залучили російські буксири 02

Журналісти повідомляють, що власник групи "Трансшип" Андрій Іванов давно скандально відомий як в галузі, так і далеко за її межами. "Трансшип" раніше фігурувала в справах, пов'язаних із незаконним обслуговуванням російських суден. Крім усього іншого, Іванов, в 2015 році зареєстрував компанію з обслуговування суден в анексованому Криму. Щорічно, за даними ЗМІ, в Керченській протоці тільки з танкерами, що транспортують нафтопродукти, судна "Трансшип" проводять більше 300 швартових операцій. А це, вказують автори публікації, заборонено українським законодавством.

Також журналісти з'ясували, що в обмін на участь в кампанії з підйому Delfi, Іванов зажадав відновити на посаді капітана одеського порту Олександра Антонова.

"Кирило Цюпко, призначений капітаном порту від незрозумілої структури - державної служби морського і річкового транспорту України, фактично таким не є. За кодексом торгового мореплавання (стаття 77), капітан порту призначається наказом міністра інфраструктури, - пояснював Іванов. - Ми ніколи не взялися б виконувати роботи до призначення легітимного капітана порту, яким був Антонов. Основна функція капітана - це нагляд за безпекою мореплавства. Без затвердження плану капітаном порту ми нічого не змогли б робити. Олександр Антонов був відновлений на посаді на нашу вимогу - він легітимний капітан порту і ми почали підписувати документи з його участю".

Самі буксири DIAMOND N і TOPAZ N, йдеться в публікації, належать ПАТ "Новоросійський морський торговельний порт". Вони увійшли в акваторію порту "Чорноморськ" в липні за заявкою компанії з ознаками фіктивності "УБК", і знаходяться біля 19 причалу.

Чиновники стверджують, що буксири приписані в Гонконзі у власності компанії Henford Logistics Ltd. У той же час ЗМІ провели розслідування і довели, що кінцевий власник буксирів - Російська Федерація. Журналісти з'ясували, що ще в 2010 році ВАТ "Флот ММТП", яке входить до групи компаній "Новоросійський морський торговельний порт" придбало 80% акцій китайського пароплавства Henford Logistics Ltd, яке базується в Гонконзі.

Своєю чергою, за даними Центру кібер-пошуку Інформаційної системи Інтегрованого реєстру компаній (ICRIS), що дозволяє отримати інформацію про зареєстровані та зберігаються в Реєстрі компаніях Китаю - директором Henford Logistics Ltd є громадянка Росії з Новоросійська Інна Кузнецова.

Для підйому танкера Delfi з пляжу в центрі Одеси залучили російські буксири 03
Для підйому танкера Delfi з пляжу в центрі Одеси залучили російські буксири 04
Для підйому танкера Delfi з пляжу в центрі Одеси залучили російські буксири 05

Факт перебування буксира з держави - агресора в українському порту викликав численні протести профспілок порту, а також зацікавили СБУ і РНБО.

Нагадаємо, на початку літа навколо Одеського морського порту та інших портів Великої Одеси (Чорноморськ, "Південний") з'явився цілий список нових "буксирних" компаній з усіма ознаками фіктивності. Йдеться про компанії "Нік-флот", "Вега Шиппінг", Українська буксирна компанія (УБК) і "Наві Шиппінг". Статутні фонди цих підприємств складають лише 5 тисяч гривень, більшість з них зареєстровані 4-8 місяців тому, у них відсутні власні буксири. УБК і зовсім з'явилася в червні 2020 року. При цьому власники компаній не тільки мають російський слід, а й користуються адмінресурсом, щоб анексувати державні порти.

Автор: 

Одеса (5437) танкер (324)


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Топ коментарі
+33
Зашквар за зашкваром...
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26.08.2020 15:26
+23
Шел 1942 год Черчилль привлек немецкие буксиры в Глазго Сталин также попросил немецких генералов помочь в Ленинграде с подвохом продуктов. Абсурд! Да, таков русский мир агента Зеленского.
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26.08.2020 15:32
+20
ну...как говориться : одним позором больше ... одним позором меньше ))))
какаяразница ?????
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26.08.2020 15:30
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Упс....
Завалите его обратно!
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26.08.2020 15:26 Відповісти
Дельфі сам впаде, через неякісно та непрофесійно проведені рятувальні роботи.
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26.08.2020 15:32 Відповісти
Куди він впаде, Ігорьонь - він і так лежить
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26.08.2020 15:37 Відповісти
часникам операції з підйому затонулого біля одеського пляжу "Дельфін" танкера Delfi вдалося підняти судно і поставити його на кільДля підйому танкера Delfi з пляжу в центрі Одеси залучили російські буксири - Цензор.НЕТ 5984
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26.08.2020 16:38 Відповісти
Уже поставили на киль
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26.08.2020 15:45 Відповісти
Дибилушка, в чьом твоя мудрочь?
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26.08.2020 15:29 Відповісти
Кацап, не вАняй
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26.08.2020 15:30 Відповісти
Ну вас нафіг, після ваших допомог ховати нема де.
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26.08.2020 15:32 Відповісти
хороший рузькэ - мертвый рузькэ
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26.08.2020 15:39 Відповісти
тільки молодший братик народився раніше чим старший...
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26.08.2020 16:04 Відповісти
Причем, намного и намного раньше.
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26.08.2020 16:16 Відповісти
Зашквар за зашкваром...
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26.08.2020 15:26 Відповісти
Дело в том, что бубочка должен 3 сентября приехать на отдых в Одессу. А там добро до сих пор лежит. Хоть уже и все сроки всех его ультиматумов давно прошли. "Величайший" кричит и ножками топает.
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26.08.2020 16:19 Відповісти
стесняюсь спросить: а сколько раз он отдыхал от трудов праведных за время своей каденции?"
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26.08.2020 16:27 Відповісти
Замахаешься считать Перетрудилось сердечное.
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26.08.2020 16:50 Відповісти
ото ж и оно .
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26.08.2020 16:54 Відповісти
Ну хоть не эсминцы!!!)))
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26.08.2020 15:26 Відповісти
Дай срок, скоро, с таким говнокомандующим, скоро бросят якоря в Одесском порту и эсминцы с фрегатами под триколором! Спасибо зебилам!
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26.08.2020 15:30 Відповісти
Самое печальное, что зедауны пытаются оправдывают не зелю, а себя. Ведь если он даун, тогда и его избиратели...
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26.08.2020 15:59 Відповісти
это ж какой нужно быть тупой свинособакой - сколько зе-гнида уже обосралась по всем направлениям - а они за него тянут.
тьфу...
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26.08.2020 16:19 Відповісти
"в 2015 году зарегистрировал компанию по обслуживанию судов в аннексированном Крыму. Ежегодно, по данным СМИ, в Керченском проливе только с танкерами, которые транспортируют нефтепродукты, суда "Трансшип" проводят более 300 швартовых операций.Источник: https://censor.net/n3215960"
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26.08.2020 15:49 Відповісти
Бросили все силы
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26.08.2020 15:26 Відповісти
А какая разница?
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26.08.2020 15:26 Відповісти
І екіпажі китайські...
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26.08.2020 15:28 Відповісти
то й що ?
зелені притягнули фуйла в Україну.
смачно харконули на могили загиблих у війні.
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26.08.2020 15:52 Відповісти
Снова зрада.
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26.08.2020 15:28 Відповісти
Турки курят уже не так нервно...

Для подъема танкера Delfi с пляжа в центре Одессы привлекли российские буксиры - Цензор.НЕТ 3109
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26.08.2020 15:28 Відповісти
Всё,добро пожаловать в федеральный округ-малороссия,и не путайтесь у жидокацапов под ногами!
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26.08.2020 15:29 Відповісти
так свои, Кравчук еще в 90-х продал...
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26.08.2020 15:29 Відповісти
Главное что выровняли корабль!
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26.08.2020 15:29 Відповісти
И среди морских чиновников нашлись коллаборанты. На рею их портреты!
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26.08.2020 15:29 Відповісти
ну...как говориться : одним позором больше ... одним позором меньше ))))
какаяразница ?????
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26.08.2020 15:30 Відповісти
зелибобы насквозь с коцапами повязаны
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26.08.2020 15:31 Відповісти
Да пусть валяется если уже ни кем поднять нельзя
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26.08.2020 15:31 Відповісти
Це вже занадто !
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26.08.2020 15:32 Відповісти
Ещё и условия ставят...
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26.08.2020 15:48 Відповісти
Шел 1942 год Черчилль привлек немецкие буксиры в Глазго Сталин также попросил немецких генералов помочь в Ленинграде с подвохом продуктов. Абсурд! Да, таков русский мир агента Зеленского.
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26.08.2020 15:32 Відповісти
бежит собака, это ты. абсурд? ну, смотря на твое срав.нение.... не думаю
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26.08.2020 16:12 Відповісти
Увы, свой флот проскакали в 2014, а остаток пропил "сивочолый гетьман"
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26.08.2020 16:42 Відповісти
Тебе, калоцапу, не верю
Пшел вон
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26.08.2020 19:08 Відповісти
нафтогаз не прекращал транзит газа ни на минуту...
и не будет. это мир порошенко.
порошенко вообще договор о дружбе, да мать-перемать, о дружбе даже и не думал отменять. он только осмелился не продлить.
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26.08.2020 18:19 Відповісти
))) +100%
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26.08.2020 15:55 Відповісти
Уже знаю ответ Зебила он скажет чтоб поднять для людей танкер с меня корона не упадёт "какаяразница"кто помогает нам главное поднять,также и с Пуйлом готов говорить ради "мира"
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26.08.2020 15:37 Відповісти
Задайте им простой вопрос - а куда деньги пойдут? Хотя ответ в стиле криворожского велосипедиста известен - Какая разница
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26.08.2020 15:46 Відповісти
ЗЕ в отставку!
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26.08.2020 15:39 Відповісти
Какая разница, лишь бы дело сделали
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26.08.2020 15:39 Відповісти
Розстріляли с,цук
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26.08.2020 15:41 Відповісти
Наші буксири мобілізовані для захисту морських кордонів...
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26.08.2020 15:43 Відповісти
Лайт версия "Роттердам +" от "Слуг Народа" . Как там Липецкая фабрика поживает, зебилы ?
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26.08.2020 15:43 Відповісти
Прощайте унитазы .
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26.08.2020 15:44 Відповісти
Тупые,бездарные рабы...
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26.08.2020 15:46 Відповісти
не-а. импотенты ума - виртуозы распила
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26.08.2020 15:49 Відповісти
був цьогомісяця я в одесі, купався на цьому пляжі, де поруч делфі лежиь. і шо я такі імєю сказать: вся одеса рже над цим процесом, і бачачи як іде робота(неквапливо)- то ще півроку точно піднімати будуть
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26.08.2020 15:51 Відповісти
Уже стоит на киле, с божьей помощью
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26.08.2020 16:02 Відповісти
хм. сегодня стоит, а завтра завалится .
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26.08.2020 16:30 Відповісти
найс,от чи надовго
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26.08.2020 18:33 Відповісти
Импотентная зебильная власть и здесь без кацапов сама справиться не может.
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26.08.2020 15:51 Відповісти
С...ка... ну ладно, обдрыстывались зеленым говном уже какой месяц... Нет... им мало показалось. Нужно было еще и кацапского себе в штаны насыпать.
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26.08.2020 15:52 Відповісти
ну, это как подать по новинам. можно ж и так: "благодаря хитроумному плану буксиры оккупанта отработали на киевскую хунту" .
ЗЫ: одно из значений слова "план" мне известно. что только добавит пикантности
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26.08.2020 16:41 Відповісти
Ржавую посудину поднимали некошерные буксиры? Ну так и оставили бы дальше его гнить на том пляже. Или так, или этак.
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26.08.2020 15:55 Відповісти
Больше бы пользы было.
А теперь - один вред.
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26.08.2020 15:58 Відповісти
Я стесняюсь спросить: А какой конкретно закон Украины при этом нарушен?
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26.08.2020 15:55 Відповісти
Неписанный закон "патриотизма".
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26.08.2020 15:57 Відповісти
Так я очень даже за патриотизм. Только нет у нас украинских буксиров. Не делаем. И других тоже нет. Только руские. И шо делать в такой ситуации? Работу же надо работать.
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26.08.2020 16:05 Відповісти
А Николаев и Херсонские верфи, что (?) самоликвидировались?
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26.08.2020 16:08 Відповісти
увы, но поднять эти верфи - это надо не гамбургер с шаурмой под кинокамеры кушать. к сожалению, там в стапелях уже лесок колышется
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26.08.2020 16:33 Відповісти
Как бы вам получше объяснить ... Ну это как должность "президент" в стране есть, а президента нет. Так и с верфями: верфи есть, а буксиров нет.
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26.08.2020 16:34 Відповісти
Ну так , крім кацапні , буксирів в Чорному морі більш ні в кого немає . .
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26.08.2020 16:42 Відповісти
Есть. (лично в Стамбуле видел мощнейшие буксиры) Но там "цена вопроса" другая. И почему-то о патриотизме все готовы говорить, но никто не готов платить.
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26.08.2020 16:47 Відповісти
Аполитично рассуждаешь! (с)

Для подъема танкера Delfi с пляжа в центре Одессы привлекли российские буксиры - Цензор.НЕТ 6518
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26.08.2020 16:00 Відповісти
Для подъема танкера Delfi с пляжа в центре Одессы привлекли российские буксиры - Цензор.НЕТ 299
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26.08.2020 16:01 Відповісти
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26.08.2020 16:05 Відповісти
Правильно! и танкер обратно перевернуть
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26.08.2020 16:12 Відповісти
Отак буде і на Донбасі, "кручу-верчу, спецзакони прийму, автономію получи"....
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26.08.2020 16:09 Відповісти
Да забудь ты тот Даунбасс...Не будет с ними ни жизни ни мира.
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26.08.2020 16:17 Відповісти
Вот бы те буксиры рядом с сухогрузом притопить
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26.08.2020 16:14 Відповісти
Та да ! Мижебраття !*****...
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26.08.2020 16:17 Відповісти
Зебилы вы это сделали вместе, со своим припизидентом предателем!
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26.08.2020 16:28 Відповісти
"какаяразница"
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26.08.2020 16:29 Відповісти
А отодвинуть с набережной зевак применят вежливых зеленых человечков...
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26.08.2020 16:46 Відповісти
Для підйому танкера Delfi з пляжу в центрі Одеси залучили російські буксири - Цензор.НЕТ 8510
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26.08.2020 19:00 Відповісти
О це дило! Теперь точно уберут танкер!
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26.08.2020 19:31 Відповісти
А это точно администрация портов Украины, может она уже давно администрация портов РоSSии?
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26.08.2020 22:24 Відповісти
Если эту посудину героически уберут. её надо переименовать в крейсер "Зеленский".
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27.08.2020 01:49 Відповісти
 
 