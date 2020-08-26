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Кабмін виділив 8,2 млн грн на запуск сервісу "Е-ветеран" - Єдиного держреєстру ветеранів війни

Кабмін виділив 8,2 млн грн на запуск сервісу

Кабінет Міністрів України перерозподілив 8,26 млн грн на запуск Єдиного державного реєстру ветеранів війни - сервісу "Е-ветеран".

Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в середу в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зокрема, для запуску Єдиного державного реєстру ветеранів війни - сервісу "Е-ветеран" перерозподілено 8264 тис. гривень.

Зазначається, що запуск електронної системи "Е-ветеран" передбачає спрощення доступу ветеранів війни до отримання державних послуг.

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Так, на базі реєстру ветеранів буде створено вебпортал з особистим кабінетом. У ньому можна буде в режимі онлайн залишати заявки на одержання будь-яких державних сервісів, а також отримувати необхідну інформацію.

Автор: 

ветерани (1068) Кабмін (14065) реєстр (841) фінансування (3094)


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******* идея. А потом слить всю информацию про ветеранов АТО в мордор. Агонь просто!
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26.08.2020 16:17 Відповісти
Зачем тратить деньги - заходишь на портал ФСБ московии и там уже все есть !
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26.08.2020 21:51 Відповісти
 
 