Кабмін виділив 8,2 млн грн на запуск сервісу "Е-ветеран" - Єдиного держреєстру ветеранів війни

Кабінет Міністрів України перерозподілив 8,26 млн грн на запуск Єдиного державного реєстру ветеранів війни - сервісу "Е-ветеран".

Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в середу в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зокрема, для запуску Єдиного державного реєстру ветеранів війни - сервісу "Е-ветеран" перерозподілено 8264 тис. гривень.

Зазначається, що запуск електронної системи "Е-ветеран" передбачає спрощення доступу ветеранів війни до отримання державних послуг.

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Так, на базі реєстру ветеранів буде створено вебпортал з особистим кабінетом. У ньому можна буде в режимі онлайн залишати заявки на одержання будь-яких державних сервісів, а також отримувати необхідну інформацію.