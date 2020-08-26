УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9241 відвідувач онлайн
Новини Революція в Білорусі
1 357 18

Спроба режиму в Білорусі використовувати НАТО як привід для розправи над демонстрантами абсолютно невиправдана, - Столтенберг

Спроба режиму в Білорусі використовувати НАТО як привід для розправи над демонстрантами абсолютно невиправдана, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив у середу, що будь-яка спроба влади Білорусі використовувати Альянс для прикриття розправи над протестувальниками є "неправильною і невиправданою".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП", про це він заявив журналістам у Берліні перед зустріччю міністрів оборони ЄС.

"Ми пильні, готові захищати і боронити всіх союзників. Але в регіоні немає нарощування військової потужності НАТО. Так що будь-яка спроба режиму в Білорусі використовувати НАТО як привід для розправи над демонстрантами у своїй власній країні абсолютно неправильна, абсолютно невиправдана", - сказав Столтенберг.

Столтенберг також закликав провести вільні і чесні вибори в країні після виборів 9 серпня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З Білорусі виїхав член координаційної ради Воронін: За мною прийшли. Вони довго з такими речами не тягнуть

"Народ Білорусі повинен мати право ухвалювати рішення про своє майбутнє. Всі союзники поважають суверенітет, цілісність, незалежність Білорусі", - сказав він.

Автор: 

Білорусь (7925) НАТО (6424) Столтенберг Єнс (1595)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+6
Если не бацка их побьет, то это сделают солдаты НАТО
показати весь коментар
26.08.2020 15:43
+6
Столтенберг сьогодні народився? НАТО це аналог бабая для мордви.
показати весь коментар
26.08.2020 15:46
+5
РАБссия обвинила США в отравлении Навального...
показати весь коментар
26.08.2020 15:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
26.08.2020 15:42 Відповісти
Если не бацка их побьет, то это сделают солдаты НАТО
показати весь коментар
26.08.2020 15:43 Відповісти
РАБссия обвинила США в отравлении Навального...
показати весь коментар
26.08.2020 15:43 Відповісти
вам треба ще виразити глибоку стурбованість..
показати весь коментар
26.08.2020 15:43 Відповісти
Столтенберг сьогодні народився? НАТО це аналог бабая для мордви.
показати весь коментар
26.08.2020 15:46 Відповісти
Все равно уровень советского бреда... РАБссия не переплюнет.... не помогут ни ********* ни Шалавьев с Сикелевім...святая убогая Тройца пропагандонов...
показати весь коментар
26.08.2020 15:49 Відповісти
Гірка правда в тому, що будь Україна в нато нічого цього не відбулося б, якби не кучма так і булоб (так так, замість будапешського меморандуму ми могли просто вступити в нато і ніхто б і слова не сказав), повісити б того рижого виродка.
показати весь коментар
26.08.2020 15:53 Відповісти
Майдан в Хабаровске спровоцировал Лукашенко.... Провокатор Госдепа...
показати весь коментар
26.08.2020 15:57 Відповісти
у 2014 р ми всі дізнались, що насправді НАТО велика купа гівна, до речі НАТО теж про це дізналось)
показати весь коментар
26.08.2020 16:00 Відповісти
Если бі Лукаш нарисовал себе 55 % а Тихановской 45 никакого миайдана и не біло бі...
показати весь коментар
26.08.2020 16:02 Відповісти
100 %
Але Лука хотів як фуйло....
показати весь коментар
26.08.2020 16:06 Відповісти
Подозрительны выборы и в Украине по поводу процентов...
показати весь коментар
26.08.2020 16:10 Відповісти
Вмешательство ЕС во внутренние дела в Беларуси тоже совсем не оправдано.Они свое, а он в ответку.
показати весь коментар
26.08.2020 16:12 Відповісти
Tak ES ne vmesajetsia v dela Belorus,tolko to sto dengi 50mln evro dali na borbu protiv koranavirusa.Znacyt nenado davat deneg,eto toze cytajetsia vmesatelstvom
показати весь коментар
26.08.2020 16:22 Відповісти
Санкции ЕС и США против батькиной Хунты сняли совсем недавно...,могут повторить...
показати весь коментар
26.08.2020 16:15 Відповісти
Господа беларусские карбонарии морочат нам голову, непонятно что у них происходит - демонстрации или народные гуляния и какой лидер Тихановская, если она с листочка с трудом читает. Всё какое-то, как Потёмкинские деревни.
показати весь коментар
26.08.2020 16:28 Відповісти
Попытка режима в Беларуси использовать НАТО для расправы над демонстрантами совершенно неоправданная, - Столтенберг
показати весь коментар
26.08.2020 19:33 Відповісти
Странно что людей страшают натом. Люди могут не понять. Всеравно что девочек пугать 100 летним дедушкой-насильником. Нато наверно еще не в теме , что их уже никто всерьез не воспринимает
показати весь коментар
26.08.2020 20:48 Відповісти
 
 