Спроба режиму в Білорусі використовувати НАТО як привід для розправи над демонстрантами абсолютно невиправдана, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив у середу, що будь-яка спроба влади Білорусі використовувати Альянс для прикриття розправи над протестувальниками є "неправильною і невиправданою".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП", про це він заявив журналістам у Берліні перед зустріччю міністрів оборони ЄС.

"Ми пильні, готові захищати і боронити всіх союзників. Але в регіоні немає нарощування військової потужності НАТО. Так що будь-яка спроба режиму в Білорусі використовувати НАТО як привід для розправи над демонстрантами у своїй власній країні абсолютно неправильна, абсолютно невиправдана", - сказав Столтенберг.

Столтенберг також закликав провести вільні і чесні вибори в країні після виборів 9 серпня.

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"Народ Білорусі повинен мати право ухвалювати рішення про своє майбутнє. Всі союзники поважають суверенітет, цілісність, незалежність Білорусі", - сказав він.