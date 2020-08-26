Держбюджет за сім місяців 2020 р зведено з дефіцитом 51 млрд грн, - Держказначейство

Дефіцит державного бюджету України в січні-липні 2020 року становив 51,2 млрд грн, зокрема по загальному фонду - 57 млрд грн при плані в 100,8 млрд грн, свідчать дані Державної казначейської служби.

Згідно з оприлюдненою в середу інформацією на сайті відомства, запозичення за вказаний період становили 351 млрд грн, у тому числі 166,7 млрд грн - зовнішні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Запозичення по загальному фонду становили 345,8 млрд грн при плані в майже 360 млрд грн, зовнішні запозичення по загальному фонду - 161,2 млрд грн.

Водночас погашення за цей період були на рівні 236,5 млрд грн (відповідно до плану), зокрема зовнішні - 85,24 млрд грн, вказало Держказначейство.

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Доходи держбюджету за вказаний період досягли 588,5 млрд грн, зокрема по загальному фонду - 508,9 млрд грн при плані 541,3 млрд грн.

Витрати в січні-липні досягли 636,9 млрд грн, в тому числі по загальному фонду - 566,5 млрд грн при запланованих 586,3 млрд грн.

Доходи держбюджету на 2020 рік затверджено в розмірі 975,833 млрд грн (у тому числі 855,4 млрд грн по загальному фонду), витрати - 1,266 трлн грн (1,135 трлн грн).