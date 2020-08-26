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Новини Бюджет-2020
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Держбюджет за сім місяців 2020 р зведено з дефіцитом 51 млрд грн, - Держказначейство

Держбюджет за сім місяців 2020 р зведено з дефіцитом 51 млрд грн, - Держказначейство

Дефіцит державного бюджету України в січні-липні 2020 року становив 51,2 млрд грн, зокрема по загальному фонду - 57 млрд грн при плані в 100,8 млрд грн, свідчать дані Державної казначейської служби.

Згідно з оприлюдненою в середу інформацією на сайті відомства, запозичення за вказаний період становили 351 млрд грн, у тому числі 166,7 млрд грн - зовнішні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Запозичення по загальному фонду становили 345,8 млрд грн при плані в майже 360 млрд грн, зовнішні запозичення по загальному фонду - 161,2 млрд грн.

Водночас погашення за цей період були на рівні 236,5 млрд грн (відповідно до плану), зокрема зовнішні - 85,24 млрд грн, вказало Держказначейство.

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Доходи держбюджету за вказаний період досягли 588,5 млрд грн, зокрема по загальному фонду - 508,9 млрд грн при плані 541,3 млрд грн.

Витрати в січні-липні досягли 636,9 млрд грн, в тому числі по загальному фонду - 566,5 млрд грн при запланованих 586,3 млрд грн.

Доходи держбюджету на 2020 рік затверджено в розмірі 975,833 млрд грн (у тому числі 855,4 млрд грн по загальному фонду), витрати - 1,266 трлн грн (1,135 трлн грн).

Автор: 

держбюджет (2388) Держказначейство (233) дефіцит (555)


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Топ коментарі
+13
Это уже конец эпохе "зубожіння" или еще нет?
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26.08.2020 16:08
+7
Уж лучше бы Гройсман продолжал " воровать."
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26.08.2020 16:25
+7
Держбюджет за сім місяців 2020 р зведено з дефіцитом 51 млрд грн, - Держказначейство - Цензор.НЕТ 5094
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26.08.2020 16:37
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Це по тому, що в 2019 році прийняли, чи по тому що в травні "скоректували"?
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26.08.2020 16:03 Відповісти
Виконання береться по скоректованому.Завтра мабуть знову коректувати будуть.
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26.08.2020 16:07 Відповісти
Это уже конец эпохе "зубожіння" или еще нет?
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26.08.2020 16:08 Відповісти
Це профіцит, тільки від'ємний.
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26.08.2020 16:09 Відповісти
тут можно хорошо прибарахлиться, внукам хватит(с)
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26.08.2020 16:10 Відповісти
Все закономерно. Если у ЗЕбилов дефицит мозга - значит дефицит и в бюджете
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26.08.2020 16:15 Відповісти
Медленно приближаемся к цифре роста ВВП 40%
Держбюджет за сім місяців 2020 р зведено з дефіцитом 51 млрд грн, - Держказначейство - Цензор.НЕТ 1354
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26.08.2020 16:20 Відповісти
Цифра кстати действительно близка к 40% в рамках бюджета, даже больше. Ну подумаешь мелочь.......... со знаком минус
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26.08.2020 16:27 Відповісти
Держбюджет за сім місяців 2020 р зведено з дефіцитом 51 млрд грн, - Держказначейство - Цензор.НЕТ 5094
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26.08.2020 16:37 Відповісти
Держбюджет за сім місяців 2020 р зведено з дефіцитом 51 млрд грн, - Держказначейство - Цензор.НЕТ 227
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26.08.2020 16:38 Відповісти
Не прибавить, не убавить.
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26.08.2020 16:43 Відповісти
ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ РОСТ
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26.08.2020 18:02 Відповісти
Уж лучше бы Гройсман продолжал " воровать."
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26.08.2020 16:25 Відповісти
єто же всьо разом!
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26.08.2020 16:39 Відповісти
Рождённый овцой, Львом не станет
Смотрю хроники последний дней.
На фоне Зеленского, Порошенко стал ещё лучше.
При нем остались все его достоинства, а его недостатки - стали смешными мелочами на фоне вот Этого.
Пропасть между ними настолько очевидна и настолько огромна, что не ровен час, и все встанет на свои заслуженные места
Прошёл год - все обвинения оказались пшиком, а достижения - никуда не делись.

Один - Лидер и вожак, идущий впереди и ведущий за собой народ. На которого приятно смотреть, которого хочется слушать, с которым чувствуешь уверенность, и за которого не стыдно.

Второй - так и остался ментально мальчиком, прыгающим на сцене и бегающим между столами олигархов: "чего изволите?"

Волею людей, они поменялись местами, но второй - так и остался кривляющимся мальчиком, а первый - так и остался Лидером.
Есть хороший афоризм: "Рождённый Львом, овцой не станет".
И наоборот...
А.Давиденко
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26.08.2020 16:41 Відповісти
Вже51 мільярд... а за шість місяців було "https://censor.net/n3193154" - і це з розрахунку секвестрованого бюджету... Нагадаю: https://censor.net/n3188684
А ми вас, 73/43%зебілів - рік-півтора тому попереджали, що "нелох42года" - це мудак! Ну, і ви - мудаки, разом з ним.

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26.08.2020 16:46 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/%d1%85%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0-26-08-20.html После бурных выступлений «слуг народа» о «внешнем управлении Украиной» и » с этим нужно бороться» весь этот сброд «борцов» дружно проголосовал за ратификацию соглашения с этими самыми «внешними управляющими» (соглашение о кредите ЕС) с длинным списком требований. «Борьба» - это все для лохотрата, бабло - это главное. Так это ж еще не горит. Гореть будет в сентябре, когда нужно будет отдавать 70 млрд. грн. которых у них нет.
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26.08.2020 17:17 Відповісти
"Госбюджет за семь месяцев 2020 г. сведен с дефицитом 51 млрд грн, - Госказначейство" - https://ua.news/ua/gosudarstvennyj-dolg-ukrayny-preodolel-novuyu-rekordnuyu-otmetku/ Державний борг України подолав нову рекордну позначку
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26.08.2020 19:25 Відповісти
давайте не забувати,що на початку року секвестр вже було зроблено і знову такий дефіцит.що ж буде під новий рік!?
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27.08.2020 08:32 Відповісти
 
 