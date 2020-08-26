Документ про вибори в ОРДЛО можуть підготувати до наступного засідання ТКГ, - Кравчук

Голова української делегації у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук розраховує, що парламентська робоча група напрацює певний документ до наступного засідання ТКГ. При цьому він наразі не знає, якого характеру має бути цей документ.

Про це Кравчук сказав у коментарі журналістам після засідання Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Засідання було дуже конструктивне, дуже глибоко депутати аналізували ситуацію і розглянули моє звернення з усіх сторін... Йшлося про те, що вибори обов'язково відбудуться, - тоді, коли для цього будуть створені відповідні умови. Так, як записано, на контрольованій території України", - розповів Кравчук.

За його словами, "йдеться про підготовку спеціального закону, який би дозволив і забезпечив проведення виборів на демократичних засадах".

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"Зараз комітети... зійшлися на тому, що потрібно створити робочу групу, яка підготує відповідні пропозиції. І на цьому етапі говорити про те, що вже вирішене питання, передчасно", - сказав Кравчук.

Відповідна робоча група, додав він, буде створена ближчими днями.

На питання, чи був від Росії ультиматум щодо проведення виборів на окупованих територіях, Кравчук зазначив: "Загалом ультиматуму не було ніякого". "Ніхто ультиматум не ставив. А було висловлено так конкретно, так жорстко, але питання – виконуйте те, що підписали", - сказав він.

Також на питання, чи можливий зрив перемовин у Мінську, якщо Україна не виконає вимогу щодо проведення місцевих виборів у ОРДЛО, екс-президент зауважив: "Коли розпочнеться засідання Тристоронньої контактної групи, у нас уже буде документ, я поки що не знаю, якого характеру, підготовлений робочою групою. І ми скажемо, принаймні, я скажу, знову повторю, що йдеться про демократичний парламент України. Для того, щоб прийняти документ, він має всебічно проаналізувати і вивчити на підставі всіх документів і законів, і Конституції України. Якщо це вас не влаштовує, то запропонуйте щось інше. Принаймні, це вже для мене буде підстава спертись на щось, що я не просто буду говорити заяви, слова, обіцянки, – я покажу відповідний документ", - сказав Кравчук.

На уточнення, чи встигне робоча група напрацювати такий документ до наступного засідання ТКГ, він зазначив: "Я сподіваюся".