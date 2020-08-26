Документ про вибори в ОРДЛО можуть підготувати до наступного засідання ТКГ, - Кравчук
Голова української делегації у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук розраховує, що парламентська робоча група напрацює певний документ до наступного засідання ТКГ. При цьому він наразі не знає, якого характеру має бути цей документ.
Про це Кравчук сказав у коментарі журналістам після засідання Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Засідання було дуже конструктивне, дуже глибоко депутати аналізували ситуацію і розглянули моє звернення з усіх сторін... Йшлося про те, що вибори обов'язково відбудуться, - тоді, коли для цього будуть створені відповідні умови. Так, як записано, на контрольованій території України", - розповів Кравчук.
За його словами, "йдеться про підготовку спеціального закону, який би дозволив і забезпечив проведення виборів на демократичних засадах".
"Зараз комітети... зійшлися на тому, що потрібно створити робочу групу, яка підготує відповідні пропозиції. І на цьому етапі говорити про те, що вже вирішене питання, передчасно", - сказав Кравчук.
Відповідна робоча група, додав він, буде створена ближчими днями.
На питання, чи був від Росії ультиматум щодо проведення виборів на окупованих територіях, Кравчук зазначив: "Загалом ультиматуму не було ніякого". "Ніхто ультиматум не ставив. А було висловлено так конкретно, так жорстко, але питання – виконуйте те, що підписали", - сказав він.
Також на питання, чи можливий зрив перемовин у Мінську, якщо Україна не виконає вимогу щодо проведення місцевих виборів у ОРДЛО, екс-президент зауважив: "Коли розпочнеться засідання Тристоронньої контактної групи, у нас уже буде документ, я поки що не знаю, якого характеру, підготовлений робочою групою. І ми скажемо, принаймні, я скажу, знову повторю, що йдеться про демократичний парламент України. Для того, щоб прийняти документ, він має всебічно проаналізувати і вивчити на підставі всіх документів і законів, і Конституції України. Якщо це вас не влаштовує, то запропонуйте щось інше. Принаймні, це вже для мене буде підстава спертись на щось, що я не просто буду говорити заяви, слова, обіцянки, – я покажу відповідний документ", - сказав Кравчук.
На уточнення, чи встигне робоча група напрацювати такий документ до наступного засідання ТКГ, він зазначив: "Я сподіваюся".
Будь ласка, зачекайте...
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Россію не влаштовує принципове "на контрольованій Україною теритроії". Він вважає що тут можливі зміни?
«...Виходить людина (від Зеленського - натяк на Кравчука) і каже: слухайте, в Мінських домовленостях сказано про те, що кордон переходить під контроль тільки в перший день виборів. А як до цього ми вибори будемо організовувати без контролю кордону? А, може, ви, (Зеленські), почитаєте Мінські домовленості? Бо Мінські домовленості - це не лише від 12 лютого 2015 року. Мінські домовленості - це і від 19 вересня, і від 5 вересня 2014-го року. І там записано, що Росія була зобов'язана одразу передати контроль над кордоном, але на перехідному етапі не Україні, а ОБСЄ. Більше того, ми під час моєї каденції на посаді Преидента зробили кроки, щоб українські митні пости, прикордонні пости функціонували на кожному пропускному пункті. І потрібно вимагати від Росії виконати ці домовленості.
Але вони, (Зеленські), заплющують на це очі; і замість того, щоб забезпечити виконання Росією взятих на себе зобов'язань, - вони вішають на Україну нові зобов'язання у вигляді "формули Штайнмаєра". І Руху Опору Капітуляції, і нам, і небайдужому народу дуже великою кров'ю, зусиллями довелося в грудні місяці долати опір влади, її капітуляційну політику, щоб припинити це божевілля. Але вони все одно взяли на себе це зобов'язання.
Зараз вони, (Зеленські), кажуть: ні, почекайте, ми вже будемо організовувати вибори на окупованих територіях. Які? Хто ці вибори збирається організовувати і виконувати? Написано: вибори виключно по українському законодавству і виключно такі,які відповідають стандартам ОБСЄ. Не може бути по стандартах ОБСЄ виборів на окупованих територіях за присутності окупаційних військ. Не може! Не може бути виборів, коли українські політичні сили, українські ЗМІ, українські органи влади, українська ЦВК не забезпечують захист вільного волевиявлення громадян. Читайте матеріальну частину. Замість цього вони, (Зеленські), пішли шукати миру в очах Путіна. Хочу розчарувати: ніякого миру в очах Путіна ви, (Зеленські), не побачите. Ви побачите ненависть до України, ви побачите бажання війни. Але він, (Зеленський), лише так бачить можливість захистити національні інтереси України», - наголосив п'ятий президент України Петро Порошенко.
за херовые вас украинцы подвесят за хер.
а если посерединке и не примут и подвесят.
А зєля поїде туди своїх сосен рекламувати, як ві теє робить останні тижні, катаючись по "городам і вєсям"? Якщо поїде, то я - за! Най кудись під Широкино з'їздить, поагітує... Для більшого ефекту може взяти з собою Фокіна, Кравчука, Сивоху... Ну і увесь той балаган, що дригав дупами та мудями на День Незалежності...
От таке шоу я б подивився із задоволенням!
как по ним голосовать по украинским законам???
Кайтесь, уроды!
Писец, он дебил или за таких нас держит....
Источник: https://censor.net/n3215973