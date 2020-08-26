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Новини Окуповані території
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Документ про вибори в ОРДЛО можуть підготувати до наступного засідання ТКГ, - Кравчук

Документ про вибори в ОРДЛО можуть підготувати до наступного засідання ТКГ, - Кравчук

Голова української делегації у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук розраховує, що парламентська робоча група напрацює певний документ до наступного засідання ТКГ. При цьому він наразі не знає, якого характеру має бути цей документ.

Про це Кравчук сказав у коментарі журналістам після засідання Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Засідання було дуже конструктивне, дуже глибоко депутати аналізували ситуацію і розглянули моє звернення з усіх сторін... Йшлося про те, що вибори обов'язково відбудуться, - тоді, коли для цього будуть створені відповідні умови. Так, як записано, на контрольованій території України", - розповів Кравчук.

За його словами, "йдеться про підготовку спеціального закону, який би дозволив і забезпечив проведення виборів на демократичних засадах".

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"Зараз комітети... зійшлися на тому, що потрібно створити робочу групу, яка підготує відповідні пропозиції. І на цьому етапі говорити про те, що вже вирішене питання, передчасно", - сказав Кравчук.

Відповідна робоча група, додав він, буде створена ближчими днями.

На питання, чи був від Росії ультиматум щодо проведення виборів на окупованих територіях, Кравчук зазначив: "Загалом ультиматуму не було ніякого". "Ніхто ультиматум не ставив. А було висловлено так конкретно, так жорстко, але питання – виконуйте те, що підписали", - сказав він.

Також на питання, чи можливий зрив перемовин у Мінську, якщо Україна не виконає вимогу щодо проведення місцевих виборів у ОРДЛО, екс-президент зауважив: "Коли розпочнеться засідання Тристоронньої контактної групи, у нас уже буде документ, я поки що не знаю, якого характеру, підготовлений робочою групою. І ми скажемо, принаймні, я скажу, знову повторю, що йдеться про демократичний парламент України. Для того, щоб прийняти документ, він має всебічно проаналізувати і вивчити на підставі всіх документів і законів, і Конституції України. Якщо це вас не влаштовує, то запропонуйте щось інше. Принаймні, це вже для мене буде підстава спертись на щось, що я не просто буду говорити заяви, слова, обіцянки, – я покажу відповідний документ", - сказав Кравчук.

На уточнення, чи встигне робоча група напрацювати такий документ до наступного засідання ТКГ, він зазначив: "Я сподіваюся".

Автор: 

вибори (6683) Кравчук Леонід (546) Тристороння контактна група (827)


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Топ коментарі
+24
Документ о выборах в ОРДЛО могут подготовить к следующему заседанию ТКГ, - Кравчук - Цензор.НЕТ 2087
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26.08.2020 16:15
+22
Выборов в ОРДЛО вообще не должно быть ближайшие 20 лет!
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26.08.2020 16:23
+17
Згинь, нечистий.
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26.08.2020 16:15
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Документ о выборах в ОРДЛО могут подготовить к следующему заседанию ТКГ, - Кравчук - Цензор.НЕТ 2087
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26.08.2020 16:15 Відповісти
Зєля! 😁
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26.08.2020 16:19 Відповісти
Згинь, нечистий.
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26.08.2020 16:15 Відповісти
Когда он сдохнет, предатель Украины
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26.08.2020 16:17 Відповісти
От вперте! Уже і так чориюти прогули в пеклі пишуть. Має можливість ще по світі походити. Так ні, видно за прогули совість грище, тому і спішить так до пекла. Та винесуть і його, і його хазяїв з затинок, палаців і резиденцій так боляче, що мало хто витримає. А він - то вже точно ні.
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26.08.2020 16:18 Відповісти
Ему зимой скользкие тротуары песочком из штанов посыпать, а оно всё туда же - в политику лезет, паразит.
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26.08.2020 16:20 Відповісти
Документ о выборах в ОРДЛО могут подготовить к следующему заседанию ТКГ, - Кравчук - Цензор.НЕТ 1034
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26.08.2020 16:20 Відповісти
Виляє хвостом.
Россію не влаштовує принципове "на контрольованій Україною теритроії". Він вважає що тут можливі зміни?
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26.08.2020 16:20 Відповісти
навіщо готувати спеціальний закон якщо закон про вибори вже давно написаний
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26.08.2020 16:21 Відповісти
Може включити в новий закон і вибори на території, що між Білоруссю і японськими Курилами? Також Україною не контролюється.
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26.08.2020 16:45 Відповісти
це старе падло сьогодні сказало ,що вибори на Донбасі пройдуть коли будуть якісь ознаки української влади ... ось в тебе ознаки маразму на лице!
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26.08.2020 16:22 Відповісти
ДНР и ЛНР подали заявки в НАТО выборы отменяются Гиркин президент Дырляндии...
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26.08.2020 16:22 Відповісти
Выборов в ОРДЛО вообще не должно быть ближайшие 20 лет!
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26.08.2020 16:23 Відповісти
ГЕЙКЛУБ
Документ о выборах в ОРДЛО могут подготовить к следующему заседанию ТКГ, - Кравчук - Цензор.НЕТ 9604
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26.08.2020 16:24 Відповісти
Самый малый срок тут у Ющенко вырисовывается.
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26.08.2020 16:26 Відповісти
Хорошее фото. Три подонка вместе.
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26.08.2020 16:32 Відповісти
Гнида продажная Кравчук, подготовь себя
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26.08.2020 16:28 Відповісти
Документ о выборах в ОРДЛО могут подготовить к следующему заседанию ТКГ, - Кравчук - Цензор.НЕТ 3706Документ о выборах в ОРДЛО могут подготовить к следующему заседанию ТКГ, - Кравчук - Цензор.НЕТ 8719Недавно дважды не судимому ФСБ РАБссии присвоило звание полковник....9 июля Индюку исполнилдось 70 лет....
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26.08.2020 16:28 Відповісти
Документ о выборах в ОРДЛО могут подготовить к следующему заседанию ТКГ, - Кравчук - Цензор.НЕТ 3680
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26.08.2020 16:30 Відповісти
Коммунняка Кравчук , мабуть , вирішив трошки бабла накосити , тільки не розуміє , що в труні відсутні кишені 🤣
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26.08.2020 16:30 Відповісти
А границы вы закрыли под выборы,чтоб иностранные наблюдатели политики не приезжали?
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26.08.2020 16:30 Відповісти
Стосовно виборів на Донбасі: Росія зобов'язана була ще в 2014-му році виконати мінські протоколи і віддати ОБСЄ контроль над неконтрольованим Україною кордоном - нагадав п'ятий президент України, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко в спільному телеефірі "5 каналу", "Прямого" та "Еспресо" 24 серпня 2020р.
«...Виходить людина (від Зеленського - натяк на Кравчука) і каже: слухайте, в Мінських домовленостях сказано про те, що кордон переходить під контроль тільки в перший день виборів. А як до цього ми вибори будемо організовувати без контролю кордону? А, може, ви, (Зеленські), почитаєте Мінські домовленості? Бо Мінські домовленості - це не лише від 12 лютого 2015 року. Мінські домовленості - це і від 19 вересня, і від 5 вересня 2014-го року. І там записано, що Росія була зобов'язана одразу передати контроль над кордоном, але на перехідному етапі не Україні, а ОБСЄ. Більше того, ми під час моєї каденції на посаді Преидента зробили кроки, щоб українські митні пости, прикордонні пости функціонували на кожному пропускному пункті. І потрібно вимагати від Росії виконати ці домовленості.
Але вони, (Зеленські), заплющують на це очі; і замість того, щоб забезпечити виконання Росією взятих на себе зобов'язань, - вони вішають на Україну нові зобов'язання у вигляді "формули Штайнмаєра". І Руху Опору Капітуляції, і нам, і небайдужому народу дуже великою кров'ю, зусиллями довелося в грудні місяці долати опір влади, її капітуляційну політику, щоб припинити це божевілля. Але вони все одно взяли на себе це зобов'язання.
Зараз вони, (Зеленські), кажуть: ні, почекайте, ми вже будемо організовувати вибори на окупованих територіях. Які? Хто ці вибори збирається організовувати і виконувати? Написано: вибори виключно по українському законодавству і виключно такі,які відповідають стандартам ОБСЄ. Не може бути по стандартах ОБСЄ виборів на окупованих територіях за присутності окупаційних військ. Не може! Не може бути виборів, коли українські політичні сили, українські ЗМІ, українські органи влади, українська ЦВК не забезпечують захист вільного волевиявлення громадян. Читайте матеріальну частину. Замість цього вони, (Зеленські), пішли шукати миру в очах Путіна. Хочу розчарувати: ніякого миру в очах Путіна ви, (Зеленські), не побачите. Ви побачите ненависть до України, ви побачите бажання війни. Але він, (Зеленський), лише так бачить можливість захистити національні інтереси України», - наголосив п'ятий президент України Петро Порошенко.
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26.08.2020 16:34 Відповісти
Контору Путлера спалил Чуркин на звседании СовБеза ООН зачитав письмо дважды не судимого на Весь Мир в прямой трансляции....4 марта 2014 года....Путлер введи....такого позорного Саморазоблачения не знал Мир ни до ни после Чуркина...
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26.08.2020 16:35 Відповісти
Документ о выборах в ОРДЛО могут подготовить к следующему заседанию ТКГ, - Кравчук - Цензор.НЕТ 8649Документ о выборах в ОРДЛО могут подготовить к следующему заседанию ТКГ, - Кравчук - Цензор.НЕТ 6321
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26.08.2020 16:38 Відповісти
хорошие (для Украины) предложения не примут.
за херовые вас украинцы подвесят за хер.
а если посерединке и не примут и подвесят.
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26.08.2020 16:35 Відповісти
https://images.cnscdn.com/images/9/6/e/2/96e2f25a6f8e51a43bde98bc332bf877/original.jpgГлава украинской делегации согласовывает выборы в ЛДНР,как то не при родне это выглядываетhttps://www.facebook.com/photo.php?fbid=1243000149385405&set=p.1243000149385405&type=3&av=100010262946037&eav=AfYqEF6ILo5Nismpye_3fBA0YgCaX6UWhBXRrGmQj3RttJQDIpZUJV9q0ekpz3PNrw4&__cft__[0]=**************************************************************************-LsPt4wR0K05lrlZzPsPvFvoMW1f2NiDxoVdVO9xzMZ5gbt6J47V2TsUUINp_WIXooN3sY04nSBtOu4UbjPEbXY4PuAyTFShBYM8eJgm92e2bJXp0zXeXr_VAkzI36T8z3tuWFKGy-nXzesvcPQk9DtMglG1dhZZ600g&__tn__=R]-R Документ о выборах в ОРДЛО могут подготовить к следующему заседанию ТКГ, - Кравчук - Цензор.НЕТ 30
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26.08.2020 16:35 Відповісти
Как в это говно Кравчук только влез?
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26.08.2020 16:39 Відповісти
Потому что сам гавно - потому и влезло падло...
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26.08.2020 16:51 Відповісти
Упрямый анахронизм.
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26.08.2020 16:36 Відповісти
"речь идет о подготовке специального закона, который бы позволил и обеспечил проведение выборов на демократических началах" Источник: https://censor.net/n3215973

А зєля поїде туди своїх сосен рекламувати, як ві теє робить останні тижні, катаючись по "городам і вєсям"? Якщо поїде, то я - за! Най кудись під Широкино з'їздить, поагітує... Для більшого ефекту може взяти з собою Фокіна, Кравчука, Сивоху... Ну і увесь той балаган, що дригав дупами та мудями на День Незалежності...
От таке шоу я б подивився із задоволенням!
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26.08.2020 16:36 Відповісти
Документ о выборах в ОРДЛО могут подготовить к следующему заседанию ТКГ, - Кравчук - Цензор.НЕТ 5880Документ о выборах в ОРДЛО могут подготовить к следующему заседанию ТКГ, - Кравчук - Цензор.НЕТ 6365
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26.08.2020 16:41 Відповісти
Смотри Кравчук, это может быть приговор тебе и ЗЕленой стае!
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26.08.2020 16:44 Відповісти
Блин..что-то санитары из дурдома задерживаются - никак его не заберут на клистир....
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26.08.2020 16:45 Відповісти
Требования РАБссии аллогичны...и ДЕБИЛЬНЫ ...если раздали РАБссиянские паспорта в ОРДЛО то причем здесь Украина?
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26.08.2020 16:46 Відповісти
Право голоса теряется автоматически,поскольку не гражданин Украины...
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26.08.2020 16:49 Відповісти
а что делать с руцкими паспортами у большей половины младонедорецпублик????
как по ним голосовать по украинским законам???
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26.08.2020 16:55 Відповісти
Эта старая падла Кравчук никак не угомонится с выборами в ЛуГандоне.
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26.08.2020 16:57 Відповісти
Документ про вибори в ОРДЛО можуть підготувати до наступного засідання ТКГ, - Кравчук - Цензор.НЕТ 8954Документ про вибори в ОРДЛО можуть підготувати до наступного засідання ТКГ, - Кравчук - Цензор.НЕТ 1451
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26.08.2020 17:06 Відповісти
Кравчук заслуговує гиляку!
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26.08.2020 17:08 Відповісти
Фактически подавляющее большинство украинцев потеряли, забыли о комуняках, можно сказать утилизировали прошлое, чтобы не мешало идти Украине в Европу, и тут неожиданно к власти пришел глубоко законсперированный под клоуна, комуняка молодой генерации, и началась системная сдача интересов Украины кремлевскому авторитету, бесу путлеру, при содейсвии старой генерации комуняк, типа кравчука и фокина.
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26.08.2020 17:13 Відповісти
Т.е. ЗЕ всеми силами старается легализовать террористов в Украине.
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26.08.2020 17:53 Відповісти
Ти старий маразматик, які вибори ? Дах геть поїхав ? Відчуваю, своєю смертю не вмреш. Геть на пенсію, перди по-тихеньку, людям не мороч голови.
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26.08.2020 18:07 Відповісти
И какие-то сволочи за эту падаль в 91 голосовали... Они же потом за кучму...
Кайтесь, уроды!
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26.08.2020 18:15 Відповісти
Кравчук так спешит сдать Украину аж с трусов выскакивает.. Наверное боится не дожить, возраст однако,... А там в мафиозной банде Кремля и ОПЗЖопса как у киллеров.. заказ принял должен сделать или ответка.. Вот старик из последних сил и совершает свое гнусное дело..
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26.08.2020 18:25 Відповісти
О чем речь? Сказано же - вывод войск и вооружений путлеровцев и контроль границы- потом выборы!
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26.08.2020 18:42 Відповісти
Так а навіщо тоді мусолити ще якийсь закон про спецвибори? Навіщо координаційна рада, платформа примирення, закон Штангельциркуля? Стояли би і надалі твердо на своїх позиціях, а не на "лапках" як цуцики.
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26.08.2020 19:01 Відповісти
На вопрос, был ли от России ультиматум о проведении выборов на оккупированных территориях, Кравчук отметил: "В общем ультиматума не было никакого". "Никто ультиматум не ставил. А было высказано так конкретно, так жестко, но вопрос - выполняйте то, что подписали", - сказал он.
Писец, он дебил или за таких нас держит....

Источник: https://censor.net/n3215973
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26.08.2020 19:11 Відповісти
Твари.
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26.08.2020 22:14 Відповісти
Лучше подготовь себе памперсы старый урод они тебе еще ни раз пригодятся
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27.08.2020 00:17 Відповісти
 
 