Кабмін схвалив перелік об'єктів, що не підлягають приватизації: законопроєкт передадуть на розгляд Ради
Кабінет Міністрів України на засіданні в середу схвалив з одноденним доопрацюванням законопроєкт із переліком заборонених до приватизації держкомпаній.
Як зазначив міністр економіки Ігор Петрашко в ході засідання, в переліку дев'ять держкомпаній, частка держави в яких не може бути менше 50% + 1 акція, а також 74 держпідприємства зі 100% часткою держави, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Крім цього, перелік містить 474 об'єкти культури, спорту та лісового господарства, які не підлягають приватизації. "А також перелік держпідприємств, які не підлягають приватизації, але можуть бути перетворені на господарські товариства: таких об'єктів 102", - додав Петрашко.
Кабінет Міністрів схвалив проєкт закону "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації". Документ буде подано до Верховної Ради, пише РБК-Україна.
Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду 26 серпня.
Проєкт закону був підготовлений на засідання 12 серпня, але тоді був знятий з розгляду. Остаточний варіант тексту законопроєкту відсутній на Урядовому порталі.
На засіданні уряду міністр економіки Сергій Петрашко озвучив кількість об’єктів, які не підлягають приватизації. Ця кількість збігається з переліком, який пропонувалося ухвалити два тижні тому, за пунктами 1 та 2. Але кількість відрізняється за пунктами 3 та 4.
Законопроєктом пропонується затвердити переліки об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, зокрема:
- перелік акціонерних товариств, у статутних капіталах яких частка корпоративних прав, що належать державі, не може бути меншою ніж 50% + 1 акція та не підлягає приватизації (додаток 1) - 9 об'єктів. До нього увійшли НАК "Нафтогаз України" та "Укрпошта".
- перелік господарських товариств та об’єднань, у статутних капіталах яких частка корпоративних прав, що належать державі, становить 100%, державних комерційних та казенних підприємств, що не підлягають приватизації (додаток 2) - 74 об'єктів. До списку входили "Енергоатом", "Укргідроенерго", "Укренерго", "Оператор газотранспортної системи України", "Східний гірничо-збагачувальний комбінат".
- перелік об'єктів культури та спорту, що не підлягають приватизації (додаток 3) - 474 об'єктів (на засіданні 12 серпня планувалося включити 116 обєктів).
- перелік державних підприємств, що не підлягають приватизації, але можуть бути перетворені в господарські товариства (додаток 4) - 102 об'єктів (на засіданні 12 серпня планувалося включити 105 об'єктів).
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❌ Державі варто було залишити монополію на виробництво спирту - хибна думка
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✅ Насправді, єдиними у світі країнами з монополією на виробництво спирту донедавна були лише Україна та Білорусь.
Результат монополії - частка тіньового обороту 55% у 2019 році.
Демонополізація дозволить створити в Україні конкурентоспроможний ринок етилового спирту, залучити інвестиції, провести модернізацію підприємств та розширити експортний потенціал.
Кабмин назначил на должность главы Укрзалізниці Владимира Жмака
Мы уже писали, что https://t.me/sorosata/486 на главу предприятия претендовали четверо украинцев и двое иностранцев ().
Собственно, Жмак - член наблюдательного совета аэропорта Борисполь. В 2015-2016 годах работал первым заместителем председателя Одесской ОГА Саакашвили. До этого он занимал руководящие должности в российской группе ТНК-BP
Хорошо это или плохого?
Судите сами, Сергей Лещенко заявил что главу предприятия выбрал наблюдательный совет, а Кабмин всего лишь утвердил поданную кандидатуру
Лещенко дает понять, что и сам поддержал кандидатуру Жмака
А это значит курс на уничтожение предприятия, чтобы в дальнейшем все продать по мелким частям, продолжается.