Кабмін схвалив перелік об'єктів, що не підлягають приватизації: законопроєкт передадуть на розгляд Ради

Кабінет Міністрів України на засіданні в середу схвалив з одноденним доопрацюванням законопроєкт із переліком заборонених до приватизації держкомпаній.

Як зазначив міністр економіки Ігор Петрашко в ході засідання, в переліку дев'ять держкомпаній, частка держави в яких не може бути менше 50% + 1 акція, а також 74 держпідприємства зі 100% часткою держави, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Крім цього, перелік містить 474 об'єкти культури, спорту та лісового господарства, які не підлягають приватизації. "А також перелік держпідприємств, які не підлягають приватизації, але можуть бути перетворені на господарські товариства: таких об'єктів 102", - додав Петрашко.

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Кабінет Міністрів схвалив проєкт закону "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації". Документ буде подано до Верховної Ради, пише РБК-Україна.

Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду 26 серпня.

Проєкт закону був підготовлений на засідання 12 серпня, але тоді був знятий з розгляду. Остаточний варіант тексту законопроєкту відсутній на Урядовому порталі.

На засіданні уряду міністр економіки Сергій Петрашко озвучив кількість об’єктів, які не підлягають приватизації. Ця кількість збігається з переліком, який пропонувалося ухвалити два тижні тому, за пунктами 1 та 2. Але кількість відрізняється за пунктами 3 та 4.

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Законопроєктом пропонується затвердити переліки об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, зокрема: