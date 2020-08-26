Швеція посилює військову присутність у Балтійському морі через РФ і ситуацію в Білорусі
Швеція збільшує свою військову присутність в Балтійському морі через побоювання з приводу підвищеної активності Росії в регіоні і напруженості в Білорусі після президентських виборів.
Про це повідомляє ""Рейтер", передає Цензор.НЕТ.
Країна посилила військово-морську розвідку на Балтиці, також посилюється військова присутність на стратегічному острові Готланд, розташованому в прямій досяжності від російського Калінінграда.
"Рішення перейти до більш високого рівня готовності і скорегувати положення сил було обумовлено не одним фактором, а загальною оцінкою поточної ситуації", - заявив міністр оборони Швеції Петер Хультквіст.
Збройні сили Швеції сказали, що військова активність Росії і західних країн у Балтійському морі досягла масштабів, що не спостерігалися з часів холодної війни.
Військові Швеції розповіли, що ризики нападу на Швецію - близького союзника НАТО - невеликі, але все ж країна потребує підвищеного рівня готовності через невизначену ситуацію в регіоні.
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солдатморяков НАТО.
Гитлер забздел нападать на Швейцарию. И даже поставлял ей самолеты и другое вооружение по требованию