Швеція посилює військову присутність у Балтійському морі через РФ і ситуацію в Білорусі

Швеція збільшує свою військову присутність в Балтійському морі через побоювання з приводу підвищеної активності Росії в регіоні і напруженості в Білорусі після президентських виборів.

Про це повідомляє ""Рейтер", передає Цензор.НЕТ.

Країна посилила військово-морську розвідку на Балтиці, також посилюється військова присутність на стратегічному острові Готланд, розташованому в прямій досяжності від російського Калінінграда.

"Рішення перейти до більш високого рівня готовності і скорегувати положення сил було обумовлено не одним фактором, а загальною оцінкою поточної ситуації", - заявив міністр оборони Швеції Петер Хультквіст.

Збройні сили Швеції сказали, що військова активність Росії і західних країн у Балтійському морі досягла масштабів, що не спостерігалися з часів холодної війни.

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Військові Швеції розповіли, що ризики нападу на Швецію - близького союзника НАТО - невеликі, але все ж країна потребує підвищеного рівня готовності через невизначену ситуацію в регіоні.