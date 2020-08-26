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Швеція посилює військову присутність у Балтійському морі через РФ і ситуацію в Білорусі

Швеція посилює військову присутність у Балтійському морі через РФ і ситуацію в Білорусі

Швеція збільшує свою військову присутність в Балтійському морі через побоювання з приводу підвищеної активності Росії в регіоні і напруженості в Білорусі після президентських виборів.

Про це повідомляє ""Рейтер",  передає Цензор.НЕТ.

Країна посилила військово-морську розвідку на Балтиці, також посилюється військова присутність на стратегічному острові Готланд, розташованому в прямій досяжності від російського Калінінграда.

"Рішення перейти до більш високого рівня готовності і скорегувати положення сил було обумовлено не одним фактором, а загальною оцінкою поточної ситуації", - заявив міністр оборони Швеції Петер Хультквіст.

Збройні сили Швеції сказали, що військова активність Росії і західних країн у Балтійському морі досягла масштабів, що не спостерігалися з часів холодної війни.

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Військові Швеції розповіли, що ризики нападу на Швецію - близького союзника НАТО - невеликі, але все ж країна потребує підвищеного рівня готовності через невизначену ситуацію в регіоні.

Автор: 

Білорусь (7925) Балтія (343) росія (64935) Швеція (950)


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Топ коментарі
+2
Давно пора!
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26.08.2020 16:31
+2
Во дають, що буде робити біларуський флот?
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26.08.2020 16:33
+2
Ну что гейропейцы, допрыгались. Пересрали когда над головой нависла перспектива росийскых ядерных ракет и самолетов в центре Европы. А ведь в 2014 могли Рашку всем миром раздавить как собачье дерьмо сапогом. Но все выбрали миролюбие.
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26.08.2020 16:34
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26.08.2020 16:31 Відповісти
Если украинци не предадут то может Полтавой и не закончится!
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26.08.2020 17:29 Відповісти
Нырнет ***** за амфорой - а со дна смотрят внимательные глаза солдат моряков НАТО.
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26.08.2020 16:33 Відповісти
Во дають, що буде робити біларуський флот?
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26.08.2020 16:33 Відповісти
Так Лукашенко думает что даст команду и будут всех бамбить... та хер там. Они будут как украинци в 14году!
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26.08.2020 17:30 Відповісти
Ну что гейропейцы, допрыгались. Пересрали когда над головой нависла перспектива росийскых ядерных ракет и самолетов в центре Европы. А ведь в 2014 могли Рашку всем миром раздавить как собачье дерьмо сапогом. Но все выбрали миролюбие.
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26.08.2020 16:34 Відповісти
А что изменилось с 2014 года? Новые гиперпупер ракеты русня освоила? Вы верите?
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26.08.2020 17:50 Відповісти
Nebolsaja u nix armija vsego ciut bolse 20 tysiac soldat,no vooruzenyje u nix xoroseje.Samolioty 5 pokolenyje toze skoro budet u nix
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26.08.2020 17:10 Відповісти
Во дают. Беларусь - морская держава! Швеція посилює військову присутність у Балтійському морі через РФ і ситуацію в Білорусі - Цензор.НЕТ 2449
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26.08.2020 17:20 Відповісти
Ура! Мы ломим,гнутся шведы! (с) А.С.Пушкин
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26.08.2020 18:05 Відповісти
Вот это нейтральное государство. Молодца. А то у нас все ведут разговоры о Швейцарии.
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26.08.2020 18:16 Відповісти
У Швейцарии одна из самых сильных армий мира, если ты не вкурсе. За сутки под ружье становится 1 млн человек, а за двое - уже 2,5 млн. Все мужчины от 18 до 55 воееннообязанные, у каждого дома комплект формы и автомат. И сборы раз в полгода.
Гитлер забздел нападать на Швейцарию. И даже поставлял ей самолеты и другое вооружение по требованию
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28.08.2020 11:26 Відповісти
О самообороне Швейцарии я в курсе, с этим согласен.. Да и местность там позволяет вести успешные оборонительные бои. Хотя смотря с какой силой столкнутся. ( опыта военных действий у нее, а количество не всегда имеет решающий фактор) Да на нее и нападать то ни кто не собирается , слишком там много бабок всех заинтересованных сторон. Ну а про "гитлер забсдел",, это вы шутите.. или немного не в себе .. Неделя и Швейцария была бы оккупирована, только оно не нужно было. Она была в полном кольце стран Оси, как и в первую мировую в окружении воюющих стран. И то что эта беда их минула, это чисто бабки и "площадка" для темных делишек и переговоров.
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28.08.2020 11:33 Відповісти
Дуже важлива заява. Якщо Швеція змушена політикою паРаші повернутися до заходів своєї безпеки, як у часи існування СРСР, то це щось значить. Але часи помінялися. Швеція з іі можливостями в НАТО без найменших зусиль може взяти контроль Балтійського моря від о. Готланд до порту Лієпая (Латвія). Це відстань менше ніж 116 миль (менше 190 км). На Готланді розташовані авіаційні та корабельні бази. В Лієпаї була одна з найпотужніших баз ВМФ СРСР на Балтиці з базуванням надводних кораблів і 14-ї ескадри підводних човнів. Отже, де розмістити сили проти паРаші спеціалісти НАТО там знайдуть дуже швидко. І, доречі, аєродром там теж є. Тяжкі літаки там не сядуть, а легкі - без найменших проблем. Від Лієпаї до Паланги (Литва) - 60 км, приблизно стільки - до Клайпеди. По Куршській косі до Калінінграду - рукою подати. У мене запитання до кацапів і до їх керівництва - ви кого намагаєтесь залякати своїми вилами та граблями, уроди? От і у шведів урвався терпець. Мені цікаво, на що розраховує паРаша? Наприклад, шведи почали програму 100-відсоткової пересадки своїх водіїв авто на електромобілі. Це ДЕРЖАВНА програма. А подивіться на цю лягушачу Мацьковію, вони скоро в столиці до сортирів повернуться. Це ж не країна, а суцільний пипець. І вони бажають цей пипець насадити кийками поліцаїв в 21-му ст???? Ідіоти!!!!
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26.08.2020 22:13 Відповісти
Просто в Чухляндії скопився надлишок ідіотів які хочуть або вмерти або стати каліками - ось руки і чешуться
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27.08.2020 19:57 Відповісти
 
 