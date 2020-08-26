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Новини
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Кабмін виділив "Південмашу" 210 млн грн на погашення заборгованості із зарплати

Кабмін виділив

Кабінет міністрів виділив 210 млн грн на погашення заборгованості по виплаті зарплати співробітникам виробничого об'єднання "Південний машинобудівний завод імені Макарова" (Дніпро).

Про це повідомило Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства, інформує Цензор.НЕТ.

"Кошти держбюджету будуть спрямовані на погашення заборгованості з виплати зарплати співробітникам у розмірі 210 млн грн", - вказало Мінекономіки за підсумками урядового засідання в середу.

ПО "Південмаш" - одне з ключових підприємств ракетно-космічної промисловості України, відомий у світі виробник ракетоносіїв і супутників цивільного, наукового і військового призначення. У зв'язку з розривом традиційної кооперації в умовах анексії Криму і військових дій на Донбасі всі останні роки понад 50% виробничих потужностей підприємства перебувають у стані фактичного простою.

Читайте також: Зеленський про борги "Південмашу" із зарплат: "Важко знаходити гроші"

Автор: 

борг (2137) Кабмін (14065) Південмаш (104) зарплата (2236)


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Топ коментарі
+5
Відсутність замовлень є прямою виною керівника заводу і відповідного міністерства. Виплата із бюджету є фінансовим злочином.
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26.08.2020 16:32
+4
Вы успешно разработанное и принятое ракетное вооружение начните закупать, глядишь и сразу появиться работа для людей, и не только для работников "Южмаша".
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26.08.2020 16:34
+3
Кабмин выделил "Южмашу" 210 млн грн на погашение задолженности по зарплате - Цензор.НЕТ 3671
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26.08.2020 16:31
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Кабмин выделил "Южмашу" 210 млн грн на погашение задолженности по зарплате - Цензор.НЕТ 3671
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26.08.2020 16:31 Відповісти
В этом мульте он мне напоминает повернутого на всю голову робота из "Завоеватель Зим"
Кабмин выделил "Южмашу" 210 млн грн на погашение задолженности по зарплате - Цензор.НЕТ 3496
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26.08.2020 16:34 Відповісти
а Зелох Южмаш сравнил с Теслой Макса))) это полная дыра...
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26.08.2020 16:32 Відповісти
Сначала гробим развивающееся предприятие. А потом типа "подвиг" -- закрываем с помпой собственные про...ы.
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26.08.2020 16:32 Відповісти
Вы успешно разработанное и принятое ракетное вооружение начните закупать, глядишь и сразу появиться работа для людей, и не только для работников "Южмаша".
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26.08.2020 16:34 Відповісти
Нізя, народу еленер і денеер ето нє понравіца!
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26.08.2020 16:37 Відповісти
Відсутність замовлень є прямою виною керівника заводу і відповідного міністерства. Виплата із бюджету є фінансовим злочином.
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26.08.2020 16:32 Відповісти
О! Еще один остров сынок рукойводителя "Южмаша" себе купит!
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26.08.2020 16:33 Відповісти
Благодаря кому? Благодаря вам! Ви сдєлалі сєбя вмєстє єщьо раз.
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26.08.2020 16:38 Відповісти
Ви помилились. Отрівець прикупив син власника "Мотор Січ". А то підприємство, на відміну від від державного "Южмаша" є особистою власністю. Працюйте й Ви, то купити. Чи "скрєпи прєдків" не дозволяють? Чухається все забрати (типу "наріду") та поділити?
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26.08.2020 19:58 Відповісти
С какой стати деньги налогоплательщиков власть раздаёт на халяву в Южмаш ?
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26.08.2020 16:40 Відповісти
Пустые хлопоты. Единственное что можно сделать, порезать на металлолом чтобы не достался китайцам или кацапам.
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26.08.2020 16:40 Відповісти
Директор сказал, пока не погасим долги за электрику и газ, фиг вам вам а не зарплата.
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26.08.2020 16:40 Відповісти
Если это он действительно говорил, то гоните этого долбостена наюХ. Причем срочно! На долги по фонду зарплаты ежемесячно начисляются фантастические штрафы. В отличие от электрики и газа. По экспоненте растут. Он, наверное, попутал частное предприятие (там еще можно выкрутится туда-сюда) с государственным.
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26.08.2020 20:02 Відповісти
Две новости

Кабмин выделил "Южмашу" 210 млн грн на погашение задолженности по зарплате
Мы часто восхищаемся Маском, но почему-то забываем, что у нас есть "Южмаш", - Зеленский
Что он мелет не дают работать долги с каждым разом его речь просто поражает тупизмом понятий происходящего статист и актер но не президент грустно
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26.08.2020 16:51 Відповісти
А чому це гроші платників податків,мають йти на борги? Це було при любій владі.Закривати цей металолом потрібно.Ви подивіться скільки такі підприємства з'їли бюджетних коштів за 30 років і скільки там в керівництві було міцних господарів.
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26.08.2020 16:52 Відповісти
Зе-власть совершила преступление: рост минималки повлечет обвал гривны и скачок инфляции - нардеп Август 26, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/08/%d0%b7%d0%b5-%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%88%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%80%d0%be%d1%81.html#comments Комментарии: 2
Кабмин выделил "Южмашу" 210 млн грн на погашение задолженности по зарплате - Цензор.НЕТ 3365Преступление, с заранее запланированным печатанием денег, ростом курса доллара и стимулированием инфляции, которая банально съест это повышение (укр.)
Такие оценки на страницах LIGA.net https://finance.liga.net/ekonomika/opinion/povyshenie-minimalki---ekonomicheskoe-prestuplenie-dumaete-ukraintsy-etogo-ne-poymut изложил сегодня нардеп из фракции «Голос» Ярослав Юрчишин.
Вчора Верховна Рада підтримала президентський законопроект №3963, яким з 1 вересня підвищується мінімальна заробітна плата в Україні в місячному розмірі з 4723 грн до 5000 грн.
Це підвищення податкового тиску на людей та бізнес. Ці 277 грн будуть дуже дорого коштувати економіці.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2020/08/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80.html Как повышение «минималки» ударит по простым украинцам - экономист
Кожен в парламентській залі має дбати, щоб зарплати зростали. Щоб українці отримували справедливі гроші за свою чесну працю. Для цього треба просто внести зміни в тарифну сітку зарплат - щоб підняти зарплати без підняття податків.
На жаль, в гонитві за рейтингом на виборах, влада ухвалила рішення «підняти мінімалку», чим серйозно піднімає податки.
Ініціатива влади насправді не стосується підняття зарплат. В першу чергу йдеться про підняття податків. Податків для малого бізнесу, який більше за всіх постраждав і страждає від карантину.
- Після ухвалення закону зросте єдиний податок для ФОПів другої групи - з нового року вони будуть платити на 256 грн більше щомісяця.
- Окрім цього одразу зросте єдиний соціальний внесок, спочатку на 61 грн, а вже через рік він буде на 390 грн більшим. Знову навантаження на бізнес, який і так ледве дихає від «шляхів запобігання коронавірусу».
- Зросте також податок на нерухомість. За квартиру розміром 100 квадраних метрів, кожен громадянин заплатить більше на 766 грн.
- Зросте туристичний збір, збір на паркування, судовий збір, податок на доходи та військовий збір.
Хіба таку допомогу ми обіцяли бізнесу, у якого по прибуткам під час кризи або нуль, або взагалі мінус?
А є ще височенні драконівські штрафи. Одразу після прийняття закону, штраф для бізнесу за неналежне оформлення працівника зросте на 8 300 грн. Через рік ця сума буде рівна 50 000 (53 310) грн. І все це, враховуючи досі нереформовану податкову.
- Цей закон про скорочення робочих місць. Так, саме скорочення. Тому що вже з вересня утримання одного робочого місяця на мінімалці стане на 338 грн на місяць дорожчим для роботодавця, а через рік - на 2168 грн.
Що зробить бізнес в такій ситуації? Або скорочуватиме штат, або переведе людей на «конверт». Тому що ви йому просто не залишаєте вибору.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2020/08/%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%83.html Европейская бизнес-ассоциация выступила против повышения минималки в Украине
І найгірше ось що.
Тій самій людині на мінімалці, про яку ви начебто турбуєтесь, буде байдуже, яку мінімальну зарплату ви встановили: 5 000, 10 000 чи 100 000, якщо її робоче місце скоротили і вона стала безробітною.
Цей закон про популізм. Банальний передвиборчий популізм. Це спроба показати «покращення життя вже сьогодні», «закінчення епохи бідності» коштом майбутнього України, мільярдом гривень, які витягнуть з кишені малого бізнесу.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2020/08/%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BC-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D1%8D%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82.html Следим за руками этого пианиста - политолог
Дуже важливо пам'ятати, що будь яке підвищення податків повинно бути прив'язаним до економічного зростання. Інакше, це ніщо інше, як спроба держави перекласти свої проблеми на бізнес.
Враховуючи економічне падіння більш ніж на 11% за останній квартал, скорочення промисловості майже на 10%, втрату робочих місць близько 3 млн наших співгромадян, таке підвищення мінімальної зарплати - це економічний злочин.
Злочин із заздалегідь запланованим друкуванням грошей, зростанням курсу долара, і як наслідок, стимулюванням інфляції, яка банально з'їсть це підвищення через збільшення цін на продукти та послуги. Адже людина в магазині на ці 6500 грн зможе купити значно менше, ніж зараз на 4723 грн.
Невже ви думаєте, що українці цього не зрозуміють?
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26.08.2020 16:53 Відповісти
И сколько миллионов уйдёт на зарплату директора???
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26.08.2020 17:01 Відповісти
 
 