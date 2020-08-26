Кабмін виділив "Південмашу" 210 млн грн на погашення заборгованості із зарплати
Кабінет міністрів виділив 210 млн грн на погашення заборгованості по виплаті зарплати співробітникам виробничого об'єднання "Південний машинобудівний завод імені Макарова" (Дніпро).
Про це повідомило Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства, інформує Цензор.НЕТ.
"Кошти держбюджету будуть спрямовані на погашення заборгованості з виплати зарплати співробітникам у розмірі 210 млн грн", - вказало Мінекономіки за підсумками урядового засідання в середу.
ПО "Південмаш" - одне з ключових підприємств ракетно-космічної промисловості України, відомий у світі виробник ракетоносіїв і супутників цивільного, наукового і військового призначення. У зв'язку з розривом традиційної кооперації в умовах анексії Криму і військових дій на Донбасі всі останні роки понад 50% виробничих потужностей підприємства перебувають у стані фактичного простою.
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Кабмин выделил "Южмашу" 210 млн грн на погашение задолженности по зарплате
Мы часто восхищаемся Маском, но почему-то забываем, что у нас есть "Южмаш", - Зеленский
Что он мелет не дают работать долги с каждым разом его речь просто поражает тупизмом понятий происходящего статист и актер но не президент грустно
Преступление, с заранее запланированным печатанием денег, ростом курса доллара и стимулированием инфляции, которая банально съест это повышение (укр.)
Такие оценки на страницах LIGA.net https://finance.liga.net/ekonomika/opinion/povyshenie-minimalki---ekonomicheskoe-prestuplenie-dumaete-ukraintsy-etogo-ne-poymut изложил сегодня нардеп из фракции «Голос» Ярослав Юрчишин.
Вчора Верховна Рада підтримала президентський законопроект №3963, яким з 1 вересня підвищується мінімальна заробітна плата в Україні в місячному розмірі з 4723 грн до 5000 грн.
Це підвищення податкового тиску на людей та бізнес. Ці 277 грн будуть дуже дорого коштувати економіці.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2020/08/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80.html Как повышение «минималки» ударит по простым украинцам - экономист
Кожен в парламентській залі має дбати, щоб зарплати зростали. Щоб українці отримували справедливі гроші за свою чесну працю. Для цього треба просто внести зміни в тарифну сітку зарплат - щоб підняти зарплати без підняття податків.
На жаль, в гонитві за рейтингом на виборах, влада ухвалила рішення «підняти мінімалку», чим серйозно піднімає податки.
Ініціатива влади насправді не стосується підняття зарплат. В першу чергу йдеться про підняття податків. Податків для малого бізнесу, який більше за всіх постраждав і страждає від карантину.
- Після ухвалення закону зросте єдиний податок для ФОПів другої групи - з нового року вони будуть платити на 256 грн більше щомісяця.
- Окрім цього одразу зросте єдиний соціальний внесок, спочатку на 61 грн, а вже через рік він буде на 390 грн більшим. Знову навантаження на бізнес, який і так ледве дихає від «шляхів запобігання коронавірусу».
- Зросте також податок на нерухомість. За квартиру розміром 100 квадраних метрів, кожен громадянин заплатить більше на 766 грн.
- Зросте туристичний збір, збір на паркування, судовий збір, податок на доходи та військовий збір.
Хіба таку допомогу ми обіцяли бізнесу, у якого по прибуткам під час кризи або нуль, або взагалі мінус?
А є ще височенні драконівські штрафи. Одразу після прийняття закону, штраф для бізнесу за неналежне оформлення працівника зросте на 8 300 грн. Через рік ця сума буде рівна 50 000 (53 310) грн. І все це, враховуючи досі нереформовану податкову.
- Цей закон про скорочення робочих місць. Так, саме скорочення. Тому що вже з вересня утримання одного робочого місяця на мінімалці стане на 338 грн на місяць дорожчим для роботодавця, а через рік - на 2168 грн.
Що зробить бізнес в такій ситуації? Або скорочуватиме штат, або переведе людей на «конверт». Тому що ви йому просто не залишаєте вибору.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2020/08/%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%83.html Европейская бизнес-ассоциация выступила против повышения минималки в Украине
І найгірше ось що.
Тій самій людині на мінімалці, про яку ви начебто турбуєтесь, буде байдуже, яку мінімальну зарплату ви встановили: 5 000, 10 000 чи 100 000, якщо її робоче місце скоротили і вона стала безробітною.
Цей закон про популізм. Банальний передвиборчий популізм. Це спроба показати «покращення життя вже сьогодні», «закінчення епохи бідності» коштом майбутнього України, мільярдом гривень, які витягнуть з кишені малого бізнесу.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2020/08/%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BC-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D1%8D%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82.html Следим за руками этого пианиста - политолог
Дуже важливо пам'ятати, що будь яке підвищення податків повинно бути прив'язаним до економічного зростання. Інакше, це ніщо інше, як спроба держави перекласти свої проблеми на бізнес.
Враховуючи економічне падіння більш ніж на 11% за останній квартал, скорочення промисловості майже на 10%, втрату робочих місць близько 3 млн наших співгромадян, таке підвищення мінімальної зарплати - це економічний злочин.
Злочин із заздалегідь запланованим друкуванням грошей, зростанням курсу долара, і як наслідок, стимулюванням інфляції, яка банально з'їсть це підвищення через збільшення цін на продукти та послуги. Адже людина в магазині на ці 6500 грн зможе купити значно менше, ніж зараз на 4723 грн.
Невже ви думаєте, що українці цього не зрозуміють?