Кабмін виділив "Південмашу" 210 млн грн на погашення заборгованості із зарплати

Кабінет міністрів виділив 210 млн грн на погашення заборгованості по виплаті зарплати співробітникам виробничого об'єднання "Південний машинобудівний завод імені Макарова" (Дніпро).

Про це повідомило Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства, інформує Цензор.НЕТ.

"Кошти держбюджету будуть спрямовані на погашення заборгованості з виплати зарплати співробітникам у розмірі 210 млн грн", - вказало Мінекономіки за підсумками урядового засідання в середу.

ПО "Південмаш" - одне з ключових підприємств ракетно-космічної промисловості України, відомий у світі виробник ракетоносіїв і супутників цивільного, наукового і військового призначення. У зв'язку з розривом традиційної кооперації в умовах анексії Криму і військових дій на Донбасі всі останні роки понад 50% виробничих потужностей підприємства перебувають у стані фактичного простою.

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