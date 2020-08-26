Начальник академії про майора, який збив курсанток: Соромно, що не зміг розгледіти справжнє обличчя військовослужбовця
Начальник Української військово-медичної академії Валерій Савицький заявив, що майор, який скоїв наїзд на курсанток академії, не був викладачем і перевівся до закладу лише у липні.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це він повідомив на брифінгу.
"Мені соромно як керівнику, що я за гарними службовими рекомендаціями, за відзнаками за участь в АТО не зміг розгледіти справжнє обличчя військовослужбовця, який здійснив даний наїзд", - заявив Савицький.
За його словами, цей чоловік не був викладачем академії. "Він не викладач, він офіцер управління, який став до виконання своїх обов’язків буквально в тому місяці (в липні – ред.), перевівся до нас в академію. До цього він служив в інших місцях", - сказав керівник вишу.
Савицький також назвав ім'я офіцера - це майор Володимир Холодний.
Нагадаємо, 25 серпня на території військового коледжу у Києві на вулиці Зоологічній нетверезий майор здійснив наїзд на трьох дівчат-курсанток, які приїхали в заклад по форму.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"в 45 баба ягодка опять"
Як можна не знати, що на території йдуть ПОПОЙКИ? Не сам же той майор пив!
І не тільки є паперові характеристики. Не міг не знати цей Савицький, яким є той майор. Розвідка є працює!
САвицького зняти з посади. Може сам і пив з майором. Впаяти начальнику років 3, щоб знав, як п*яницьке бортелло прикривати в академії.
А майору відірвати ногу й...випустити. Треба ж бути гуманними.
якщо здається, то попи рекомендують позолотити їм руку и порозмахувати руками)
Бухали і бухають.
Законы существуют для того, что бы их исполнять.
Это и героев войны касается.
Начальник Военно-медицинской академии Валерий Савицкий сообщил, что за рулем Toyota Prius, который въехал в девушек, находился начальник курса факультета подготовки военных врачей майор Владимир Холодный.
Лікар-кат.
Чому він міг навчити студентів ?