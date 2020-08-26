Начальник академії про майора, який збив курсанток: Соромно, що не зміг розгледіти справжнє обличчя військовослужбовця

Начальник Української військово-медичної академії Валерій Савицький заявив, що майор, який скоїв наїзд на курсанток академії, не був викладачем і перевівся до закладу лише у липні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це він повідомив на брифінгу.

"Мені соромно як керівнику, що я за гарними службовими рекомендаціями, за відзнаками за участь в АТО не зміг розгледіти справжнє обличчя військовослужбовця, який здійснив даний наїзд", - заявив Савицький.

За його словами, цей чоловік не був викладачем академії. "Він не викладач, він офіцер управління, який став до виконання своїх обов’язків буквально в тому місяці (в липні – ред.), перевівся до нас в академію. До цього він служив в інших місцях", - сказав керівник вишу.

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Савицький також назвав ім'я офіцера - це майор Володимир Холодний.

Нагадаємо, 25 серпня на території військового коледжу у Києві на вулиці Зоологічній нетверезий майор здійснив наїзд на трьох дівчат-курсанток, які приїхали в заклад по форму.

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