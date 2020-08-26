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Начальник академії про майора, який збив курсанток: Соромно, що не зміг розгледіти справжнє обличчя військовослужбовця

Начальник академії про майора, який збив курсанток: Соромно, що не зміг розгледіти справжнє обличчя військовослужбовця

Начальник Української військово-медичної академії Валерій Савицький заявив, що майор, який скоїв наїзд на курсанток академії, не був викладачем і перевівся до закладу лише у липні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це він повідомив на брифінгу.

"Мені соромно як керівнику, що я за гарними службовими рекомендаціями, за відзнаками за участь в АТО не зміг розгледіти справжнє обличчя військовослужбовця, який здійснив даний наїзд", - заявив Савицький.

За його словами, цей чоловік не був викладачем академії. "Він не викладач, він офіцер управління, який став до виконання своїх обов’язків буквально в тому місяці (в липні – ред.), перевівся до нас в академію. До цього він служив в інших місцях", - сказав керівник вишу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДТП з курсантками в Києві: двом дівчатам ампутували ноги

Савицький також назвав ім'я офіцера - це майор Володимир Холодний.

Нагадаємо, 25 серпня на території військового коледжу у Києві на вулиці Зоологічній нетверезий майор здійснив наїзд на трьох дівчат-курсанток, які приїхали в заклад по форму.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": П'яний водій збив трьох курсанток військового коледжу в Києві. ФОТО

Автор: 

курсанти (129) наїзд (15) військовослужбовці (4709)


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Топ коментарі
+15
Как тут не будешь бухать, когда по телику такое показывают?
Начальник академии о майоре, сбившем курсанток: Стыдно, что не смог разглядеть настоящее лицо военнослужащего - Цензор.НЕТ 1336
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26.08.2020 16:44
+14
Ось тільки не треба про АТО. Боїться за своє місце цей Савицький?

Як можна не знати, що на території йдуть ПОПОЙКИ? Не сам же той майор пив!
І не тільки є паперові характеристики. Не міг не знати цей Савицький, яким є той майор. Розвідка є працює!
САвицького зняти з посади. Може сам і пив з майором. Впаяти начальнику років 3, щоб знав, як п*яницьке бортелло прикривати в академії.
А майору відірвати ногу й...випустити. Треба ж бути гуманними.
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26.08.2020 16:49
+11
Скільки вже можна бухати? Ми ж показуємо.що московити бухарі.Алкоголь,це зло.
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26.08.2020 16:42
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Скільки вже можна бухати? Ми ж показуємо.що московити бухарі.Алкоголь,це зло.
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26.08.2020 16:42 Відповісти
Как тут не будешь бухать, когда по телику такое показывают?
Начальник академии о майоре, сбившем курсанток: Стыдно, что не смог разглядеть настоящее лицо военнослужащего - Цензор.НЕТ 1336
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26.08.2020 16:44 Відповісти
https://censor.net/user/447490 Не маніпулюйте.Зелене блювотиння,є зелене блювотиння.Але в нас ну дуже багато бухарів.
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26.08.2020 16:46 Відповісти
Та это понятно, шо багато бухарів. Шо ж тут поробиш. Но после просмотра такого "парада" даже нормальному человеку захочется нажраться, проспаться и шоб это оказалось страшным сном. Но увы это не сон, это печальная реальность...
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26.08.2020 16:50 Відповісти
https://censor.net/user/447490 А до того не було такого? Це маніпуляція,з вашої сторони.
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26.08.2020 16:54 Відповісти
Про телебачення я не даремно написав. Ви уявляєте людину-офіцера, якому всю незалежність України канал Г+Г у мозок впарює якусь парашу? Думаєте це не минуло даремно? Вони сядуть у вихідний день і замість того, щоб зайнятися чимось корисним - будуть бухать під квартал і уміляцца зеленським. Враховуючи те, що вояки, особливо які пройшли совєцку шкілу і так ******* махнуть рюмаху-дві-літр, то якщо сюди ще втиснути кацапську пропаганду і бидло-шоу, то це взагалі вибухова суміш лайна 😢 я знаю ментів і деяких вояків, ще і кантужених, то вони є таке російське слово яке Нємцов сказав про пуйла. Це такий прикметник, але я тут на лайку перехожу дуже рідко...
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26.08.2020 20:10 Відповісти
боже, шо це таке і звідкіля?
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26.08.2020 16:49 Відповісти
Це супер зірка, партнерка Влада Вигрібної Ями по "Танцях з зірками", яка уступила перемогу зеленському в першому сезоні цього гівно-шоу, мабуть значала шо він стане презедентом
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26.08.2020 16:54 Відповісти
Ця? https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0 https://uk.wikipedia.org/wiki/Могилевська_Наталія_Олексіївна
"в 45 баба ягодка опять"
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26.08.2020 18:07 Відповісти
який жах!!
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26.08.2020 18:55 Відповісти
ага, только не всем сухофрукт по зубам...
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26.08.2020 19:40 Відповісти
Оце діло! Не то шо... Ну ви розумієте...
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26.08.2020 17:03 Відповісти
Для мене це страшно, а для підлоги це взагалі виглядає жахливо.
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26.08.2020 17:42 Відповісти
Волосатый
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26.08.2020 16:44 Відповісти
Те, що майор є алкоголіком його керівник знав.
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26.08.2020 16:44 Відповісти
Ось тільки не треба про АТО. Боїться за своє місце цей Савицький?

Як можна не знати, що на території йдуть ПОПОЙКИ? Не сам же той майор пив!
І не тільки є паперові характеристики. Не міг не знати цей Савицький, яким є той майор. Розвідка є працює!
САвицького зняти з посади. Може сам і пив з майором. Впаяти начальнику років 3, щоб знав, як п*яницьке бортелло прикривати в академії.
А майору відірвати ногу й...випустити. Треба ж бути гуманними.
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26.08.2020 16:49 Відповісти
ні краще те що між ногами... а може там вже і нема що відривати??
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26.08.2020 16:53 Відповісти
тресть в ато все святые и такую херню сотворить не могут?
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26.08.2020 17:20 Відповісти
рекомендации, награды и т.п. в мафиозном государстве имеют вес?
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26.08.2020 16:55 Відповісти
В https://www.mil.gov.ua/ Минобороны подтвердили, что участником ДТП был начальник курса факультета подготовки военных врачей Украинской военно-медицинской академии.
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26.08.2020 16:58 Відповісти
В ЧНУ нема медичної кафедри, може медакадемія?
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26.08.2020 17:13 Відповісти
а чего ты не записал и не сделал ролик? или он мог вна суд подать за типо разглашение данных и на защиту бла-бла-бла и делового достоинства?)
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26.08.2020 17:14 Відповісти
Здається, то жінка чи дівчина.
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26.08.2020 17:17 Відповісти
та яка різниця як вже видалив комент?
якщо здається, то попи рекомендують позолотити їм руку и порозмахувати руками)
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26.08.2020 17:24 Відповісти
Начальник академии о майоре, сбившем курсанток: Стыдно, что не смог разглядеть настоящее лицо военнослужащего... Тебе должно быть стыдно еще когда разрешил на территории ставить личный транспорт и закрывал глаза на пьянство офицеров!
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26.08.2020 17:02 Відповісти
постсовкова армія..

Бухали і бухають.
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27.08.2020 10:14 Відповісти
Так он без водки жить не может.
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26.08.2020 17:06 Відповісти
думаете шо "по пьяни" калеками поделал? это на перекрестке можно вьехать "случайно " в толпу! на закрытой территории - только специально!!!
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26.08.2020 17:12 Відповісти
мог педали перепутать, но я бы не поверил в это, будь судьей то. а нажраться мог шо напр. шото случилось, а так пить только на НГ и в честь смерти одного раввина 2000 лет взад)
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26.08.2020 17:16 Відповісти
Понять и простить?
Законы существуют для того, что бы их исполнять.
Это и героев войны касается.
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26.08.2020 17:45 Відповісти
Какой там герой, я вас умоляю? Видели мы таких героев, которые ехали на Донбасс побухать в 50 км от передка две недели, а потом получали корочку УБД, не понюхав даже пороха. Это МУСОРА. Этим всё сказано.
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26.08.2020 21:03 Відповісти
риступил к исполнению своих обязанностей буквально в том месяце (в июле - ред.), Перевелся к нам в академию. До этого он служил в других местах", - сказал руководитель вуза. Источник: https://censor.net/n3215983
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26.08.2020 17:22 Відповісти
Или все куда прозаичнее: начальник академии, просто собутыльник этого дебила.
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26.08.2020 17:44 Відповісти
Чому в Києві (!) при мінімальній тривалості транспортування і наявності усіх без винятків ресурсів дівчатам не зуміли зберегти ноги? Така карма може трапитися тільки з медиками (завжди найгірший сценарій). Хіба подонок розчавив бампером з розгону усім трьом ноги об стіну?! Принаймні на протезування їх треба відправити за кордон. Маю надію, що дівчата зможуть не тільки працювати за фахом, але й це не зруйнує їх особисте життя.
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26.08.2020 17:51 Відповісти
https://www.facebook.com/vskholodniy

Начальник Военно-медицинской академии Валерий Савицкий сообщил, что за рулем Toyota Prius, который въехал в девушек, находился начальник курса факультета подготовки военных врачей майор Владимир Холодный.
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26.08.2020 18:55 Відповісти
они и поступили на этот факультет...
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26.08.2020 20:40 Відповісти
ублюдка- майора.., застрелить бы, да только ноги девчёнкам уже не вернёшь.
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26.08.2020 21:42 Відповісти
Жах.
Лікар-кат.
Чому він міг навчити студентів ?
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27.08.2020 01:01 Відповісти
 
 