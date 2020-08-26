Верховний Суд просить майже мільйон гривень з Фонду боротьби з COVID-19. ДОКУМЕНТ

Керівниця апарату Верховного суду Ольга Булка звернулася до Кабінету міністрів України з проханням виділити 978 000 гривень з Фонду боротьби з COVID-19 як компенсації за раніше куплені судом медичні товари та послуги для запобігання поширенню коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє громадська організація StateWatch із посиланням на копію листа з суду.

Верховний Суд, як зазначено в документі, закупив 600 літрів антисептика на загальну суму 123 000 гривень, латексні рукавички на 112 тисяч гривень, дезінфікуючі килимки на 13 000 гривень, термометри на майже 9000 гривень, захисні маски на 7000 гривень, дезінфікуючі лампи на 140 000 гривень і різні дезінфікуючі засоби на загальну суму 18 000 гривень.

Також для суддів закупили спеціальні стійки для дезінфікуючих пристроїв і спеціальні сенсорні дозатори до них на суму майже 350 000 гривень.

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Крім товарів, для суддів на суму 201 000 гривень замовляли різного роду дезінфікуючі і утилізаційні послуги.