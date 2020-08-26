УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4600 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
4 142 34

Верховний Суд просить майже мільйон гривень з Фонду боротьби з COVID-19. ДОКУМЕНТ

Верховний Суд просить майже мільйон гривень з Фонду боротьби з COVID-19. ДОКУМЕНТ

Керівниця апарату Верховного суду Ольга Булка звернулася до Кабінету міністрів України з проханням виділити 978 000 гривень з Фонду боротьби з COVID-19 як компенсації за раніше куплені судом медичні товари та послуги для запобігання поширенню коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє громадська організація StateWatch із посиланням на копію листа з суду.

Верховний Суд, як зазначено в документі, закупив 600 літрів антисептика на загальну суму 123 000 гривень, латексні рукавички на 112 тисяч гривень, дезінфікуючі килимки на 13 000 гривень, термометри на майже 9000 гривень, захисні маски на 7000 гривень, дезінфікуючі лампи на 140 000 гривень і різні дезінфікуючі засоби на загальну суму 18 000 гривень.

Також для суддів закупили спеціальні стійки для дезінфікуючих пристроїв і спеціальні сенсорні дозатори до них на суму майже 350 000 гривень.

Також читайте: Ліжка для хворих на COVID-19 закінчуються в лікарнях Чернівців

Крім товарів, для суддів на суму 201 000 гривень замовляли різного роду дезінфікуючі і утилізаційні послуги.

Верховний Суд просить майже мільйон гривень з Фонду боротьби з COVID-19 01Верховний Суд просить майже мільйон гривень з Фонду боротьби з COVID-19 02

Автор: 

Верховний Суд (1188) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+16
Верховный Суд просит почти миллион гривен из Фонда борьбы с COVID-19 - Цензор.НЕТ 5464
показати весь коментар
26.08.2020 17:00
+8
Пистетц... Поиздержались "служители Фемиды"...
показати весь коментар
26.08.2020 16:59
+4
А что вы хотели, на здоровье нельзя экономить, особенно на своем
показати весь коментар
26.08.2020 17:01
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Прикольные дозаторы)
показати весь коментар
26.08.2020 16:59 Відповісти
Руководитель аппарата Верховного суда Ольга Булка -
Верховный Суд просит почти миллион гривен из Фонда борьбы с COVID-19 - Цензор.НЕТ 393
показати весь коментар
26.08.2020 17:25 Відповісти
Пистетц... Поиздержались "служители Фемиды"...
показати весь коментар
26.08.2020 16:59 Відповісти
А что вы хотели, на здоровье нельзя экономить, особенно на своем
показати весь коментар
26.08.2020 17:01 Відповісти
Верховный Суд просит почти миллион гривен из Фонда борьбы с COVID-19 - Цензор.НЕТ 5464
показати весь коментар
26.08.2020 17:00 Відповісти
Сказки о страшном короновирусе и борьбе с ним, как видим, именно для того, что бы воровать деньги из госбюджета...
Брехня под названием - "Борьба с короновирусом", это бесконечная кормушка для всех ветвей воровской власти.
показати весь коментар
26.08.2020 17:01 Відповісти
Надо отсыпать, им очень нужно, они на передовых рубежах борьбы с проклятым вирусом.
показати весь коментар
26.08.2020 17:02 Відповісти
Верховный Суд просит почти миллион гривен из Фонда борьбы с COVID-19 - Цензор.НЕТ 6804
показати весь коментар
26.08.2020 17:02 Відповісти
Пол тонны антисептика.
Судьи принимают антисептические ванны?А потом под передвижной лампой накаливания сушатся.Ну вот разве не суки?
показати весь коментар
26.08.2020 17:05 Відповісти
Причем антисептик по 230 грн. за литр. Никак виски внутрь принимали.
показати весь коментар
26.08.2020 18:23 Відповісти
Им надо дать они же на острие борьбы с коронавирусом. Кто же как не они будут судить "злостных нарушителей" карантина?
показати весь коментар
26.08.2020 17:06 Відповісти
приcovidная тумбочка.
показати весь коментар
26.08.2020 17:09 Відповісти
три штуки
показати весь коментар
26.08.2020 18:54 Відповісти
твари, горите в Аду.
показати весь коментар
26.08.2020 17:13 Відповісти
Суддів на мило і не треба буде антисептик купувати.
показати весь коментар
26.08.2020 17:14 Відповісти
Эти уроды УХУели, счуко палам не в тягость при их зарплатах кляньчить ^копеечку^.
Суд на помойку, с конфискацией, пусть побираются.
показати весь коментар
26.08.2020 17:15 Відповісти
1000%....... , кончані виродки, скоро допросяться, що разом з суддями народ їх буде виловлювати і вішати на фонарних стовбах.
показати весь коментар
26.08.2020 21:01 Відповісти
Особенная статья - дезинфекция помещений, проветрить летом слАбо?
Вы ***** конституционные там зажрались!
Сосать у народа ВСЕГО, У КАЖДОГО, до полного насыщения и при этом просить прощения!
показати весь коментар
26.08.2020 17:21 Відповісти
Скотина!Деруть з держави,з клієнта,з дітей,старих,хворих. Невже не нажеруться...
показати весь коментар
26.08.2020 17:24 Відповісти
Про лампу розжарювання - вставити в сраку, терпіти зо повного обеззараження.
показати весь коментар
26.08.2020 17:24 Відповісти
500 літрів анисептику, менше треба нажиратися на халяву!
показати весь коментар
26.08.2020 17:25 Відповісти
Є велике бажання, нажаль немає можливості - зайти до тих тварюк, та кожному бітою по морді, по ^харє^.
показати весь коментар
26.08.2020 17:30 Відповісти
Я тоже так хочу .что бы выделили мне бабла..суки судейские
показати весь коментар
26.08.2020 17:31 Відповісти
А почему бы и нет? Эскулапы ставят диагнозы всем подряд и получают надбавки. Судьи чем хуже? Все к корыту приложиться хотят.
показати весь коментар
26.08.2020 17:32 Відповісти
цим треба дати ,бо трубку не піднімуть і рішення винесуть не на користь зе-влади !
показати весь коментар
26.08.2020 17:49 Відповісти
И я тоже прошу! И мне дайте...
показати весь коментар
26.08.2020 17:59 Відповісти
Усе отдали Венедиктовой.
показати весь коментар
26.08.2020 18:03 Відповісти
Интересное у нас государство: мало зарплаты министрам они просто взяли и себе премии и оздоровительные начислили. Или вот нужны деньги суду - они взяли и из фонда зачерпнули сколько нужно. Надо зе!ле дача - взяли и на энцать лимонов отремонтировали. Хорошо живётся настоящим украинцам - депутатам прокурорам министрам зе!ле ментам и тд.
показати весь коментар
26.08.2020 18:18 Відповісти
Верховній Суд скромно обходит источники потраченніх денег. Поржал. Наверное у ОАСК одолжил.
показати весь коментар
26.08.2020 18:00 Відповісти
Сто литров антисептика и ни одного соленого огурца! Єто мощно!
показати весь коментар
26.08.2020 18:06 Відповісти
А за що в них зарпллати по триста тисяч і це в бідній країні ,може за те що всі суди в нас виграють олігархи і представники влади ?
показати весь коментар
26.08.2020 18:19 Відповісти
Офігіли. Всі засідання в ВС без виклику сторін. Де там можна заразитися?
показати весь коментар
26.08.2020 18:22 Відповісти
На зоне уже давно ждут этот бандитский суд и другие суды Украины.
показати весь коментар
26.08.2020 21:58 Відповісти
Кровососи на тілі держави.
показати весь коментар
27.08.2020 00:14 Відповісти
 
 