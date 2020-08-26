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Пряме авіасполучення між Україною і Хорватією може поновитися в жовтні, - посол Кирилич

Пряме авіасполучення між Україною і Хорватією може поновитися в жовтні, - посол Кирилич

Посол України Василь Кирилич заявив, що пряме авіасполучення між Києвом і Загребом може поновитися в жовтні.

Про це він написав у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Коронавірус зумовив зміни в стилі життя. Для України і Хорватії - підтвердив важливість прямого авіасполучення. Очікуємо, що з 04.10.Windrose Airlines двічі на тиждень буде з'єднувати тісно пов'язані між собою Київ і Загреб", - повідомив посол.

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Автор: 

Хорватія (299) Кирилич Василь (61)


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А зачем оно нужно с октября? Чтобы на неделю туда-обратно отправить 500 туристов и закрыть обратно? Что делать в Хорватии зимой?
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26.08.2020 17:22 Відповісти
В Хорватии зимой тоже классно.
Хорватия - это не только море.
Плитвицы и КРКА гораздо более полноводные и вызывают настоящий восторг.
А уютные города - Дубровник, Сплит, Корчула, Стари Град и другие очень даже хороши для прогулок, ведь температура воздуха редко опускается ниже нуля.
Так шо рекомендую.
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26.08.2020 17:56 Відповісти
Тупые зебенаты, они просто тупые зебанаты. Сейчас, когда пляжный сезон, чартер в ховатию стоит: туда 2500-4000 назад 8000-10000 грн. Поэтому нахер мне ваша ховатия за такие деньги, а до октября украинская зе-экономика может банально не дотянуть - рухнет от зеленого короно-дефолта и тогда будет уже точно не до отдыха.
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26.08.2020 19:11 Відповісти
Прямые рейсы в Хорватию всегда были супер-дорогими.
Через Стамбул, Вену, Варшаву, Мюнхен много раз летали.
Гораздо дешевле.
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26.08.2020 19:41 Відповісти
 
 