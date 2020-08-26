Пряме авіасполучення між Україною і Хорватією може поновитися в жовтні, - посол Кирилич
Посол України Василь Кирилич заявив, що пряме авіасполучення між Києвом і Загребом може поновитися в жовтні.
Про це він написав у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Коронавірус зумовив зміни в стилі життя. Для України і Хорватії - підтвердив важливість прямого авіасполучення. Очікуємо, що з 04.10.Windrose Airlines двічі на тиждень буде з'єднувати тісно пов'язані між собою Київ і Загреб", - повідомив посол.
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Хорватия - это не только море.
Плитвицы и КРКА гораздо более полноводные и вызывают настоящий восторг.
А уютные города - Дубровник, Сплит, Корчула, Стари Град и другие очень даже хороши для прогулок, ведь температура воздуха редко опускается ниже нуля.
Так шо рекомендую.
Через Стамбул, Вену, Варшаву, Мюнхен много раз летали.
Гораздо дешевле.