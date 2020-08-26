Пряме авіасполучення між Україною і Хорватією може поновитися в жовтні, - посол Кирилич

Посол України Василь Кирилич заявив, що пряме авіасполучення між Києвом і Загребом може поновитися в жовтні.

Про це він написав у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Коронавірус зумовив зміни в стилі життя. Для України і Хорватії - підтвердив важливість прямого авіасполучення. Очікуємо, що з 04.10.Windrose Airlines двічі на тиждень буде з'єднувати тісно пов'язані між собою Київ і Загреб", - повідомив посол.

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