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Новини Коронавірус і карантин
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Кіпр вніс Україну до списку країн з високим ризиком поширення COVID-19 та оновив умови в'їзду

Кіпр вніс Україну до списку країн з високим ризиком поширення COVID-19 та оновив умови в'їзду

Кіпр додав Україну до категорії країн високого ризику щодо динаміки поширення COVID-19 і впровадив особливі умови в'їзду в країну.

Згідно з інформацією у бюлетені Міністерства внутрішніх справ Кіпру, до списку, крім України, потрапили Болгарія, Франція, Хорватія, Люксембург, Румунія, Іспанія, Мальта, Нідерланди, Андорра, Алжир, Сербія, Марокко, Чорногорія, Австралія, Туніс, Росія, Фарерські острови, Єгипет, Арабські Емірати, Ізраїль, Ліван, Катар, Бахрейн і Саудівська Аравія, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Як повідомили у відомстві, в'їзд з цих країн можливий тільки обмеженим категоріям людей. За даними карти Міністерства закордонних справ України, в дозволений список потрапили особи, які:

  • постійно проживають на Кіпрі, громадяни острова, їх подружжя та діти незалежно від громадянства;
  • іноземці з дозволом на проживання на Кіпрі;
  • батьки, подружжя або діти осіб, які легально проживають на Кіпрі;
  • з метою возз'єднання сімей;
  • особи, яким дозволено в'їзд за Віденською конвенцією або які мають спеціальний дозвіл на в'їзд на Кіпр.

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Таким чином, подорож на острів з метою туризму досі залишається під забороною. Всі ті, хто приїжджає з країн з високим ризиком, повинні після прильоту пройти ПЛР-тест на коронавірус або надати результат тесту, зробленого не раніше ніж за 72 години до в'їзду на острів.

Усі ті, хто прибуває на острів, також повинні пройти 14-денну самоізоляцію. За 48 годин до завершення терміну самоізоляції вони повинні за власні кошти зробити ще один ПЛР-тест на коронавірус і відправити його на результат електронну пошту МОЗ Кіпру.

Автор: 

карантин (18172) Кіпр (245) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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26.08.2020 17:22 Відповісти
Президент Украины Владимир Зеленский назвал членов своей команды и правительство Дениса Шмыгаля мастерами спорта по борьбе с коронавирусом. Об этом президент заявил на пресс-конференции.
"Замечаний к Шмыгалю нет. Мы боремся вместе с СOVID-19. И я вижу, что в этом направлении мы мастера спорта по борьбе с коронавирусом. Возьмите статистику. Даже не сравнивая со странами по такой же территории и населению - мы одни из лучших. Потому что сделали все вовремя", - сказал Зеленский.
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26.08.2020 17:27 Відповісти
У нас уже давно степашка рулит, даже ляшка куда-то задвинул, так шо пусть шмаркля не обольщается.
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26.08.2020 17:58 Відповісти
Тоесть теперь Украина так обосралась что даже бабуины киприотские нас не пускают на свои пляжи?
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26.08.2020 17:47 Відповісти
быдлу пофиг .... для быдла Коронавируса не существует...
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26.08.2020 22:58 Відповісти
Це все змова, щоб загнати українців у стойло! Ніякого вірусу немає!!! Мабуть наші лікарі дали хабаря, бо з кожного хворого премію отримують.
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26.08.2020 19:49 Відповісти
 
 