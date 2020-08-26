Кіпр вніс Україну до списку країн з високим ризиком поширення COVID-19 та оновив умови в'їзду

Кіпр додав Україну до категорії країн високого ризику щодо динаміки поширення COVID-19 і впровадив особливі умови в'їзду в країну.

Згідно з інформацією у бюлетені Міністерства внутрішніх справ Кіпру, до списку, крім України, потрапили Болгарія, Франція, Хорватія, Люксембург, Румунія, Іспанія, Мальта, Нідерланди, Андорра, Алжир, Сербія, Марокко, Чорногорія, Австралія, Туніс, Росія, Фарерські острови, Єгипет, Арабські Емірати, Ізраїль, Ліван, Катар, Бахрейн і Саудівська Аравія, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Як повідомили у відомстві, в'їзд з цих країн можливий тільки обмеженим категоріям людей. За даними карти Міністерства закордонних справ України, в дозволений список потрапили особи, які:

постійно проживають на Кіпрі, громадяни острова, їх подружжя та діти незалежно від громадянства;

іноземці з дозволом на проживання на Кіпрі;

батьки, подружжя або діти осіб, які легально проживають на Кіпрі;

з метою возз'єднання сімей;

особи, яким дозволено в'їзд за Віденською конвенцією або які мають спеціальний дозвіл на в'їзд на Кіпр. Читайте також: Кіпр обіцяє покрити витрати туристів, які заразяться коронавірусом на відпочинку

Таким чином, подорож на острів з метою туризму досі залишається під забороною. Всі ті, хто приїжджає з країн з високим ризиком, повинні після прильоту пройти ПЛР-тест на коронавірус або надати результат тесту, зробленого не раніше ніж за 72 години до в'їзду на острів.

Усі ті, хто прибуває на острів, також повинні пройти 14-денну самоізоляцію. За 48 годин до завершення терміну самоізоляції вони повинні за власні кошти зробити ще один ПЛР-тест на коронавірус і відправити його на результат електронну пошту МОЗ Кіпру.