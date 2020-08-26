Кравчук: З представниками "Л/ДНР" на засіданні ТКГ спілкувався. Вони там завжди присутні
Глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що спілкувався з членами угруповань "ДНР" і "ЛНР" на засіданні ТКГ 19 серпня, яке відбулося у форматі відеоконференції.
Про це він повідомив журналістам, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Новости Донбасса".
"Там були представник від Луганська і представник від Донецька. Власне кажучи, вони там завжди присутні. Це ми вдаємо, що їх там немає", - сказав Кравчук.
На уточнювальне питання, чи йдеться про представників "Л/ДНР", глава української делегації в ТКГ відповів: "Безумовно".
Кравчук нагадав, що підписи тодішніх ватажків "Л/ДНР" Олександра Захарченка та Ігоря Плотницького стоять на документі 2015 року - Комплексі заходів щодо виконання Мінських угод.
"Говорити про те, що ми з ними не спілкуємося ... Ну, а як би вони підписали, а з ними не спілкувалися? Не треба гратися в політику, потрібно реально на неї дивитися. Вони там були і були на нашій зустрічі ТКГ недавно. Я з ними спілкувався", - додав він
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Дедушка старий, ему все равно. 😞
Давить на жалость - наступательный инструмент кремля. Кацапы по всех утюгах вещают как хорошо мириться, когда у них закончились деньги и нужно закрепиться,что восстановиться.
Кто прокремлевски давит на жалость и говорит о имитации мира или говорит о мире - скорее всего или враг украины или кацапская консерва.
УГ. вот и все, что надо знать про кравчука, вся память - это тачка *кравчучка*
Хоча для всіх - ця новина так собі.
Хоч не забув, куди попав?
Теперь проститута зепредателя за грыву насаживает с перемирием. Когда через пару месяцев парашке легче будет свалить с крыма и донбасса. А зебил своим предательством сдает кацапам крым.И раковую опухоль - донбасс - управление украиной через своих террористов.
Зе проститутка - предатель уровня выше хмельницкого.
Если за воду в крым предлагают 2 млрд$. То зеленский за списание 20млрд штрафов получил 2-5 млрд. Теперь за сдачу украины, перемирие и прочие ********* - оно получает от 5до 10 млрд$
ТВАРЬ ВЫРЕЗАТЬ НАЪ С АП, КУВАЛДАМИ ВЫКОВЫРЯТЬ И ЗАРЫТЬ РЯДОМ.
со всем кварталом.
"Там були представник від Луганська і представник від Донецька", так теперь ЗеБанда будет называть роssийских террористов, действующих в ОРДЛО. Именно с ними Кравчучка и будет решать судьбу всей Украины.
"говорил с представителями дыры" звучит намного лучше, на мой взгляд.