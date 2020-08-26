Кравчук: З представниками "Л/ДНР" на засіданні ТКГ спілкувався. Вони там завжди присутні

Глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що спілкувався з членами угруповань "ДНР" і "ЛНР" на засіданні ТКГ 19 серпня, яке відбулося у форматі відеоконференції.

Про це він повідомив журналістам, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Новости Донбасса".

"Там були представник від Луганська і представник від Донецька. Власне кажучи, вони там завжди присутні. Це ми вдаємо, що їх там немає", - сказав Кравчук.

На уточнювальне питання, чи йдеться про представників "Л/ДНР", глава української делегації в ТКГ відповів: "Безумовно".

Кравчук нагадав, що підписи тодішніх ватажків "Л/ДНР" Олександра Захарченка та Ігоря Плотницького стоять на документі 2015 року - Комплексі заходів щодо виконання Мінських угод.

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"Говорити про те, що ми з ними не спілкуємося ... Ну, а як би вони підписали, а з ними не спілкувалися? Не треба гратися в політику, потрібно реально на неї дивитися. Вони там були і були на нашій зустрічі ТКГ недавно. Я з ними спілкувався", - додав він