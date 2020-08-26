До розмови з Лукашенком потрібно залучити Путіна і світ, - член Координаційної ради білоруської опозиції Алексієвич
Нобелівська лауреатка з літератури Світлана Алексієвич, що входить до Координаційної ради білоруської опозиції заявила, що для зміни ситуації в країні знадобиться допомога світу і президента РФ Володимира Путіна.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "TUT.by".
"Я бачу, що може, світ нам допоможе, щоб Лукашенко став розмовляти з кимось, тому що зараз він розмовляє тільки з Путіним. Треба, може, і Путіна залучити до розмови, і світ, щоб Лукашенко став говорити, і зрозумів, що не можна ставити своє життя, життя своєї родини на одну дошку зі своїм народом і його долею. Але тут нам повинні допомогти, навряд чи ми і наша Рада впораємося з цією ситуацією. На жаль, наше громадянське суспільство сильне, але поки ще не таке сильне, тому нам потрібна допомога світу, може, і Росії, якщо ми зможемо разом її залучити", - сказала Алексієвич.
Нагадаємо, Світлану Алексієвич сьогодні допитали в Слідчому комітеті Білорусі.
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На жаль це мало хто тут розуміє...
Алексієвич непогано описала наслідки совкової денаціоналізаці у п'ятитомнику "Час секонд-хенд". Ще б її активно читали, особливо у нас. Бо наслідки можна вже бачити на прикладі Білорусі та й у нас ленінське танго з відкатом на два кроки назад на прикладі кварталу доволі очевидне.
У "Кінці червоної людини" добре було сказано про те, що в радянські часи життя заміняли книги та "участь у творенні великої історії". Щоправда пані нобелівська лавреатка не написала навіть у дужках, що "творили" цю "велику історію" радянські люди переважно через газетну пропаганду та участь у військових місіях від Угорщини до Афганістану. Їх добре описали у нас А.Тєрєхов (Ангола, роман Malaria), Н.Шахрай (Ангола, короткий епізод у романі Сутінки удвох), С.Сингаївський (Ефіопія, роман Дорога на Асмару) та російською А.Константінов (автор Бандитського Петербурга, у романах Журналіст, екранізація у фільмі "Русский перевод", Лівія, Йемен, "Если кто меня слышит", Афганістан,та ще кількох).
Вона не лише активний збирач голосів совєцького минулого. Їй, крім усього іншого, вдалося - зовсім несвідомо і несподівано для неї самої - яскраво показати, чим завершився для всього суспільства розпочатий у російській літературі ще Достоєвським процес зрощення ката і жертви, коли знаходиться спостерігач, який спочатку одночасно жаліє і жертву, і її убивцю. Пізніше це класичне форматування суспільства відгукнулося у російській радянській літературі. Автори співчувають катові (від Бабеля до Булгакова) наділяють його правом убити чи відібрати останній шматок хліба, а жертву звинувачують у тому, що вона завдає клопоту катові, "примушує" його убивати.
"Кінець червоної людини" показує це зрощення на рівні суспільства у спогадах дітей "ворогів народу", яких розлучили з батьками та виховали по спецконцтаборах у Казахстані.
Діалоги записані майже без коментаря письменниці-упорядниці. Вийшло таке собі - що бачу-те-співаю.
Коментар вона дозволила собі лише нещодавно, у зв'язку з призначенням Хржановського худ.керівником меморіального проекту "Бабин яр". Набралася нахабства стверджувати, що досі на пострадянському просторі ніхто нічого відмінного від радянського не написав. Як видається, малася на увазі художня література та історіографія. Було гидко слухати. Хотілося тріснути по голові нашими історичними і художніми бібліотеками. Як мінімум 3-м томом Хвильового ("Я. Романтика") чи романом С.Сингаївського з його полковником Нефьодовим і посмішкою гієни у нічному Харарі. Або нашою "Історією повсякденного життя..."
Вкотре подякувала Всевишньому за те, що ми ету страну давно патєрялі.
Обязательно привлеките. И "путенвведи" не забудьте.
Если шо, в Донбабве всегда можете посмотреть, как оно получается, когда Путин помогает.
У себя потом посмотрят, коль уж они такие идиоты..
но у нас такой сюжет был бы в 100 раз интересней
уже помогает пропагандонами на ваших ТВ..
Нобелевский лауреат, а не мозгов, а не знания Истории..
Никогда не притронусь к ее книжкам - наверняка отстой и там..
У Алексиевич очень хорошо с эмоциями, она их отлично передает и втягивает читателя в сопереживание и в такое же истеричное состояние. Но вот с интеллектом, анализом информации у нее очень плохо.
Нобеля ей дали чисто по политическим мотивам.
А вот лауреаты премии Мира или пейсатели - сугубо политические фиоуры, с умом никак не связанные.
Нельсон Мандела вон тоже лауреат прамии Мира. При том что своими руками из процветающей страны сделал эталонную помойку.
Своих нормальных национальных каналов и не было в принципе.
для неё понятие абстрактное; а вот Путин (маниакальный террорист-убийца для всех соседей, крыса и убийца для собственного народа) - первичен.
Вот такие они белорусские оппозиционеры?!
Полизали усатому бульбохеру "бацьке", теперь пусть решит соседний х..лохер кому лизать.
П..пц.
Давайте, приглашайте.
Не знает историю своей страны, за всю жизнь даже в справочник не заглянула.
Где у Алексиевич "обращение к путену за помощью"?!
Тут констатация того факта, что головой Лукашенко - путен говорит.
Такая же ситуация, как трехсторонняя группа по Донбассу, нормадский формат.
Я с тобой согласен, что голова Луки это Путен.
Лука не хочет идти на диалог, устраивает силовой разгоны и преследования, отталкивается исключительно от своей позиции.
Догадайся с трёх раз, чьи это указания)
С какого перепугу, Путин будет идти на переговоры?
Хату отберут или работать заставят?)
Деньги не помидоры, если их нет, значит они есть у кого-то другого)
Вот весь остальной мир без его вмешательства так точно обойдётся.
ОГОВОРКА ПО ФРЕЙДУ - ХТО ЗВЕ ПУКІНА, ТОЙ НЕ ПРОТИ РУЦКОГО МИРУ