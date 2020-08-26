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Новини Революція в Білорусі
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До розмови з Лукашенком потрібно залучити Путіна і світ, - член Координаційної ради білоруської опозиції Алексієвич

До розмови з Лукашенком потрібно залучити Путіна і світ, - член Координаційної ради білоруської опозиції Алексієвич

Нобелівська лауреатка з літератури Світлана Алексієвич, що входить до Координаційної ради білоруської опозиції заявила, що для зміни ситуації в країні знадобиться допомога світу і президента РФ Володимира Путіна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "TUT.by".

"Я бачу, що може, світ нам допоможе, щоб Лукашенко став розмовляти з кимось, тому що зараз він розмовляє тільки з Путіним. Треба, може, і Путіна залучити до розмови, і світ, щоб Лукашенко став говорити, і зрозумів, що не можна ставити своє життя, життя своєї родини на одну дошку зі своїм народом і його долею. Але тут нам повинні допомогти, навряд чи ми і наша Рада впораємося з цією ситуацією. На жаль, наше громадянське суспільство сильне, але поки ще не таке сильне, тому нам потрібна допомога світу, може, і Росії, якщо ми зможемо разом її залучити", - сказала Алексієвич.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Алексієвич закликала Лукашенка піти у відставку

Нагадаємо, Світлану Алексієвич сьогодні допитали в Слідчому комітеті Білорусі.

Читайте також: Тінь Зеленського стоятиме за спиною і Путіна, і Лукашенка, - Алексієвич

Автор: 

Білорусь (7925) путін володимир (23764) росія (64946) Алексієвич Світлана (22)


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Топ коментарі
+33
"Надо, может быть, и Путина привлечь к разговору" - все что вы хотели бы знать о белорусской оппозиции, но стеснялись спросить.
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26.08.2020 17:37
+28
Ну вот и ответ как белорусы к кацапам относятся. А то тут некоторые распинаются, что де белорусы хотят быть подальше от кацапов.
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26.08.2020 17:36
+15
Кім Чин Іна запроси , дурепа ватна !
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26.08.2020 17:38
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Ну вот и ответ как белорусы к кацапам относятся. А то тут некоторые распинаются, что де белорусы хотят быть подальше от кацапов.
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26.08.2020 17:36 Відповісти
Та вже всі зрозуміли, хто хотів, що Лука є самий більший з них русофоб
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26.08.2020 17:41 Відповісти
До цього кіпішу так і було. Тепер він змушений лизати кацапам сраку та лякати НАТО, повторюючи застарілий ватний бред, якій навіть на затятих ватників вже не діє.
На жаль це мало хто тут розуміє...
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26.08.2020 17:51 Відповісти
Куда идти антилопам - надо посоветоваться с крокодилом
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26.08.2020 18:26 Відповісти
"Надо, может быть, и Путина привлечь к разговору" - все что вы хотели бы знать о белорусской оппозиции, но стеснялись спросить.
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26.08.2020 17:37 Відповісти
https://www.facebook.com/tetiana.ievsieieva?comment_id=Y29tbWVudDoxMDE1ODY3MTQxMzk3Mzk1M18xMDE1ODY3MTYzNDU4Mzk1Mw%3D%3D Тетяна Євсєєва
Алексієвич непогано описала наслідки совкової денаціоналізаці у п'ятитомнику "Час секонд-хенд". Ще б її активно читали, особливо у нас. Бо наслідки можна вже бачити на прикладі Білорусі та й у нас ленінське танго з відкатом на два кроки назад на прикладі кварталу доволі очевидне.
У "Кінці червоної людини" добре було сказано про те, що в радянські часи життя заміняли книги та "участь у творенні великої історії". Щоправда пані нобелівська лавреатка не написала навіть у дужках, що "творили" цю "велику історію" радянські люди переважно через газетну пропаганду та участь у військових місіях від Угорщини до Афганістану. Їх добре описали у нас А.Тєрєхов (Ангола, роман Malaria), Н.Шахрай (Ангола, короткий епізод у романі Сутінки удвох), С.Сингаївський (Ефіопія, роман Дорога на Асмару) та російською А.Константінов (автор Бандитського Петербурга, у романах Журналіст, екранізація у фільмі "Русский перевод", Лівія, Йемен, "Если кто меня слышит", Афганістан,та ще кількох).
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26.08.2020 19:15 Відповісти
Повертаючись до Світлани Алексієвич.
Вона не лише активний збирач голосів совєцького минулого. Їй, крім усього іншого, вдалося - зовсім несвідомо і несподівано для неї самої - яскраво показати, чим завершився для всього суспільства розпочатий у російській літературі ще Достоєвським процес зрощення ката і жертви, коли знаходиться спостерігач, який спочатку одночасно жаліє і жертву, і її убивцю. Пізніше це класичне форматування суспільства відгукнулося у російській радянській літературі. Автори співчувають катові (від Бабеля до Булгакова) наділяють його правом убити чи відібрати останній шматок хліба, а жертву звинувачують у тому, що вона завдає клопоту катові, "примушує" його убивати.
"Кінець червоної людини" показує це зрощення на рівні суспільства у спогадах дітей "ворогів народу", яких розлучили з батьками та виховали по спецконцтаборах у Казахстані.
Діалоги записані майже без коментаря письменниці-упорядниці. Вийшло таке собі - що бачу-те-співаю.
Коментар вона дозволила собі лише нещодавно, у зв'язку з призначенням Хржановського худ.керівником меморіального проекту "Бабин яр". Набралася нахабства стверджувати, що досі на пострадянському просторі ніхто нічого відмінного від радянського не написав. Як видається, малася на увазі художня література та історіографія. Було гидко слухати. Хотілося тріснути по голові нашими історичними і художніми бібліотеками. Як мінімум 3-м томом Хвильового ("Я. Романтика") чи романом С.Сингаївського з його полковником Нефьодовим і посмішкою гієни у нічному Харарі. Або нашою "Історією повсякденного життя..."
Вкотре подякувала Всевишньому за те, що ми ету страну давно патєрялі.
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26.08.2020 19:16 Відповісти
Дааааа!!!

Обязательно привлеките. И "путенвведи" не забудьте.

Если шо, в Донбабве всегда можете посмотреть, как оно получается, когда Путин помогает.
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26.08.2020 17:38 Відповісти
Нет, на Донбасе им смотреть не стоит..
У себя потом посмотрят, коль уж они такие идиоты..
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26.08.2020 18:24 Відповісти
Кім Чин Іна запроси , дурепа ватна !
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26.08.2020 17:38 Відповісти
Значит им нравится. Тому кому не нравится тот кусается и вырывается всеми способами.
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26.08.2020 19:13 Відповісти
Так Хомяк уже в коме, так шо тока Путин.
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26.08.2020 20:25 Відповісти
И это еще самая прозападная оппозиция говорит, чего же тогда от основной массы ждать.
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26.08.2020 17:38 Відповісти
Еще одна идиотка. Если вы привлечете ***** то уже можете стать раком и отыметь себя страпоном сами
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26.08.2020 17:39 Відповісти
Так вони раком все життя стоять.....
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26.08.2020 18:53 Відповісти
Був би Усама Бен Ладен і його можна задіяти. "Нажаль" гітлер вже подох
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26.08.2020 17:39 Відповісти
немцы сняли фильм "Он снова здесь",о том,как Алоизыч попал в наше время в Германии и опять накрутил толпу на хайлюшки..
но у нас такой сюжет был бы в 100 раз интересней
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26.08.2020 17:53 Відповісти
путин вам поможет - кошелка ты старая..
уже помогает пропагандонами на ваших ТВ..
Нобелевский лауреат, а не мозгов, а не знания Истории..
Никогда не притронусь к ее книжкам - наверняка отстой и там..
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26.08.2020 17:39 Відповісти
Лучше фильм С. Алексиевич «Любовь: Love in Russian» посмотрите, меньше времени потеряете.
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26.08.2020 17:52 Відповісти
я когда-то, еще до того как ей дали Нобелевку, осилил ее книги по Чернобылю... Это капец, ни фактов ни сюжета, типичная бабская истерика. Берется какой-то слух "позвонили из Гомеля сказали что у них коровы сдохли" и яркая шизоидная истерика на 10 страниц.
У Алексиевич очень хорошо с эмоциями, она их отлично передает и втягивает читателя в сопереживание и в такое же истеричное состояние. Но вот с интеллектом, анализом информации у нее очень плохо.
Нобеля ей дали чисто по политическим мотивам.
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26.08.2020 17:53 Відповісти
Наивные как дети .
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26.08.2020 17:40 Відповісти
Леворуцыя набирает обороты!!! 😁
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26.08.2020 17:40 Відповісти
правая тебя коробит
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26.08.2020 17:51 Відповісти
І що мудра пані має на увазі?
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26.08.2020 18:00 Відповісти
Дура, твой ***** уже поговорил с твоим Лукой и посоветовал вас п***ть пока кровь из жопы не пойдет а потом поставить вас в стойло еще на 50 лет.
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26.08.2020 17:41 Відповісти
Бараны баранами
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26.08.2020 17:41 Відповісти
Им есть о чём поговорить.
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26.08.2020 17:42 Відповісти
я вважав ,що нобелівські лауреати розумні люди !
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26.08.2020 17:42 Відповісти
оауреаты по науке - несомненно.
А вот лауреаты премии Мира или пейсатели - сугубо политические фиоуры, с умом никак не связанные.
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26.08.2020 17:56 Відповісти
маєш на увазі політичні підстилки ? Семен ти звідки ? я з Глухова
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26.08.2020 18:07 Відповісти
нет. Просто фигуры которые как бы диссиденты и страна у них такая к которой приковано внимание. Алексиевич как раз подошла.
Нельсон Мандела вон тоже лауреат прамии Мира. При том что своими руками из процветающей страны сделал эталонную помойку.
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26.08.2020 18:15 Відповісти
Так от царей не избавляются . Изучайте историю .
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26.08.2020 17:42 Відповісти
Путин и МИР, старая шняга, сопоставимі так же как ТІ и твой Нобелевский статус!
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26.08.2020 17:43 Відповісти
Этой мадам нужно на Путина через Зеленского выходить. У него контакт налажен.
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26.08.2020 17:47 Відповісти
Вата - ватная, мега-ватная!)) Пока «мышебратья» 3,4 пакета «града» не пульнут по Минску, нихрена не поймут... да и хрен с ними..
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26.08.2020 17:48 Відповісти
чумошница непрычемыш
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26.08.2020 17:48 Відповісти
засрали тетке мозги. Тираны не уходят после выборов, их сносят. А дед ***** им точно поможет.
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26.08.2020 17:48 Відповісти
я не бачу там мозку ! лише совок і вата!
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26.08.2020 17:52 Відповісти
Гаагский трибунал надо привлечь.
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26.08.2020 17:51 Відповісти
У них одно пространство,в Минске ездят например яндекс такси,они наивные как дети в интервью на улице говорили мы хотим торговать с росией партнерами друзьями но незалежними,думаю ну-ну отпустит он вас так просто
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26.08.2020 17:51 Відповісти
До розмови з Муссоліні тре запросити Гітлера
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26.08.2020 17:51 Відповісти
походу беларусов уже не спасти ..
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26.08.2020 17:52 Відповісти
увы
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26.08.2020 17:54 Відповісти
Они полностью жили в ватном инфопросторе и с него и не вылазили.
Своих нормальных национальных каналов и не было в принципе.
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26.08.2020 17:56 Відповісти
Из её слов напрашивается один вывод, что "мир" (цивилизация, свобода, правовые гос-ва)
для неё понятие абстрактное; а вот Путин (маниакальный террорист-убийца для всех соседей, крыса и убийца для собственного народа) - первичен.
Вот такие они белорусские оппозиционеры?!
Полизали усатому бульбохеру "бацьке", теперь пусть решит соседний х..лохер кому лизать.
П..пц.
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26.08.2020 17:53 Відповісти
путина нужно привлечь к ответственности, за развязанные поддонком войны в Украине и Сирии, за сбитый МН17, отравленых жителей Солсбери, беспорядки в Каталонии, за анексию украинского Крыма.... Кому только Нобелевские премии стали давать?
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26.08.2020 17:53 Відповісти
О ***, если ***** приедет, то только для того, что бы нарисовать линию разграничения по территории Беларуси.
Давайте, приглашайте.
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26.08.2020 17:54 Відповісти
Яркий пример того, что Нобелевка по литературе дается не за ум, в отличие от Нобелевки по наукам.
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26.08.2020 17:58 Відповісти
Если бы она была реалистом, то понимала, что разговаривать уже с двумя диктаторами сидящими в одной лодке, не самая удачная идея.
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26.08.2020 18:03 Відповісти
Всё, что нужно знать о белорусской оппозиции.Лукашенко просит помощи у окурка и, так званая, оппозиция упала перед ним на колени😡
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26.08.2020 17:59 Відповісти
Вот скажите, как такая умная женщина, как Алексиевич, может искренне верить в то, что хутин кому-нибудь станет помогать? Разве наш пример не показателен? Или беларусы склонны прыгать на собственные грабли? Ну тогда Бог в помощь!
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26.08.2020 18:03 Відповісти
Она такая умная, что считает, что на территории Беларуси действовали только украинские каратели)
Не знает историю своей страны, за всю жизнь даже в справочник не заглянула.
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26.08.2020 18:07 Відповісти
К разговору с Лукашенко нужно привлечь Путина и мир,потомучто это равнозначные понятия.- Алексиевич
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26.08.2020 18:09 Відповісти
Да, Путин вам поможет...
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26.08.2020 18:09 Відповісти
Еще одна в розовых очках. Т.е. то что он ощается только с Путиным ее не настораживает.
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26.08.2020 18:10 Відповісти
Маразм крепчал!
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26.08.2020 18:12 Відповісти
К разговору с Лукашенко нужно привлечь Путина и мир, - член Координационного совета белорусской оппозиции Алексиевич - Цензор.НЕТ 7238
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26.08.2020 18:12 Відповісти
Дебилы, перечитайте статью!
Где у Алексиевич "обращение к путену за помощью"?!
Тут констатация того факта, что головой Лукашенко - путен говорит.
Такая же ситуация, как трехсторонняя группа по Донбассу, нормадский формат.
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26.08.2020 18:13 Відповісти
так це ти за кривавого таргана голосував ?
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26.08.2020 18:17 Відповісти
У тебя плохо с причинно-следственными связями)
Я с тобой согласен, что голова Луки это Путен.
Лука не хочет идти на диалог, устраивает силовой разгоны и преследования, отталкивается исключительно от своей позиции.
Догадайся с трёх раз, чьи это указания)
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26.08.2020 18:20 Відповісти
Продолжаем)
С какого перепугу, Путин будет идти на переговоры?
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26.08.2020 18:22 Відповісти
не треба лаятися. так ви праві, лука не бажає розмовляти ні з Меркель ні з ким би то іншим з еуропейців. Щоправда вони теж далі порожніх заяв та засуджень, в більшості своїй ще ніяк не відреагували (економічно) хіба перший відлуп від балтійців щодо електрики... і то як я розумію ще в перспективі...Можливо коли соляру, бензину чи ті ж добрива дівати буде нікуди і захоче розмовляти... Але сподіватись що ***** хоч якось забажає вплинути на таргана, щоб той прислухався до вимог протестувальників? вибачте, але всім відомо що таке *****...
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26.08.2020 18:39 Відповісти
Не неси маячню. У білорусів немає основної мети окрім як скинути луку і оце все.... а далі те ж саме що було і раніше, дружба з х#йлом непорушна...) так і будете жити як вам скаже гебнявий недомірок...
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26.08.2020 19:05 Відповісти
Многие украинцы (да и беларусы) никак не поймут, что такое беларусская "оппозиция". Это не патриоты. Это люди под патриотическими лозунгами и под технологиями пытаются прийти к власти, чтобы организовать дерибан и создать олигархию. Но не Тихановская или ее муж будут олигархами. Олигархами будут люди, которые сейчас не светятся. А Тихоновская и ее муж, в случае успеха, получат плату "за работу". Алексиевич возможно тоже что-то получит.
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26.08.2020 18:25 Відповісти
А тебе с того что?
Хату отберут или работать заставят?)
Деньги не помидоры, если их нет, значит они есть у кого-то другого)
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26.08.2020 18:30 Відповісти
без хутина - сябру никуда.....
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26.08.2020 18:32 Відповісти
Алексиевич когда-то поучала ратующего за беларусский язык, что по важности сначала демократия, а затем язык. Она то ли не понимает простых вещей, то ли притворяется. Что сначала по важности государственность и территориальная целостность, а затем демократия, язык и все остальное. Так как в своем государстве можно решить все вопросы. Но если потеряется государственность, то это уже навсегда.
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26.08.2020 18:33 Відповісти
Или мир привлекать или пукина... Мухи-котлеты
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26.08.2020 18:43 Відповісти
Ну ,как же пророссийской беларусской оппозиции да без путина.
Вот весь остальной мир без его вмешательства так точно обойдётся.
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26.08.2020 18:49 Відповісти
Вот поэтому нам не следует вмешиваться во внутренние дела Беларуси. Во всяком случае на стороне "оппозиции".
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26.08.2020 20:22 Відповісти
Привлечь хутина и его мир?
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26.08.2020 18:50 Відповісти
Не читай политические новости - купи расскраску и карандаши.
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26.08.2020 20:04 Відповісти
Если вы хотите привлеч Путина, тогда закройте свои рты. У вас есть уже пастух.
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26.08.2020 20:56 Відповісти
К разговору с Лукашенко нужно привлечь Путина и мир, - член Координационного совета белорусской оппозиции Алексиевич - Цензор.НЕТ 8486
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26.08.2020 21:22 Відповісти
Без партизанов и коктейлей Молотова ничего не получится.
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26.08.2020 21:28 Відповісти
Нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич, входящая в Координационный совет белорусской оппозиции заявила, что для изменения ситуации в стране понадобится помощь мира и президента РФ Владимира Путина. Источник: https://censor.net/n3216002

ОГОВОРКА ПО ФРЕЙДУ - ХТО ЗВЕ ПУКІНА, ТОЙ НЕ ПРОТИ РУЦКОГО МИРУ
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26.08.2020 21:46 Відповісти
Даже нобелевские лауреаты иногда несут полную хрень...
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26.08.2020 21:48 Відповісти
Баранов в стойло, холодильник в дом...
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26.08.2020 21:52 Відповісти
К диалогу привлечь ВВХло !?!?!?!?, это всё что нужно знать о белорусской оппозиции. Ей Нобелевку наверное за самый тупой мозг дали
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26.08.2020 23:04 Відповісти
А по моему это интересный ход. Я ненавижу крысу и смотрю вперед - когда будут свергнуты камунячи диктатуры на всем пространстве совка и дай Аллах весь примется за Китай. Потому что это тоже империя голодранцев, которые присвоили себе славу своих далеких предков и выдают себя за государство. Вариант, который прошел в Украине (а прошел ли? Зе может вам такое-такое показать, что мало не покажется ) - в Беларуси не может пройти. В Украине был практически материальный момент (безвиз в Европу - возможность найти нормально оплачиваемую работу - я не вижу никаких проблем заниматься сбором клубники или уходом за пожилыми людьми, лишь бы это хотя бы 1000 баксов), а в Беларуси все совсем по другому - расписывать слишком долго да и не аналитик я. Я только хочу, чтобы присутствовал анализ ситуации, потому что нужно, чтобы Беларусь выиграла и вырвалась из русни. То что просит Алексиевич - я ей верю, потому что давно-давно прочитал ее "У войны не женское лицо" - возможно сильно подорвет власть крысы, его авторитет, покажет всему миру что и он и таракан и шал поганый - что они все сейчас, именно в этот момент сидят обоссаные от страха и не знаю что им делать и как быть. Потому что Беларусь НЕ ДАЕТ им повода для начала военных действий. Крыса просто вылезет из своей норы и покажется. Или не вылезет и будет продолжать делать каменное мудрое лицо. Я читал, что беларусы так же как и бойцы УНА-УНСО, так же как и азиаты Большого Туркестана сражались против русни и камуняк во 2-ой Мировой Войне. Поэтому не стоит вот так слегонца и поверхностно судить о Беларуси и о ее возможности дать военный отпор русне. Они медлительные но не трусливые. Не одни вы свергаете камунячу русню, хотя вклад Украины очень весомый.
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27.08.2020 06:46 Відповісти
 
 