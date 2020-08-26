До розмови з Лукашенком потрібно залучити Путіна і світ, - член Координаційної ради білоруської опозиції Алексієвич

Нобелівська лауреатка з літератури Світлана Алексієвич, що входить до Координаційної ради білоруської опозиції заявила, що для зміни ситуації в країні знадобиться допомога світу і президента РФ Володимира Путіна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "TUT.by".

"Я бачу, що може, світ нам допоможе, щоб Лукашенко став розмовляти з кимось, тому що зараз він розмовляє тільки з Путіним. Треба, може, і Путіна залучити до розмови, і світ, щоб Лукашенко став говорити, і зрозумів, що не можна ставити своє життя, життя своєї родини на одну дошку зі своїм народом і його долею. Але тут нам повинні допомогти, навряд чи ми і наша Рада впораємося з цією ситуацією. На жаль, наше громадянське суспільство сильне, але поки ще не таке сильне, тому нам потрібна допомога світу, може, і Росії, якщо ми зможемо разом її залучити", - сказала Алексієвич.

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Нагадаємо, Світлану Алексієвич сьогодні допитали в Слідчому комітеті Білорусі.

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