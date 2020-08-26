Не Росії нас учити, що не можна втручатися в справи інших країн, - Лінкявічюс

Звинувачення з Москви в тому, що Литва втручається у внутрішні справи Білорусі - необґрунтовані, і не Росії вчити інші держави, що не можна втручатися в справи інших країн.

Про це заявив глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.

"Не Росії вчити про застосування насильства і втручання у справи інших країн. Знаємо з досвіду, що вже точно не їм вчити", - сказав Лінкявічюс журналістам у Вільнюсі.

Так він відреагував на сформульовані напередодні представником МЗС Росії Марією Захаровою звинувачення в тому, що Литва нібито дестабілізує ситуацію в Білорусі і втручається у внутрішні справи цієї країни.

"Не Росії вчити правилам етикету, яких вона сама давно не дотримується", - зазначив Лінкявічюс.

Читайте також: 11 громадян Білорусі попросили притулку в Литві

Він підкреслив, що Литва не нав'язує Білорусі жодних рішень чи думок.

"Тільки один момент, коли ми втрутилися - допомогли людям, перед якими постала загроза - пряма загроза їхньому здоров'ю, а, може, і життю, як знати - тут ми точно допомогли, але це не втручання у внутрішні справи країни", - сказав Лінкявічюс.