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Новини Революція в Білорусі
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Не Росії нас учити, що не можна втручатися в справи інших країн, - Лінкявічюс

Не Росії нас учити, що не можна втручатися в справи інших країн, - Лінкявічюс

Звинувачення з Москви в тому, що Литва втручається у внутрішні справи Білорусі - необґрунтовані, і не Росії вчити інші держави, що не можна втручатися в справи інших країн.

Про це заявив глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.

"Не Росії вчити про застосування насильства і втручання у справи інших країн. Знаємо з досвіду, що вже точно не їм вчити", - сказав Лінкявічюс журналістам у Вільнюсі.

Так він відреагував на сформульовані напередодні представником МЗС Росії Марією Захаровою звинувачення в тому, що Литва нібито дестабілізує ситуацію в Білорусі і втручається у внутрішні справи цієї країни.

"Не Росії вчити правилам етикету, яких вона сама давно не дотримується", - зазначив Лінкявічюс.

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Він підкреслив, що Литва не нав'язує Білорусі жодних рішень чи думок.

"Тільки один момент, коли ми втрутилися - допомогли людям, перед якими постала загроза - пряма загроза їхньому здоров'ю, а, може, і життю, як знати - тут ми точно допомогли, але це не втручання у внутрішні справи країни", - сказав Лінкявічюс.

Автор: 

Білорусь (7925) Литва (2380) росія (64935) Лінкявічюс Лінас (182)


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Топ коментарі
+25
Не Росії нас учити, що не можна втручатися в справи інших країн, - Лінкявічюс - Цензор.НЕТ 9684
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26.08.2020 18:09
+23
26 августа 1382 года глубокоуважаемый хан Тохтамыш Туй-Ходжиевич захватил и сжег Москву.
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26.08.2020 18:05
+18
Збоченець.
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26.08.2020 18:17
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26 августа 1382 года глубокоуважаемый хан Тохтамыш Туй-Ходжиевич захватил и сжег Москву.
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26.08.2020 18:05 Відповісти
Не день, а прямо какой-то праздник!
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26.08.2020 18:09 Відповісти
Через два роки після міфічного звільнення від ординського іга, а "переможці" з Куликовова поля навіть не пискнули.
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26.08.2020 18:14 Відповісти
Прям таки сжег. Не пишите ерунды - незачем Тохтамышу было СВОЙ ордынский город сжигать - так, проучил слегка вассала и все.
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26.08.2020 19:15 Відповісти
Мы вмешивались,вмешиваемся и будем вмешиваться везде,где можем! - Линкявичус
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26.08.2020 18:07 Відповісти
Не Росії нас учити, що не можна втручатися в справи інших країн, - Лінкявічюс - Цензор.НЕТ 9684
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26.08.2020 18:09 Відповісти
ЯБВДЛ...
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26.08.2020 18:16 Відповісти
Збоченець.
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26.08.2020 18:17 Відповісти
Прокладка кацапская Верещук ,случайно не ее близнец ?
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26.08.2020 18:42 Відповісти
Не Росії нас учити, що не можна втручатися в справи інших країн, - Лінкявічюс - Цензор.НЕТ 742
Фото опубликовал телеграм-канал https://t.me/nexta_live/9375 NEXTA
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26.08.2020 20:51 Відповісти
Щас ***** ему ВКЛ припомнит.
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26.08.2020 18:10 Відповісти
Правильно, вмешивайся и не стесняйся. Учись как надо.

США: Активисты захватили мэрию Портленд.
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26.08.2020 18:12 Відповісти
Вам би на срусайти з новинами про Портленд, це там без США жити не можуть.
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26.08.2020 18:15 Відповісти
Мені здається що ця жінка випадково заблукала😄
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26.08.2020 18:18 Відповісти
Завжди думав що це чоловік.
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26.08.2020 18:22 Відповісти
Лорі?Мені здається це жіноче ім'я.
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26.08.2020 18:23 Відповісти
Може й Лорі, я читав як Юрій.
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26.08.2020 18:27 Відповісти
Там написано Лорі.Юрій по іншому.😄Хоча може він навмисно жіночій нік створив.Думав що до спаму не потрапить.Бачив вже в троллів такий трюк😄
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26.08.2020 18:31 Відповісти
Блін, а я стільки часу витратив на сварку з цією блондинкою.
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26.08.2020 18:48 Відповісти
Буває😄
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26.08.2020 18:53 Відповісти
Если слопатаедам удалить лишнюю хромосому, они превратятся в растения..
Типа лопухов, белены и чертополоха.
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26.08.2020 18:14 Відповісти
Ну так на все случаи жизни есть русские же и поговорки " На воре и шапка горит" " лови вора", в русском варианте их нравоучения это как явка с повинной.
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26.08.2020 18:19 Відповісти
молодец что окрыто сказал...кацапы уважают суровых латышей...
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26.08.2020 18:23 Відповісти
Rosija vmesyvajetsia vse dela gde oni neproisxodili.Vmesto togo zanialis svojim liudmi gde provincijax 45% daze detej zyvut za certoj bednosti,oni vsex ucit kak nado zit.
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26.08.2020 18:33 Відповісти
Красавец.Он сегодня красиво и нашего Макея отбрил ответным письмом...без грубостей,дипломатично и все в цвет.Но ваша Даля самая красивая.) Процветания Литуве!!!
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26.08.2020 18:52 Відповісти
С теми кто считает тебя рабом так не разговаривают.
Только на поражение.
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26.08.2020 18:36 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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26.08.2020 18:39 Відповісти
То есть ПТН ПНХ!
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26.08.2020 18:41 Відповісти
Раніше в паре з цого приводу наші організовували румразі гімнопомазання(((
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26.08.2020 18:51 Відповісти
Блазню надо учиться у Линкявичуса, как разговаривать с кремлевской хунтой.
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26.08.2020 18:56 Відповісти
Нельзя, Кадыров потребует извинений. Один раз терпила дал слабину, теперь терпеть до скону.
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26.08.2020 21:17 Відповісти
Не Росії нас учити, що не можна втручатися в справи інших країн, - Лінкявічюс - Цензор.НЕТ 3476
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26.08.2020 20:13 Відповісти
Никому нас не научить, что нельзя вмешиваться в дела других стран, - Линкявичюс
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26.08.2020 20:47 Відповісти
Не Росії нас учити, що не можна втручатися в справи інших країн, - Лінкявічюс - Цензор.НЕТ 8861
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27.08.2020 01:11 Відповісти
Браво! Хоть кто-то и хоть что-то понятное простому человеку говорит русне то, что уже никак не перевернешь и не сделаешь морду валенком. Литве респект!
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27.08.2020 06:26 Відповісти
 
 