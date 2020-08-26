Мера Дніпра Філатова "забули" запросити на зустріч Зеленського в аеропорт і хотіли заманити на "проплачений кримінальним авторитетом Нариком мітинг"

Мер Дніпра Борис Філатов оприлюднив позицію щодо подій під час візиту до міста президента України Володимира Зеленського.

Про це він написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Нинішній візит президента в Дніпро перетворився на шоу з недобрим запахом. Мітинги, провокації, плакати, міські божевільні, брехня. І я, як мер мільйонного міста, зобов'язаний порозумітися насамперед із земляками", - пояснив він.

Філатов впевнений, що організаторами "шоу з недобрим запахом" були "лизоблюди та обманщики", яким довірився Зеленський, "як у своєму офісі, так і на місцях".

Згадані люди "переслідують свої інтереси, використовуючи артистів різних жанрів: від черевомовців до силових гімнастів".

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"Почну з того, що в порушення офіційного протоколу, мене ніхто не збирався запрошувати на зустріч першої особи держави в аеропорт. Це - безпрецедентний випадок у політичній історії України. Керівники можуть відверто недолюблювати один одного, але не мають права перетворювати офіційні заходи в ристалище з'ясувань відносин і зведення особистих рахунків. Вранці, коли борт "номер один" був у повітрі, а саме, о 8:45 з ОДА набрали мою приймальню і висловили вимогу з'явитися в аеропорт, що апріорі неможливо, тому що літак сідав вже о 9:20! Зрозуміло, що це була чистої води підстава, тому що: списки тих, що зустрічають, охоронні заходи, узгодження з УДО, перекриті вулиці тощо. Фактично мене хотіли привезти не на офіційну церемонію зустрічі, а на проплачений кримінальним авторитетом Нариком (Олександр Петровський. - ред.) мітинг, який вчора збирали по всьому місту за 600 гривень "з особи" і розмістили на аеропортовій "розвилці" по шляху проходження кортежу", - повідомив Філатов.

Він також розкритикував "брехню міністра Криклія в аеропорту" ("ось-ось і почнемо будувати", хоча, за інформацією ресурсу "Прозорро", торги не відбулися) і решту "цирку": "місцеві борцуни з плакатами, зокрема з тих, хто писав на мене всі ці роки заяви в усі правоохоронні органи країни, крики, зойки і провокації".

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Водночас Філатов підкреслив, що "Дніпро завжди радий гостям", "і робити таке шоу - це, передусім, проявити неповагу не до мера, а до всієї територіальної громади".

"Для того, щоб перестати бути учасником шоу, потрібно зрозуміти, що країну не побудуєш за допомогою інтриганів, які грають на особисті образи і страхи. Що в політиці потрібно спиратися лише на тих, хто звик просто працювати. ПРАЦЮВАТИ. А не молоти язиком, обманювати, видавати бажане за дійсне і вирішувати особисте. А ще. Ще людям, які обіцяли нові стандарти в політиці, не варто зливати свої депутатські списки під мафіозі й олігархів", - зазначив мер Дніпра.

Однак він чекає "нову серію шоу з недобрим запахом" - "знову з обшуками й автоматниками з Києва".

Нагадаємо, 26 серпня президент України Володимир Зеленський відвідав Дніпропетровську область. У програмі - знайомство з ходом реконструкції інфраструктурних об'єктів, що входять в Національну програму "Велике будівництво", участь в презентації Стратегії розвитку регіону до 2027 року, візити на місцеві підприємства та в школу, спільна з заступником Державного секретаря США Стівеном Біганом зустріч із ветеранами АТО/ООС, учасниками проєкту "Invictus Kryvbas", та огляд виробничих потужностей одного з підприємств.

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