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Новини
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Мера Дніпра Філатова "забули" запросити на зустріч Зеленського в аеропорт і хотіли заманити на "проплачений кримінальним авторитетом Нариком мітинг"

Мера Дніпра Філатова

Мер Дніпра Борис Філатов оприлюднив позицію щодо подій під час візиту до міста президента України Володимира Зеленського.

Про це він написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Нинішній візит президента в Дніпро перетворився на шоу з недобрим запахом. Мітинги, провокації, плакати, міські божевільні, брехня. І я, як мер мільйонного міста, зобов'язаний порозумітися насамперед із земляками", - пояснив він.

Філатов впевнений, що організаторами "шоу з недобрим запахом" були "лизоблюди та обманщики", яким довірився Зеленський, "як у своєму офісі, так і на місцях".

Згадані люди "переслідують свої інтереси, використовуючи артистів різних жанрів: від черевомовців до силових гімнастів".

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"Почну з того, що в порушення офіційного протоколу, мене ніхто не збирався запрошувати на зустріч першої особи держави в аеропорт. Це - безпрецедентний випадок у політичній історії України. Керівники можуть відверто недолюблювати один одного, але не мають права перетворювати офіційні заходи в ристалище з'ясувань відносин і зведення особистих рахунків. Вранці, коли борт "номер один" був у повітрі, а саме, о 8:45 з ОДА набрали мою приймальню і висловили вимогу з'явитися в аеропорт, що апріорі неможливо, тому що літак сідав вже о 9:20! Зрозуміло, що це була чистої води підстава, тому що: списки тих, що зустрічають, охоронні заходи, узгодження з УДО, перекриті вулиці тощо. Фактично мене хотіли привезти не на офіційну церемонію зустрічі, а на проплачений кримінальним авторитетом Нариком (Олександр Петровський. - ред.) мітинг, який вчора збирали по всьому місту за 600 гривень "з особи" і розмістили на аеропортовій "розвилці" по шляху проходження кортежу", - повідомив Філатов.

Він також розкритикував "брехню міністра Криклія в аеропорту" ("ось-ось і почнемо будувати", хоча, за інформацією ресурсу "Прозорро", торги не відбулися) і решту "цирку": "місцеві борцуни з плакатами, зокрема з тих, хто писав на мене всі ці роки заяви в усі правоохоронні органи країни, крики, зойки і провокації".

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Водночас Філатов підкреслив, що "Дніпро завжди радий гостям", "і робити таке шоу - це, передусім, проявити неповагу не до мера, а до всієї територіальної громади".

"Для того, щоб перестати бути учасником шоу, потрібно зрозуміти, що країну не побудуєш за допомогою інтриганів, які грають на особисті образи і страхи. Що в політиці потрібно спиратися лише на тих, хто звик просто працювати. ПРАЦЮВАТИ. А не молоти язиком, обманювати, видавати бажане за дійсне і вирішувати особисте. А ще. Ще людям, які обіцяли нові стандарти в політиці, не варто зливати свої депутатські списки під мафіозі й олігархів", - зазначив мер Дніпра.

Однак він чекає "нову серію шоу з недобрим запахом" - "знову з обшуками й автоматниками з Києва".

Мера Дніпра Філатова забули запросити на зустріч Зеленського в аеропорт і хотіли заманити на проплачений кримінальним авторитетом Нариком мітинг 01

Нагадаємо, 26 серпня президент України Володимир Зеленський відвідав Дніпропетровську область. У програмі - знайомство з ходом реконструкції інфраструктурних об'єктів, що входять в Національну програму "Велике будівництво", участь в презентації Стратегії розвитку регіону до 2027 року, візити на місцеві підприємства та в школу, спільна з заступником Державного секретаря США Стівеном Біганом зустріч із ветеранами АТО/ООС, учасниками проєкту "Invictus Kryvbas", та огляд виробничих потужностей одного з підприємств.

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Автор: 

Дніпро (3253) Зеленський Володимир (23697) Філатов Борис (463) Петровський Олександр (35)


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Топ коментарі
+54
Звісно, що не запросили, бо інакше він нагадав би Зе, що той програв парі і має заплатити за будівництво аеропорту.
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26.08.2020 18:04
+53
Когда выбираешь президентом клоуна наивно ожидать что жизнь в стране не превратится в цирк.
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26.08.2020 18:07
+33
Жалкое, ничтожное и мстительное ЗЕдерьмо,показало всю свою чмошную суть
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26.08.2020 18:12
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Звісно, що не запросили, бо інакше він нагадав би Зе, що той програв парі і має заплатити за будівництво аеропорту.
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26.08.2020 18:04 Відповісти
визит президента .... дурно пахнущее шоу

что еще можно добавить ?
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26.08.2020 22:32 Відповісти
Ну конечно же добавить концерт президента на рояле со спущенными красными труселям 🤡
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26.08.2020 23:54 Відповісти
Тут не додавати треба, а прибирати. Після шоу, звісно. Аби не смерділо.
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27.08.2020 10:09 Відповісти
Для клоунов это все нормально
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26.08.2020 18:06 Відповісти
Когда выбираешь президентом клоуна наивно ожидать что жизнь в стране не превратится в цирк.
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26.08.2020 18:07 Відповісти
Ещё один провокатор. Не трогай мову. Нахера провоцируешь! Потом такие как ты орут: на радном языке не дают гаварить, бандеры!
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26.08.2020 18:47 Відповісти
Шо тоже не получается выучить? Поработай над челюстью
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26.08.2020 19:29 Відповісти
мерзский лапоть выпнулся.
Чё ты здесь трёшься между людей, убогий?
Иди к своим - на паРаша.сру...
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26.08.2020 19:38 Відповісти
вот ты кацапа,еще езыками в фейсбучеке поруководи...
когда уже вам чебурнет проведут и отрежут от интернета?
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26.08.2020 18:47 Відповісти
тобi яка рiдна буде ? Американська,судячи з прапорця
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26.08.2020 18:59 Відповісти
Жалкое, ничтожное и мстительное ЗЕдерьмо,показало всю свою чмошную суть
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26.08.2020 18:12 Відповісти
Не є фаном Філатова але це зелене чмо опустився вже нижче бордюра..
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26.08.2020 18:16 Відповісти
Тяжело иметь дело с нариком!
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26.08.2020 18:16 Відповісти
"Сегодняшний визит президента в Днепр превратился в дурно пахнущее шоу".

Оцінка 12 балів!
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26.08.2020 18:17 Відповісти
Интересно, как вiслюк оманский будет петлять от мэра Черкас... Даже не представляю, как оно будет ходить в маком бронепамперсе... Предлагаю блогерам это снимать нонстоп и онлайн
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26.08.2020 18:18 Відповісти
вопрос к мэру Днепра.а какого туя спрашивается этот авторитет криминальный гуляет у вас на свободе?не можете с ним справится не жалуйтесь!а то шо Зечмо на вас обиженное то такэ.на обиженных воду возят и член ложат!
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26.08.2020 18:35 Відповісти
Ты либо провокатор, либо идиот. Какое отношение мер имеет к полиции? Что он может сделать с криминальным авторитетом? Это вопрос правохранителей которые подчиняются Зечмо, ему эти претензии и выставляй.
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26.08.2020 18:42 Відповісти
идиот стандартный кацапский .они вон как у себя в ульяновске остановки строят

Мэра Днепра Филатова "забыли" пригласить на встречу Зеленского в аэропорт и хотели заманить на "проплаченный криминальным авторитетом Нариком митинг" - Цензор.НЕТ 1633
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26.08.2020 18:49 Відповісти
😁😁😁
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26.08.2020 18:58 Відповісти
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26.08.2020 19:39 Відповісти
Ну, хоть в каком-то из российских городах подумали о людях - вечно какой-то пьяный водила влетает на остановку. А так люди в безопасности подождут автобус и выйдут их убежища, когда транспортное средство совершит полную остановку.
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27.08.2020 00:23 Відповісти
та это ты и провокатор и идиот.мэр города по рангу самый старший в городе ему подчиняется начальник полиции города.
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26.08.2020 18:51 Відповісти
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26.08.2020 18:58 Відповісти
https://censor.net/user/310486 - ты дебил ...Полицией и судами мэр не командует

СОВСЕМ ....
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26.08.2020 19:01 Відповісти
от дебила слышу.
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26.08.2020 19:09 Відповісти
Я смотрю ты нарваный. Может тебя забанить к херам собачьим?.
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26.08.2020 19:18 Відповісти
Читайте документы.
Ну хоть когда нибудь.
Тогда и мозги появятся и аргументы, а не высеры, типа Вашего.
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26.08.2020 20:31 Відповісти
Статья 15. Территориальные органы полиции.
Руководители территориальных органов полиции назначаются на должности и увольняются с должностей руководителем полиции в согласовании с Министром внутренних дел Украины.

Конкретно Аваковым которого назначил янелох Зечмовский.

Статья 5. Взаимодействие полиции с органами государственной власти и органами местного самоуправления[https://ru.wikisource.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%BE_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8&action=edit&section=6 править ]

Полиция в процессе своей деятельности взаимодействует с органами правопорядка и другими органами государственной власти, а также органами местного самоуправления в соответствии с законом и другими нормативно-правовыми актами.
Учи матчасть.
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26.08.2020 19:16 Відповісти
ну во первых не криминальный авторитет, а уважаемый бизнесмен , во вторых это ведь он Томос добыл, а петруха только примазался,посмотрите фото тех времен.
https://censor.net/news/3105155/na_podpisanii_tomosa_byl_zamechen_biznesmen_petrovskiyi_kotorogo_nazyvayut_kriminalnym_avtoritetom_narikom
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26.08.2020 20:03 Відповісти
тебе Томос покоя не дает, **** ешная?
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26.08.2020 20:45 Відповісти
ПНХ хамло,здесь боярки нет.
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26.08.2020 20:59 Відповісти
Для українців Боярка це місто, а лише для таких як ти, кацапчику гундяєвський, бухло. І не чіпай Томос, курво.
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26.08.2020 21:07 Відповісти
Так я на відміну від тебе. мавпа гвинторога і є українець. Томос я не чіпав, лише негедав що в ті часи Нарік для соевих був найкращім другом, а зараз ні,темники змінились?.
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27.08.2020 07:39 Відповісти
Борис Філатов, Мер Дніпра не знає що Дніпро це Україна і в Україні є своя мова? І це на 7 році війни з Росією!!! Так що обидва клоуни - Філатов та його побратим Зеленський, обидва не поважають Український Народ і Україну які їм дали високі державні пости.
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26.08.2020 18:37 Відповісти
Ещё один провокатор. Не трогай мову. Нахера опять говно рагоняешь!
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26.08.2020 18:44 Відповісти
а в чем "провокация" то? в том шо этот поц нарушаёт закон? нё?
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26.08.2020 19:13 Відповісти
Не включай дурака. Ты знаешь в чём провокация.
И делаешь это специально.
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26.08.2020 19:20 Відповісти
нё знаю т.к. не вижу провокации. че провокационного в том шоп напомнить шо чинуши обязаны и шо не должны делать то?
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26.08.2020 21:35 Відповісти
Скажи, как тебе живётся идиотом?
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26.08.2020 21:49 Відповісти
дебіл не в курсі, що Фейсбук це не український державний ресурс
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26.08.2020 20:06 Відповісти
ты не в курсе? я то знаю шо неофиц., но он на нем делает заявления, прямо кас. его работы. ну и на работе он тоже не на французском вякает.
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26.08.2020 21:34 Відповісти
а ти сам чого тут на свинособачій пишеш
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26.08.2020 22:01 Відповісти
а я че, мэр? или мент?(кстати избили негров в Киеве, так негры говорили по-нашему, а мусор - по-кацапски)
а мне так удобно ибо у нас сраный апостроф
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27.08.2020 07:46 Відповісти
а яка мова у Нiмеччинi ??
Нихт ферштейн
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26.08.2020 19:02 Відповісти
Если такое сказал значит криминала на Филатова у зели нет. Самостоятельный мер в контрах с Киевом воровать в наглую побоится. Это многого стоит. Все кто за ковид у зели на крючке.
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26.08.2020 18:40 Відповісти
Это - беспрецедентный случай в политической истории Украині, в Черновцах было всё также,мера тоже не пригласили..
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26.08.2020 18:56 Відповісти
Да у нас фигня с мерами и счас полная.
Зепед приехал...и,как обычно пожар, сгорел здороый завод...так что,вы там в Днепре не пускйте этого клоуна дальше аэропорта и рояля в комнате смеха...

А Филатов-мододца!
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26.08.2020 21:01 Відповісти
Боря , всё хорошо , ты наш мэр . Цирк приехал и уехал . Клоуны не остались .
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26.08.2020 19:12 Відповісти
Шобла гопников припёрлась в Город ломать горожанам рёбра... и как заведено у братков, отметить это обедом. Зебилоиды! - вы такая же падаль, как и ваш избранник - бандит.
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26.08.2020 19:14 Відповісти
Борис борись! та ему стыдно смотреть Вам, Борис, в глаза... проигравший всегда ненавидит выигравшего...а еще и привселюдно...(а оно ж такая ехидна мстительно мелочная ...)
ну лишний раз не замарался рукопожатием и все то))))
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26.08.2020 19:27 Відповісти
А якщо ще зважити на те, що парі він укладав як особа, що не має до пропонування та виконання (Кабмін) або ухвалення (ВР) Бюджету жодного стосунку, то аеропорт він має побудувати ЗА ВЛАСНІ КОШТИ.
Або хоча б за ті, що вкрадені з "Приватбанку"...
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26.08.2020 19:37 Відповісти
Знаю багатьох з Дніпра які дуже позитивно відгукуються про Філатова. Головне щоб більшість знов не вибрала в Дніпрі за гроші Бені Коломойського якогось мініЗебіла а проголосувалв за Філатова.
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26.08.2020 20:14 Відповісти
Порохоботам ещё не спустили методички, что про Филатова или плохо, или ничего))
Кандидатом от "СН" на пост мэра Днепра выдвигается действующий депутат "Евр.Солидарности" Рыженко Сергей Анатольевич. А вы говорите нет единства в стране. Вон как быстро примерились "непримиримые". Как вам?))Уже не просто голосуют в унисон в Раде, а уже открыты показывают общественности свою любофф друг у другу. Открылись стало быть, а то до этого корчили из себя латентных)))
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26.08.2020 20:21 Відповісти
филя,тебе дали понять что ты списанный материал.
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26.08.2020 20:37 Відповісти
А какого приглашения Боря ждёт, это-же не свадьба, по идее ,как хозяин города ,должен-бы встречать но если считаешь, что никто тебе не указ, то какого ты хочешь отношения?
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26.08.2020 20:45 Відповісти
Алік Нарік, кореш Потроха, знову у бою.
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26.08.2020 20:52 Відповісти
Шо интересно нарик .тоже еврей)))
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26.08.2020 20:56 Відповісти
Маленькое, злобное, закомплексованное, мстительное зечучало в своем репертуаре.
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26.08.2020 20:58 Відповісти
БОРИС. ТЫ ПРАВ!
старая еврейская притча - если у вас нет собственного городского сумасшедшего, у вас не город а село. Днепр город! А определение - "силовые гимнасты" - супер. Точное определение трутней в погонах. А определение -"Чревовещатели" - относится, скорей всего к Сашку Д. и Максимке Б. в купе с Кирилом Т.
кстати, в чем коренное отличие ВКП (б) и партии "Слуга народа". в ВКП (б) был один Лазарь Моисеевич Каганович а в СН сразу два.
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26.08.2020 21:35 Відповісти
Филатову мое уважение.А Нарик смотрю и при новой власти не плохо устроился.Раньше вместе с Петром с фоток не слазил,теперь вот с Ваваном митинги проводит.Как в старом добром фильме "мафия бессмертна".
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26.08.2020 21:35 Відповісти
Что-то тема Нарика не раскрыта! Ведь он кореш Пепы, что там говорилось за проплаченный митинг?
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26.08.2020 21:45 Відповісти
Филатов плохой мер, но Президент тепершний идёт по пути януковича
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26.08.2020 21:50 Відповісти
Филатов --лучший Мер что был у нас в городе
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26.08.2020 22:29 Відповісти
Дерьмо завітало у Днепр и тут же завоняло Діти будь ласка хто приперся у Дніпро наше незабвенно зеленочмо
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27.08.2020 00:12 Відповісти
Шо там ливнёвки?
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27.08.2020 04:39 Відповісти
 
 