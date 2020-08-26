Мера Дніпра Філатова "забули" запросити на зустріч Зеленського в аеропорт і хотіли заманити на "проплачений кримінальним авторитетом Нариком мітинг"
Мер Дніпра Борис Філатов оприлюднив позицію щодо подій під час візиту до міста президента України Володимира Зеленського.
Про це він написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Нинішній візит президента в Дніпро перетворився на шоу з недобрим запахом. Мітинги, провокації, плакати, міські божевільні, брехня. І я, як мер мільйонного міста, зобов'язаний порозумітися насамперед із земляками", - пояснив він.
Філатов впевнений, що організаторами "шоу з недобрим запахом" були "лизоблюди та обманщики", яким довірився Зеленський, "як у своєму офісі, так і на місцях".
Згадані люди "переслідують свої інтереси, використовуючи артистів різних жанрів: від черевомовців до силових гімнастів".
"Почну з того, що в порушення офіційного протоколу, мене ніхто не збирався запрошувати на зустріч першої особи держави в аеропорт. Це - безпрецедентний випадок у політичній історії України. Керівники можуть відверто недолюблювати один одного, але не мають права перетворювати офіційні заходи в ристалище з'ясувань відносин і зведення особистих рахунків. Вранці, коли борт "номер один" був у повітрі, а саме, о 8:45 з ОДА набрали мою приймальню і висловили вимогу з'явитися в аеропорт, що апріорі неможливо, тому що літак сідав вже о 9:20! Зрозуміло, що це була чистої води підстава, тому що: списки тих, що зустрічають, охоронні заходи, узгодження з УДО, перекриті вулиці тощо. Фактично мене хотіли привезти не на офіційну церемонію зустрічі, а на проплачений кримінальним авторитетом Нариком (Олександр Петровський. - ред.) мітинг, який вчора збирали по всьому місту за 600 гривень "з особи" і розмістили на аеропортовій "розвилці" по шляху проходження кортежу", - повідомив Філатов.
Він також розкритикував "брехню міністра Криклія в аеропорту" ("ось-ось і почнемо будувати", хоча, за інформацією ресурсу "Прозорро", торги не відбулися) і решту "цирку": "місцеві борцуни з плакатами, зокрема з тих, хто писав на мене всі ці роки заяви в усі правоохоронні органи країни, крики, зойки і провокації".
Водночас Філатов підкреслив, що "Дніпро завжди радий гостям", "і робити таке шоу - це, передусім, проявити неповагу не до мера, а до всієї територіальної громади".
"Для того, щоб перестати бути учасником шоу, потрібно зрозуміти, що країну не побудуєш за допомогою інтриганів, які грають на особисті образи і страхи. Що в політиці потрібно спиратися лише на тих, хто звик просто працювати. ПРАЦЮВАТИ. А не молоти язиком, обманювати, видавати бажане за дійсне і вирішувати особисте. А ще. Ще людям, які обіцяли нові стандарти в політиці, не варто зливати свої депутатські списки під мафіозі й олігархів", - зазначив мер Дніпра.
Однак він чекає "нову серію шоу з недобрим запахом" - "знову з обшуками й автоматниками з Києва".
Нагадаємо, 26 серпня президент України Володимир Зеленський відвідав Дніпропетровську область. У програмі - знайомство з ходом реконструкції інфраструктурних об'єктів, що входять в Національну програму "Велике будівництво", участь в презентації Стратегії розвитку регіону до 2027 року, візити на місцеві підприємства та в школу, спільна з заступником Державного секретаря США Стівеном Біганом зустріч із ветеранами АТО/ООС, учасниками проєкту "Invictus Kryvbas", та огляд виробничих потужностей одного з підприємств.
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Чё ты здесь трёшься между людей, убогий?
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когда уже вам чебурнет проведут и отрежут от интернета?
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СОВСЕМ ....
Ну хоть когда нибудь.
Тогда и мозги появятся и аргументы, а не высеры, типа Вашего.
Руководители территориальных органов полиции назначаются на должности и увольняются с должностей руководителем полиции в согласовании с Министром внутренних дел Украины.
Конкретно Аваковым которого назначил янелох Зечмовский.
Статья 5. Взаимодействие полиции с органами государственной власти и органами местного самоуправления[https://ru.wikisource.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%BE_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8&action=edit§ion=6 править ]
Полиция в процессе своей деятельности взаимодействует с органами правопорядка и другими органами государственной власти, а также органами местного самоуправления в соответствии с законом и другими нормативно-правовыми актами.
Учи матчасть.
https://censor.net/news/3105155/na_podpisanii_tomosa_byl_zamechen_biznesmen_petrovskiyi_kotorogo_nazyvayut_kriminalnym_avtoritetom_narikom
И делаешь это специально.
а мне так удобно ибо у нас сраный апостроф
Нихт ферштейн
Зепед приехал...и,как обычно пожар, сгорел здороый завод...так что,вы там в Днепре не пускйте этого клоуна дальше аэропорта и рояля в комнате смеха...
А Филатов-мододца!
ну лишний раз не замарался рукопожатием и все то))))
Або хоча б за ті, що вкрадені з "Приватбанку"...
Кандидатом от "СН" на пост мэра Днепра выдвигается действующий депутат "Евр.Солидарности" Рыженко Сергей Анатольевич. А вы говорите нет единства в стране. Вон как быстро примерились "непримиримые". Как вам?))Уже не просто голосуют в унисон в Раде, а уже открыты показывают общественности свою любофф друг у другу. Открылись стало быть, а то до этого корчили из себя латентных)))
старая еврейская притча - если у вас нет собственного городского сумасшедшего, у вас не город а село. Днепр город! А определение - "силовые гимнасты" - супер. Точное определение трутней в погонах. А определение -"Чревовещатели" - относится, скорей всего к Сашку Д. и Максимке Б. в купе с Кирилом Т.
кстати, в чем коренное отличие ВКП (б) и партии "Слуга народа". в ВКП (б) был один Лазарь Моисеевич Каганович а в СН сразу два.