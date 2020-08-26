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Новини Коронавірус і карантин
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Пандемія COVID-19 показала, що в Україні повинна бути діюча система протиепідемічного захисту, - Ляшко

Пандемія COVID-19 показала, що в Україні повинна бути діюча система протиепідемічного захисту, - Ляшко

Створення нової державної служби з контролю за захворюваннями замість Держпродспоживслужби дасть можливість створити вертикаль для ефективного протиепідемічного захисту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

"Епідемія коронавірусної хвороби продемонструвала, що в країні має бути дієва система протиепідемічного захисту. Після підписання Угоди про асоціацію Україна-ЄС система громадського здоров'я мала базуватися на децентралізованій моделі: в кожній області є регіональний центр громадського здоров'я, у якого структури національного рівня закуповують певні послуги, для того, щоб на національному рівні дати певну відповідь на спалахи захворювання. Це була не вертикаль - це була ідеологія", - наголосив головний санлікар.

Ляшко зазначив, що "перші епізоди, які стосуються саме боротьби з коронавірусною інфекцією, зокрема евакуація людей з Уханя, показали проблеми децентралізованої моделі".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завтра додатково переглянуть рівні епіднебезпеки в Україні, - Ляшко

"Ми зрозуміли, що для забезпечення реагування на інфекційне захворювання потрібна централізована модель. Ми побачили необхідність вертикальної системи, яку, за умови, що вона працюватиме бездоганно, пізніше можна буде спробувати децентралізувати", - сказав він.

Ляшко вважає, що нині треба переглянути функціонал системи громадського здоров'я.

"У процесі реформування системи охорони здоров'я частину функцій із розслідування поодиноких випадків інфекційних хвороб було передано сімейним лікарям, проте вони сьогодні повноцінно ще не перейняли цю функцію, вони ще тільки налаштовують нові підходи до лікування", - сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Лікарні не можуть "накручувати" кількість пацієнтів з COVID-19, є низка показників, якими неможливо зманіпулювати, - Ляшко

Автор: 

карантин (18172) Ляшко Віктор (1512) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
Согласен . Кроме маски месячной давности , должно быть ещё что-то .
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26.08.2020 18:21
+3
Пандемия много чего показала, но заметили только самое очевидное. Все остальное прошло мимо восприятия наших белоухих зайчиков.
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26.08.2020 18:05
+2
Не расстраивайтесь. Все страны оказались примерно в одинаковой жопе. Никто не был готов. Разве что Германия чётко отработала, ей - зачёт.
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26.08.2020 18:10
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Пандемия много чего показала, но заметили только самое очевидное. Все остальное прошло мимо восприятия наших белоухих зайчиков.
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26.08.2020 18:05 Відповісти
Не расстраивайтесь. Все страны оказались примерно в одинаковой жопе. Никто не был готов. Разве что Германия чётко отработала, ей - зачёт.
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26.08.2020 18:10 Відповісти
Т.е., говоря про примерную одинаковость "жопы" во всех странах, вы хотите сказать, что во всех странах сейчас могут сделать вакцину от Covid-19?
Боюсь, что вы, мягко говоря, слабо понимаете ситуацию.
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26.08.2020 18:20 Відповісти
А при чём тут вакцина? Я ему про размер жопы, он мне про вакцину
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26.08.2020 18:22 Відповісти
А при том, что если в стране полностью убита наука, то "жопа" будет иметь несколько иной масштаб.
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26.08.2020 18:41 Відповісти
Стран, которые пиляют свою вакцину от ковид, можно пересчитать по пальцам (и возможно, что одной руки). А для того, чтобы додуматься нацепить на нарид маски и запретить больным шляться по свадьбам - для этого не надо Академию Наук иметь.
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26.08.2020 18:44 Відповісти
По статистиці взагалі незрозуміло, звісно що німці непогано справились, але у нас 54 померлих на млн, у них 112, у нас 2500 хворих, в них 2800.
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26.08.2020 18:21 Відповісти
В деяких країнах, деякі цифри статистики можуть значно відрізнятися від реальних значень.
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26.08.2020 18:26 Відповісти
У нас ( і на всьому СНГомному просторі) якщо хворий, скажімо на гепатит, заразиться ковідом і не дай боже, помре, то йому виставляється причина смерті від гепатиту. А аналогічному пацієнту в Штатах виставлять причину смерті від ковіду.
Із-за цього різниця в показниках дуже велика бо ковід якраз більше косить хворих з супутніми хронічними захворюваннями. Крім того діагноз можливо навіть не поставити при відсутності достовірних тестів (або вказівки зверху).
Тому наша статистика в медицині по точності стоїть на другому місці після богослов'я
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26.08.2020 20:50 Відповісти
Вы обратите внимание на такой момент, что в Германии таки нехилый международный пассажиропоток + внутриевропейских границ нет. А в Украину едут ... сами знаете кто едет. Соответственно до Украины это всё дошло гораздо позже и в гораздо меньших масштабах. А вот если сравнивать их с ближайшими соседями - там они реально выделяются на фоне Франции с Италиями всякими.
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26.08.2020 18:27 Відповісти
Франція і Італія не показник, дуже різне відношення до дисципліни, краще вже з Польщею та скандинавами, а там нема такої переваги. До того ж німці не слюнявлять один одного при зустрічі, як південні народи.
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26.08.2020 18:31 Відповісти
дисциплина - как раз один из краеугольных камней в этом вопросе. Немцы 1) тестировали всех и всё, 2) отслеживали перемещения и распространения. Чтобы если кто оказался заражённый, то протестировать всех, с кем он мог контактировать, 3) масочный режим.
4) подготовленность мед системы. Пока все вокруг чесали репы, немцы подготовили столько больниц, что принимали толпы пациентов из НЛ и Италии и ещё и места оставались.
А за скандинавов не надо. Шведы обосрались по полной. Нидерландцы обосрались чуть меньше чем шведы, но тут врачам на маски народ скидывался. А пенсы вымирали толпами.
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26.08.2020 18:42 Відповісти
И про слюнявят. У всяких там китайцев даже за руку здороваться не принято. А вон как их попердолило.
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26.08.2020 18:46 Відповісти
а там власне була децентралізована система...


конкретные решения по ослаблению карантинных мер отданы на усмотрение федеральных земель, поэтому ситуация разнится от региона к региону



https://www.kommersant.ru/doc/4327555
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26.08.2020 19:46 Відповісти
Та система, которую успешно ликвидировали накануне событий.
Уррряя таварсчи ликвидаторы незаможності у своїх персональних лавах.
Хліба та вина бубочці, відпустку кожен день!
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26.08.2020 18:15 Відповісти
не пи..ди..



Систему майже знищила Доктор Смерть СУпрун..
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26.08.2020 19:43 Відповісти
ой ли, там с кравчука все старались поголовно
Паша Дура, ты определись с полом
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26.08.2020 19:55 Відповісти
Пандемия COVID-19 показала, что большинство граждан Украины верит в чудеса, ворожек и всемирный заговор, а не в науку и медицину.
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26.08.2020 18:20 Відповісти
Ляшко - наука?)))) Анегдот года. Воз - наука? Это аферисты, а не наука.
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26.08.2020 22:14 Відповісти
Кто говорил про Ляшко?
Он такой же хитрожопый кугут, как и подавляющее большинство украинцев.
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26.08.2020 22:58 Відповісти
Согласен . Кроме маски месячной давности , должно быть ещё что-то .
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26.08.2020 18:21 Відповісти
Та шо вы говорите!
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26.08.2020 18:23 Відповісти
с эпидемией не справились и развитые государства с доступной медициной высокого качества и большого количества врачей и оборудования...
медицина должна быть и разнонаправленная и доступная и укомплектованная и врачами и оборудованием... - вот и весь сказ...
а сейчас ?...сколько стоит диагностика и анализы? а в соотношении с минимальной пенсией или зарплатой ??? а оперативное лечение? а лечение онкологии??? инсультов-инфарктов? и пр.
болеть очень страшно...а страшно болеть - безисходно...
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26.08.2020 18:40 Відповісти
Удел нищих(
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26.08.2020 18:44 Відповісти
Шляшкопопуло, маріонетка на побігенькпх у блазня, а давай під тебе створять не лише нову Службу, а й Виконавчий Комітет з Контролю Служби, Державне Агентство з Питань Роботи Комітету. Зі своїми директорами, армією заступників, службовим автопарком із BMW бізнес-класу, державними бл@д@ми і саунами в Конча-заспі.
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26.08.2020 18:58 Відповісти
Липовая пандемия показала, что врачей нельзя доаускать к власти. Они все уничтожат бездумной паникой и карантинами. Особенно таких олигофренов как Ляшко и степанов
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26.08.2020 19:13 Відповісти
Да Вы что! Вы даже карантин в школах не в состоянии объявить, антиэпидемичные Вы наши. Точнее, вы до сих пор не можете отличить систему образования от экономиики страны. Люди бастуют против невозможности работать. А не за включение этого рассадника заразы, в который у нас превращены школы и садики, да еще Вы обещаете отапливать их по минимуму ("нам нужно 20 градусов в помещении" - у нас что, уже стал английский климат с Гольфстримом во дворе?), чтоб сопли точно были у всех, поди потом разберись от чего.
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26.08.2020 19:20 Відповісти
"Ми зрозуміли, що для забезпечення реагування на інфекційне захворювання потрібна централізована модель. Ми побачили необхідність вертикальної системи, яку, за умови, що вона працюватиме бездоганно, пізніше можна буде спробувати децентралізувати", - сказав він.

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Ляшко,є країна з хорошим досвідом децентралізації епідемслужби -НІМЕЧЧИНА...
ТАК ЩО НЕ СТАРАЙСЯ ВСІХ "підімнути під столицю"...
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26.08.2020 19:42 Відповісти
Констатируем резкое увеличение числа ватников,убеждающихся в существование вируса Ковид. Причем самым радикальным образом,-последним кряканием.
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26.08.2020 20:16 Відповісти
В США наметилось падение второй волны COVID, до 40000 заражений в день. Моя версия - укрепляется коллективный иммунитет. Но как он возник, если только 2% населения переболело? Переболели упоротые - которые игнорировали эпидемию и они перестали заражать сознательных граждан! (с)
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26.08.2020 22:53 Відповісти
А як правильно: дожилися чи діждалися??? Може доцентрализнулись? В ох...є, мабуть, так правильніше!
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26.08.2020 23:00 Відповісти
Пандемия не показала ничего ибо ее попросту нет, как нет даже эпидемии. Прежде чем употреблять подобные термины, нужно понимать их значение и Гугл вам в этом в помощь
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27.08.2020 12:28 Відповісти
 
 