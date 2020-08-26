Пандемія COVID-19 показала, що в Україні повинна бути діюча система протиепідемічного захисту, - Ляшко

Створення нової державної служби з контролю за захворюваннями замість Держпродспоживслужби дасть можливість створити вертикаль для ефективного протиепідемічного захисту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

"Епідемія коронавірусної хвороби продемонструвала, що в країні має бути дієва система протиепідемічного захисту. Після підписання Угоди про асоціацію Україна-ЄС система громадського здоров'я мала базуватися на децентралізованій моделі: в кожній області є регіональний центр громадського здоров'я, у якого структури національного рівня закуповують певні послуги, для того, щоб на національному рівні дати певну відповідь на спалахи захворювання. Це була не вертикаль - це була ідеологія", - наголосив головний санлікар.

Ляшко зазначив, що "перші епізоди, які стосуються саме боротьби з коронавірусною інфекцією, зокрема евакуація людей з Уханя, показали проблеми децентралізованої моделі".

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"Ми зрозуміли, що для забезпечення реагування на інфекційне захворювання потрібна централізована модель. Ми побачили необхідність вертикальної системи, яку, за умови, що вона працюватиме бездоганно, пізніше можна буде спробувати децентралізувати", - сказав він.

Ляшко вважає, що нині треба переглянути функціонал системи громадського здоров'я.

"У процесі реформування системи охорони здоров'я частину функцій із розслідування поодиноких випадків інфекційних хвороб було передано сімейним лікарям, проте вони сьогодні повноцінно ще не перейняли цю функцію, вони ще тільки налаштовують нові підходи до лікування", - сказав він.

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