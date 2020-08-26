Пандемія COVID-19 показала, що в Україні повинна бути діюча система протиепідемічного захисту, - Ляшко
Створення нової державної служби з контролю за захворюваннями замість Держпродспоживслужби дасть можливість створити вертикаль для ефективного протиепідемічного захисту.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.
"Епідемія коронавірусної хвороби продемонструвала, що в країні має бути дієва система протиепідемічного захисту. Після підписання Угоди про асоціацію Україна-ЄС система громадського здоров'я мала базуватися на децентралізованій моделі: в кожній області є регіональний центр громадського здоров'я, у якого структури національного рівня закуповують певні послуги, для того, щоб на національному рівні дати певну відповідь на спалахи захворювання. Це була не вертикаль - це була ідеологія", - наголосив головний санлікар.
Ляшко зазначив, що "перші епізоди, які стосуються саме боротьби з коронавірусною інфекцією, зокрема евакуація людей з Уханя, показали проблеми децентралізованої моделі".
"Ми зрозуміли, що для забезпечення реагування на інфекційне захворювання потрібна централізована модель. Ми побачили необхідність вертикальної системи, яку, за умови, що вона працюватиме бездоганно, пізніше можна буде спробувати децентралізувати", - сказав він.
Ляшко вважає, що нині треба переглянути функціонал системи громадського здоров'я.
"У процесі реформування системи охорони здоров'я частину функцій із розслідування поодиноких випадків інфекційних хвороб було передано сімейним лікарям, проте вони сьогодні повноцінно ще не перейняли цю функцію, вони ще тільки налаштовують нові підходи до лікування", - сказав він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Боюсь, что вы, мягко говоря, слабо понимаете ситуацию.
Із-за цього різниця в показниках дуже велика бо ковід якраз більше косить хворих з супутніми хронічними захворюваннями. Крім того діагноз можливо навіть не поставити при відсутності достовірних тестів (або вказівки зверху).
Тому наша статистика в медицині по точності стоїть на другому місці після богослов'я
4) подготовленность мед системы. Пока все вокруг чесали репы, немцы подготовили столько больниц, что принимали толпы пациентов из НЛ и Италии и ещё и места оставались.
А за скандинавов не надо. Шведы обосрались по полной. Нидерландцы обосрались чуть меньше чем шведы, но тут врачам на маски народ скидывался. А пенсы вымирали толпами.
конкретные решения по ослаблению карантинных мер отданы на усмотрение федеральных земель, поэтому ситуация разнится от региона к региону
https://www.kommersant.ru/doc/4327555
Уррряя таварсчи ликвидаторы незаможності у своїх персональних лавах.
Хліба та вина бубочці, відпустку кожен день!
Систему майже знищила Доктор Смерть СУпрун..
Паша Дура, ты определись с полом
Он такой же хитрожопый кугут, как и подавляющее большинство украинцев.
медицина должна быть и разнонаправленная и доступная и укомплектованная и врачами и оборудованием... - вот и весь сказ...
а сейчас ?...сколько стоит диагностика и анализы? а в соотношении с минимальной пенсией или зарплатой ??? а оперативное лечение? а лечение онкологии??? инсультов-инфарктов? и пр.
болеть очень страшно...а страшно болеть - безисходно...
-----------------------------------------------------------
Ляшко,є країна з хорошим досвідом децентралізації епідемслужби -НІМЕЧЧИНА...
ТАК ЩО НЕ СТАРАЙСЯ ВСІХ "підімнути під столицю"...