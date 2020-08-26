Партії не повинні займатися благодійністю, особливо під час виборчого процесу, - роз'яснення НАЗК

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) надало роз’яснення стосовно права політичних партій здійснювати благодійну діяльність.

Зокрема, політичні партії під час провадження статутної діяльності не можуть використовувати свої майно та кошти на благодійну діяльність, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням пресслужбу НАЗК.

"Благодійна допомога в період виборчого процесу не повинна надаватись від імені політичної партії або будь-яким чином пов’язуватись із її діяльністю.

Благодійна допомога від партії в період виборчого процесу містить ознаки непрямого підкупу виборців. Вона передбачає кримінальну відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років або від двох до шести років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк п’ять років (ч. 3 ст. 160 Кримінального кодексу України).

Виборчий процес розпочинається за 50 днів до дня місцевих виборів — 5 вересня", - зазначається в повідомленні.

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Нагадаємо, 8 серпня Центральна виборча комісія призначила на неділю, 25 жовтня, перші вибори депутатів до сільських, селищних, міських рад територіальних громад, а також сільських, селищних і міських голів.

У той же день Комісія прийшла до висновку про неможливість проведення виборів у 10 сільських, селищних, міських територіальних громадах Бахмутського, Волноваського, Маріупольського та Покровського районів Донецької області та 8 - Сєверодонецького і Щастівського районів Луганської області.

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