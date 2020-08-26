УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5335 відвідувачів онлайн
Новини Місцеві вибори-2020
1 438 48

Партії не повинні займатися благодійністю, особливо під час виборчого процесу, - роз'яснення НАЗК

Партії не повинні займатися благодійністю, особливо під час виборчого процесу, - роз'яснення НАЗК

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) надало роз’яснення стосовно права політичних партій здійснювати благодійну діяльність.

Зокрема, політичні партії під час провадження статутної діяльності не можуть використовувати свої майно та кошти на благодійну діяльність, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням пресслужбу НАЗК.

"Благодійна допомога в період виборчого процесу не повинна надаватись від імені політичної партії або будь-яким чином пов’язуватись із її діяльністю.

Благодійна допомога від партії в період виборчого процесу містить ознаки непрямого підкупу виборців. Вона передбачає кримінальну відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років або від двох до шести років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк п’ять років (ч. 3 ст. 160 Кримінального кодексу України).

Виборчий процес розпочинається за 50 днів до дня місцевих виборів — 5 вересня", - зазначається в повідомленні.

Читайте також: Не менш ніж 500 тисяч працівників виборчкомів різних рівнів задіють на місцевих виборах, - секретар РНБО Данілов

Нагадаємо, 8 серпня Центральна виборча комісія призначила на неділю, 25 жовтня, перші вибори депутатів до сільських, селищних, міських рад територіальних громад, а також сільських, селищних і міських голів.

У той же день Комісія прийшла до висновку про неможливість проведення виборів у 10 сільських, селищних, міських територіальних громадах Бахмутського, Волноваського, Маріупольського та Покровського районів Донецької області та 8 - Сєверодонецького і Щастівського районів Луганської області.

Читайте також: Порошенко про спробу змінити постанову Ради про місцеві вибори на Донбасі: Це або зрада, або некомпетентність

Автор: 

благодійність (567) місцеві вибори (1366) партія (367) НАЗК (1683)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+12
та не волнуйтесь Вы так... гадить в портки зелешушаре он не прекратит...
и будет это делать тихо, без пиара...и каждому...
показати весь коментар
26.08.2020 18:31
+11
Ви так навесні, під час карантину, не "погречкосіїли" ? А може ваша бубАчка вАва хоч маску купила? А чому? Через вроджений жлобізм і ненажерливість?
показати весь коментар
26.08.2020 18:38
+7
От якби ж ви ще свою шизоїдну маячню фактами підтвердили, було б круто.
показати весь коментар
26.08.2020 18:33
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
що ж тепер буде робити сивочолий барига???він ж неньку терзав засовуючи свої руки до державної кишені і тепер зась піариться)))
показати весь коментар
26.08.2020 18:26 Відповісти
та не волнуйтесь Вы так... гадить в портки зелешушаре он не прекратит...
и будет это делать тихо, без пиара...и каждому...
показати весь коментар
26.08.2020 18:31 Відповісти
От якби ж ви ще свою шизоїдну маячню фактами підтвердили, було б круто.
показати весь коментар
26.08.2020 18:33 Відповісти
Вечная заезженная пластинка уже который год ездит по ушам зелохов. Когда что- нибудь новенькое придумаете, или указания не было?
показати весь коментар
26.08.2020 18:56 Відповісти
лапоть, проснись - ты серешь
показати весь коментар
26.08.2020 20:32 Відповісти
Согласен , зеля не должен презентовать своих мэров .
показати весь коментар
26.08.2020 18:26 Відповісти
Нужно дать 5% националистам на след выборах. Конечно их власть будет портить, их будут подъедать чекисты своими ловушками, компроматами, запугиваниями, подкупами, будет поджирать коррупция. Это стандартно, просто у них должно постоянно дозревать что-то новое. Должен быть постоянный поток кадров новых проукраинских лиц, быть соцлифтом для украинцев.А не соцлифтом чекистов всяких имитаторов и чекистских консерв.Которые при первых подозрениях на интересы кремля должны отсылаться в бан, сначала временный и исправительный как пример для гордона, но если повторится то бан увеличивать(главное чтобы количество мелких предательств не превышало некоторое число на единицу времени для всех и не часто для одного человека).А для придурка кивы бан генеральный- это любитель помахать по ***** всяким типа моделям, продаст изза писты и денег что угодно и кого угодно. Киву за поребрик.Кива должен стать припримером для других что глухо гоняться за баблом не всегда успешно.
Они должны привносить свои краски в полуватный и почти всегда глухокоррупционный парламент.
Кто будет регулировать всяких пиюарасов типа кивы и
Хотя они могут выступать против порошенка чтобы заработать на содержание организации(Но должны кратно отработать на интересы украины за такие грехи).
показати весь коментар
26.08.2020 19:00 Відповісти
Вам с омерики виднее, кто там у нас националист в Украине? Подскажите, плиз! Кремлевско-бабломойские прихвостни свободовцы или белый вошдь с нацженами билецкий???? Или кто??? Кто из этих продажных тварей может назвать себя настоящим националистом, который сейчас защищает РЕАЛЬНО Украину, а не выполняет задание по обливанию грязью Порошенко за баблосы. Ну например, кто сейчас из них противостоит капитуляции зеленогнойного балаганщика? А? тягнывбок, что ли? Так он с прошлого года как втянул язык в зад, так и не может вытащить его до сих пор. билецкий? Вошдь или киздит языком и ничего не делает, или воюет с придуманными свинарчуками за бабломойскую деньгу и устраивает провокации жоппоблоку, чтобы дискредитировать националистов. Такая вот у нас печаль полная с националистами.
показати весь коментар
26.08.2020 21:07 Відповісти
І це шо святий Петро не зможе продовжувати гречкосійство?
Партии не должны заниматься благотворительностью, особенно во время избирательного процесса, - разъяснение НАПК - Цензор.НЕТ 6323
показати весь коментар
26.08.2020 18:30 Відповісти
Зато Зеленый Осел может минималку поднять! Эсли это не гречкосейство то ты кацап!
показати весь коментар
26.08.2020 18:33 Відповісти
Ви так навесні, під час карантину, не "погречкосіїли" ? А може ваша бубАчка вАва хоч маску купила? А чому? Через вроджений жлобізм і ненажерливість?
показати весь коментар
26.08.2020 18:38 Відповісти
"А може" це саме те гречкосійство, котре викорінити хтось обіцяв ще в 2014-му році.
показати весь коментар
26.08.2020 18:43 Відповісти
Це відмазка для паталогічного жлобства зеленського? Не канає.
показати весь коментар
26.08.2020 18:47 Відповісти
Та мені з високої гори плювати на "патологічне жлобство Зеленьського" - я вам нагадую обіцянки ще 2014-го року, що таке огидне явище, як гречкосійство, буде викорінено.
показати весь коментар
26.08.2020 18:50 Відповісти
тож не плутай гречкосійство з благодійністю ! і тих кому потрібна допомога ,з тими хто за 200 грн продає свій голос !
показати весь коментар
26.08.2020 18:57 Відповісти
Та ви шо? З якого переляку допомогу старим, одиноким людям, під час карантину, більше ніж за пів року до виборів, обізвали "гречкосійством"? Тоді і допомогу лікарям, яких зеленський обікрав, залишивши без засобів захисту, можна вважати, виходячи з вашої схибнутої "логіки" гречкосійством. Хай би працювали без масок, костюмів, рукавичок, дезинфекторів.
показати весь коментар
26.08.2020 19:00 Відповісти
Тобто ви навмисно хочете завуалювати той факт, що саме продуктові набори "допомогу старим, одиноким людям" перед виборами і прозвали гречкосійством?
показати весь коментар
26.08.2020 19:08 Відповісти
Перед виборами? Може й у появі вірусу, "перед виборами", винен Порошенко? А допомога лікарям, "перед виборами", це благочинність, чи "ганебне гречкосійство"?
показати весь коментар
26.08.2020 19:38 Відповісти
Та я розумію, що у вас безвихідь і ви вже на біле кажете чорне, а на чорне - біле. Але як бути з фактом, що ще в далеких нині 2014-2015-х роках цю "благочинність" перед виборами дехто обіцяв викорінити з української політики, як ганебне явище підкупу виборців?
показати весь коментар
26.08.2020 19:58 Відповісти
Я розумію, що спілкуюсь з людиною, у якої абсолютно відсутнє логічне мислення. Тому, довбіть мізки своїм рідним.
показати весь коментар
26.08.2020 20:05 Відповісти
Я також розумію, що спілкуюсь з людиною, котра вважає https://censor.net/ua/photo_news/3214581/muzeyi_vyborchogo_treshu_vidkryvsya_u_harkovi_foto нормальним явищем, а не банальним підкупом виборців.
показати весь коментар
26.08.2020 20:16 Відповісти
Люди і лікарі отримали допомогу одночасно з одного фонду. Допомога лікарям це "ганебне гречкосійчтво", чи допомога в критичній ситуації? До того, як дасте відповідь на це питання, говорити нема про що.
показати весь коментар
26.08.2020 20:33 Відповісти
Чаечка, не спорьте со штатной кремлелядью нестором. Кстати , реальный нестор летописец- один из самых больших лжецов в истории всего мира. Большинство им написаное- полные исторические фейки. И этот нестор с Цензора , мерзопакость, всем давно известен , как мокшанская лапотная балайка. Поэтому шлите-ка вы его на ..... три веселых буквы, т.е. туда, откуда он пришел)))))
показати весь коментар
26.08.2020 21:11 Відповісти
т.е., во всем мире помогать больным - это благотворительность, и только у сраных зебилов - это гречкосейство. Проснись, лапоть, ты серешь
показати весь коментар
26.08.2020 20:34 Відповісти
ну вот зачем Вы так? )))) а кто для гереги и его эпицентра самолеты встречал? )))
от шо он для себя пиарился? )))) может он для нас всех скидку на те маски отрабатывал? ))))
показати весь коментар
26.08.2020 18:44 Відповісти
а скільки гречки роздав потерпілий , а я забув в нього ж всі гроші в офшорах ! і кому жид щось давав ?
показати весь коментар
26.08.2020 18:46 Відповісти
Та нікому і нічого! Він зара їздить по країні за державний кошт і рекламує своїх недоумків. Перевищення службових повноважень вже не вперше асоціюється з найвеличнішим.
Світлина, де це недолуге виступає з трибуни, на який зображено не державний символ (герб чи хоча б прапор), а лого збориська сосен вже всім очи намозолила.
показати весь коментар
26.08.2020 19:27 Відповісти
Дядьку, а ви читати вмієте?
"Благотворительная помощь от партии в период избирательного процесса содержит признаки косвенного подкупа избирателей. "Источник: https://censor.net/n3216016

І де на наведеній вами ж світлині згадка про партію? Ну хоч якась згадка хоч про якусь партію...
Я б побажав вам Сердючку в голову та Потапа в штани, але, здається у вас і так все є...
показати весь коментар
26.08.2020 19:19 Відповісти
І то правда! Жодного натяку там на жодну партію!
показати весь коментар
26.08.2020 19:21 Відповісти
От і я про те ж кажу. Не те, що ЗЕ! Приїхав, як офіційна особа до області, виступає з трибуни... Весь такий офіційний, навіть в краватці! А на трибуні замість державних символів - логотип ЗЕ! Це ж не реклама і піар! А головне не власним, а державним коштом! "Ай, маладєц!"
показати весь коментар
26.08.2020 19:55 Відповісти
А ці дії можна сприймати як благодійність??)))

https://pershij.com.ua/peredvyborchyi-vandalizm-v-uzhhorodi-nevidomi-poshkodyly-bil-bordy-zi-svitlynamy-chleniv-partii-vid-opozytsiinoi-platformy-za-zhyttia-foto/
показати весь коментар
26.08.2020 18:33 Відповісти
Поздравление с дем независимости от ОПЗЖ выглядит как поздравление Гитлера с песаком!
показати весь коментар
26.08.2020 18:36 Відповісти
Это от души.
показати весь коментар
26.08.2020 19:00 Відповісти
Может у кого-то есть потребность делать добрые дела, а их лишили этой возможности.
показати весь коментар
26.08.2020 18:35 Відповісти
То робіть собі, але без партійної символіки і все буде законно.
показати весь коментар
26.08.2020 19:21 Відповісти
- Ось вам продуктовий набір! Щиро!
- А з якої ви партії?
- Ми вам не скажемо! Таємниця!
Кумедно виглядає такий діалог.
показати весь коментар
26.08.2020 20:01 Відповісти
Але ж законно
показати весь коментар
26.08.2020 20:11 Відповісти
Процесс уже давно пошёл .
показати весь коментар
26.08.2020 18:44 Відповісти
Партии не должны заниматься благотворительностью, особенно во время избирательного процесса, - разъяснение НАПК напк "закон запрещает" во время избирательного процесса раздавать гречку ..Официальный старт предвыборной кампании говорит ЦВК (ч вк)

до официального ЧИСЛА РАЗДАЙ ТОННАМИ ГРЕЧКУ потому что нет нарушения
показати весь коментар
26.08.2020 19:36 Відповісти
или чеши зебилам по ушам о большой стройке ... придорожного сортира
показати весь коментар
26.08.2020 20:36 Відповісти
А агітація зеленського під час так званих робочих поїздок по країні за державний кошт- це можна? А підняття, хоча і символічне, мінімалки перед виборами - це не гречкосійство?
показати весь коментар
26.08.2020 22:04 Відповісти
Передбачена кримінальна відповідальність,а кого ви посадили по цій статті?
показати весь коментар
26.08.2020 22:17 Відповісти
 
 