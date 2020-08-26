Найпоширеніші порушення прав людини на окупованих територіях України - затримання і катування, - місія ООН

Моніторингова місія ООН з прав людини представить нову доповідь про кримінальні переслідування в окупованому Криму і на непідконтрольних Україні територіях Донбасу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку організації.

"Незаконні та свавільні затримання та тримання під вартою, затяжні судові процеси, відсутність доступу до адвоката, катування та жорстоке поводження, а також відсутність ефективних засобів правового захисту – поширені порушення прав людини, що вчиняються в контексті кримінальних проваджень та процесів, пов’язаних з конфліктами на сході України та в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, тимчасово окупованих Російською Федерацією", - говориться в повідомленні.

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Зазначається, що доповідь ґрунтується на:

- більше 1 300 детальных інтерв'ю з жертвами та свідками порушень прав людини;

- моніторингу 1 280 судових засідань;

- опрацюванні понад 3 300 судових документів та інших відповідних матеріалів.

Згідно з інформацією, презентація відбудеться 2 вересня в онлайн-режимі.

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