Найпоширеніші порушення прав людини на окупованих територіях України - затримання і катування, - місія ООН
Моніторингова місія ООН з прав людини представить нову доповідь про кримінальні переслідування в окупованому Криму і на непідконтрольних Україні територіях Донбасу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку організації.
"Незаконні та свавільні затримання та тримання під вартою, затяжні судові процеси, відсутність доступу до адвоката, катування та жорстоке поводження, а також відсутність ефективних засобів правового захисту – поширені порушення прав людини, що вчиняються в контексті кримінальних проваджень та процесів, пов’язаних з конфліктами на сході України та в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, тимчасово окупованих Російською Федерацією", - говориться в повідомленні.
Зазначається, що доповідь ґрунтується на:
- більше 1 300 детальных інтерв'ю з жертвами та свідками порушень прав людини;
- моніторингу 1 280 судових засідань;
- опрацюванні понад 3 300 судових документів та інших відповідних матеріалів.
Згідно з інформацією, презентація відбудеться 2 вересня в онлайн-режимі.
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