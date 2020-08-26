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Новини Окуповані території
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Найпоширеніші порушення прав людини на окупованих територіях України - затримання і катування, - місія ООН

Найпоширеніші порушення прав людини на окупованих територіях України - затримання і катування, - місія ООН

Моніторингова місія ООН з прав людини представить нову доповідь про кримінальні переслідування в окупованому Криму і на непідконтрольних Україні територіях Донбасу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку організації.

"Незаконні та свавільні затримання та тримання під вартою, затяжні судові процеси, відсутність доступу до адвоката, катування та жорстоке поводження, а також відсутність ефективних засобів правового захисту – поширені порушення прав людини, що вчиняються в контексті кримінальних проваджень та процесів, пов’язаних з конфліктами на сході України та в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, тимчасово окупованих Російською Федерацією", - говориться в повідомленні.

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Зазначається, що доповідь ґрунтується на:

- більше 1 300 детальных інтерв'ю з жертвами та свідками порушень прав людини;
- моніторингу 1 280 судових засідань;
- опрацюванні понад 3 300 судових документів та інших відповідних матеріалів.

Згідно з інформацією, презентація відбудеться 2 вересня в онлайн-режимі.

Найпоширеніші порушення прав людини на окупованих територіях України - затримання і катування, - місія ООН 01

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Автор: 

Крим (14127) ООН (3340) права людини (609) Донбас (22354)


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а місія не хоче перевірити здоров'я заручників в Донецьких катівнях ? ввести санкції за не допуск до в'язнів ? відосіки знімаєте ...
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26.08.2020 19:02 Відповісти
ну вот... а по мнению некоторых упоротых и кравчука там только выборов и не хватает...
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26.08.2020 19:04 Відповісти
Серьезно? А что скажут те европейские путинососы которые ездят на окупированный дамбас и крым по приглашению ***** в саунах попариться и порассказывать как там процветает жизнь без жидофошистов?
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26.08.2020 19:05 Відповісти
Дайте им еще автономию, чтобы им никто не мешал.
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26.08.2020 19:06 Відповісти
Так зельцман уже давно под эту зраду в Омане подписался ,а сейчас , чужими руками ( продажные маразматики без чести и совести кравчук ,фокин ) исполняют
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26.08.2020 19:21 Відповісти
Пытки, зверства, убийства зафиксировали, задокументировали и... И что дальше? Претензий и вопросов к кремлёвской крысе нет? Пусть продолжает? Зато, к Украине миллион требований, претензий, условий....Украина, по мнению наблюдательных миссий, недостаточно усердно ублажает агрессора, не выполняет мгновенно все прихоти кремлёвской крысы....
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26.08.2020 20:22 Відповісти
Найпоширеніші порушення прав людини на окупованих територіях України - затримання і катування, - місія ООН - Цензор.НЕТ 5052
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26.08.2020 20:51 Відповісти
 
 