"Приватизація держпакетів обленерго буде зірвана через НКРЕКП і її методології RAB", - нардепка від "Слуги народу" Буймістер
За запропонованої НКРЕКП ставки на старі активи 3% буде зірвано програму приватизації держпакетів обленерго.
Як передає Цензор.НЕТ, таку думку висловила народна депутатка Людмила Буймістер на засіданні НКРЕКП.
26.08.2020 державний Регулятор НКРЕКП була прийнята Методика стимулюючого тарифоутворення з поділом активів компанії на "стару" базу зі ставкою прибутковості 3% і "нову" базу зі ставкою прибутковості 16,74%. Народний депутат Людмила Буймістер висловила сумніви, що такий підхід сприятиме приватизації.
"З такою ставкою 3% на старі активи ми отримаємо негативний грошовий потік. Це означає, що і Програма приватизації, яка сьогодні у Фонду державного майна, буде де-факто знецінена, тому що я прекрасно розумію, що якщо методологія показує негативний грошовий потік, то ми не отримаємо того ефекту від приватизації. У нас закладаються з року в рік надходження від приватизації в бюджет нашої країни, але з такою методологією ми не отримаємо того ефекту, якого ми хочемо досягти", - зазначила Людмила Буймістер.
Буймістер зазначає, що причина в негативному грошовому потоці, до якого призведуть такі ставки: "Я обчислила модель із запропонованими трьома і п'ятнадцятьма відсотками 15,72%, які сьогодні є в проєкті постанови. Я бачу у себе негативний грошовий потік у багатьох обленерго в нинішніх умовах. І особливо цей негативний грошовий потік ми будемо спостерігати саме на державних обленерго, які перебувають у значно гіршому грошовому стані, ніж деякі інші обленерго в нашій країні".
Нагадаємо, раніше Олег Козачук, глава "Хмельницькобленрего" висловив думку, що при параметрах RAB-регулювання від НКРЕКП обленерго не зможуть залучати ні інвестиції, ні кредити в оновлення мереж.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Що зелібобі не зрозуміло?
Зе с пенсионерами проедает почки ваших детей и внуков.
Зе поднимает зарплатный минимум с воздуха, за счет почек ваших детей и внуков. Экономика валится, а он ДОБИРАЕТ И ДОБИРАЕТ, чтобы будущие такие дураки как он при падении экономики добирали еще больше кредитов.Кредит на кредите кредитом погоняет - это политика зеленского. Добрал миллиардов долларов в золото-в.фонд за 7% вместо 1%как пети давали.
Производства все меньше, уничтоженных приватизацией предприятий для уничтожения(а не для развития) ВСЕ БОЛЬШЕ И БОЛЬШЕ.Зе это ДЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ и превращения городов в депрессивные спальные районы, с заложенными почками всех их жильцов и проданной землей международным финансовым мафиям. Фсб диверсант уруский под видом улучшения хочет добить все предприятия которые сложились, под видом вышли из оборонки или обнулились, но их можно было если такой как лукашенко поднять. Но зебил ДОБИВАЕТ СТРАНУ ДО РУЧКИ.Ни танка в всу или в тайланд, ни самолета из антонова и хапп, минобороны откат на откате. Краз нужно вернуть под крышу государства, живаго его с банком банкротит, чтобы сбу не отжало и ничего не вкладывает в развитие, потому что фсб-сбу перепишут регистрацию и все отожмут.
НА вынос, кацапов в ап слишком много, которые и устроили имитацию перемирия для капитуляции украины, когда у кацапов деньги кончились на войну под видом "лишьбынестреляли" и фсб-сводками "обстреловнебыло" для предразработки для капитуляции, о которой зе постоянно дипломатически лжет. ЗЕбил больше кацапов стал слушать, чем украинский народ, потому оно уже пожелтело, в концу осени оно будет цвета гавна. Петя в 100 раз лучше был. Петю нужно вернуть пока "дипломат" по лжи зебил не уничтожил украину и не ввел фсб в сбу на 2й этаж как янык.
А зеблу высшу.ю меру за предательство украины на высшем посту по ст 111(тотальная сдача украины) и весь квартал, изза которого он продал украинуобнулить.
І про емісію теж казала:
власні кошти, а чекають коли держава збере кошти з споживачів..
споживачі мають рятувати олігархів, щоб олігархи розвивали свій "бізнес"
- яхти і вілли в Європі
нафік таких "інвесторів", і чиновників теж