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Новини
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"Приватизація держпакетів обленерго буде зірвана через НКРЕКП і її методології RAB", - нардепка від "Слуги народу" Буймістер

За запропонованої НКРЕКП ставки на старі активи 3% буде зірвано програму приватизації держпакетів обленерго.

Як передає Цензор.НЕТ, таку думку висловила народна депутатка Людмила Буймістер на засіданні НКРЕКП.

26.08.2020 державний Регулятор НКРЕКП була прийнята Методика стимулюючого тарифоутворення з поділом активів компанії на "стару" базу зі ставкою прибутковості 3% і "нову" базу зі ставкою прибутковості 16,74%. Народний депутат Людмила Буймістер висловила сумніви, що такий підхід сприятиме приватизації.

"З такою ставкою 3% на старі активи ми отримаємо негативний грошовий потік. Це означає, що і Програма приватизації, яка сьогодні у Фонду державного майна, буде де-факто знецінена, тому що я прекрасно розумію, що якщо методологія показує негативний грошовий потік, то ми не отримаємо того ефекту від приватизації. У нас закладаються з року в рік надходження від приватизації в бюджет нашої країни, але з такою методологією ми не отримаємо того ефекту, якого ми хочемо досягти", - зазначила Людмила Буймістер.

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Буймістер зазначає, що причина в негативному грошовому потоці, до якого призведуть такі ставки: "Я обчислила модель із запропонованими трьома і п'ятнадцятьма відсотками 15,72%, які сьогодні є в проєкті постанови. Я бачу у себе негативний грошовий потік у багатьох обленерго в нинішніх умовах. І особливо цей негативний грошовий потік ми будемо спостерігати саме на державних обленерго, які перебувають у значно гіршому грошовому стані, ніж деякі інші обленерго в нашій країні".

Нагадаємо, раніше Олег Козачук, глава "Хмельницькобленрего" висловив думку, що при параметрах RAB-регулювання від НКРЕКП обленерго не зможуть залучати ні інвестиції, ні кредити в оновлення мереж.

Автор: 

тарифи (2011) НКРЕКП (1813) RAB (50) Буймістер Людмила (65)


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Топ коментарі
+8
"Приватизация госпакетов облэнерго будет сорвана из-за НКРЭКУ и ее методологии RAB", - нардеп от "Слуги народа" Буймистер - Цензор.НЕТ 6744
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26.08.2020 19:18
+7
Арахамія?
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26.08.2020 19:12
+4
"Приватизация госпакетов облэнерго будет сорвана из-за НКРЭКУ и ее методологии RAB", - нардеп от "Слуги народа" Буймистер - Цензор.НЕТ 8807
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26.08.2020 19:06
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Правила форума Рада форумчан
Нехай беруть старі з 3%, оновлюють і отримують 16,74.
Що зелібобі не зрозуміло?
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26.08.2020 19:06 Відповісти
"Приватизация госпакетов облэнерго будет сорвана из-за НКРЭКУ и ее методологии RAB", - нардеп от "Слуги народа" Буймистер - Цензор.НЕТ 8807
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26.08.2020 19:06 Відповісти
Арахамія?
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26.08.2020 19:12 Відповісти
ага
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26.08.2020 19:14 Відповісти
чому Буймістер? мало б бути Буймісіс
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26.08.2020 19:10 Відповісти
Буймисіська.
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26.08.2020 19:13 Відповісти
він же: Донжуан, ловелас, Казанова, бугай, любий друг))). А в жінок таких епітетів бракує
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26.08.2020 19:29 Відповісти
"Приватизация госпакетов облэнерго будет сорвана из-за НКРЭКУ и ее методологии RAB", - нардеп от "Слуги народа" Буймистер - Цензор.НЕТ 6744
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26.08.2020 19:18 Відповісти
Вышла тут корабельная сосна и начинает нам тут лапшу вещать за приватизацию. Знаю одно если вы хотите за свои активы получить нормальную цену то не продавайте их в кризис и в период падения экономики! Но я понимаю что СН не совсем дауны и когда срут трусы снимают, поэтому я могу предположить что продав активы в кризис СН имеет свой гешефт!
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26.08.2020 19:20 Відповісти
"Приватизация госпакетов облэнерго будет сорвана из-за НКРЭКУ и ее методологии RAB", - нардеп от "Слуги народа" Буймистер - Цензор.НЕТ 1198
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26.08.2020 19:22 Відповісти
Уже не скрываясь управляемый фсб зеблан еще и ДОБИВАЕТ СТРАНУ ДО РУЧКИ
Зе с пенсионерами проедает почки ваших детей и внуков.
Зе поднимает зарплатный минимум с воздуха, за счет почек ваших детей и внуков. Экономика валится, а он ДОБИРАЕТ И ДОБИРАЕТ, чтобы будущие такие дураки как он при падении экономики добирали еще больше кредитов.Кредит на кредите кредитом погоняет - это политика зеленского. Добрал миллиардов долларов в золото-в.фонд за 7% вместо 1%как пети давали.
Производства все меньше, уничтоженных приватизацией предприятий для уничтожения(а не для развития) ВСЕ БОЛЬШЕ И БОЛЬШЕ.Зе это ДЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ и превращения городов в депрессивные спальные районы, с заложенными почками всех их жильцов и проданной землей международным финансовым мафиям. Фсб диверсант уруский под видом улучшения хочет добить все предприятия которые сложились, под видом вышли из оборонки или обнулились, но их можно было если такой как лукашенко поднять. Но зебил ДОБИВАЕТ СТРАНУ ДО РУЧКИ.Ни танка в всу или в тайланд, ни самолета из антонова и хапп, минобороны откат на откате. Краз нужно вернуть под крышу государства, живаго его с банком банкротит, чтобы сбу не отжало и ничего не вкладывает в развитие, потому что фсб-сбу перепишут регистрацию и все отожмут.
НА вынос, кацапов в ап слишком много, которые и устроили имитацию перемирия для капитуляции украины, когда у кацапов деньги кончились на войну под видом "лишьбынестреляли" и фсб-сводками "обстреловнебыло" для предразработки для капитуляции, о которой зе постоянно дипломатически лжет. ЗЕбил больше кацапов стал слушать, чем украинский народ, потому оно уже пожелтело, в концу осени оно будет цвета гавна. Петя в 100 раз лучше был. Петю нужно вернуть пока "дипломат" по лжи зебил не уничтожил украину и не ввел фсб в сбу на 2й этаж как янык.
А зеблу высшу.ю меру за предательство украины на высшем посту по ст 111(тотальная сдача украины) и весь квартал, изза которого он продал украинуобнулить.
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26.08.2020 19:29 Відповісти
подозреваю, что это написал лексеич
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26.08.2020 19:49 Відповісти
Ми як заручники при цьому клоунів та його прсіпаках(
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26.08.2020 19:34 Відповісти
У себя она видит отрицательный денежный поток? Пусть в наши счета по коммунальным услугам заглянет, там еще отрицательней. Пора порчу снимать!
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26.08.2020 19:38 Відповісти
Беня негодуэ.
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26.08.2020 19:39 Відповісти
ай нэ нэ нэ нэ рэформа ромалэ! "Приватизация госпакетов облэнерго будет сорвана из-за НКРЭКУ и ее методологии RAB", - нардеп от "Слуги народа" Буймистер - Цензор.НЕТ 3112"Приватизация госпакетов облэнерго будет сорвана из-за НКРЭКУ и ее методологии RAB", - нардеп от "Слуги народа" Буймистер - Цензор.НЕТ 3112"Приватизация госпакетов облэнерго будет сорвана из-за НКРЭКУ и ее методологии RAB", - нардеп от "Слуги народа" Буймистер - Цензор.НЕТ 3112 ай нэ нэ нэ нэ раб тарифы!
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26.08.2020 19:45 Відповісти
Бумістер-тупа зебізяна,як і всі випускники трускавецької бурси.Воно вже розказувало що НБУ має 100млн. прибутку за копійку.
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26.08.2020 20:12 Відповісти
https://censor.net/user/469362 - "Воно вже розказувало що НБУ має 100млн. прибутку за копійку."

І про емісію теж казала:

"Приватизація держпакетів обленерго буде зірвана через НКРЕКП і її методології RAB", - нардепка від "Слуги народу" Буймістер - Цензор.НЕТ 3529
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26.08.2020 20:27 Відповісти
і для чого приватизовувати, якщо типа "інвестори" не хочуть вкладати
власні кошти, а чекають коли держава збере кошти з споживачів..

споживачі мають рятувати олігархів, щоб олігархи розвивали свій "бізнес"
- яхти і вілли в Європі

нафік таких "інвесторів", і чиновників теж
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26.08.2020 22:37 Відповісти
Нормальный подход: отмутили облэнэрго и стригли бабло, не вкладывая в модернизацию, хотя в тариф были заложены средства на эти цели. Пусть теперь собственник отчитается сначала, где эти средства (объясните ей, что виллы и яхты - это не модернизация), а теперь давайте подымем цены, бо рыжему таракану на жизнь не хватает.
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27.08.2020 10:59 Відповісти
 
 