Активістка з Дніпра Новикова опублікувала довідку про зняття побоїв, завданих охороною Зеленського і звинуватила УДО у брехні. ДОКУМЕНТ

Активістка Аліна Новикова (Рибка Дніпро), яку побила охорона Зеленського в Дніпрі звинуватила УДО в брехні та опублікувала довідку про нанесення їй побоїв.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в Фейсбуці.

Активістка зазначила: "Доки я отримую зворушливі співчуття від багатьох українців, Зеохорона цинічно спростовує, що мене били і поламали ребро під час мирної (!) акції Руху опору капітуляції на очах у самого Володимира Олександровича.

Тому змушена ще раз ткнути їх усіх зеленим носом в офіційні результати мого медичного обстеження.

На цьому заході я хотіла задати їх потерпілому босу кілька питань:

1. Чи готовий він заплатити відставкою за капітуляцію, якої не хоче український народ?

2. Чи дійсно він хоче провести вибори в ОРДЛО і зробити депутатами сепарастів, які різали животи за український прапор і рубали руки за тризуб українцям на моєму рідному Донбасі?

3. Як йому спиться після загибелі українського воїна Журавля, який стік кров‘ю на спеці, в той час, як Зе "взяв питання на особистий контроль" і поїхав у відпустку?

Вона продовжила: "Але замість вибачитися, розібратися, відкрити кримінальне провадження і притягнути винних у побитті людей (а нас декілька постраждалих, в тому числі Надія Святун і Валерій Гарагуц), вони знову брешуть і сцуть нам всім ув очі.

Тому я прошу мешканців наступного українського міста, в якому гастролюватиме Зе, здається, це будуть Черкаси, задати йому в очі мої питання, а також додати пару-трійку своїх. Такий собі "дніпровський челендж".

А моє ребро зростеться, загоїться до весілля і колотиме хіба у брехливі позичені Зеочі".

Як повідомляли Цензор.НЕТ раніше в Дніпрі під час заходів за участю президента України Володимира Зеленського виник конфлікт між місцевими активістами, поліцією та охороною глави держави, внаслідок чого була травмована одна з активісток.

Пізніше Управління Держохорони заперечило ці факти і заявило, що інформація про те, що військовослужбовці УДО нібито застосували фізичну силу до мітингувальників, є відвертою брехнею і містить ознаки спланованої інформаційної провокації.