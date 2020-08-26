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Активістка з Дніпра Новикова опублікувала довідку про зняття побоїв, завданих охороною Зеленського і звинуватила УДО у брехні. ДОКУМЕНТ

Активістка Аліна Новикова (Рибка Дніпро), яку побила охорона Зеленського в Дніпрі звинуватила УДО в брехні та опублікувала довідку про нанесення їй побоїв.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в Фейсбуці.

Активістка зазначила: "Доки я отримую зворушливі співчуття від багатьох українців, Зеохорона цинічно спростовує, що мене били і поламали ребро під час мирної (!) акції Руху опору капітуляції на очах у самого Володимира Олександровича.

Активістка з Дніпра Новикова опублікувала довідку про зняття побоїв, завданих охороною Зеленського і звинуватила УДО у брехні 01

Тому змушена ще раз ткнути їх усіх зеленим носом в офіційні результати мого медичного обстеження.

Активістка з Дніпра Новикова опублікувала довідку про зняття побоїв, завданих охороною Зеленського і звинуватила УДО у брехні 02

На цьому заході я хотіла задати їх потерпілому босу кілька питань:
1. Чи готовий він заплатити відставкою за капітуляцію, якої не хоче український народ?
2. Чи дійсно він хоче провести вибори в ОРДЛО і зробити депутатами сепарастів, які різали животи за український прапор і рубали руки за тризуб українцям на моєму рідному Донбасі?
3. Як йому спиться після загибелі українського воїна Журавля, який стік кров‘ю на спеці, в той час, як Зе "взяв питання на особистий контроль" і поїхав у відпустку?

Вона продовжила: "Але замість вибачитися, розібратися, відкрити кримінальне провадження і притягнути винних у побитті людей (а нас декілька постраждалих, в тому числі Надія Святун і Валерій Гарагуц), вони знову брешуть і сцуть нам всім ув очі.

Тому я прошу мешканців наступного українського міста, в якому гастролюватиме Зе, здається, це будуть Черкаси, задати йому в очі мої питання, а також додати пару-трійку своїх. Такий собі "дніпровський челендж".

А моє ребро зростеться, загоїться до весілля і колотиме хіба у брехливі позичені Зеочі".

Як повідомляли Цензор.НЕТ раніше в Дніпрі під час заходів за участю президента України Володимира Зеленського виник конфлікт між місцевими активістами, поліцією та охороною глави держави, внаслідок чого була травмована одна з активісток.

Пізніше Управління Держохорони заперечило ці факти і заявило, що інформація про те, що військовослужбовці УДО нібито застосували фізичну силу до мітингувальників, є відвертою брехнею і містить ознаки спланованої інформаційної провокації.

Активістка з Дніпра Новикова опублікувала довідку про зняття побоїв, завданих охороною Зеленського і звинуватила УДО у брехні 03

Автор: 

Дніпро (3253) пошкодження (168) УДО (108)


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Топ коментарі
+50
Нашему клоуну не дают покоя лавры Лукашенко. Поскольку у него нет Коли кому он даст автомат? Юльке Мендель?
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26.08.2020 20:14
+39
О, так це були активісти Руху Опору капітуляції...
До речі, десь проскакувало, що оця Аліна Новікова (Рыбка Днепр) - дончанка, патріотка, вимушена переселенка з окупованої території.
Ну, зебіли скажуть "Порох організував, заплатив"...
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26.08.2020 20:14
+33
а не надо так смеяться))) мендель голыми..(о чем это я? ))) а! голыми руками за беззащитного бубосика... всех уколошкает!
Активистка из Днепра Новикова опубликовала справку о снятии побоев, нанесенных охраной Зеленского и обвинила УГО во лжи - Цензор.НЕТ 3167

..
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26.08.2020 20:18
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Прзидент Зеленський
(свой парень из народа)Активістка з Дніпра Новикова опублікувала довідку про зняття побоїв, завданих охороною Зеленського і звинуватила УДО у брехні - Цензор.НЕТ 4878
Президент Порошенко
(барига)

Активістка з Дніпра Новикова опублікувала довідку про зняття побоїв, завданих охороною Зеленського і звинуватила УДО у брехні - Цензор.НЕТ 5284
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27.08.2020 11:10 Відповісти
Порох, в городе, который за него не голосовал! https://www.youtube.com/watch?v=OxdHmO0Ymo8 Кстати, он точно так вел себя там когда приезжал в и качестве действующего президента!
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27.08.2020 11:19 Відповісти
Зе быдло балдеет, что девочке сломали ребро! Справка им не нравиться... ребро сломано!!! а справка - дело десятое. Сцикло спряталось за спинами мордоворотов... и портит памперсы. Зебилы! - вы об этот мечтали; предать страну, унизить армию, капитулировать... и в награду, получить по рёбрам/яйцам. Зе ублюдки...
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27.08.2020 12:10 Відповісти
Вот никогда такого не было и вот опять, зебилы никогда не врут.
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27.08.2020 15:11 Відповісти
Кстати судя по количеству вылезших зе-ботов, новость для бубочки зельцмана зашкварная, точно такое же нашествие одноразовых зебилов было под новостями про предательство и срыв операции задержания вагнеровцев.
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27.08.2020 15:13 Відповісти
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