Білоруські ді-джеї Соколовський і Галанов, яких заарештовували за пісню Цоя "Перемен", виїхали до Литви
Білоруські ді-джеї Владислав Соколовський і Кирило Галанов, заарештовані за зрив проурядового заходу в Мінську, покинули Білорусь і прибули в Литву.
Як передає Цензор.НЕТ, про це 26 серпня повідомило агентство BNS.
За словами Соколовського, пропозиція про виїзд надійшла від посольства Литви відразу після того, як він із колегою вийшов із СІЗО.
Ді-джей побоювався тривалого тюремного ув'язнення після того, як отримав погрози під час арешту і допиту в МВС. Один із чиновників заявив, що Соколовський відсидить не 10 днів, а 10 років.
Він розповів, що провів п'ять днів арешту в одиночній камері, причому тільки дві ночі зміг поспати на розкладачці. Потім його перевели в шестимісну камеру, де було не менше 40 осіб. В одну з ночей Соколовський чув зойки побитих людей.
Після президентських виборів у Білорусі Литва вже прийняла 22 особи з гуманітарною метою, половина з них офіційно звернулася по політичний притулок. Всі ці люди перебувають у безпечному місці, сказала BNS радниця міністра внутрішніх справ Литви Божена Заборовська-Зданович.
Нагадаємо, Кирило Галанов і Владислав Соколовський 6 серпня включили пісню Віктора Цоя після того, як на концерт, організований владою, прийшли численні прихильники Світлани Тіхановської.
7 серпня Центральний районний суд Мінська відправив Соколовського та Галанова на 10 діб під арешт.
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20 раз в месяц студент только пообедает за 20 евро.
еще ему надо 10 обедов без столовой, в выходной, 30 затраков, 30 ужинов.
и заплатить за общежитие.
в литве еще осталось уродское бесплатное совковое образование? или уже как в демократической америке и британии только за деньги?
Правда, щас **************** таки получило статус президента, но таки на демократических выборах.
И шота мне сдается, шо не досидит оно...
А вот беларусы оказались слишком "культурными" для настоящей революции.
У нас в ответ на действия беркутни рождалась злость, а у них карнавал с шариками.
Лукашонка это понял и снова взялся за репрессии. Я прям щас смотрю прямой эфир по "Настоящему времени".
украинцы сопли жевали 4 месяца, пока пашинский винтовкой не помог.
ты бредишь
будешь тут мне, украинцу, принимавшему участие в майдане-1 и -2, что-то врать!
ПНХ
Будут тепер від ЕС допомогу отримувати, як політичні біженці.
[ Відео ]
На Площади Независимости несколько минут назад была такая атмосфера.
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❗️Сейчас же сообщают о том, что происходит разгон, количество задержанных неизвестно!
NEXTA Live, [26.08.20 20:42]
[ Альбом ]
‼️Сообщают, что более 100 человек спрятались от карателей в Красном костёле. ОМОН заблокировал все двери в церковном здании!
Слабовики снова звереют!
NEXTA Live, [26.08.20 20:42]
⚡️ В Минске практически полностью отключен мобильный интернет.
NEXTA Live, [26.08.20 20:44]
[Переслано від Euroradio]
[ Відео ]
Амапаўцы зачынілі ўсе дзверы ў Чырвоным касцёле, нікога не выпускаюць
NEXTA Live, [26.08.20 20:45]
[Переслано від Euroradio]
[ Відео ]
Мінск. Вось так АМАП зачыніў дзверы ў Чырвоны касцёл. Журналісты @euroradio і некаторця іншыя хаваліся там ад дажджу.
NEXTA Live, [26.08.20 20:50]
[ Фото ]
Взяли в кольцо несколько девушек и молодых ребят. Подъезжают автозаки!
Тогда и финал вышел бы по сценарию.
Без всякої революції.
Чей Крым, лапоть?
Така нечисть не тільки тримається за владу, а і за життя. Бо стільки "зроблено"!
скорее всего, они в беспорядках больше замеченыы не будут.
поскольку в своей стране они порядок не могут, то там будет Лука, а потом - Коленька
а завтра - NATO взяло в плен !
С улицы Бассейной
А тут хрясь Навальный
Отравил Новичком КГБиста
Не террориста....
сша и часть европы - нет, это 8% населения земли.
67% абсолютно плевать на выборы в белоруссии.
как гласит демократия, которую литва должна уважать, 8% должны признать право и решения 25%. выбор большинства - демократия.