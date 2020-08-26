Білоруські ді-джеї Соколовський і Галанов, яких заарештовували за пісню Цоя "Перемен", виїхали до Литви

Білоруські ді-джеї Владислав Соколовський і Кирило Галанов, заарештовані за зрив проурядового заходу в Мінську, покинули Білорусь і прибули в Литву.

Як передає Цензор.НЕТ, про це 26 серпня повідомило агентство BNS.

За словами Соколовського, пропозиція про виїзд надійшла від посольства Литви відразу після того, як він із колегою вийшов із СІЗО.

Ді-джей побоювався тривалого тюремного ув'язнення після того, як отримав погрози під час арешту і допиту в МВС. Один із чиновників заявив, що Соколовський відсидить не 10 днів, а 10 років.

Він розповів, що провів п'ять днів арешту в одиночній камері, причому тільки дві ночі зміг поспати на розкладачці. Потім його перевели в шестимісну камеру, де було не менше 40 осіб. В одну з ночей Соколовський чув зойки побитих людей.

Читайте також: 11 громадян Білорусі попросили притулку в Литві

Після президентських виборів у Білорусі Литва вже прийняла 22 особи з гуманітарною метою, половина з них офіційно звернулася по політичний притулок. Всі ці люди перебувають у безпечному місці, сказала BNS радниця міністра внутрішніх справ Литви Божена Заборовська-Зданович.

Нагадаємо, Кирило Галанов і Владислав Соколовський 6 серпня включили пісню Віктора Цоя після того, як на концерт, організований владою, прийшли численні прихильники Світлани Тіхановської.

7 серпня Центральний районний суд Мінська відправив Соколовського та Галанова на 10 діб під арешт.