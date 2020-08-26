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Новини Революція в Білорусі
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Білоруські ді-джеї Соколовський і Галанов, яких заарештовували за пісню Цоя "Перемен", виїхали до Литви

Білоруські ді-джеї Соколовський і Галанов, яких заарештовували за пісню Цоя

Білоруські ді-джеї Владислав Соколовський і Кирило Галанов, заарештовані за зрив проурядового заходу в Мінську, покинули Білорусь і прибули в Литву.

Як передає Цензор.НЕТ, про це 26 серпня повідомило агентство BNS.

За словами Соколовського, пропозиція про виїзд надійшла від посольства Литви відразу після того, як він із колегою вийшов із СІЗО.

Ді-джей побоювався тривалого тюремного ув'язнення після того, як отримав погрози під час арешту і допиту в МВС. Один із чиновників заявив, що Соколовський відсидить не 10 днів, а 10 років.

Він розповів, що провів п'ять днів арешту в одиночній камері, причому тільки дві ночі зміг поспати на розкладачці. Потім його перевели в шестимісну камеру, де було не менше 40 осіб. В одну з ночей Соколовський чув зойки побитих людей.

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Після президентських виборів у Білорусі Литва вже прийняла 22 особи з гуманітарною метою, половина з них офіційно звернулася по політичний притулок. Всі ці люди перебувають у безпечному місці, сказала BNS радниця міністра внутрішніх справ Литви Божена Заборовська-Зданович.

Нагадаємо, Кирило Галанов і Владислав Соколовський 6 серпня включили пісню Віктора Цоя після того, як на концерт, організований владою, прийшли численні прихильники Світлани Тіхановської.

7 серпня Центральний районний суд Мінська відправив Соколовського та Галанова на 10 діб під арешт.

Автор: 

Білорусь (7925) музика (485)


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Топ коментарі
+18
Цой
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26.08.2020 20:37
+9
Ты бачив яке в Бацьки i його малого сина ружжо? Нiхто тепер в вiвчарнi бунтувати не буде
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26.08.2020 20:49
+8
революции конец а кто слушал молодец
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26.08.2020 20:47
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А хто бунтувати буде?
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26.08.2020 20:34 Відповісти
Цой
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26.08.2020 20:37 Відповісти
Ок. Тоді йому й бульбу копать!
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26.08.2020 20:47 Відповісти
Ты бачив яке в Бацьки i його малого сина ружжо? Нiхто тепер в вiвчарнi бунтувати не буде
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26.08.2020 20:49 Відповісти
Лукашенко заборонив Цоя?
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26.08.2020 20:38 Відповісти
вот попёрло так попёрло!
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26.08.2020 20:38 Відповісти
а чому не до Зелі??Він же такий дерьмократ
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26.08.2020 20:43 Відповісти
Вот и добились перемен ! Теперь будут сиднем сидеть литовский язык изучать)))
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26.08.2020 20:44 Відповісти
Дійсно, це ж саме страшне, вивчити іншу мову крім староболгарської.
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26.08.2020 20:47 Відповісти
200 000 біларусів виїдуть в Литву, на їх місце приїде 200 000 китайців, всі задоволені, конкурс "Слов'янський базар" переїжджає в Ухань.
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26.08.2020 20:46 Відповісти
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26.08.2020 20:47 Відповісти
Ne tolko v Litvu no i drugyje strani.Latvija priglasajet kompaniji s Belorus u nix rabotat,znacyt tam budet zit i platyt nalogi.V Litve studentam bezplatnaja ucioba ziljio,stipendija pravda nemnogo 200 evro.
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26.08.2020 20:52 Відповісти
200 євро це більше двох зарплат педагога в дитсадку в концтаборі Луки.
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26.08.2020 20:53 Відповісти
Mnogyje studenti rabotajet ecio po vyxodnim ,toze mozno zarabotat po 30-40 evro v den
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26.08.2020 20:57 Відповісти
конечно работают, иначе с голоду умрут.
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26.08.2020 22:33 Відповісти
S golodu nepomrut,tut diosevo produkti.
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26.08.2020 22:39 Відповісти
U nix jest stolovyje sup,kotleti,salat i sok vot za eto vsio 1 evro,eto mnogo?
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26.08.2020 22:50 Відповісти
да, конечно.
20 раз в месяц студент только пообедает за 20 евро.
еще ему надо 10 обедов без столовой, в выходной, 30 затраков, 30 ужинов.
и заплатить за общежитие.
в литве еще осталось уродское бесплатное совковое образование? или уже как в демократической америке и британии только за деньги?
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26.08.2020 23:03 Відповісти
Litve vobce nicego neostalos sovkovogo .Bezplatnoje eto ne sovkovoje sovsem,u svedov toze mnogo sto bezplatnoje.Zdes toze vot ucenikam bezplatni obed pervyx klasov zdelali,jest autobusi gorodax bezplatynje ,bolnici lekarstvo toze dopsutim pensioneram bezplatnyje ili tam centi za nix i t.d
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26.08.2020 23:45 Відповісти
Білорусів у Польщі лише трохи меньше числом, чим українців. Так люди давно бачать, що те, де вони живуть - це не життя. Так само, як бачать це ті, хто з громадян України працював в ЕС.
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26.08.2020 21:04 Відповісти
а більшість гадає, що тільки наші їздять. А в Ізраїлі якраз білорусів "завдяки" лукашенку набагато більше ніж наших і їх на відміну від наших ніхто не депортує. Так що геть не добре в соцтаборі білоруському
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26.08.2020 21:49 Відповісти
революции конец а кто слушал молодец
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26.08.2020 20:47 Відповісти
Хіба це революція, так ,далекі підступи. А от чому кінець, це казочці про бацька Луку і стабільну Біларусь. Трохи колупнули і виліз Пол Пот.
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26.08.2020 20:50 Відповісти
А мне вот стало интересно - если бы мы на Майдане разбегались по Польшам, Литвам..., овощное быдло до сих пор бы сидело в Украине.
Правда, щас **************** таки получило статус президента, но таки на демократических выборах.
И шота мне сдается, шо не досидит оно...
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26.08.2020 20:49 Відповісти
Ну справедливости ради если вспомнить то во время Майдана украинцы тоже разбегались по Польшам и Литвам. Вспомни. Только вот единственное что Украине Запад поддержал революцию, а на беларуский народ все насрали. Не хорошо ето.
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26.08.2020 20:57 Відповісти
Может, я шота пропустил, но особо разбежавшихся не помню.
А вот беларусы оказались слишком "культурными" для настоящей революции.
У нас в ответ на действия беркутни рождалась злость, а у них карнавал с шариками.
Лукашонка это понял и снова взялся за репрессии. Я прям щас смотрю прямой эфир по "Настоящему времени".
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26.08.2020 21:19 Відповісти
готов побольше послушать про злость. в ноябре, декабре 2013...
украинцы сопли жевали 4 месяца, пока пашинский винтовкой не помог.
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26.08.2020 22:36 Відповісти
не было бегущих из Украины
ты бредишь
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26.08.2020 21:28 Відповісти
Значит иди лечи склероз. если не помнишь как наши некоторые активисты прятались от беркута за границей и вернулись только когда Януковощ убежал.
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26.08.2020 21:33 Відповісти
это тебе лечить склероз нужно, ******** ты ************ бот!
будешь тут мне, украинцу, принимавшему участие в майдане-1 и -2, что-то врать!
ПНХ
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26.08.2020 21:43 Відповісти
https://censor.net/user/397186 - то "кандидат політичних наук", який правда чомусь тільки матом спілкується...
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26.08.2020 21:51 Відповісти
Це був "героїчний вчинок"!
Будут тепер від ЕС допомогу отримувати, як політичні біженці.
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26.08.2020 20:49 Відповісти
Будуть, а ще будуть розказувати знайомим, що таке бути незалежним, а не рабом.
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26.08.2020 20:52 Відповісти
Первыми с корабля бегут.....
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26.08.2020 20:52 Відповісти
Леніни в Женеву.
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26.08.2020 20:56 Відповісти
NEXTA Live, [26.08.20 20:38]
[ Відео ]
На Площади Независимости несколько минут назад была такая атмосфера.
------------------------------------------------FIN ?----------------------------------------------------------------

❗️Сейчас же сообщают о том, что происходит разгон, количество задержанных неизвестно!
NEXTA Live, [26.08.20 20:42]
[ Альбом ]
‼️Сообщают, что более 100 человек спрятались от карателей в Красном костёле. ОМОН заблокировал все двери в церковном здании!
Слабовики снова звереют!
NEXTA Live, [26.08.20 20:42]
⚡️ В Минске практически полностью отключен мобильный интернет.
NEXTA Live, [26.08.20 20:44]
[Переслано від Euroradio]
[ Відео ]
Амапаўцы зачынілі ўсе дзверы ў Чырвоным касцёле, нікога не выпускаюць
NEXTA Live, [26.08.20 20:45]
[Переслано від Euroradio]
[ Відео ]
Мінск. Вось так АМАП зачыніў дзверы ў Чырвоны касцёл. Журналісты @euroradio і некаторця іншыя хаваліся там ад дажджу.
NEXTA Live, [26.08.20 20:50]
[ Фото ]
Взяли в кольцо несколько девушек и молодых ребят. Подъезжают автозаки!
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26.08.2020 20:53 Відповісти
А що вони хтіли, влада оговталась і почалась реакція.
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26.08.2020 20:58 Відповісти
Можно было смело поляковские "шлёпки" ставить.
Тогда и финал вышел бы по сценарию.
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26.08.2020 21:00 Відповісти
Главное шо они не майданутые))
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26.08.2020 21:02 Відповісти
Рано или поздно в Белорпше плоявится свой Лех Валенса и профсоюз Солидарность...Вопрос времени
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26.08.2020 21:06 Відповісти
50 років?
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26.08.2020 21:15 Відповісти
А шо делать белорусскому Валенсе в стране, которая срослась с кацапстаном, как сиамские близнецы?
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26.08.2020 21:28 Відповісти
Ну может через лет 50 или 100
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26.08.2020 21:08 Відповісти
Молодежь в Белоруси уже давно не советская...
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26.08.2020 21:09 Відповісти
Партии рыгобыдла в молодых регионов Дамбсса в Белоруси не было...
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26.08.2020 21:11 Відповісти
Только уехали, а уже сочиняют - "40 человек в шестиместной камере"!
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26.08.2020 21:11 Відповісти
У нас, у діда Лук'яна по 20 сиділо
Без всякої революції.
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26.08.2020 21:17 Відповісти
отбунтовались болотные рабы, теперь нужно получать вид на жительство как страстотерпцы и лишенцы кровавого луки.
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26.08.2020 21:13 Відповісти
Ты уже победил путина, чмошник?
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26.08.2020 21:16 Відповісти
ни тебе , смерду болотному у меня чтото спрашивать.
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26.08.2020 21:18 Відповісти
Форумный дурачок, чмо и ничтожество.
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26.08.2020 21:21 Відповісти
раб . ты уже помолился на портрет твоего нового царька коленьку?
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26.08.2020 21:24 Відповісти
Ты реальный дятел - когда в атаку на Крым пойдешь?
Чей Крым, лапоть?
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26.08.2020 21:30 Відповісти
а ты как думал? вы наглые смерды на подсосе у изгойки 10 лет сидели и полько похрюкивали о братцтве и адиннаротстве, а сейчас мордва вам чуток кислород перекрыла и вы заблеяли о свободе? не бывает так. рожденный болотным рабом никогда свободным человеком не станет.
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26.08.2020 21:45 Відповісти
Вот я, например, абсолютно свободен, живу в достатке, в чистоте,если надо, выезжаю куда захочу. в чем твоя проблема?
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27.08.2020 00:11 Відповісти
Ты снова с русней в десны
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26.08.2020 21:34 Відповісти
Дни Лукашенко и Путлера сочтены...
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26.08.2020 21:15 Відповісти
щасс. имея такую покладистую и смирную популяцию холопов лукавому отказываться от власти?
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26.08.2020 21:17 Відповісти
І хто їх рахував? Ці дні.
Така нечисть не тільки тримається за владу, а і за життя. Бо стільки "зроблено"!
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26.08.2020 21:20 Відповісти
Вони чорту і богу хабар здатні дати.
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26.08.2020 21:21 Відповісти
Август 1991 года перекликается с августом 2020...а знаете что означают 2 ноля ?Открываем таблицу Пифагора и смотрим....
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26.08.2020 21:17 Відповісти
2 плюс двойка означают СМЕРТЬ
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26.08.2020 21:20 Відповісти
В сети появилось новое видео издевательств белорусских силовиков над задержанными https://www.ukrinform.ru/rubric-world/3088125-v-seti-poavilos-video-izdevatelstv-belorusskih-silovikov-nad-zaderzannymi.html
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26.08.2020 21:21 Відповісти
это болотные изнасиловики воспитывают зело неблагодарных холопов.
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26.08.2020 21:26 Відповісти
ничего подобного. больше чем уверен, что опущенные, будут всеми правдами и неправдами избегать сизо и тюрьмы, по очевидным показаниям.
скорее всего, они в беспорядках больше замеченыы не будут.
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26.08.2020 22:48 Відповісти
Білоруські ді-джеї Соколовський і Галанов, яких заарештовували за пісню Цоя "Перемен", виїхали до Литви - Цензор.НЕТ 5114
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26.08.2020 21:24 Відповісти
сейчас очень многие будут бежать из Беларуси
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26.08.2020 21:26 Відповісти
главное их нигде не принимать.
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26.08.2020 21:27 Відповісти
ну чо это? примут...
поскольку в своей стране они порядок не могут, то там будет Лука, а потом - Коленька
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26.08.2020 21:29 Відповісти
Білоруські ді-джеї Соколовський і Галанов, яких заарештовували за пісню Цоя "Перемен", виїхали до Литви - Цензор.НЕТ 8675 один до кричался...
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26.08.2020 21:26 Відповісти
Сегодня слышишь "Перемен" ,
а завтра - NATO взяло в плен !
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26.08.2020 21:27 Відповісти
Гибнет совок Мавзолейный
С улицы Бассейной
А тут хрясь Навальный
Отравил Новичком КГБиста
Не террориста....
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26.08.2020 21:32 Відповісти
Галанин? Это из камеди-клаб?
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26.08.2020 21:37 Відповісти
А знаете как умирал Джугашвили?Авторхан Авторханов восстановил все события по минутам начиная с 3 марта 1953 года...захлебнулся в собственной блевотине и моче...2 суток никто в комнату Сралина не входил...
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26.08.2020 21:40 Відповісти
Не надо приравнивать Лукашенко из Сралиным и даже с Чаушеску. Сралин виноват в гибели миллионов граждан СССР, а Чаушеску 60 тыс румын.
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26.08.2020 22:11 Відповісти
На Беларашке падает рубль, скоро Луке придется включать печатный станок чтобы своим мусорам и охране платить чтобы его сами не пристрелили
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26.08.2020 21:57 Відповісти
Білоруські ді-джеї Соколовський і Галанов, яких заарештовували за пісню Цоя "Перемен", виїхали до Литви - Цензор.НЕТ 4292
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26.08.2020 22:03 Відповісти
Эта песня сделала важную роль в развале СССР. Разваливать же Беларусь не надо.
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26.08.2020 22:05 Відповісти
vot liudiam luce znat sto im luce,za nix nikto nemozet resat kak teper samozvanec Lukosenko.Nikto ego nepriznajiot kak prezidenta daze Serbija i ta nepriznala
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26.08.2020 22:26 Відповісти
китай и россия признали, это 25% населения земли.
сша и часть европы - нет, это 8% населения земли.
67% абсолютно плевать на выборы в белоруссии.
как гласит демократия, которую литва должна уважать, 8% должны признать право и решения 25%. выбор большинства - демократия.
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26.08.2020 22:56 Відповісти
Kitaj i rosija po MVF oni nescytajetsia razvetami stranami.plius tak diktaturi vo vlasti.Razvetyje strani ne odna ego nepriznala.Litva kak i ves ES i drugyje strani nepriznajiot etix vyborov,vsio pravilno tak i dolzno bit.Vybori ne prozracnyje,ne svobodnyje,falstifikacija biuletenev.Vot takoje mi nemozem priznat
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26.08.2020 23:11 Відповісти
китай - экономическая сверхдержава, первая экономика мира. это в литве так учат, что китай отсталый? китая боится даже сша.
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27.08.2020 08:42 Відповісти
Eto mezdunordni valiutni fond tak resil pro Kitaj.Ne ja pridumal.eto pokazyvajet sto razvetyje strani eto gorazdo vyse uroven po priznakam ekonomiceskogo,socialnogo i politiceskogo strojaJest kvalifikacija stran,vot oni nepopadajet v kategoriju razvetix stran.Pro armiju nebudem govorit tut ne ob etom ja pisal
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27.08.2020 08:51 Відповісти
Политические беженцы. В Европе примут, предоставят убежище и помогут.
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26.08.2020 22:30 Відповісти
Мабуть люди не бачать надії тому втікають.
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27.08.2020 11:13 Відповісти
 
 