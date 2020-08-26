Одній з курсанток військового коледжу, які постраждали від наїзду п'яного водія, пластунці Галині Николин потрібна допомога
Одна з постраждалих від наїзду п'яного водія курсанток військового коледжу, пластунка Галина Николин, потребує фінансової та інформаційної допомоги.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у Фейсбуці Пласту.
У повідомленні зазначається: "У Києві на території військового коледжу нетверезий майор Володимир Холодний скоїв наїзд на трьох дівчат-курсанток. Дівчат у важкому стані госпіталізували у військовий шпиталь.
Одна із потерпілих — пластунка Галина Николин, виховниця гуртка "Валькірії", відповідальна за фінанси та заходи у Львівській Окрузі. У Галі розтрощені кістки, множинні переломи, розриви зв’язок, анемія середнього ступеня. На даний момент лікарі розглядають можливу потребу ампутації кінцівки.
Потрібна ваша підтримка, фінансова та інформаційна допомога. Реквізити для збору коштів:
4441 1144 4654 7406 монобанк 4149 4390 0273 4014 приватбанк
Одержувач: Галина Николин"
Нагадаємо, 25 серпня на території військового коледжу у Києві на вулиці Зоологічній нетверезий майор здійснив наїзд на трьох дівчат-курсанток, які приїхали в заклад по форму.
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Просто застосовують їх не так і не до усіх..
Покидьок хоче уникнути правосуддя
https://www.facebook.com/zupynylosia/?hc_location=ufi ЗупиниЛося в коментах пишуть, що справу хочуть зам'ятиСкрыть комментарий или пожаловаться на негоhttps://www.facebook.com/photo.php?fbid=3114806485234726&set=p.3114806485234726&type=3 https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=ZmVlZGJhY2s6MTAxNTc1MDE0MzAyNTczOTNfMTAxNTc1MDE2ODk3MDIzOTM%3D&av=100001618969728 5
Операция отклонена.
Почему?
Выздоравливай, красуня!
Кто-то мне объяснит, что такое "информационная помощь"?
Плюс тим хто проводив спецпровірку того майора, реквізувати зарплату за декілька місяців в фонд лікування.
Жалко девочек очень.
https://censor.net/news/3215983/*******************************************************************************************************************
Пока суды-пересуды, а девочке деньги сейчас нужны.
Хоть бы один депутат ******** выделил эти деньги ,все равно протухают за день два
Даже ради собственного пиара зажимают деньги
поставте себя на место пострадавшей. 18 лет и без ног. я в шоке. а эту мразь майоришку надо
пожизнено и пускай всю жизнь платит девчонкам за нанесенные увечья. мразь конченая.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_(%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F) Пласт - Национа́льная ска́утская организа́ция Украи́ны
Здоровья и выздоровления! Но она не должна нуждаться в помощи. Если она курсантка, то полностью на гос обеспечении! Стыдно должно быть держимордам! Лечите девочек и не попрошайничайте!!!!!
Якісь дебільні штрафи щоб наповнити бюджет, ця влада просто дно дебілізма