Одній з курсанток військового коледжу, які постраждали від наїзду п'яного водія, пластунці Галині Николин потрібна допомога

Одна з постраждалих від наїзду п'яного водія курсанток військового коледжу, пластунка Галина Николин, потребує фінансової та інформаційної допомоги.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у Фейсбуці Пласту.

У повідомленні зазначається: "У Києві на території військового коледжу нетверезий майор Володимир Холодний скоїв наїзд на трьох дівчат-курсанток. Дівчат у важкому стані госпіталізували у військовий шпиталь.

Одна із потерпілих — пластунка Галина Николин, виховниця гуртка "Валькірії", відповідальна за фінанси та заходи у Львівській Окрузі. У Галі розтрощені кістки, множинні переломи, розриви зв’язок, анемія середнього ступеня. На даний момент лікарі розглядають можливу потребу ампутації кінцівки.

Потрібна ваша підтримка, фінансова та інформаційна допомога. Реквізити для збору коштів:

4441 1144 4654 7406 монобанк 4149 4390 0273 4014 приватбанк

Одержувач: Галина Николин"

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Нагадаємо, 25 серпня на території військового коледжу у Києві на вулиці Зоологічній нетверезий майор здійснив наїзд на трьох дівчат-курсанток, які приїхали в заклад по форму.