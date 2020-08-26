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Кулеба обговорив з новим главою МЗС Польщі Рау співробітництво в межах "Люблінського трикутника" як важливого регіонального формату

Кулеба обговорив з новим главою МЗС Польщі Рау співробітництво в межах

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з новим міністром закордонних справ Польщі Збігнєвом Рау, привітав його з призначенням на посаду та запевнив у готовності в подальшому розвивати відносини між Україною і Польщею.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті українського зовнішньополітичного відомства в середу.

Міністри підтвердили важливість "Люблінського трикутника" України, Польщі та Литви і його подальшого зміцнення як важливого регіонального формату взаємодії.

Співрозмовники домовилися про подальші контакти і співробітництво. Очільник МЗС України запросив польського колегу відвідати Україну з візитом.

Зі свого боку, новий міністр закордонних справ Польщі висловив переконання в майбутній плідній співпраці для успішного розвитку українсько-польських відносин.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кулеба про "Люблінський трикутник": Зможемо ефективно протистояти агресивній політиці РФ, і не тільки у військовому вимірі

Автор: 

Польща (8484) Кулеба Дмитро (3604) Рау Збіґнев (105) Люблінський трикутник (23)


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Меня глубоко волнует судьба мигрирующих через Украину летучих мышей ...
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26.08.2020 21:38 Відповісти
Да я , *** , просто глубоко озабочен !
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26.08.2020 21:39 Відповісти
А передать привет своему дружбану Чапутовичу, слабо?
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26.08.2020 21:42 Відповісти
https://twitter.com/svecha62

https://twitter.com/svecha62 свічка

Фонд "Демократичні Ініціативи" запитали про "особливий статус" в ОРДЛО.
Насправді,все не так погано,як я думала.

Кулеба обсудил с новым главой МИД Польши Рау сотрудничество в рамках "Люблинского треугольника" как важного регионального формата - Цензор.НЕТ 4305
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26.08.2020 21:49 Відповісти
новый глава МИД Польши министр Рау - это правильный политик правильного германского происхождения:

он глубоко презирает варварскую совковую Моцковию и безвольных западноевропейских политиков, этих "розовых пони", заигрывающих с путинской людоедской Ордой.
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26.08.2020 21:53 Відповісти
Че ?правда зенки с глазами колет?
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26.08.2020 22:02 Відповісти
 
 