Кулеба обговорив з новим главою МЗС Польщі Рау співробітництво в межах "Люблінського трикутника" як важливого регіонального формату
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з новим міністром закордонних справ Польщі Збігнєвом Рау, привітав його з призначенням на посаду та запевнив у готовності в подальшому розвивати відносини між Україною і Польщею.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті українського зовнішньополітичного відомства в середу.
Міністри підтвердили важливість "Люблінського трикутника" України, Польщі та Литви і його подальшого зміцнення як важливого регіонального формату взаємодії.
Співрозмовники домовилися про подальші контакти і співробітництво. Очільник МЗС України запросив польського колегу відвідати Україну з візитом.
Зі свого боку, новий міністр закордонних справ Польщі висловив переконання в майбутній плідній співпраці для успішного розвитку українсько-польських відносин.
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Насправді,все не так погано,як я думала.
он глубоко презирает варварскую совковую Моцковию и безвольных западноевропейских политиков, этих "розовых пони", заигрывающих с путинской людоедской Ордой.