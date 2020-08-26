Кулеба обговорив з новим главою МЗС Польщі Рау співробітництво в межах "Люблінського трикутника" як важливого регіонального формату

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з новим міністром закордонних справ Польщі Збігнєвом Рау, привітав його з призначенням на посаду та запевнив у готовності в подальшому розвивати відносини між Україною і Польщею.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті українського зовнішньополітичного відомства в середу.

Міністри підтвердили важливість "Люблінського трикутника" України, Польщі та Литви і його подальшого зміцнення як важливого регіонального формату взаємодії.

Співрозмовники домовилися про подальші контакти і співробітництво. Очільник МЗС України запросив польського колегу відвідати Україну з візитом.

Зі свого боку, новий міністр закордонних справ Польщі висловив переконання в майбутній плідній співпраці для успішного розвитку українсько-польських відносин.

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