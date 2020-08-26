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Суд відправив під варту майора Холодного, який п'яним збив курсанток військової медакадемії, - військова прокуратура

Суд відправив під варту майора Холодного, який п'яним збив курсанток військової медакадемії, - військова прокуратура

Шевченківський районний суд Києва відправив під варту майора медичної служби Володимира Холодного, підозрюваного в скоєнні ДТП, внаслідок якого постраждали курсантки військової медичної академії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба військової прокуратури Центрального регіону України.

"26 серпня 2020 р. майору медичної служби, підозрюваному у вчиненні ДТП, внаслідок якої постраждали курсантки військової медичної академії, Шевченківським районним судом м. Києва обрано запобіжний захід", - сказано в повідомленні.

Як зазначається, винуватця ДТП затримано безпосередньо після наїзду на підставі ст. 208 КПК України. На місці події працювала група військових прокурорів Київського гарнізону та слідчо-оперативна група ГУНП у м. Києві.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Одній з курсанток військового коледжу, яка постраждала від наїзду п'яного водія, пластунці Галині Николин потрібна допомога

"Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України та застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого", - наголосили у військовій прокуратурі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДТП з курсантками в Києві: двом дівчатам ампутували ноги

Нагадаємо, 25 серпня на території військового коледжу у Києві на вулиці Зоологічній нетверезий майор здійснив наїзд на трьох дівчат-курсанток, які приїхали в заклад по форму.

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арешт (2520) ДТП (4465) пияцтво (580) курсанти (129)


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Топ коментарі
+6
Как сказал один неглупый человек: "Водка не добавляет и не убавляет ума, она показывает, есть ли он в принципе". В этом случае всё очевидно.
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26.08.2020 22:49
+4
машину-конфисковать, продать с аукциона и пустить на оплату лечения девочек!!!
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26.08.2020 22:40
+3
Какой закон это предусмативает?
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26.08.2020 22:42
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машину-конфисковать, продать с аукциона и пустить на оплату лечения девочек!!!
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26.08.2020 22:40 Відповісти
Какой закон это предусмативает?
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26.08.2020 22:42 Відповісти
Как сказал один неглупый человек: "Водка не добавляет и не убавляет ума, она показывает, есть ли он в принципе". В этом случае всё очевидно.
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26.08.2020 22:49 Відповісти
Выпил вызови такси , но пацаны такие жадные, а в основном тупые, всю жизнь свою, а очень жаль чужую уничтожили.
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26.08.2020 22:57 Відповісти
Прокурор просил 7 лет тюрьмы, а суд оправдал судью, отпустившую командира "Беркута"
СРЕДА, 26 АВГУСТА 2020, 19:43

Суд відправив під варту майора, підозрюваного в скоєнні п'яного наїзду на курсанток військової медакадемії, - військова прокуратура - Цензор.НЕТ 39728268

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/08/26/7264290/ Суд відправив під варту майора, підозрюваного в скоєнні п'яного наїзду на курсанток військової медакадемії, - військова прокуратура - Цензор.НЕТ 3972 https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/08/26/7264290/ Суд відправив під варту майора, підозрюваного в скоєнні п'яного наїзду на курсанток військової медакадемії, - військова прокуратура - Цензор.НЕТ 3972 https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/08/26/7264290/#comments 15Суд відправив під варту майора, підозрюваного в скоєнні п'яного наїзду на курсанток військової медакадемії, - військова прокуратура - Цензор.НЕТ 3972 https://www.facebook.com/kyiv.gp.gov.ua/posts/3722370504440951?__xts__[0]=68.ARCGGtJfwrr6Ak-C9OdoblWEDr1fUJXxy6Gi4x4eetpqlx7f-TQ0JpDxVw__hLUFKVhgTfJl80UfZzjgBye0JvCHEutcmtFKuJrDF_xwSttdFl_U9JTBtjqWLNS_ADM8NDbLfSuOgH6uW1jMfEEjJQemigx9Psfo50O8Gl7zRl0MF-cfO_lb2jt60wBzV7plBjK3-D243H8VynvrOyt_oRBCHKuLchNotBOK2ZCJIrFRPsOk7MObg9JtYFipdLtHrBUfsmYm6bRlXyZ4UUDlHWgrUbs2rY9DZ22GYKr__UPkmNEjUmjS-b6UK6pVlMIZt6oweFLNvfg842pS0GuQew&__tn__=-R прокуратура Киева
Дословно: "Шевченковским районным судом. Киева принят оправдательный приговор судье Печерского районного суда города Киева, обвинявшейся в постановлении заведомо неправосудных решений ... Суд пришел к выводу об отсутствии в действиях судьи состава инкриминируемых уголовных правонарушений".
Детали: Во время дебатов прокурор поддержал весь объем приведенных в суде доказательств и попросил суд назначить обвиняемой наказание в виде 7 лет лишения свободы.
С решением суда прокуратура не соглашается и готовит апелляционную жалобу.
Предыстория:Светлана Волкова в 2014 отпустила из-под стражи под домашний арест фигуранта дела о расстреле 48 активистов Майдана экс-командира "Беркута" Дмитрия Садовника. Он скрылся.В сентябре 2016 Верховная Рада проголосовала за https://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/09/29/7122128/ отставку ряда судей , в том числе тех, кто выносил неправосудные решения в отношении активистов Евромайдана. Среди них была и Волкова.В 2019 году она восстановилась в должности судьи.
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26.08.2020 22:57 Відповісти
Так у нас ведь накануне Конституционній суд признал неконституционным наказание судей за принятие заведомо неправосудных решений. Так что логично, что оправдали - это ведь более не преступление...суки...
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27.08.2020 01:07 Відповісти
Щось довго носяться з почварою. Висмикнути ноги і викинути на вулицю. Нехай повзе.
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26.08.2020 23:11 Відповісти
"предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет"
труба законы...
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26.08.2020 23:24 Відповісти
Похання до сміття - закиньте його на прес-хату до зсучених. Щоб через кілька годин крізь його дупу могли кажани пролітати. І щоб через 8 років вийшов зламаним, фізично і психічно знищеним пасивним **********, з яким поруч знаходитись западло.
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27.08.2020 00:44 Відповісти
Что ты мелешь? Какие прес - хаты? Какие ссученые? Тюрьмы (лагеря и исправцентры) давно закрыты, всё вывезено на металлолом и пропито! Ишь, захотел -на 8 лет! Покупай у Малюськи сертификат на камеру на Киевском централе и проплачивай за 8 лет срока! Чтобы не было западло.
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27.08.2020 09:11 Відповісти
Та в курсі, не кіпішуй. Але цьому падлу було б справедливо.
...блть, у нього ж 100% є бабло - дійсно проплатить собі віп-камеру.
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27.08.2020 09:13 Відповісти
Я не кипишую, это юмор. Ты что - 8 лет ЛС? Как бы не тянет. Справедливость...
Деньги какие-то конечно есть, но в первую очередь и уже они пойдут на помощь, покрытие потерпевшим, я так думаю.
А вообще, неплохо придумано - сидеть в тюрьме и за это же платить!
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27.08.2020 09:25 Відповісти
Причому мотивація серйозна - або плати і сиди як в Європі, або буде приблизно таке:

Суд відправив під варту майора Холодного, який п'яним збив курсанток військової медакадемії, - військова прокуратура - Цензор.НЕТ 8647
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27.08.2020 09:37 Відповісти
Кто его знает?..
А як в Європі: 8 лет от звонка до звонка?
Так в Украине с 8 лет реального срока можно отсидеть 3,5 - и привет!
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27.08.2020 10:03 Відповісти
В мене тільке одне питання. Як така безвідповідальна і недисциплінована особа могла взагалі знаходитись на військовій службі. Він же таким був завжди! І це знали і бачили оточуючі... Будь яка чесна відповідь на це питання пригнічує і викликає злість - що такі "камандіри" роблять в армії!...
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27.08.2020 03:14 Відповісти
Як це що вони роблять в армії? Служать! А як вам його начальник - "соромно, що не зміг розгледіть справжнє обличчя підлеглого" - чесно і відповідально!
Так, до цієї трагедії Аваков, думаю, не має відношення. Чому ж в цьому випадку (не менш кричущому за "поліцейські") ніхто навіть не говорить про відповідальність вищих керівників, необхідність кадрових змін, реформ в МО та ГШ ЗСУ?
Відповідно, все ок?
А ви питаєте, як такі особи можуть знаходитись на військовій службі в МО та ЗСУ?
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27.08.2020 06:37 Відповісти
У начальника теж різкість зору була змінена. Тому і не розгледів.
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27.08.2020 10:15 Відповісти
Представляю как этот майор должен был стать девочкам командиром и чему он их научил бы и как издевался.Кроме него понести наказание должны еще те кто продал ему место в этой должности и кто подписывал ему до этого всякие характеристики и обследования.Что место службы было купляно даже не сомневайтесь в нашей армии все более нормальные должности только по договорености.Командир этой академии плюс дежурные и ответственые в этот день должны тоже понести наказание.Курсантов как всегда никто за людей не считает.
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30.08.2020 08:38 Відповісти
Ты вообще дурачок? Кто скажет? Кто сами кинулись? Здесь горе людское, причем здесь Европа, дебил? Тебя не кидает?
Допился майор твой, уже сидит на киче.
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27.08.2020 06:44 Відповісти
А офіцер би застрелився.
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27.08.2020 10:04 Відповісти
Щоб добряче напився, то міг би і застрелитися, або когось застрелити. Але то буває в ООС, в бруді і холоді, а в Києві - з чого? Його посада не потребує носіння постійно табельної зброї. Тому ось так.
Які офіцери?..
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28.08.2020 20:00 Відповісти
От 3-ех до 8-ми. А двум девчушкам ампутировали ноги, то есть по сути обрекли на пожизненную муку. От 3-ех до 8-ми. Если забяшляет, получит Три года из которых 2 отсидит и по удо на свободу с чистой совестью. И есди зажлобится платить и дадут по полной, все равно выйдет по тому же удо через 5 лет.
По моему пониманию справедливости - батя одной из девочек, обязан завалить урода наглухо, но только при условии, что урод раскается, а если не раскается, то отрезать ноги его детям. Вот тогда счет будет равным.
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27.08.2020 11:04 Відповісти
Я понимаю "око за око". Но при чем здесь дети урода? Они "папашке" могли воспрепятствать и не сделали этого?
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27.08.2020 19:53 Відповісти
Типичная мусорылая чепуха
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27.08.2020 12:24 Відповісти
Считаю верным наказанием для него, ампутация нижних конечностей...и пусть страдает до конца своей жизни
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29.08.2020 12:51 Відповісти
 
 