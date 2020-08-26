COVID-19 підтвердили в 11 підопічних психоневрологічного інтернату на Буковині, заклад закрили на карантин
У психоневрологічному інтернаті в селі Нижні Станівці, що у Чернівецькій області, зафіксували спалах коронавірусу. Наразі інфекцію підтвердили в 11 підопічних інтернату.
Про це кореспонденту Укрінформу розповів директор закладу Микола Харина, передає Цензор.НЕТ.
"Наразі коронавірус підтвердили в 11 підопічних нашого інтернату. Їхній стан стабільний, їм надають усю необхідну медичну допомогу. На щастя, хворих у важкому стані немає. Усі вони перебувають на контролі сімейного лікаря", - сказав директор інтернату.
За його словами, ще п'ятеро осіб здали ПЛР-тести та очікують найближчими днями отримати їх результати.
Заклад закрито на карантин, нікого стороннього не пускають, персонал працює в масках і захисних костюмах.
У Нижньостанівецькому психоневрологічному інтернаті зараз є 187 підопічних, які цілодобово проживають у закладі.
"Це дорослі люди, які мають психоневрологічні захворювання. Серед підопічних нашого інтернату дітей немає", - додав Харина.
Нагадаємо, станом на 26 серпня в Україні лабораторно підтверджено 110 085 випадків COVID-19, з них за добу – 1 670.
У Чернівецькій області зафіксували 9541 випадок COVID-19. Із них 5964 пацієнти одужали, 266 людей померли.
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