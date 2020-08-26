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Новини Коронавірус і карантин
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COVID-19 підтвердили в 11 підопічних психоневрологічного інтернату на Буковині, заклад закрили на карантин

COVID-19 підтвердили в 11 підопічних психоневрологічного інтернату на Буковині, заклад закрили на карантин

У психоневрологічному інтернаті в селі Нижні Станівці, що у Чернівецькій області, зафіксували спалах коронавірусу. Наразі інфекцію підтвердили в 11 підопічних інтернату.

Про це кореспонденту Укрінформу розповів директор закладу Микола Харина, передає Цензор.НЕТ.

"Наразі коронавірус підтвердили в 11 підопічних нашого інтернату. Їхній стан стабільний, їм надають усю необхідну медичну допомогу. На щастя, хворих у важкому стані немає. Усі вони перебувають на контролі сімейного лікаря", - сказав директор інтернату.

За його словами, ще п'ятеро осіб здали ПЛР-тести та очікують найближчими днями отримати їх результати.

Заклад закрито на карантин, нікого стороннього не пускають, персонал працює в масках і захисних костюмах.

У Нижньостанівецькому психоневрологічному інтернаті зараз є 187 підопічних, які цілодобово проживають у закладі.

"Це дорослі люди, які мають психоневрологічні захворювання. Серед підопічних нашого інтернату дітей немає", - додав Харина.

Нагадаємо, станом на 26 серпня в Україні лабораторно підтверджено 110 085 випадків COVID-19, з них за добу – 1 670.

У Чернівецькій області зафіксували 9541 випадок COVID-19. Із них 5964 пацієнти одужали, 266 людей померли.

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Автор: 

Буковина (846) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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В США наметилось падение второй волны COVID, до 40000 заражений в день. Моя версия - укрепляется коллективный иммунитет. Но как он возник, если только 2% населения переболело? Переболели упоротые - которые игнорировали эпидемию и они перестали заражать сознательных граждан! (с)
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26.08.2020 23:17 Відповісти
"Ведь нельзя же,год подряд,то тарелками пугают:дескать подлые летают,то у нас собаки лают,то у нас руины говорят!"
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26.08.2020 23:30 Відповісти
"Вот дантист-надомник Рудик,у него приемник "Grundig"- ловит контра "Фа-эр-ге"! Он там был купцом по шмуткам,ну и подвинулся рассудком,а к нам попал в волнении жутком и с номерочком на ноге!"
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26.08.2020 23:40 Відповісти
Почему в Беларуси нет гор трупов? Там не воводили карантин, там месяц толпы ходят без масок на мтингах. Вирус = фэйк. Власти нас дурят и грабят. Воруют на вирусе миллиарды и уничтожают рабочие меята и бизнес. Зеленский - полное ничтожество. Полный ноль
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26.08.2020 23:50 Відповісти
Это да. Зачем их лечить ? Просто "умер от коронавируса".

Ребята, собирайте фамилии "врачей" и проч. сволочи, которая "борется с вирусом".
Пригодятся для суда.
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27.08.2020 00:38 Відповісти
 
 